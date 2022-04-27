Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet işini kütleşen palan ile çözdün vurup kırarak çözdün. Oy birliği ile ırzına geçemediğin Anayasayı, Makine tekleyip no pata pat sir deyince oy çokluğu ile de halledemediniz. Sana harcadığım zamana lanet, verdiğim değere haram olsun diyen kabine dışında bıraktıktığın ‘Babayasacılar’ın palalarını bileyerek, gurvada bekledikleri söyleniyor. Aman dikkat edin bindirme işlemi olursa ne güven nede oyu kalır.

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Sn. Tufan Erhürman, yaz boz, kur yeniden boz, Sucuoğlu hükümetleri, belkide 30 sene kırılmayacak bir rekor kırdı. 5 ayda ‘3. Sucuoğlu Hükümeti’nin kurulmasına sert tepki göstererirken, sanırım al verlerden mamül incecik Ispaho ile bağlı olduğunu gözden kaçırdın. Bize bir şans verin diyen Sucuoğlu’na şimdi sen bize bir şans ver. Verki Abbas’ın Şerif’in kullandığı bez gibi mundar ettiklerini temizleyelim. Sakgulliden tavşanı çıkartırken, tavşan yerini boş bırakmayalım diyelim.

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Sn. Serdar Denktaş, unutulmaz filmlerin, çullisine oynanan, masgara bir oyununun fragamına kanıp filmi sakın seyretmeyin dedin. En iyi film ödülüne namzet esas film protokol oyunu filmindedir. Ayvayı yemek orucu bozar mı geyik muhabetine takıldınız, bit yeniklerinin bolca bulunduğu protokol ayvasının unutulduğunu belirttin. Sevgili Serdar, gandır çocuğu da taksim istesin çilehanesinde, efendiler yağmur gibi yağmadı ki bizler toprak gibi kokalım. ışığın kıymetini göstermek için dünyamızı karartmamlarına da gerek yoktu.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, elektrik için yontulan Harnıp ağacından mamül, fazla ağrıtması için kıynıkları temizlenmeden hazırlanan zam kazığının, Kıb-Tek’in tahsil ettiği paranın, harcadıklarından daha fazla olduğunu ve kazığın para ile ilgisi olmadığını, idari yanlışlıklardan kaynaklandığını dile getirdin. Sevgili Olgun, Biliyor musunuz, halkı zorda bırakarak, sıkıntıya sokmak için ellerinden geleni yapanların, giydikleri insan elbisesi ile yüzlerine taktıkları maskeleri o yüzsüzlüklerine hiç yakışmadı. Ne diyelim?

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Sn. İzlem Gürçağ, Fondöteni, taktığı maske bile gizlemeye çalışan birilerine, yüzündeki fondöteni çıkarda yüzyüze konuşalım demedin. Oysa kahve içmişliğimiz vardı. Bu ne hatır gönül bilmemezlik de demedin. Ama aldatılan tertemiz yürekler ile, dalga geçilen insanlar ile sömürülen duyguların faturası olduğunu belirttin. Sn. Vekil, bazı insanların cips paketi gibi %70’i havadır. Çips ile baketini al. Geriye hava bile kalmaz.

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Sn. Rasıh Reşat, Anada ne varsa burda da olacak diyenler, ummadık dağlara kar yağdırınca, Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan ve birlik üyeliğinden istifa ettin. Seni Rusya’da yayınlanan Pravda gazetesi yazarı sananlar, bugün hava güzel. Allah bize bu kaliteli yaşamı bahşedenlerden razı olsun yazmanı beklerken, zülfikara dokunduğunu görünce heyheylendiler. Sevgili Rasıh, bazıları artık güneş gibi ısıtanı değil, yıldız gibi kayanı seviyor. zincirlerle bağlı küfürlerimizin kilidi ile oynuyorlar. Bir açılırsa.

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Sn. Fatma Ekenoğlu, KTBK’nın eski komutanı Hasan Memişoğlu, askeri bir resepsiyonda, Özkan Yorgancıoğlu, Eşref Vaiz ve size, iş ola bir parlamentonuz, Başbakanınız ve Cumhurbaşkanınız vardır. Ama zerdaliden düdük, zurnada son deliksiniz. Zurnayı çalan patron benim demişti. Sn. Ekenoğlu eğilmekten kamburu çıkanların gaydırı gubbak memleketinde, yufka yüreğimizle kıymalı börek yapıp durdular. Kediler nankör, tilkiler kurnaz, köpekler sadık. Peki bizler hangi kategoriye gireriz?

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Sn. Erhan Sucuoğlu, patlayan solinadan fışkıran suların bataklığa dönüştürdüğü ülkede, anca beraber kanca beraber diyerek, kardeşiniz Faiz Sucuoğlu’nu, yalnız bırakmadığınız söyleniyor. Makam arabasında giderken, taktik verdiğiniz, polisin makam arabasının kapısını açıp görkemli bir şekilde inmenizi sağladığı mezarlıkta bile onu yalnız bırakmadığınız söyleniyor. Erhan hocam, seçtiklerimizin yarattığı zam fırtınası sonrasında, kafayı yedik. Kafayı yemek Orucumuzu bozar mı?

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Sn. Tunç Adanır KTMMOB Genel Başkanı olarak, emirname ve çevre ile ilgil yasaları, ‘Magarına Bulli’ sanan. Çevreyi, altıda half time, 12’de biter, gazozuna maç sanıp istediğiniz yere bina dikin. Ve ülkenin anasına rahmet okutun diyenlere, güzel bir cevap verdin. Faullü oyuna, sarı kart göstertirken, kırmızı kartı da gösteririz mesajı verdin. Sevgili Tunç, kalbe kan pompalamaktan başka görev verince saçmalıyor.Saçmalayanlara zamanı gelince, bir kuluvallahi, iki tükrük ile yolcudur Abbas, bağlasan durmaz demek gerekir.

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Sn. Fırat Borak, KKTC’nin görmezden gelinen beldesi Karpaz’ın, Dipkarpaz-Zafer Burnu yolunun felaket halini bazı Guspo imalatçıları görmüyor. Luggolar ile dolu yolun, hem ülke turizmine, hemde ekonomik olarak köy halkına, büyük zararlar verdiğini belirttin. Sevgili Fırat, bisikleti ile tomofil altında kalan ve kırılmadık kemiği kalmayan ‘Umut’tan umudumuzu kesmemek istiyoruz. Çünkü hala hayatın ‘Umut’un düşlerine borcu var.

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Sn. Ayhan Adalı, çiçeği burnundaki Sucuoğlu hükümetine başarılar dilerken, hükümet sürecinin kolay olmayacağını belirttiniz. Enkaz devralmış Sucuoğlu hükümeti için bu sürecin zor olacağını, çünkü Faiz hükümetinin bıraktığı enkazla baş etmenin, Sucuoğlu için zor olacağını dile getirdin. Sn. Adalı, zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak Kartallar oraya süzülerek, yılanlar ise sürünerek çıkar. Bazıları sürünerek çıkmayı tercih ediyor. Ne yapalım?

UYANIK HIRSIZ

Adamın biri sokakta yürüyen milyonere sorar:

– Efendim herhangi bir yerde polise rastladınız mı?

– ‘Hayır’ dedi zengin adam.

– Öyleyse cüzdanınızı hemen bana vereceksiniz.