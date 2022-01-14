Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, Silihtardaki yıkılmaz kale olarak nitelendirilen Saray, İHA, SİHA ve Türk Tankı Altay’ın seçim saldırıları sonrasında düşerken, görmem, duymam, konuşmam diyen 3 maymunun yanına bonus olarak s....r et maymununu da koyarak kenara çekildiniz. Parlamento seçimleri ile ilgili ağzınızdan çıkacak bir söz ile fikriniz merak ediliyor. Ancak ‘Boykot’ sözünü telaffuz etmemekle birlikte gidin oy kullanın da demediğiniz. Ancak, sizin Saray-ı Hümayundan bir Allah’ın kullunun bile eski partiniz TDP’den aday olmaması da, boykotcu bir tavır sergilediğiniz yorumunun yapılmasına neden oldu. Sn. Akıncı, avuç içleri, sahip çıkmadığımız değere bir gün başkası sahip çıktığında yalamamız için yaratıldı. Buyurun

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Sn. Kudret Özersay, siz iddialı konuşarak seçim sonrasında oy oranları değişse bile ilk üç sıranın değişmeyeceğini belirttiniz. Ancak bu iddiaya karşın, bazı basın kuruluşları, 4 motoru da sustuğu için burun üstü yere doğru pike yapan uçak gibi HP’nin de yer ile kucaklaşmak için son hızla aşağı doğru seyrettiğini öne sürüyor. Parti kurmam dedikten sonra kurduğunuz. Koalisyonda yer almam dedikten sonra aldığınız. Ve icraatlarınız ile halkı hayal kırıklığına uğrattığınız için, ilk seçimde %22, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %5, bu seçimde de barajda boğulacağınızı öne sürdü. Ayşaba, Kudret ovlucuğuma geçmişe mazi, geleceğe gazi dediklerini bir zahmet hatırlatın. İlk seçim geçti. Bu seçimde akvaryumu okyanus sanmasın. Kendini de köpek balığını kovalayan kahraman ‘Hamsi’ sanmasın dedi. Elçiye zeval olmasın ilettik.

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Sn. Ersin Tünay, HP’nin Milletvekili adayı olarak, bir insanın 10 parmağında 10 marifet var. Sen ayak parmaklarını da buna dahil ederek, 20 parmağında 20 marifetini ortaya sererek, bizleri kıskandırıyorsun. Günlerce, gecelerce her detayıyla bir bir ilgilenerek, Otizimli çocuklarımız için muhteşem gece düzenleme sende. Halk dansları eğitmenliği ile kültür ve sanat alanında birçok sosyal sorumluluk sende. Şefliğini yapmakta olduğun korolarla, Kosova, Azerbaycan, Londra, Gürcistan, Makedonya ve Türkiye’nin birçok şehrinde konserler gerçekleştirerek, ülke tanıtımına katkı koymak sende. Ortopedik Özürlüler Derneği, Engelliler Dayanışma Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Umut Otizm Derneği, SOS Çocuk Köyü ile Thalassaemia Derneği gibi, birçok dernek yararına konserler düzenlemek sende. Da, bize neyi bıraktın onu söylermisin? Hacı amca, hayatta her şey olabilirsin. Ama önemli olan Ersin ovlcucuğum gibi hayatın içinde ‘İnsan’ olabilmektir dedi.

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Sn. Mehmet Çakıcı, Arkamızı dönüp baktığımızda, dallarımızı kıran, ocağımıza incir ağacı diken şu sürekli değer kaybeden TL nedeniyle insanlar evlerini arabalarını ve iş yerlerini kaybetmekle karşı karşıyadır. Bugün kavgamız ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır dediniz. Vergisini kuruşuna kadar ödeyenin aksine, bugüne kadar korkunç kazançlarına rağmen vergi ödemeyen 5 yılını doldurmuş üniversiteler ile otellerden ve akrep olduğu için elini cebine atmayan o zengin tayfasından da vergi alınsın diyorsun. Sn. Çakıcı, vallahi bu mangırın deli ettiklerine, andilla koyup Meclis-i Mebusan’ın iktidar penceresinden bakanları gözümüzde büyüttük. Meğer benim kıçımla güldüklerim ile bunlar eşdeğer çıktı.

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Sn. Şener Elcil, Sendikal Platformun, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı Tatar’a Saray, vatandaşa Nanay protestosunda, Tatar’a turuncu grasso hediye ettiğinizi öğrendik. Ancak kalktınız, anasına susamasın diye renga bile almayan, hep bana, yine bana tayfasından, ekonomik sıkıntılara çözüm bulunmasını isterken, eğitim, sağlık ve trafik alt yapısına yatırım istemişsiniz. Şener Hocam, ülkenin tüm ihtiyacı olan alt yapılar, külliye olmadan yapılmaz. Alt yapı yapılırken ya para kalamazsa, kürkümüz ne yiyecek? Hocam, yarasının kabuğunu kendi eli ile söküp atan bu halk, kendi ellerinin yanı sıra, ittirme ve kaktırma ile göğüs kafesinin içerisine meda zori aldıklarını, kendi elleri ile çıkartıp atmasını da bilir.

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Sn. Doğuş Derya, nazlı gelin gibi, yerim dar, yenim dar martavalı ile oynamaktan kaytarmaya çalışan, nazlı gelin gibi, Kıbrıs konusunda müzakereyi başlatmak için değil, hiç başlatmamak için çalışan koltuk sevenler derneği mensuplarının, Müzakere masasını kurmayacaklarını söyledin. Cumhurun başının ise buzdolabı sevenler derneğine üye olduğu için, 1976 yılında ülkeye gelenlerin çocuklarının da Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alacak olmasına karşın, Kıbrıs konusunu buzdolabında tutma niyetinde olduğuna vurgu yaptın. Sevgili Doğuş, mesele soydaşların Güney’e geçip geçmeme meselesi değil. Mesele onların da AB vatandaşlığını elde edecek olma meselesi de değil. Mesele ülkede ‘Guguk’ moduna sokulan hukukun, uygulanmaya başlayacak uluslararası hukuk sonrasında, ben yaparım olur, ben yerim siz bakarsınız, hesap da soramazsınız ‘Padişahlık’ düzeninden çıkacak olma meselesidir

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Sn. Hasan Sungur, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık konumuna gelen asgari ücreti, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak iptal edeceğinizi söylediniz. Eski Asgari ücret ile geçinmek mümkün değil derken, yeni asgari ücret sonrasında iş yerleri ‘Tumba’ gitmemek için işçi çıkartacağından işsizlik patlaması yaşanacak dediniz. Asgari ücreti seçim yatırımı olarak nitelerken, patlayacak işsizlik sonrasında 13’ncü maaşları ödeyemeyen ve borçlanan bir devlet işsizlik parasını nasıl ödeyecek diye sordunuz. Sn. Sungur, her kadın nasıl ki saçma sapan bir adamı sevmeden olgunlaşmazsa, toplumlarda ‘Tatari topaç gibi dönen, Asena gibi göbek dansını çok iyi icra eden siyasileri seçip başına getirmeden olgunlaşmaz. Kadının en güzel duygularını nasıl o adam öldürürse, toplumların yaşama sevincini de ‘Gökkuşağı’ rengine dönüşen siyasiler öldürür.

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Sn. Yasemin Öztürk, seçim mezürünün ucu kesilmeye başlandı. Son haftaya bismillah diyerek giriyoruz. Finiş için hazırlıklar yapılırken, sizin kolları sıvadığınızı ve rekortmen atlet Usame Bold gibi atağa kalktığınızı gözlemledik. Özellikle son haftalarda, uçkuru düşük tacizciler ile ilgili açıklamanız takdir topladı. İnsanların beğeni hanesinde büyük yer tuttuğu ve kapsama alanından çıkmadığı söyleniyor. Bizim Minik Kuşlar, bu nedenle, bölgede sizin için büyük bir yemek düzenleneceğini ve burada destek beyan edileceğini, araştırmalarında da sandıktan çıkacak vekiller arasında olduğunuzu söyledi. Yasemin hanım, gözün kıymetini ‘Ama’ olandan. Sözün kıymetini ‘Lal’ olandan. Ekmeğin kıymetini aç olandan. Halka değer verenin kıymetini de onun güvenliği için yasa çıkartmaya çalışmış olandan öğrenilir.

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"Bunun adı tecrübe"

Amerika'nın NewYork şehrinde bir soygun sırasında hırsız banka içindeki çalışanlara bağırdı. Kıpırdamayın! para devletin, hayatınız da sizindir.

Yani herkes sessizce uzansın.."Buna anlık akılla ikna denir "Hırsızlar çalmayı bitirince üniversite mezunu olan en genç hırsız, ilkokul mezunu en yaşlı olan hırsıza dedi ki: Reis kaç para aldık sayalım. Liderleri olan yaşlı hırsız bozuldu ve ona dedi ki: Aptal mısın? Bu çok para ve saymamız uzun sürer, bu gece ne kadar para çaldığımızı haberlerden öğreneceğiz!

Hırsızlar bankadan çıktıktan sonra banka müdürü şube müdürüne dedi: polisi çabuk ara. ama şube müdürü ona dedi ki: Bekle 10 milyon dolar alıp kendimize saklayalım daha önce zimmetimize geçirdiğimiz 70 milyon doları da ekleyelim ."Buna akışına yüzmek ve durumu lehine çevirmek denir "Banka müdürü dedi ki: yani her ay soygun olsa çok iyi olur..."ve buna çok ileri gitmek denir" Ertesi gün haber ajansları bankadan 100 milyon dolar çalındığını bildirdi!Hırsızlar parayı tekrar tekrar saydılar. Her seferinde miktar 20 milyon dolardı. Hırsızlar çok sinirlendi. 20 milyon dolar için hayatlarını riske attılar.Banka müdürü suya sabuna dokunmadan 80 milyon dolar aldı.Maskeli hırsız ile kıravatli hırsız arasındaki farklı bilgiydi."Bunun da adı bilgi altına eşittir"Banka müdürü milyoner olduğu için gülümsüyordu. borsadaki tüm kayıplarını bu soygunla telafi etmişti