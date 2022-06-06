Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Tayyip Tayyip Erdoğan, sarffettiğiniz ‘sürtük’ kelimesini, sizi çekemeyenler sanki vatandaşa söylemişsiniz gibi lafı dolandırdılar. Ve sizi yine frensiz konuşmakla suçladılar. Halbuki siz eminim ‘Sürtük’ kelimesini, dolar ile gırıştıran. Euro ile flört eden. Sterlin ile ortalıktan kaybolduktan ne muk yediği belli olmayan. Törkiş Lira için söylediniz. Bunu söyleyenlerin mikrofonu değil, siyaset anlayışı bozuk aldırmayın.

**

Sn. Devletlü hükümetimiz, son günlerde kıynıklı ve zeytin yağına bulandırılmamış zam kazıkları girerken Tatlı bir Acılık veriyor. Reha Muhtar bile acı varmı acı diye sorarak, acı varsa geliyorum diye haber yolladı. Akaryakıt, tüp gaz, elektrik zamı derken, Hacı amca, evlatlar her kışın baharı, her karanlığın sonunda bir aydınlık var dedi. İçimden muk var.. Toşak, Ali dayı o bahar ve aydınlık bize zor görünür dedim.

**

Sn. Zorlu Töre, devletten, Türk ordusundan, TMT ruhundan, Mücahid ruhundan vazgeçmem dediniz. Vallahi 3 koruma, makam arabaları, vujjj,vinnnn diye ses çıkartarak çekilin yoldan geliyor volkan diyen koruma arabalarından ve lüküs hayattan bende vazgeçmezdim. Lüküs hayat delisi olanlara oy verenler, verdikleri oyun hesabını soramamaktan Utanmıyor. Olsun bizler onlar adına da utanıyoruz.

**

Sn. Cem Kapısız, HTK Sendikası Başkanı olarak çağ atlayan KKTC’de, Ercan’da jeneratörlerin bozuk, elektriklerin kesik olduğunu söylediniz. Uçaklar için büyük tehlike oluştu diyorsunuz. Başkan, elektrik vardı da size mi vermediler? Bu zamanlarda yakıttan tasarruf şart. Kule böyle bir durumda Uçağın şoförü ile irtibata geçsin. Uçağın şoförüne inişte önce Allahu Ekber sonra kule değil, Allah’ın izni ile iniyorum desin yeterli olur. Allah’ın o an işi varsa, cenaze törenleri bizden.

**

Sn. Mithat Kantürk etiketlere bakarken markette rehin kalmaktan korkuyoruz dediniz. Ah Mithat gardaş, siyahın kaderi suçlanmak, beyazın kaderi kirlenmektir. Pahalılık olsa, sokaklara dökülüp, sus modundan ‘Dağlar Mehmetali ‘ çağırır moduna geçmezmiydik. TL Sokak Kızı olalı 48 sene, sürtük olalı 10 gün oluyor. Fahişelik mertebesine erişmeye daha var. Elimizle seçtiklerimiz boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibidir. Ne öksürsek nede tıksırsak kurtulamadığımız gibi gurguramızı tıkayan zam kazıklarından dolayı boğulma riski yaşıyoruz.

**

Sn. Yurdagül Atun, bu ülkede alakaya maydanoz yaşam şeklini benimseyip, her muka maydanoz olanlar, belirttiğiniz gibi fikir özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki farka vakıf değil. Fikir özgürlüğünün "hakaret etme özgürlüğü" olmadığını öğrendiklerinde demokrasinin hakkını teslim etmiş olacaklar. Yurdagül hanım, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Fikir içeren cümle üretemeyenler hakaret etme alışkanlığına sahiptir. Ne yapalım, bazıları şükretmeyi, bazıları küfretmeyi öğretir insana.

**

Sn. Erdoğan Toprak, CHP Milletvekili olarak, KKTC’de protokol adı altında ‘Ak Parti-Erdoğan Devleti’ kurulmak istendiğini öne sürdünüz. 48 senedir KKTC’nin etinden, sütünden fayda sağlayanların gözünde bizler ‘Besleme’ olduk. ‘Yavru’luktan, kardeşliğe terfi edemedik. Muhtar ve azalarını bile biz seçemez olduk. Şimdi protokol ile ‘Yavruluktan ‘ Köle Isaura’lığa geçeceksiniz deniyor. Sn. Toprak, Besleme dediğiniz bu yerde, sizler dört dörtlük yaşarken, biz beslemelerin i uyguladığınız politika nedeniyle, bir yerleri uç buçuk atıyor. Dikkat edin balık zengin omega 3 içerir, ama kaygandır. Elden kayıp gitmesin.

**

Sn. Doğuş Derya, Fuat Oktay’a göndermede bulunarak, KKTC’de kayıplar üzerine hayatımız var. Bu ülkede ailesinden kayıp yakını olan Kudret Özersay mıdır hain? Ailesi göç eden ve savaş mağduriyeti yaşamış olan Tufan Erhürman mıdır hain? Babası bu devleti kurmakla övünen Serdar Denktaş mıdır hain? Diye sordun. Kız, ilahlar soru sorulmasını sevmez. Ciğercik mis, yut denince eller göbekte,emme basma tulumba gibi kafa sallayan birerli kolda saf tutanları sever. Sevgili Doğuş, bazıları insana şükretmeyi, bazıları da küfretmeyi öğretir. Bazıları ise havaalanlarına tel örgüler çekip ağızlara ‘ISOD’ sürmeyi dener.

**

Sn. Feyzi Hansel YYK Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviniz yakıştı. Yarımcınız Direnç Civa Akgün ve yönetim kurulunuz ile iyi işler yapacağınızdan emniz. Avukatım, en zor meslek bankacılıktır. Çünkü bütün gün milyarlarca parayı say dur, eve giderken cepte para yoksa, marketten bir yoğurt bile alamazsın derler. Bence yanlış. Bence en zor işlerin başında, başkanı olduğunuz kurumda yapacağınız iş gelir. Bam teline vurduğunuz her kuruluş, küfürlü hicaz faslından güfte, santurlu küfür makamından beste düzenlecek.

**

Sn. Cemal Hüsnü Kansız, Manisa Şehzadeler Kaymakamı olarak, Sultantepe’de, Yeni Dünya Sokak No 44’deki hanede, Suriye ve Libya’da muhaliflere lojistik destek ile silah eğitimi veren SADAT isimli kuruluşun gerçekleştirdiği toplantıya katıldığınız ileri sürülüyor. Toplantıya soyadınızı değiştirerek, Kansız yerine Çaykara soy adı ile girdiğiniz öne sürülüyor. Ayrıca SADAT’ın güvenlik amiri Salahattin Arslan ve 7 Kaymakamın da toplantıya katıldığı iddia ediliyor. İddia doğrumu? Doğruysa, bir devlet kaymakamı SADAT ile toplantıya hangi amaç için katıldı? Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir demişti. Acaba sizlerde ilk hedefiniz seçim mi diyorsunuz?

**

Sn. Ayşegül Baybars, Sn. Jale Refik Roger, HP Parti Meclisi, istifa kararına uymayarak istifa etmediğiniz için disiplin kuruluna sevk kararı aldı. Dondurmalı ekmek kadayıfı. Onun da üzerinde fıstık ezmesi olan vekil tatlısı yerine disiplin kurulu sizlere ‘Vezir parmağı’ ile Padişah tokatı’ tatlısı ikram edecekmiş. Deli olmayın. Haftanın iki günü o da canın isterse çalışmayı, Yaz aylarında 3 ay tatil ile Ayda 40 Törkiş Lira ödenek lezzetini nerde bulacaksınız.. Allah Kerim, deyip kararınızdan caymayın. ip uzun 5 sene kerimin kuyusunda kalmazsınız.

**

Sn. Serdinç Maypa, uçan sineği geçtim, gölgesi ile kavga eden Kubilay Özkıraç’ın nasırına basanlar ile yumruk yumruğa kavga ettiğini yazdın. Son zamanların haber fenomeni, kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrünü kabul etmeyen, şımarmayıp hayat onu kocaman bir adam yapan Serdinç bunu yazmamış olsa gülüp geçerdim. Sevgili Serdinç, çözümü zor çok bilinmeyenli denkleme dönüşen ülke sorunları yerine, sorunları yumrukları ile çözmeye çalışan Sendika başkanlarının kendini şampiyon Muhammet Ali gibi sanmalarındaki duyguyu anlatmak mümkün değildir

Kasapları neden öldürmüyorlar

Öğretmen sınıfta ders anlatıyordu. Bir ara arka sırada oturan öğrencilerden birini işaret ederek:

-Söyle bakalım oğlum, köylüler kurtları niçin öldürürler?

-Kuzuları öldürdükleri için, efendim.

Ön sıralarda oturan Ayla, hemen atıldı:

-Öyleyse kasapları niçin öldürmüyorlar?