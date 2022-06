Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Toros’ları çekersiniz, birileri hoşnutsuzluk yaratır. Çiçek böcek resimlerini yayınlarsınız birilerinin hoşafına gitmez hoşnutsuzluktan sınıfta kalır. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanım’ der ve ona yapılan eleştirilere tepki gösterttikten sonra yaptığınız açıklamaları Erdoğan’ı da etiketleyerek yayınlarsınız, birileri hoşnut olmaz. Geleceğe yürüyoruz” diyerek halkı mum ışığında battaniye ile oturmaya mahkûm ettiler diyerek hoşnutsuzluk yaratanların ağzına bu hoşnutsuzluk yasası çok iyi gelecek.

**

Sn. Ünal Üstel, Kanuni Sultan Süleyman’dan ferman gelince, sadrazam ‘Pargalı İbrahim’e buyruk senindir haşmetmaap demek kalır. Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar tarihini, Ajda Pekkan Millattan Öceki durumunu, Bizim hükümetlerde demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan, yasa değişikliklerini yazar. Sn. Başbakan, stres için doktor bol bol yürüyün dedi. Da, halk olarak kime yürüsek acaba diyoruz. Aman dikkat edin bu defa kürsüden kaçmakta kurtarmayacak kanaatindeyiz.

**

Sn. Erhan Arıklı, Osmanlı sattı ama linobambakiler hazmedemiyor dediniz. Sormak için luggolarla dolu, hatayı ölüm ile mükafatlandıran bakanlığınıza bağlı asfalt yollardan geçtik. Sorduk, bakanlığınıza bağlı karayollarında 68 araç olduğunu ama ampül takacak eleman olmadığını söylediler. Ampülü takacak eleman yok ama Demokratik hak ve özgürlükleri faşizan kararlar ile kısıtlayacak, Yüce dedikleri ama nisap bakımından ‘Cüce’ meclis var dediler. Halk olarak, mutluluktan uçsak, zam kazıklarını sinek ilacı yapıp sıkacağınızı bilen osmanlı’nın buraları o nedenle sattığını söylediler.

**

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde özellikle ormanlık bölgelerde çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakıyor. Güney’in yardım edelim çağrısı, vatan millet nurlu ufuklar duvarından geri dönerken, nihayet Anavatan’dan bir helikopter geldi. Şimdi helikopter Pilotunun masrafına takanlar var. Vallahi makam araçlarının giderlerinden, düzenlenen yemekli gecelerden feragat etsinler. Dursun bakanım, bizde de suç var diyerek Merhem hanıma sahip çıktın. Bazılarını hayatımızdan çıkardıktan sonra uzaktan izliyorum. Genellikle, büyük bir kazadan sağ çıkmışcasına kurtulduğuma şükrediyorum. Ama iyiki sizi hayatımızın kapsama alanında çıkartmamışız.

**

Sn. Hasan Taçoy, Ülkede vekil olarak 20 senedir havanda su döverken tek çivi çakmadınız diyorlar. Bekara karı boşamak, cep zengini bazı vekillere de emekli yaşı 65 olsun, kıt kanaat geçinen emekliden vergi alınsın demek kolay. Dünya yuvarlak, emekliler Anayasa andorşu nedeniyle bir köşeye çekilebilir. Hoşnutsuzluk yasası ağızlara zip, dillere neşter vurulsun kabul. Ama hoşsnutsuzluk yasası ilk olarak, hiçbirşey yapmadan, dünya kadar maaşı cukka yaptığı için halkta hoşnutsuzluk yaratan sizlerden başlasın diyorlar. Ayşaba, meclise baktıkça, pozitif olan tek şeyin kan grubum olduğunu görüyorum dedi. Bilmem anlatabildik mi?

**

Sn. Tufan Erhürman, daramalı tüfek ile seni her gün Silihtar tepelerindeki Saraydan yaylım ateşine tutan zat-ı Muhtereme, ya haddini bil, ya da Silihtar yokuşundan aşağı in dedin. Aman be hocam, Silihtar tepelerinden, Toros’lar sisli havalarda bile çok iyi görünür. Horoz ve kurt sesleri çok iyi duyulur. Hiç o tepeler bırakılıp aşağı inilirmi? Hocam çocukken Mendilini ucunu düğümler, yağ satarım bal satarım diyerek oynardık. Ama şimdiki gibi birilerine şirin gözükmek için koltuk uğruna, birbirimizi satmazdık. Köroğlu silah icat oluncu mertlik bozuldu demişti. Mavro yerimo galsın, bizde de koltuk icat olundu adamlık kaybolup satma moda oldu.

**

Sn. Narin Şefik, Yerel seçimlerin zamanında yapılması için dilinizde tüy bitti. Müzelik Loforiyolar’ gibi geçmişte kalanlar, davul zurnayla tavşan avına gidilmediğini öğrenemedikleri için önerilerinizi dinlemediler. Babalarının köyünden düşe kalka şimdi geldikleri için nihayet uzman görüşünüzü dinleyerek tamam 27 Kasım’a kadar hazırlanalım dediler. Tekere Anayasa takozu konursa, pirincin içerisindeki taşlar nasıl ayıklanacak işte o meçhul. Sn. Şefik, uzman görüş sahiplerini dinlemeyen bazı çok bilmişlerden teşbih yapılsa, bazıları imam bazıları da imame olur.

**

Sn. Meryem Özkurt, bülbül dilinden ‘Emredersiniz efendimcilerde’ ‘Yağlama ve grasolamadan’’ çekermiş. Canım, koskoca BRT Müdürüyüm. Bana uzanan eli kökünden keserler sınıfta kaldı. Uçak yağı ile yağlama ve grasolama işlemini seçim yasaklarında da sürdürmek işe yaramadı. Seçimi kevgire döndürüp, 32 dişinizin tekmilini fora ederek, ustalarınıza yaranmaya çalışmak, sizi pişmiş tavuğun başına gelenlerden beter yaptı. Meryem Müdürüm, siz siyasilerin biz etle tırnak gibiyiz demelerine bakmayın. O film arası reklamlar'dan, filmin fragmanından başka bir şey değildir. Bak reklamlar ile fragman bitti. Film şimdi 2 ay vizyonda kalacak.

**

Sn. Ahmet Varol, apoletine bakmaksızın, yanlış yapanları mahkeme huzuruna çıkartarak ceza almalarını sağladınız. Adalet ablanın öfkeden öteki dünyaya gitmediğini, Vicdan ablanın vicdanının erozyona uğramadığını, hak, hukuk timsali hakkı dayının görevine devam ettiğini ve hukukun halen ayakta olduğunu, Başsavcılık olarak ispat ettiniz. Yaptıkları ile kalın zincirlerle bağlı küfürlerimizin kilidi ile oynayanlara, Hanya Girit’te, Konya’ da Türkiye’dedir be annem dediniz. Geriye, Yüce meclisi Cüce konumuna sokup, güvenirliğini ‘Gutsilli ‘ kadar bırakanlara “50 tane milletvekili,10 tane bakan da çoktur. 2 bakan yeter demek kaldı.

**

Sn. Özer Kanlı, Beşparmak dağlarında ayrelli toplarken, denizin ötesinde parlayan Torosları gördükten sonra hah tamam Türkiye ile ilhak olalım dedin. Tamam olalım da, oldu olacak Avrupa toprağı olan Kıbrıs’ın yarısını ilhak eden Türkiye’nin başına geçirilecek takkenin modelini de seçseydin. Özer’im sakiin ol. Tamam hepimiz deliyiz. Ama rekabete gerek yok. Daha zırdelilik mertebesine erişmedik be abim

**

Sn. Özcan Boztuna Sezerel, kızınız Çise’nin düğünü muhteşemdi. Ailesinin kalbi gibi, kalbi ayni güzelliği taşıyan kızınızın, bundan sonraki hayatı da inşallah güzel olacak. Şair, kriz pandemi gibi yanlış zamanda gelen doğru insanı tanımazsan, mutluluğu ıskalarsın diyor. İyiki sizleri tanıdık ve o mutluluğu ıskalamadık. Sizler dostlarınızın üzerine yağmur gibi yağdınız ki dostlarınız toprak gibi kokuyor.

**

Sn. Ahmet Sönmez, Belediye seçimlerinin yanısıra muhtar ile azalarının seçimleri de ertelendi. 27 Kasım’a ertelenen seçim, seçileceğinize kesin gözü ile bakılan Sakarya bölgesi muhtarlığının seçiminin ertelenmesine de neden oldu. Sn. Sönmez, fark farkı yaratandır. Sen başkanlığını yaptığın, Yeniboğaziçi kamp alanında yarattığın huzur ile zaten o farkı yarattın. Kalitenin insana yapılan yatırım olduğunu ispat ettin. Naylon poşetler kaldırılsın diyorlar. Doğrudur. naylon poşetler kaldırılırken bir zahmet siyaset arenasındaki naylonlarda kaldırılarak sizin gibi gerçek olanlar kalsın.

Bizim köyde yamyassı tavuk yoktur!.

Karadeniz'de bir köyden geçen bir yabancı arabasıyla bir tavuk ezer.

Kaçacaktır ama korkar.

Dönüşte gene aynı köyden geçecektir. En iyisi sahibini bulup

parasını vermek. Muhtarı bulur durumu anlatır.

Tavuğu verir. Ancak tavuk dümdüz olmuştur.

Muhtar köylüleri tek tek çağırır.

Tavuğu gösterir. Hiç kimse tavuğa sahip çıkmaz.

Muhtar sonucu yabancıya açıklar:

- Bizim köyde yamyassı tavuk yoktur.