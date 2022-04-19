Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, El-Sen ile yapılan anlaşmaya, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığı için imza attım dediniz. Ama Maliye Bakanı Sunat Atun, sizin ona ulaşılmadı demenizin aksine ulaşıldı diyerek sizi şah mat durumuna düşürdü. Ayşaba yalandan kim öldü diye sorunca şaşırdık. Hayrola dedik. Boş verin kedi aç kalıp, yavrusunu, yemeğe karar verince, onu sıçanın yavrusuna benzetirmiş dedi. Gaz kaçağı olup olmadığını çakmak ile kontrol eden, başarılı olanları sivrildiğinden, önümüze geçmemek için kütleştirmeye çalışan tek milletiz

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Sn. Sunat Atun, siyasi hayatın bisiklet sürmek gibi olduğunu ve dengede durmak için sürekli hareket etmek gerektiğini bilmeyenler, bisikletten düşürmeye çalıştıklarının aksine, kendileri düştükleri zaman doğrusunu öğrenecekler. Bitda gibi yiyeceğim gözü ile baktıklarının gurgurasında kaldığını görünce gözleri fal taşı olacak. Sn. Atun, bazıları bilgisayarlarımızda hiç dinlemediğimiz şarkı gibidir. Sürekli detone olmalarına karşın, bizleri sürekli güldürdüğü için bir türlü silmeye de kıyamıyoruz.

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Sn. Erhan Arıklı, Zamzam suyu ile yıkanmış UBP-DP-YDP Hükümetinin yıllardır kangren haline gelen sorunları çözmek için iş başına geldiğini, ancak statükonun bekçileri sendikalar, Sakgulliden çıkan sihirbazın tavşanı gibi, sizi iş yapmamanız için rahat bırakmıyor. Reformların önüne androş koyarak tomofili hareket ettirmiyor. Sn. Arıklı, çok haklısınız. Elektrikte bindirdikten sonra, indirdimi yapmayan. Alkol zammını kaldıracağız diyen ve ince çalımlar ile es geçmekten bir demet sunan bu statükocu sendikalar, cips paketi gibi %70’i havadır. Onlara boş verin tırıs gitsinler

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Sn. Abdullah Özdoğan, Güç-Sen olarak gümrükte hükümetin ve Maliye Bakanlığı‘nın gerekli istihdamları yapmaması ve teşkilat yasasını revize etmemesinden dolayı, çok ciddi bir kaosun ayak seslerinin duyulduğunu vurguladınız. Ayda 40 civarı olan sefer sayısının yaz aylarında daha da artacağından, gümrük olarak hizmet veremeyecek duruma geleceğinizi belirttiniz. Abdullah başkan, hükümetin bu aralar, zam kazıklarını yontma, göreve atama ve görevden alma gibi çok önemli işleri var. Gümrük çalışanları olarak sizin içinde bir yalnızlık inşa ettiler ki sormayın. Mimar Sinan bile bu yalnızlığın yanında halt etmiş.

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Sn. Gürsel Uzun, UBP’nin Mağusa milletvekili adayı olarak elektriğin şeytan icadı, alkol ve faizin haram olduğunu söylediniz. Cübbeli Ahmet Hoca’nın müridi olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak Milletvekili seçilememeniz din adına çok yazık oldu. Halbuki, kadınları kara çarşafa sokarak, Suudi Arabistan gibi yanlarında erkek olmadan dışarı çıkartmayacak ve arabada kullandırmayacaktınız. Erkeklere de sanırım 4 kadın alma fetvasını verecektiniz. Sn. Uzun, 4 kadın ile ilgili düşüncelerinizi ölesiye seviyorum. Hatta kadınlar ile ilgili düşüncelerin için sana tapıyorum desem inanma. Çünkü atıyorum. Ve atarken hadde ufak ufak ‘Barra’ diyorum.

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Sn. İsmail Arter, Mağusa Belediyesi başkanı olarak, Mağusa belediyesi battı. Sürdürülebilir bir yapısı yok diyenlere, orta parmağınızı kaşırken, ne be ama ayakta uyurmusunuz. Bizimle birlikte 27 belediye sürünme modundadır onları görmüyormusunuz dediniz. Hayvanat bahçesinde ingilizler, Aman tanrım ne kadar tatlılar. Türkler, Kanka bak aynı sen loo. KKTC’de tüm belediyelerin süründüğünü ve buna rağmen “ Mağusa Belediyesi düştü mü” diye soran mal çok. Sn. Arter, bazılarının umuttan, umudunu kesmemek gerek. Çünkü hala bunların hayatının hayal ve düşlere borcu var.

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Sn. Yusuf Akındere, bu kriz ortamında Un Fabrikası gibi trafiğin en yoğun olduğu caddenin tam ortasında. Çemberler üzerinde, raporlar ile ana keser baba doğrarmışsın. Polisin halkın sağlığını ve güvenliğini düşünen kurum olarak bilinir. Ancak acil doktora gitmesi gereken kadını, başka arabaları da rapor etmeyi kaçırmamak için 45 dakika güneş altında bekleterek, doktorunun gelip onu almasına neden olmaz. Bak evlat, senin için düzenlenen bestesi küfürlü hicaz, güftesi santurlu acem aşiyan besteler, polis teşkilatını da buluyor. Köşelere saklanarak aniden yol içine fırlayarak araba durdurman, bir gün bir arabanın gabosu üstüne park etmene neden olacak. Yusuf, inan o gün gidişinin hüznünü gözlerimizde, acısını yüreğimizde hiç hissetmeyeceğiz.

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Sn. Kubilay Özkıraç, bizler seni El-sen’in başkanı olarak biliyorduk. Meğer sen El-Sen Menkul Kıymetler ve Yatırım şirketinin Analistiymişsin. Ve sizin şirket, KKTC borsasında, devlet hava limanları ile AKSA ile birlikte yükselişte başı çekiyormuş. Cübbeli Ahmet Hoca’nın müridi olup olmadığını bilmediğim, varlığını hatırlatan tek şeyin, Lala Mustafa Paşa Cami kapısındaki sensörlü lamba olan Vakıfların eski Başkanı ve UBP’nin Mağusa milletvekili adayı Gürsel Uzun öyle diyor. Sevgili Kubilay, Kalbe bile kan pompalamaktan başka görev verirsen saçmalıyor.

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Sn. Mahmut Kamber, krizin yarattığı yıkım ile ilgili olarak, 30 binin üzerinde esnafın, haciz ve mazbatalarla karşı karşıya kaldığını, görmeyen, duymayan, konuşmayan 3 maymuna ve bonus olarak da yanlarına aldıkları, eğilde gulle geçsin 4’ncü maymununa duyurmaya çalışıyorsunuz. Be efendiler, pandemi süresince herkes borçlandı. Malını, mülkünü, arabasını ipotek altına koydu. Haciz ve mazbatalar sonrasında onları da kaybedecek dediniz. Duvar ses verdi ama bizimkilerde Tısss yok. Sn. Kamber, dün parkta, birbirine “aşkilotum, kocişkom, canikom’ diye hitap eden bir çifte, Meclis salonunda da, gurguranda kalırım. Gelirsam ora dedikten sonra kapıdan kucak kucağa çıkarken, dostum yemeğe nereye gidiyoruz diyen milletvekilleri ile karışlaştım. Yaaaa!..

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Sn. Ebuzitin Çokiçer, karşı taraf aptal olunca, akıllı telefonun, akıllı olsa bile bir işe yaramadığını bilmeyenler, İnternette cilalı taş devrini geçtim, Yontma taş devrinde yaşadığımıza bakarken, yahu KKTC dediğimiz coğrafyada yaşayan uç buçuk kişisiniz. 4G ile 5G diyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde 2.5 G sizin neyinize yetmez diyor. Bangladeş, Pakistan ve Yemen ile kardeş kardeş ayni kulvarda yol almaya devam edin. 4G ve 5G pahalı. Bunlara geçersek Ali’ye Veli’ye derken ne kalacak bizlere diyor. Sn. Çokiçer, Sabahları kalkamayacağımızı bile bile her gece alarmı kurarız. Hergün bazı efendilere hesap soracağız noktasında, hep yarına atarız. Bizler İşte böyle de prensip sahibi insanlarız. Yaaa!..

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Fıkra

Akordeuon Ustası

Adam son derece gururlanarak kendinden bahsediyordu:

- "Ben akordeonu alıp çalmaya başlayınca herkesi ayağa kaldırırım."

Arkadaşı şaşırır:

- "Demek o kadar ustasınız bu enstrümanda!"

- "Yok canım, ben sadece milli marşı çalmasını bilirim"