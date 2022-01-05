Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar noktasına geldik. Halk market kapısından içeri girmeye korkarken, kullu kaynaklar, sizin umumiye-yi Külliye (Saray) için bir araya toplandı. Maşallah ‘ Saray Yavrusunun’ yalnız projesine 14 milyon, yapımına da şimdilik 586 milyon Törkiş Lira harcanacak. Kısaca kaynaklara elveda, asgari ücretliye de avucunu yala denildi. Halk olarak bugünlerde düşmüş olabiliriz, ama hafızamız yerindedir. Ne iteni unuturuz ne de tutmayanı

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Sn. Ali Pilli, halka umut pompalayarak, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması çağrısını yinelediniz. Ve Omicron varyantının Covid-19 salgınını Ocak ayını atlatmamız halinde bitireceğinizi belirttiniz. Sn. Pilli, bazı Nato kafa, Nato mermerlerin umursamazlık ve nemelazımcılığından, Cavit amca, tuttuğunu değil, kaçanı da yakalayıp öpüyor. 100’ler 300’ler derken rakam 700’lere dayandı. Bu vurdumduymazlar ile ilgil aklımdan geçenleri Şeytana anlattım. O bile yapma günahtır dedi.

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Sn. Mehmet Harmancı, KKTC’nin koskoca Cumhuruna, bir saray ile külliyesini çok gördün. Erdoğanistan emiri, Toros Fatihi için 586 Milyon Törkiş Lira çokmu? Sağlık alt yapısı çöktü. Kıb-Tek battı. İnsanlar aç ve işsizlikten kıvranıyor. Banka borçlarını çevirebilmek için bankaların kaba yerini öpüyor diyorsun. Başkan, Fransa kraliçesi Marie Antoinette’in dediği gibi ekmek bulamıyorlarsa kek yesinler efendim. Zaman geçtikçe emir erlerinin bir birinden farkı olmadığını anladık. Kimileri yalanı daha iyi söyledi. Kimileri ise oyunu daha iyi oynadı.

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Sn. ‘Adalet Müşaviri’ dinsizin hakkından imansız gelir sözüne inanlardanım. Anasının emrini dinlemeyen bizim gibi ‘Asi’ yavruların hakkından gelmek için, Türkiye’de Adaleti arşa çıkartan sizin gibi Adalet Müşavirlerine ihtiyaç vardı. Sn. Adalet Müşaviri, Kıbrıslı hoş görü sahibidir. Uysaldır. Ancak yavaş atın tekmesi nasıl sert olursa, onun tokadı, Osmanlı tokadından daha sert olur. Tokat sonrasında lokma, gurgura da öyle bir kalır ki, gözler Pirili olur.

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Sn. Aslı Murat, CTP Milletvekili adayı olarak, halkın gözbebeği konumundaki yargıya el uzatılmasına şiddetle karşı çıktınız. Ve Yargı bağımsızlığı, sadece mahkemelerin değil; siyaset ve demokrasinin de güvence altına alınması için elzemdir dediniz. Adalet Bakanlığına ‘Nayır ‘ı bastınız. Aslı hanım 1956’dan kalma, DODGE’den dönme, Loforiyalar, iyi dümen çevirdikleri için kaptan yapıldılar. Kel aynaklar gibi nesilleri tükenmeye yüz tutulanlar tarafından, KKTC gemisi mercan kayalıklarına oturtuldu. Leforiyolar OUT, IN olacak yeni kaptanlar bekliyoruz

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Sn. Fikri Marasalı, kim Milyoner Olmak İster programında, Ercan’ın KKTC’de olduğunu bilmeyen yarışmacı ile seyirciye atıfta bulunarak, sosyal medyada, kurtarılanlar ülkesinden merhaba, bugün yine Bakü’deyiz dedin. Fikri oğlum, Kıbrıs’ı Ege’de, Akdeniz’de Malta’nın yanında gösterenler olmuştu. Bu arkadaş da Ercan Havaalanı Azerbaycan’da göstertti. Halbuki Türkmenistan, olmadı Afganistan demeliydi. Sevgili Fikri, kan döktük bizimdir diyenlerin beyinlerine ve bilgi dağarcığının doluluk oranına baktıkça eğleniyorum. Önemli olan da bu değil mi?

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Sn. Kubilay Özkıraç, size 25 MW’lık iki jeneratörü hibe edeceğiz. Zırnık para talep etmeyeceğiz diyen Türkiye yetkilileri çark ederek, siga siga manamu modunda, şaka yaptık dedi. Ve kira istiyoruzu bastı. Sevgili Kubilay Kıbrıs Salamı çok lezzetlidir. Dilim dilim kesilince lezetine doyum olmaz. Salam politikasının ilk dilimi Sanayi Holding oldu. Sıra etin bonfile kısmı olan Kıb-Tek’e geldi. Ayşaba, KKTC’de işler şaka ile başlar ve Gabyakaya dönüşür. Ham olduğu zaman hatırlarlar, olmadığı zamanda Arif Hoca’yı hatırlatıp Haaa. S....r’i basarlar dedi.

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Sn. Ahmet Beşerler, Mağusa Polis Müdürü olarak sizlere yaptığım eleştiriye, kamp alanına girdiğim ve canlı yayın ve haber yaptığım gerekçesi ile intikam yemeği soğuk yenince lezzetli olur düşüncesiyle beni mahkemeye verdiniz. Sürekli sarı basın kartı hamili birisi olarak, size neden sadece ben ve neden diğer gazeteciler yok diye sorduğum zaman. Haklısın düzeltiriz dediniz. Ama Mağusa Kaza Mahkemesine gitmem için çağrı geldi. Sn. Beşerler, ben sadece beni Allah’a havale eden korktum. Aksine benden intikam almak isteyenden hiç korkmadım. Hafızam yerindedir. Ne iteni unuturum nede arkadan bıçak sallayanı.

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Sn. Mustafa Abraç katıldığınız programda, TDP Milletvekili adayı olarak Tarım ve Hayvancılıkta işlerin nasıl olması gerektiği konusunda, bazı ‘Süper Bakanlara’ brifing verdiniz. Tarım olmadı eğitim. O da olmadı İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtulanlar, özellikle Tarım Bakanlığında, Kaplumbağa hızı ile giderken, bilgin ve tecrüben ile yanlarından tavşan hızı ile geçtin. Arkandan kaldırdığın toza bakarak sana sadece el sallayabildiler.

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Sn. Fide Kürşat, CTP İskele milletvekili adayı olarak, İskele’nin üvey evlat muamelesi gördüğünü ve İskele-Karpaz bölgesine ceplerde akrep olduğu gerekçesi ile kısıtlı yatırım yapıldığını belirttiniz. İmar planı inkar planı olarak nitelendirildiğinden, istihdamın islah edilecek dam olarak görüldüğünden, genç yatırımcıların önüne androş konulduğunu ve İskele’nin gerçek anlamda İlçe olamadığını dile getirdiniz. Fide hanım, bazılarının kelleyi-mefruşatı serttir. Nuh deyip Peygamber demediler. Ancak İskele’deki Monobadi yolları fazla çamurludur. Halk onları o yoldan geçirtmeyip onlara ‘Si...tir Pilavını yedirecek.

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Sn. Mine Atlı, çözümü zor çok bilinmeyenli denkleme benzeyen bir soru sordunuz. Ve "Adalet müşavir" neyi ve kimi denetleyecek dediniz. Yargı içindeki eksiklikleri tespit edecek mekanizmaya sahiptir derken, fazlalıklara yer yoktur. Zaten fazlalıklar sünnetçinin usturası ile her daim kesilir imasında bulundunuz. Sn. Atlı önceden türlü türlü, Ruh Halimiz vardı. Bu Aralar ne Ruhumuzu nede halini bıraktılar. Yapılanlara baktıkça ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine bir yerlerim ile katıla katıla gülüyorum..

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ÇAPKIN SÜRÜCÜ

Çapkın bir sürücü çok güzel bir otostopçu kızı arabasına alır. Yolculuk bir ağaca bindirmekle son bulur. Yoldan geçen bir köylü kaza yerine gelir ve sürücüye ucuz atlatmışsınız. Arkadaşınız da öyle. Kız çayıra fırlamıs ama sapasağlam.

Iki büklüm sürücü ağlamaya başlar. – Evet o sapasağlam ama ben degilim. Gidin bakalım elinde tuttuğu ne?..