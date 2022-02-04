Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, 2021 Formula 1 Şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, arabasını yarış pistinde, sizde siyaset sahnesinde eşsiz figürleriniz ile göz kamaştırıyorsunuz. Hükümeti kurma aşamasında, DP ile HP’ye birer bakanlığı kabul etmezseniz hükümete girme konusunda avcunuzu yalarsınız. Ve erken seçim olursa barajda boğulursunuz derken, CTP’ye yapmış olduğunuz göndermede de, bakın arkadaşlar ben 30’un üzerinde vekil ile hükümeti kurmak istiyorum. Sen nazlı gelin gibi yerim dar, yenim dar der ve ‘Yes be Annem’ yerine ‘Sorry be annem’ dersen erken seçim kararı alırım diyorsunuz. Sn. Sucuoğlu, zam kazıklarına baktıkça, inanın gelecekten bahsedenlere hastayız. Bizler seçimden sonra hayatımızdan keşkeleri attık, boş verlerle mutluyuz.

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Sn Dursun Oğuz, Maliye bakanı olarak, bazen hesap etmek, hesap görmekten zordur. Bu nedenle, bu uzun boylu birisinin bileklerini bile kapatmayan, üç urup pantolonun çekiştirdiği gibi sizde bütçenin sağını solunu çekiştirerek denkleştirmeye çalışıyorsunuz. Daha fazla katkı isteyen belediyelere, cep delik cepken delik demediniz. Ama hükümetinizin yaptığı gibi en zayıf halka olan vatandaşın cebini işaret ederek, emlak vergileri orda. Ham yapın dediniz. Sn. Oğuz, biz gazeteci tayfasına bazen çok sokuyorsunuz diyorlar. Zam kazıklarından, eşelenen toprak gibi sağlam yeri kalmayan dütümüzü koltuğa yerleştiremiyorsak, siz siyasetçilere şiir mi yazalım?

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Sn. Özdil Nami, İnsan bir gün mideye indireceği tavuğu sevmeye kalkarsa, aç kalır. Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylığı için isminiz, CTP MYK’da, anılırken, LTB isimli tavuğu gırtladınız. Adaylar arasında olan Onur Olguner ile içtiğiniz kahve sonrasında, bir kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu hatırladınız. Bizden geçti be arkadaşalar. Kırk fırın ekmek yeseler bile hamurlarında adamlık olmayanları geçin. Ama enerjileri tavan yapan, gençleri boş geçmeyin diyerek Onur’u işaret ettiniz.. Sn. Nami, İnsanlar ikiye ayrılır. Su kadar aziz olanlar, su kadar ucuz olanlar. Biz siyaset arenasında ağzı laf yapan ve dütü çok gürültü çıkartanı defalarca gördük. Haklısınız, çünkü zehirden şifa, yetenek düşmanlarından iş yapabilmesi beklenmez.

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Sn. Halil Hızal, 3 yıldır varlığınız ile yokluğunuz tartışma konusu olan ve kırmızı ışığı geçtim. Yeşilde bile geçip yol alamadığınız TDP Genel Sekreterliğinden, üzgün ve kırgın olmadan istifa ettiğinizi ve ertelediğiniz dünya turuna çıkacağınızı söylediniz. Bazı partililer bıyık altından gülerek, rahat yol alabilmesi için bazıları için asfalt bile dökeriz dedi. Sn. Hızal, erkeğin kadını görünce uzaklaştığı tek yer trafik. Oy sandığının ise siyaset denilince alakaya maydanoz olanlardan ayakları topuklarına vurarak kaçıyor.

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Sn. Erdoğan Sorakın, CTP Genel Sekreteri olarak, biz her gerdeğe girdiğimizde, fazla kiloları nedeniyle kemiklerimizi kıran, hep kendine yontuğu için bugün bize, yarın size diyenler ile evliliğe adım atmayız. Ayrıca biz Kıbrıs konusunda bayram haftası derken, mangal tahtası diyenler ile hiç bir arada bulunmayız. Biz aile ile cümbür cemaat, tatlı tatlı, hep bir arada yaşayalım derken, onlar hayır efendim Ananın yöneteceği, sözde bizim egemen, ama realitede Ananın söz sahibi olacağı bir yerde bulunmayız. İsteyenlere de ‘Sorry be annem ‘ deriz imasında bulundunuz. Sn. Sorakın, bir birlikteliğe girmediğiniz için çekemeyenlere anten. Ne istediğinizi çözemeyene decorder. Dengesiz davrananana terazi, elektriğinizi alamayana da trafo temin ederiz. Olur biter.

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Sn. Sarper Altıncık, Sözün ağızdan çıkana kadar sizin esiriniz, ağızdan çıktıktan sonra sizin onun esiri olduğunu bilmeyenler, boğazın 9 boğumunda lafı dinlendirmeden gabsalı veriyor. Mehmet Akacan’ın uğradığı silahlı saldırı sonrasında, Başsavcı olarak sizin bizzat gidip şikayetin geri çekilmesini istediğiniz yönündeki hayali iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ancak, yalan bir günde dünyayı dolaşırken, doğrunun başlangıç yerine geç gelmesi, atılan çamur kısa süreliğine de olsa, yalnız sizin şahsınızı değil, Başsavcılığı da kirletir. Tabi birilerine söylediği yalanın haddini bildirmek için iki küfür bir s....r çekmek en kısa yol olur. Saygın bir kurumun üzerine atılan yalan çamuru temizlenmesine temizlenir, ama temizlenirken herkesi rahatsız eder. Sn. Altıncık, rüzgar ne kadar sert eserse essin ‘Çınar’a birşey olmaz. Bırak söğüt düşünsün.

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Sn. İbrahim Beyazbayram, kendini dokuz dağın efesi, Kazıklı Voyvoda Mihail’in yeğeni sananlar var. Ben güzel işlere imza atmak için buralardayım demek için Esentepe Belediye Başkanlığına aday oldunuz. Hayırlısı diyelim. Sn. Beyazbayram, hatalı davranışları ve bozuk tipi ile hava atanı, davranışlarınız ve doğru dürüst yönetiminiz ile tripe sokun. Yeteneğiniz ile beyaz bir sayfa açın. Seçilmeniz halinde yönetiminiz ile oraları bayram yerine çevirin. Haa gidecek olan varsa ve gidişine illa bir isim konacaksa Mal Kayıbı deyin geçin

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Sn. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz akşam gerçekleşen, TDP Parti Meclisi toplantısında çevrenizderkilerine, belediye başkanlığı da, parti başkanlığı da siyasetin başından bin beytambal galsın. Ben her ikisinden de farıdım. Artık eşim ve çocuğuma zaman ayıracayım diyerek noktayı koyduğunuzu söylediniz. Kimine göre bu rest çekme, yeni bir oluşum içine gireceğinizden dolayı, kimine görede bazı insanların salya ve sümüklerini artık çekmekten usandığınızdan dolayı yapıldı. Sevgili Mehmet, siyaset arenasında, birçoğunda kalp kömür karası olduktan sonra, senin yüzün ve kalbin güzel olsa ne olur ki? Unutma her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir.

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Sn. Hüseyin Amcaoğlu, UBP’nin yükselen yıldızlarından birisi olarak, gönlünün, KKTC Güzellik Kraliçesi, Gönyeli Belediye Başkanlığında olduğunu belirttin. İçişleri bakanlığı müsteşarılığı görevin esnadında da belediyelerin tüzüğünden, tut belediye personel yasasına kadar inciğinden cıncığından herşeyi ile ilgilendim dedin. Sevgili Hüseyin yakışıklısın. İş bilen, kılıç kuşananlardansın. Ama bir kızı 10 kişi ister bir kişiye nasip olur. Unutma kapı arkasında, kız ile meşvretleşen ve daha önce, ‘Beni’ ile kalbini çalan birisi var. Ayşaba, Hüseyin ovlucuğumu iyi tanırım. Yanlışı varsa susar, çok istiyorsa o koltuğu bendleri de aşarak koltuğu kapar diyor.

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Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, dedeniyetimizden örnekler diyerek, Metehan sınır kapısında elektrikler kesilmiş, jeneratör devreye girmemiş guyruk Gönyeli’de dediniz. Ah be hocam kabahat gurukta değil. Gabahat Jeneratörde değil. Jeneratör meclisimize bakarak, ne be ama onlar boş gezenin kalfasıyken ben ne diye çalışayım. Kamuya göz atmış bugün git yarın gel diye süzgeçten geçirirken, bugünde ben bugün git yarın gel diyeyim demiş. 10 dakika yağmur yağmışsa onu da mazur gör. Mazur görelim ama kabahat yağmurun. Durup dururken neden yağarak herkesi rahatsız ediyor. Herkesi telaşa sokup iki ayağını bir pabuca sokuyor. Turgay hocam, bütün bunları Almanya bizi kıskansın diye yapıyoruz. Çatlasınlar.

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Sn. Ali Murat Cellatoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı olarak, yaşanan sorunlardan siyasiler kadar, toplumun da suçlu olduğunu belirterek, “30 sene geriye gittik” vurgusunda bulundunuz. Enerji açığını 10 yıl önce çözmeliydik. Geldik duvara tosladık, ‘arabamız öyleydi, böyleydi’ diyoruz. Ama arabayı zamanında tamir ederek trafiğe öyle çıksadık bu sorunları yaşamayacaktık dediniz. Sn. Cellatoğlu, tamam halkı suçlu sandalyesinden ‘giyotin’ önüne getirdin. Ama kelleyi bumburo almadan suçlunun savunmasını dinleyin. Aksa’ya alım garantili dondurmalı ekmek kadayıfını sunmasak, anamız elimizi cısss yapmayacakmıydı? Elimiz Cıssss olunca koltuğu nasıl çekip, dütümüzü yerleştirecektik. Söylermisin?

MAYMUN

Kadın bebeğiyle otobüse binerken otobüs şoförü kendini tutamayıp şöyle demiş:

- "Aman tanrım ne kadar çirkin bir bebek..."

Kadın sinirle biletini kutuya basmış, en arka tarafa geçmiş, bir adamın yanındaki boş yere oturmuş. Adam dönmüş kadına;

- "Özür dilerim. Acaba az önce şoförle aranızda ne geçti?"

Kadın:

- "Büyük bir terbiyesizlik etti. Hakaret..."

Adam:

- "Bir kamu görevlisi insanlara hakaret edemez. Suç teşkil eder."

Kadın:

- "Doğru. Gideyim de şunu bir azarlayayım."

- "Merak etmeyin, ben maymununuza göz kulak olurum..."