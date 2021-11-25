Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Ayşaba, Növber Teyze, Hacı amca, kasap dükkanına girmeyi geçtik, önünden bile geçemiyoruz. Market sahiplari de yalnız ekmek alabildiğimiz için bize kötü kötü bakmaya başladı diyor. Lütfen mutfağımızı yangın yerine çeviren şu dövizi frenlemek için Erdoğan evladımız bir süre ağzına kilit vurup sussun diyor. Bu arada Cübbeli Ahmet hocanın da yağmur duası yerine ‘SUS’ duasına çıkma hazırlığında olduğu söyleniyor. Sn. Erdoğan, ünlü düşünür Thales, Umut, fakirin ekmeğidir demişti. Ama el yakan fiyatı nedeniyle gurguramızdan (Boğaz) geçemediği için onu da yiyemiyoruz.

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Sn. Tufan Erhürman, UBP gerek parlamento seçimleri, gerekse yerel seçimler için aday belirlemede, altına ‘Ferari’yi çekerek son hızla giderken, sizin 1956 model ‘DODGE’ ile onu takip etmeye çalıştığınız söyleniyor. Tufan hocam gerçek mutluluk yavaş yavaş ve azar azar gelir diyenler halt etmişler. Atı alanın Üsküdar’ı geçtiğini ve Beykoz sırtlarında gittiğini görünce bu işin ne azarı nede yavaşı kaldığını söylüyor. Yapılan hatanın yarattığı kusura bakmak istiyorsan, tüm aynalar sizlerin. Buyurun gidip bakmak serbestir.

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Sn. Berat Albayrak, gözde prensler arasında yer aldığınız 20 Mart 2019 yılında, dövizin yavaş seyir etmesinden cesaret alarak,“Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, toplayalım dolarları” Dolar düştü 5 liraya, şimdi bunlar kara kara düşünüyor demiştiniz. Sn. Albayrak herhalde geleceğin de bir gün gelebileceğini unutmuş olacaksınız ki, o yıllarda desteksiz attınız. Ve o gelecek kapıya geldi ve kapıyı çalıyor. Dolar dün itibarı ile 13,1345, Euro 14,8303, Stg. 17,5284 bandına gelip dayandı. Eeee şimdi ne olacak dersiniz. Mesele doları alıp satma meselesi değil. Mesele aradaki farktan nemalanma meselesi de değil. Mesele sürünme ve batma meselesidir.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, ülkenin yetiştirdiği kalburüstü bir kaleci. Başarılı bir Öğretmen ve Okul Müdürlüğünüzün yanısıra Bölgesini seven, çevreye ve doğaya son derece duyarlı birisisiniz. UBP bu özelliğinizi bildiğinden, Mehmetçik Belediye başkan adayı olarak sizi de düşünmeye başlamış diyorlar. Hüseyin hocam, bazı şeylerin tekrarı yoktur. Hayat gibi, aşk gibi, ölüm gibi pişmanlık gibi. Pişman olmamak için sanırım denemeye değer.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, orada her şey yolunda gittiği için hayal kurmayı seviyoruz. Sizde tekrar milletvekili olma hayalini sevdiniz. Ancak dinine yandığım bu Seçim ve Halkoylaması Yasası varya, senin Oy verme gününden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgahının KKTC sınırları dahilinde olmadığı nedeniyle, kalktı sizin hayalin içine bir paket tuzu boca etti. Ne hayal nede hayalcik bıraktı. Ayşaba Hüseyin’im üzülmesin diyor. Onun yasaları paspas etmekle meşhur bazı partili ulemanları bir yolunu bulur onu seçime sokar diyor.

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Sn. Hasan Tosunoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, dövizin yarattığı tahribatın sürer gider bir durum yaratmaması için tedbir alınması gerektiğine vurgu yaptınız. Dövizdeki dalgalanmaya seyirci kalmadan, tüm ilgili çevreleri sorumluluk almaya çağdınız. Özellikle döviz borcu olanların borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini söylerken, döviz kurunun da sabitlenmesi gerektiğini belittiniz. Sn.Tosunoğlu, karamsarlığa kapılan kalpler, çözümleri düşünmeye fırsat bulamazlar sözünün aksine, çözüm için hükümete yol göstermeniz takdir topladı

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Sn. Mehmet Özkardeş, ne be ama seçilenler ve başvuruda bulunanlar, eski Kamu Sen başkanı olmama karşın, benden daha çok mu tanınırlar? Yoksa daha iyi iş mi yapacaklar düşüncesi ile YDP’den miletvekili adaylığı için başvuruda bulunduğunuzu öğrendik. Başkan, seni bildiğimiz kadarı ile ne yanlışa ortak oldun, nede doğruya yanlış dedin. Hayırlı olsun.

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Sn. Erçin Şahmaran, bu UBP en ağır yükü bile kaldıran vincin yerinden kımıldatamayacağı 95’lih ihtiyarın pipisi modundan çıkıp, son hızla seyreden Ferari moduna geçti. Özellikle son zamanlarda göz, gez arpacık diyerek turnayı gözünden vuruyor. Geçmişi temiz, kariyer sahibi ve çevresi tarafından çok sevilen insanları bulup, cımbız ile gumgumadan bir bir çıkartıyor. Bizim Minik Kuşlar, UBP’nin sana Alayköy Belediye Başkan adaylığı teklifi yaptığını söylüyor. Ancak Manisoy’u da üzmek istemediğin söyleniyor. Sevgili Erçin, senin hayattaki başarılarını bilen birisi olarak belediye başkanı seçilmen halinde çok başarılı olacağına inananlardanım. Bu nedenle rüzgâr sert esiyorsa, bırak söğüt düşünsün. Zaten Çınar’a birşey olmaz.

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Sn. Kemal Dürüst, insana ne yaparsa dostları ve arkadaşları yapar. Geçen seçimlerinde dost ve arkadaşların attığı kazıklar sonrasında koltuğun darmadağın olmuş, ayakları kırılarak yere düşmüştünüz. Dostlarınız Magarına bulli niyetine sizi yerken, siz vekilliği, UBP ve siyaset renkli bir kişiliği kaybetmişti. UBP seçim için adaylarını belirlerken, nedense 3 maymunları oynuyor. Ve adınızdan şimdilik bahsetmiyor. Sn. Dürüst, bir çay söylersiniz. Nasibiniz varsa içersiniz. Bir kuş bile gökyüzünde nasibi kadar kanat çırpar. Sanırım bu kez o çayı içme nasibi doğdu

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, parti başkanları rahat durmuyor. Başarılı, temiz, dürüst ve kariyer sahibi birini buldular mı etinden, sütünden, derisinden velhasıl herşeyinden faydalanmak istiyor. Bizim Minik Kuşlar, DP senin gibi meyve veren ağacı bulunca, Lefkoşa Belediye Başkan adaylığından sonra, parlamento seçimlerinde de aday olarak yararlanmak istediğini söylüyor. Sevgili Okyay, insanın hayatındaki kariyeri ile kalitesini etrafındaki insanların kalitesi belirler. Çok saygılı bir eş ve iyi yetişen çocuklar. İsminden saygı ile bahsedilen rahmetli bir baba onu basma kumaş yerine kaliteli ‘Kazmir’ yapar. Unutma zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Ama maşallah senin zincirin zayıf halkasını bulamadık Okyay.

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Sn. Yalçın Koçyiğit, tavla şampiyonluğundan ve iş adamlığından sonra, gözünü, parlamentonun ceylan derili koltuklarına çevirdiğini öğendik. UBP Girne milletvekilli aday adaylığı sonrasında, insan sevgisi zenginliğin nedeniyle bir koltuğun sabibi ben olacağım diyormuşsun. Ancak Nuh zamanından kalan, bir ayağını kaldırırken diğerini köpek kapan, müzelik bazı eski ‘Loforiyoların’ eski alışkanlıkları nedeniyle siz yenilere bayda atacağı iddia ediliyor. Ah be Yalçın, Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın ki. Vallahi dostuna bile kazık atanların, uzaktan mı adam, adamlıktan mı uzak olduğunu bir türlü çözemedim.

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Sn. Mehmet Ekin Vaiz, sosyal medyada, KKTC’de Bankalara döviz borcu olan kaç kişi var? Ve bu insanlar bir araya gelip birlikte hareket etmek için daha ne olmasını bekliyor diye iki sordun. Sevgili Mehmet, birincisi dörtte üç buçuk, bir gartomuz konuşma ve klavye şampiyonudur. Bu kesimden konuşma ve yaygara dışında bir muk olmaz. İkincisi geriye kalan bir gartomuz, sükût altındır kitabı müdavimidir ve gıccaccık ile oğlancığı seçim sonrasında bir yerlere sokuşturmak için bandoflalarını giyerek ‘SUS’ terapisine girer.

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Sadece arka taraf New York’a gider

Newyork seferini yapmak için uçağa binen güzel sarışın,

firstclas koltuğa oturur.

Bilet kontrolünde hostes

yerinin arkada ekonomik sınıfta olduğunu söyler.

Sarışın buna itiraz eder

ve: ” ben güzelim sarışınım istediğim yere otururum” der.

Hostes başa çıkamayınca

kaptana haber verir, kaptan gelir

ve sarışının kulağına bişeyler fısıldar.

Bunun üzerine sarışın kalkar

ve arkada bir yere oturur.

Hostes hayretle kaptana sorar:

“Efendim ne söylediniz kulağına??”

Kaptan:” uçağın sadece arka tarafının Newyork’a gittiğini söyledim” der.