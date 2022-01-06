Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, Vallahi bugüne kadar aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen çok kelebekler gördük. Ama bir daveti bu kadar uzatan balık ve kelebek görmemiştik. Allah’ıma şükürler olsun ki, 50 haber, 46 lütfen, 33 davet bekliyoruz mesajının ardından, sizi Türkiye’ye davet ettiler. Davet uzayınca hacı amcaya gitmiştim. 41 kuluvallahi, 52 besmele çektikten sonra, 7 rekat namaz kıldık. Ne yaparsın, bir gel diyeni olmayınca dua ve kuluvallahilere sığınıyor insan.

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Sn. Tufan Erhürman, oylarınızın yükselişe geçmesi sonrasında, keyfinizin yerine geldiği ve bıyığınızı usturanın bile kesmediği söyleniyor. Seçim bildirgenizde, Lokmacı’dan sonra, menteşeleri paslanan, Mağusa Kapısını açmaya geldi dediniz. TL kullanımından kaynaklanan sıkıntılar da dile getirirken, Bizimkilerin Güney’e, Türkiyeli, Bangladeşli ile Pakistanlının da memleketlerine döndüğünü ve İşçiyi yeşil dütlü mum ile arayacağımıza vurgu yaptınız. Tufan hocam yalnız Külliyeye değil okula ihtiyacımız var derken, Erdoğanistan müddei Umumu, Veziriazam’ına bir sarayı çok görmeniz şaşırttı.

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Sn. Hasan Taçoy, bazı insanları geçtim. Ama sanırım bazı milletvekilleri de deli oldu. Senin yüzüne gülen, yoluna ölürüm diyen bir milletvekili, ısrarla senin sandıkta kalarak, nefes yetmezliğinden, boğulacağını iddia etti. Ona da delimi oldun? Bunu da nereden çıkarttın diye sorduğumda, aldığı bazı bilgileri anlatarak, Hocanın, senin son yolculuğa çıkmadan önce, son soruyu sormak için beklediğini söyledi. Sn. Taçoy, Aradığında ulaşamadıklarında bil ki sorun hatlarda değil, menfaatlerdedir. Menfaat İn olunca, birlik beraberlik ile arkadaşlık OUT olur.

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Sn. Mustafa Taşçıoğlu, başkanlığını yaptığınız, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin diyalog çağrıları karşısında dudak bükmesine İntikam almayı sevmem ama ödeşmek âdettendir, nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir düşüncesi ile üç hastanede başlattığınız poliklinik yapmama eylemine dün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil ettiniz. Doktorum filler güreşirken, çimen ezilir. Sağlıkta da siz doktorlar ile bakanlık bilek güreşi yaparken, olanlar o gün tedaviye giden hastalara olur. Sn. Taşçıoğlu, atı alan Üsküdar'ı geçer de, Ahı alan Sırat'ı geçer mi bilmem. O ahı almayın

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Sn. Ürün Solyalı gezmede elde edilen Cavit amca (Covit 19) yapımı ‘Ürün’ isim sahibinin aksine çürük çıktı. O çürükte geldi sana musallat oldu. Neyse o çürüğün, Ortaçağ şatosuna benzeyen, sağlam binayı tamamıyla yok etmesine imkân ve ihtimal yok. Sende fırsatta istifa kendi izole etmişken dinlen. Yüksek enerjinle 1-2 gün bir sallandıktan sonra 3. gün yine sapasağlam yere basmasını bilerek, büyük koşunun finişine yakın ortaya çıkarsın.

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Sn. Eybil Efendi, yatmakta olduğunuz LDH Onkoloji Bölümünün sorma gir, sormadan çık, Pancaro'nun hanına dönüştüğünü belirttiniz. Bu arada Pancaro’nun Hanına dönen bölüme girenlere antiyen ve PCR sorulmadığı için Cavit amcanın (Covit 19) cebinde omikron ve diğer varyantlar ile bölümde cirit attığını ima ettiniz. Eybil kumandan, yapıda bozukluk varsa, biz halktan mimarlık beklemesinler. Kriz ve pandemin yarattığı ekonomik sıkıntı sonrasında insanlar geçim, efendiler seçim derdinde. Vallahi bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsan yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, sosyal medyadaki paylaşımınızda bizim buradakine küllüye yapacaklarına, acaba buradakini külliyelerine alsalar, hem daha ekonomik hem de daha hayırlı olmaz mı diye sordun. Ayşegül Hocanım, sizin ödenmesi gereken faturalarınız var. Ödeyince olur dediler. Çamlar eskiyince bardak olur. Limonu sıkıp, suyu alınınca posası çöp tenekesine gider. Şuanda çöp tenekesinde hatırı sayılır posa birikti. Faturalarımızı ödeyince, çamlar bardak yapılacak, posalarda çöp tenekesine gidecek. Ancak faturanın ödenmesine daha vakit varmış.

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Sn. Ceyhun Ümiter, CTP Mağusa Milletvekili olarak, çözümü zor çok bilinmeyenli denkleme dönüşen nüfusumuzu artık bilmemiz gerektiğini ve plan projemizi ona göre hazırlamamız gerektiğini belirttiniz. İnsanın ağzıyla kuş tutabilmesinden ziyade, laf cambazlığı yerine ağzını tutabilmesi ve yapabileceklerini dile getirmesinin çok daha önemli olduğu imasında bulundunuz. Aksak Timur gibi topallayarak giden bazı kamu yasalarının aksine şeffaf, daha hesap verilebilir, daha adil ve demokratik bir siyasetin yeniden yapılandırılmasına katkı koyacağınıza vurgu yaptınız. Sn. Ümiter, bazıları için bunca zaman dişimizi sıktık şimdi sıra sandığa sıkılacak mermide

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Sn. Nesil Bayraktar, bir doktor olarak, Omicron’un, Covit 19’un son varyantı olmayacağını açıklamanız yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ancak sürü bağışıklığı için en ideal varyant olabileceğini dile getirmeniz, kötünün iyisi olarak yüreğimize su serpti. Fakat son bir yıl içerisinde herkesin en az birkez Cavit amca (Covit 19) tarafından öpüleceğini söylemeniz yüreğimizdeki o suyu buhara dönüştürdü. Sn. Bayraktar, halkın büyük kısmı karada yürüttüğümüz gemilerin kaptanıdırlar. Ancak hangi teknenin küreği olduğunu bilmediklerimiz, umursamazlıkları ile virüsü daha yaygın hale getiriyorlar.

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Sn. Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili adayı ve Çiftçiler Birliği Başkanı olarak toprağın önemine vurgu yaptınız. Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin bir an önce hayat bulması gerektiğini söylediniz. Üretimde ve ülkede istikrar için Çiftçi Kayıt Sistemi’nin de oluşturulması gerektiğini belirttiniz. Ve en İyi Topraklarımızı Kaybetme Lüksümüz olmadığını bu nedenle hal yasasının şart olduğunu, üretimde istikrarın yakalanmaması halinde tüketicilerin istikrarlı gıda fiyatlarına ulaşamayacağını söylediniz. Ayşaba, bir ekmeklik unun varsa işin ehline yaptırt dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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fıkra

Pardon Yanlış numara

Adam evine telefon acar, telefonu yabancı bir bayan acar.Adam

karşıdaki sesi duyunca şaşırır, bayana sorar:



"Sen kimsin?" Kız cevaplar: "Evin hizmetçisiyim."

"Iyi de bizim hizmetçimiz yok ki!"

"Evin hanımı beni bu sabah işe aldı."

"Ya. Öyle mi? Ben de evin beyiyim.

Hanımı çağırır mısın?"

"Hanımınız şu an yatak odasında kocası sandığım bir adamla beraber."

Adam şaşırır, sinirlenerek,

"Elli bin dolar kazanmak istermisin?" Kız,

"Tabii ki isterim. Kim istemez..."

"O zaman çekmecedeki silahı al, yukarı çıkıp o cadi ile o sümsük

herifi vur!" Önce ayak sesleri duyulur, sonra iki el silah sesi. Hizmetçi telefona

geri gelir: "Öldürdüm efendim, cesetleri ne yapayım?" Adam,

"Cesetleri havuza at." Kadın duraklar:"Ama burada havuz yok ki?" Adam bir süre düşünür ve cevap verir: "Orası 112 43 44 değil mi?

"Hayır!!!!! "Pardon! Yanlış numarayı aramışım!!!!!"