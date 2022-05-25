Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, bu aralar ne yapsan kabahat oluyor. Toros’ların fotoğrafını çekip sisli diyorsun suç. Böcekler ve arılar vız vız uçuyor diyorsun kabahat. Afrika Gazetesini taş yağmuruna tutan Mehmet İpek’e hayırlı olsuna gidiyorsun bir dayak yemediğin kalıyor. Hergün binbeşyüz defa egemen bağımsız iki ayrı devlet lafına alışıp gülmeyenlerden takaza. Ama son olarak Yörük etkinliğinde ‘Bidda’ pişirmen sonrasındaki saldırı bardağı taşırdı. Halbuki, Cumhurbaşkanlığı görevi sonrasında geçimini sağlamak için bir meslek sahibi olmalısın. Bu ahali bunu bilmiyor. Sn.Tatar, yahu Cumhuru rahat bırakın dediklerimiz, birde dönüp Bıçağı kestiren kendi suyu , insanı sevdiren kendi huyudur demezmi. Vallahi ‘Fes’ başımdan uçuyor.

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Sn. Tufan Erhürman, çok bilirim edasında gezinenlere, "hoşnutsuzluk" "soğukluk", "alay konusu yapma" gibi sözcüklerin karşılığını üşenmeden diriliği hiç tozlanmayan sesinizle durup anlattınız. Ve hukuken abuk sabuk sözcüklerle Cumhurbaşkanı ile Devleti aşağılamayı hangi "hukuk alimi" buldu diye sordunuz. Otoriterleşmenin bu topraklardaki zeminin altı boştur. Obruk gibi koca bir oyuktur imasında bulunarak, demokratik yöntemlerle sağlanamayan itibarın, içeri sokarım. Anandan emdiğin sütü burnundan fitil fitil getiririm yöntemleri ile sağlanamaycağını belirttiniz. Tufan hocam bizim banka kredi kartı 3’ncü denemeden sonra kilitlenir. Halkı 250 defa kilitleyenlere neden eyvallah denildiğini bilmiyorum. Hala aydının ışık taşıdığını, sahte aydınınsa karanlık oluşturduğunu öğrenemeyenlere ne diyeyim.

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Sn. Hasan Esendağlı, bize bir şans daha verin diyen efendiler, verilen şans sonrasında yandaşlara mevki, angoniciklere istihdam, halka zam ama sermayeye kıyak. Ezilenler sınıfına da sabredin dediler. Oldu bayım. Emredersiniz haşmetmaap dediğimiz noktada, ağzını açan Mine Atlı’ya acılığı ile meşhur, Mahkeme İsod’unu sürmeye kalkıştılar. Ve ikinci kez nasırııza bastılar. Basınca da senin ile birlikte Avukat ordusunu karşılarında buldular. Yertmedi faşist, gerici ve korkaksınız lafını da yafta olarak boyunlarına taktınız. Sn. Esendağlı, bazı emir bizlere yaptıkları ile uuuu banayiyamu dedirtirken, sizler Allah’a çok şükür. Bizlerin sadece morali bozuk. Karakteri değil dediniz.

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Sn. Ersel Tüccaroğlu, bodeya (Çürük) çıkartılmaz, ye yememin Cumhuriyetinde, kuruşa kurşun atıldığına bakılmadan, 4400 adetlik RHA Cennetinde, normal bir memurun altına bile Jaguar marka Resmi Hizmet Aracı çekimesi sizi kızdırdı. RHA 4387 plakalı Jaguar marka RHA’yı görünce, yaşananlar sonrasında sürekli oynanan Zincirlerle bağlı küfürünüzün sanırım kilidi açıldı. Güftesi, aylık akaryakıt tutarı, sigortası, yol ruhsatı, tamir ve bakım masrafları, bestesi Allah sizi bildiği gibi yapsın küfürlü hicaz eseri hazırladık. Sn. Tüccaroğlu, kilidi açılan küfürlerimize ait cümlelerimizde, indirim rafa kalktı. Zamanın insanları değil, armutları olgunlaştırdığından atış serbest

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Sn. Mine Atlı, bükemeyeceği eli öğrenemeyenler, o eli öpmesini öğrenecekler. Bunlarınki bir koltuk aşkı hikayesi. Unutulmaz Filmler çekip, Antalya flim festivalinde yarışacaklarını sanırlar. Fırtına yüzünden Toroslar görünmüyor ve horoz sesleri duyulmuyor. Kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi veren kötürüm KKTC’de, koltuk severler takımı nasıl mağlup oldu. Meclis-i Mebusan’da yakıcı yaz ‘Güneş’i emir erlerini garagavurma yaptı. İzleyebileceğiniz en İyi flimlerdir. Birde Oskarlık flim var. O da yaşadıkları anın raylarında trenin altında kalacak olanlar flimi ile topal ve engelli seyisin Atlı kovalarken, attan düşüp hastanelik olmasını içeren flim var. Flimlerin fragmanları hazır. Ama fragmanın haricindeki esas flimde, kötürüm oğlanın yanısıra engelli Toros fatihi hayatını kaybeder.

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Sn.Emrah Yeşilırmak, eskiden beridir Boks ringi özelliğini kaybetmeyen, KKTC çilehanesinin, Meclis-Mebusanın mümtaz salonunda, ünlü boksör Mike Tyson’u hatırlattın. Devrim Barçın’ın üzerine öyle bir yürüdünki, şimdi büyük çıngar çıkacak dedik. Eskiden de orada kavga ve tartışmalar eksik olmazdı. Ancak eskiden kürsüdeki vekil ite kaka indirilmeye çalışılır, bardaktaki suda üzerine boca edilirdi. Siz ringe ilk kez çıkmış boksör ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Milletvekillerini örnek almış yeni bir vekil heyecanı ile yumruklarınızı denemek istediniz. Sevgili Emrah, Ayşaba, bir ülkede kısa boylu insanlar, uzun gölgeler veriyorlarsa orada ‘Güneş batıyor’ demektir. Aman Emrah ovlucuğum uzun boyunu kısaltmasın ve belediye başkanlığındaki gibi kalsın dedi.

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Sn. Mustafa Yalınkaya şu hayatta en çok güldüğüm, kendi fotoğrafını kendisi çekerken, uzaklara bakıyormuş ve haberi yokmuş gibi poz verenler ile gugukça kuşu gibi yutacağı kemiği bir yerinde denemeden yutmaya çalışan insan modelleridir. Adamın gölgesi 1.98 ama boyu 1.58 olanlar, güç gösterisine bulunmaya kalkışınca şapa oturduğu ile kalır. Adına Yıkım Paketi denilen protokolu, Kabul Etmiyoruz. Sokaklarda direneceğiz diyorsun. Ah be Mustafa Başkan, sizlerin sokaklarda neler yaptığını unutanlar, hayatlarının hatasını yapar. Sendikal hakları kırparak kuşa döndürme, kurumları özelleştirme hedefinde olanlara, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de olduğunu hatırlattığınızı unutmuş olacaklar. Doktor bol bol yürüyün dedi. Eh, Göz gez arpacık diyerek yürünecek hedef belli oldu desene.

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Sn. Erten Gazi, 3 defa batan Kıbrıs’ı, 4’ncü defa kriz ve zam kazıkları ile batırmaya çalışanların yarattığı kasvetli havayı, Anadolu Efes ile birlikte Avrupa’nın zirvesinde yer alarak elde ettiğin başarı ile dağıttın. Annen Ayten Zabit Gazi ve baban Uğur Gazi’nin katkıları ile Gırcı buz gibi soğuk havada, yüzünü gösterip içimizi ısıtan ‘Kış Güneşi’ gibi yüreklerimizi ısıttınız. Kıbrıslı Türk’ün yetenekli insanlar zümresi olduğunu, Anadolu Efes ile THY Euroleague şampiyonluğunu elde ederek ispat ettin. Ve bizleri gururlandırdın. Sevgili Erten, yetenek doğuştan gelir. Kalite ise insana yapılan yatırımdır. Maşallah annen ve baban o yatırımı sana fazlası ile yaptı. Seni basma kumaş gibi değil İngiliz Kazmiri gibi itina ile işledi. Ve kalite ortaya çıktı

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Sn. Kubilay Özkıraç aman dikkat edin çünkü bu aralık kuzeyden sert esen rüzgarlar, sağlığımızı bozabilir. Malum bu rüzgarlara emme basma tulumba gibi kafa sallayıcılardan dolayı, Güney Cephesinde asayiş berkemal olmasına karşın, Kuzey cephesi düşecek gibidir. Yavrunun ensesinden tokatı, kulağından elinizi çekmeyenler, kütleşen kasap bıçağı ile elektrik dairesi pastasını 4 parçaya bölmek için kolları sıvadı. Büyük pasta üretim, iletim, dağıtım ve tedarik fonksiyonlarına ayrıştırılırken, ellerini ovuşturarak pastayı ham yapma hazırlığında olan halleri itten beter, keyifleri paşada bile olmayanlar, ‘El Sen’ çelik bilyesinin dişleri kıracağını unutuyor. Sevgili Kubilay bu kör yiyici sınıfına baktıkça bu hayat şartlarının küfürsüz yaşamak için hiç elverişli olmadığını anlıyorum.

Pinokyo !..

isa mesih, bir gün çölde gezinirken, ağlayan bir ihtiyar görmüş ve yanına yaklaşıp, derdini sormuş. ihtiyar:

- kaybolan oğlumu arıyorum ama artık umudu kesmek üzereyim..

deyince isa mesih yaşlı adama acımış ve:

- oğlunu beraber arayalım..

demiş. ve sonra sormuş:

- peki, oğlunu tanıyacağımız bir işaret, bir iz var mı? mesela doğum lekesi filan...

ihtiyar:

-evet, oğlumun ellerinde ve ayaklarında çiviler vardı...

isa mesih'in gözleri dolmuş ve haykırmış:

-baba!!!

ihtiyar da haykırmış:

-pinokyo!!!