Taner ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı zamlar ile yetenek düşmanı idarecilerden sizde ağzı, dokuma tezgahı gibi laf dokuyan Tufan Erhürman’dan çekiyorsunuz. Etrafınızdaki kılıç kalkan ekibi, ver Mehteri dedikçe coşuyorsunuz. Erhürman’da Mehteran Takımının davulunu başınızda patlatıyor. Mehter Takımının Zurnacısının, başınızda patlayan davula baktıkça ağzına dolan tükrük nedeniyle zurnası zırpppttt diye acayip ses çıkartıyor. Sn. Tatar, Silihtar Tepelerinin sultanı, sarayın padişahıyım. Ceza sopası elimde gerekirse sindiririm diye düşünmeyin. “Darbeci”, “yalancı”, “çokbilmiş”, “psikolojide takıntı olarak tanımlanan bir ruh haline sahip” iflah olmaz Rum sevdalısı” ve “edepsiz” dediğiniz insan, emisyonu düşük, voltajı yüksek elektrikli otomobil gibidir. Yetişceğim derken makineniz mangoz eder.

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Sn. Zorlu Töre nisap yönünden ‘Cüce’ ancak koruma ve makam arabaları yönünden ‘Yüce’ meclisimizin nisap makinesi tekliyor. Koruma zengini KKTC’de bu zenginliğe zenginlik katmak için bir değil, iki değil 3 koruma daha istediğinizi öğrendik. Hükümetin cep delik cepken delik dediğine, maliyenin kasası tam takır, kuru bakır, sıçan düşse başı yarılacak açıklamasına bakmayın. Sizin korumalar ve koruma arabası için zam yapılmayan kıyıda köşede kalmış malllara zam yapar yine size bunları temin ederiz. Sn. Töre, cebinde çok kısıtlı para ile gelen ABD’li bir kadının tedavi olup, tatil yaptıktan sonra ülkesine dönerken, cebinde kalan Türk Liralarını bozdurup, para kalmasına şaşırdığı gibi para ambarı KKTC’de, sizin isteğinizin yerine getirilmeyeceğini bilmemenize bizlerde şaşırdık.

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Sn. Tufan Erhürman, hem size hemde partinize çok kızgınız. Dövizin eline göre bulduğu TL’yi evire çevire dövdüğü gibi, sizlerde gariban, kimsesiz, Vatan, Millet, Birleşik Kıbrıs bulaşık Kıbrıs’tır demekten başka birşey konuşamayan. Kelime hazinesi bu sözler ile sınırlı bir insana çevreniz ‘Töre’nin dışına çıkıp ‘Adi, Alçak, Şerefsiz’ diyorsunuz. Allah aşkına, politikası Vatan Millet Sakarya, yemlenme alanı KKTC’nin arpa ambarı olup, Anasının kümesinde yumurtlayana lütfen hoşgörülü olun. Gariptir, yalnızdır. Ve cüce pardon ‘Yüce’ mecliste bir başına kaldı. Anlayışlı olun

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Sn. Ziya Öztürk, bakan olduktan sonra varlığınızı hatırlatan tek şey bakanlığın önündeki, tam kapıdan çıkarken yanan sensörlü lambaydı. Konuşup sorduğumuz arkadaşlar, nesten adamdan be ama. Boşver da tamam adamdır derlerdi. Yangın alanına geldiğinizi, arabadan inip, Beşparmak dağlarını ben yarattım havasında, bir yerlerden örnek aldığınız kibir ile oradaki Erpak lokantasına girerken, Allah, Allah, ‘Süs Bitkisi’ zor yetişen ‘Kara Gül’e dönüştü diye düşündüm. Ayşaba, be ovlum, egoları bin beşyüz feet yükseklikte gezinen ‘Süs bitkileri ‘ ile kır çiçekleri ve papatyalar arasındaki fark büyüktür. Kır çiçekleri ile papatyaların süs bitkilerinin aksine bu denli sevilmesi bundandır dedi.

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Sn. Kudret Özersay, birlik beraberlik içinde, kol kola yürüyoruz. İstifa olacaksa birlikte yapacağız. Kılıç kalkan gibiyiz. Birimiz kesip doğrarken, diğerimiz saldırıları göğüslüyor dediğiniz anda, kılıç pozisyonundaki Halkın Partisi Milletvekilleri sıra kadem bastı. Geriye sadece size bırakılan kalkan kaldı. Sanırım koltuk şeklinde yapılan Ekmek Kadayının üzerine konulan dondurmaya serpiştirilen fıstık ezmesinin cazibesine kapıldılar. Kudret Hocam, Roger ile Baybars’ın, Messi gibi ince çalım ustası olduğunu bilmezdik. Allah kerim istifa edecekler diyordunuz. Ama Kerim’in kuyusu derin. Vekilliğin getirdiği ‘Mamma’ için dikkat edin ipi kısaltacaklar. Koltuğu altınızdan çekip, sizi Başkanlıktan edip, Kerim’in kuyuda bırakacaklar.

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Sn. İsmail Arter, göz,gez, arpacık ateş serbest denilerek, aylardır target yapıldınız. Çorbayı karıştırırken, küçük bir girdap oluşturup, hemen ters yönde karıştırıp eğlenen insandan zarar gelmez derler. Yalan başkanım. Belediye Başkanı olarak, sizi o küçüçük girdap içerisinde maddi ve manevi açıdan hep boğmaya çalıştılar. Kanun gücündeki kararname ateşine odun taşıyanlar, hukuk önden gitsin diyenlerin aksine, biz yapalım hukuk arkadan gelsin dedi. Ve yapılanlar sanırım seni bezdirdi ve insan maskeleri bazılarının yüzsüzlüğüne hiç yakışmıyor diyerek belediye başkanlığınız başınızdan bin beytam kalsın. Benden bu kadar. Noktayı koydum dediniz. Başkan Tekeden süt sağılmadığını, suda ateşin yanmadıını,öğrenecekler başkan öğrenecekler.

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Sn. Turgül Tomgüsenhan, Geçitköy – Tepebaşı (Yorgoz)-Çamlıbel bölgelerinde meydana gelen yangının ardından, Geçmiş olsun diyerek Yanan ağaçlarımız için çok üzgünüm dediniz. Ülkenin güzelim ormanlarını korumama adına, Mimar Sinan’ın bile halt ettiği bir yalnızlık inşa eden siyasilerimiz, ormana dökülen çöp yığınlarını görmez, be efendiler ormanları yakıyorlar diyenleri duymaz, ormanlar yandıktan sonra başka tellerden ahkam keserken yangının nedenini konuşmaz 3 maymunun yanına, bonus olarak eğilde gulle geçsin maymununu koymaktan çekinmezse daha çok yangın göreceğiz. Bölge halkı, asker, sizin gibi yürekli polisler ve itfaiye ekiplerimiz iyikilerimizsiniz. Sn. Tomgüsenhan, koltuk severler derneğinin, kötürüm KKTC’de, koltuk bahane, istihdam ve hamhum şorolop şahane” flimini seyretmeye devam ettiği sürece, batan balık hep yan gidecek.

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Sn. Kubilay Özkıraç şişhaneden girip, İmha ve İlhak’tan çıkarken, bizim mahallenin ‘Cazgır Ayşabası’ gibi işaret parmağını sallayarak, Kıb-Tek’i 3 parçaya bölüp yabancı sermayeye sattırmayız dedin. Antalya Flim festivalinde en iyi flim dalında ödül alması için vizyona konulan filmler arasında yer alan Toros bugün sisli, ayakları üzerinde durmaya çalışan kötürüm KKTC ve koltuk severler flimlerinin arasında, Dondurmalı Ekmek Kadayıflı Kıb-Tek filmi de bulunuyor. Bizleri dün, para biriktirip ev alabileceğimiz hallerden, bugün kredi çekip benzin ve mazot alacak hallere düşürenler, El-Sen çelik leblebisine rağmen, Kıb-Tek bifteğini ağız tadı ile yemek isteyecek. Bu güne kadar yandaşlara mevki, sermayeye kıyak. Ezilenlere da zam ve sabredin. Kıb-Tek’e de 3 vakte kadar bekleyin dediler. Sizde onlara emredersiniz haşmeap, olur efendim. Oldu bayım diyerek orta parmağınızı gösteriverin

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Sn. Güven Bengihan, KTAMS Başkanı olarak, yaptığınız zamlar sonrasında mideleri guruldamaya başlayan. Ay sonunu getirmek için askerin teskere beklediği gibi mezür kesmeye başlayan, kıynıklı zam kazıklarınız nedeniyle koltuğa oturamayan,sinirden mide krampı geçiren. Stresten kusma ve ishal durumları yaşayan halkın başına getirdikleriniz nedeniyle, Hükümet etme hakkınız yok istifa edin dedin. Güven başkan, bazı siyasiler, yüzümüze okunmuş beddua gibidir. Ekmeğimize hoşçakal margarini sürenlere,bizler şimdi ‘aç’ karınla, öyle şiirler yazmaya başladık ki, şiirleri okuyan Aşık Mahsuni Şerif’in bile dudakları uçuklayacak.

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Sn. Cem Kapısız, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı olarak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde bulunan 2 helikoptere yangın söndürme aparatı alınması için fiyat araştırmasını da içeren bir raporu Ulaştırma Bakanlığı‘na sunduğunu belirttin. Başkan şuanda, Kıbrıs Türk Hava Yollarını canlandıracağız diyerek suni teneffüs işleri ile meşgul olanlar, öyle yangınmış, orman kül olmuş gibi küçük işler ile uğraşmaz. Koltuğa oturanların egoları 1500 feet yükseklikte gezerken Ozon tabakasının artık lafı bile olmaz. Çünkü delindi. Ama halkın Güven tabakası sendikalar için sapasağlam duruyor. Cem Başkan, gidecek olan birinin arkasından asla beddua etmemeyi öğrendik. Küfürle beraber bir tükür bir de çok şükür dememiz yeterli olur.

Titanik batmışmıydı yanmışmıydı

Amerika'da zencinin biri pasaportunu kaybetmis.

Tam da Türkiye'ye tatile gidecegi gün. aksilik bu ya...

Uçağı kaçıracak, kara kara düsünürken

yolda bir pasaport bulmasın mı ?!..

hemen almış yerden, bir bakmiş ki leanardo di caprio'nun pasaportu..

"ne olursa olsun" demis ve sansini denemeye karar vermis.

Çıkarmış leonardo'nun fotografını , kendi fotografini yapıştırmış. uçmus türkiye'ye.

Atatürk hava limaninda görevli gümrük memurunun karşısına geçmiş..

kim olabilir memur.. tabi ki temel... almis pasaportu eline temel adamin ismine bakmış :

''leonardo di caprio", fotografa bakmış, bir zenci.

adama bakmis ayni zenci.. bir kaç saskın bakıştan sonra

temel obur masaya seslenmis,

ula cemal, bu titanik batmis miydi, yanmis miydi?"