Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, size şerefsiz, namussuz, soytarı, ahlaksız ve geri zakalı diyenler halt etmişler. Suç Tufan Erhürman ile CTP’sinde. Hoşnutsuzluk yaratarak, arkadan itmeli, önden çekme destekli olsa bile seçilmiş bir başkanı istifaya davet ediyorlar.. Haklısınız hava olsa nefes alanın, küfür etmek günahsa ettirenin soy ağacına da diyen Ebuzittin efendi, bu durumu Erdoğan’a şikayet etmenizi söyledi. Ayşaba, umutlarımızı, yaşama tutkumuzu, yarına inancımızı elimizden alanlar etrafındaki kalabalığa inanmasın. Ölünün de etrafında çok kalabalık var, ama toprağa yalnız gider dedi.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Hoşnutsuzluk yasasını biz istemedik. Yasa tasarısından Milletvekillerinin haberi yoktu dediniz Doğru, rahmetli annem ve dedeminde haberi yoktu. Yasa tasarılarını ‘Meclis’ hazırlar diyenler halt etmiş. Gatriyaba, Oğuzhan ovlucuğumun belirttiği gibi vekiller yorulmasın diye Kuzey rüzgarları önce Bakanlar Kuruluna, oradan da hooop Meclisi Mebusan’ın salonuna getirir dedi Ayşaba, zincirlerle bağlı küfürlerimizin kilidi ile oynanıyor. Sandık başlarında sizlere oy verenler seçim sonrasında çocuklar gibi şendi. Ancak yetenek düşmanlarının, yeteneksizliklerini millet görünce dellendi dedi.

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlut Çavuşoğlu ‘Kunta Kinte’ye dönüştürülmeye çalışılan ülkeye hoş ama boş geldi. Tırnak ve saç kontrolü pardon protokolün yerine getirilip getirilmediği denetimini yaptı. Kudret Hoca’dan boşalan ve Kasım’da ara seçimde yapılacak Milletvekilliği için sanırım fikir alış verişinde de bulundu. Fısıltı Gazeteci 8 sütündan verdiği haberde, senin UBP adayı olarak seçime gireceğini yazdı. Önden çekmeli, geriden itmeli Çavuş destekli, dört çeker ile sandıktan çıkacağını, genel kurulda da hokus pokus ile UBP’ye başkan yapılacağını yazdı. Ne demiş şair, pardon Çavuşoğlu, mutluluğu benimle bulan benim abimdir. Sucuoğlu ile gerisi misafir.

Sn. Ahmet Serdaroğlu, sus, sendika ve sivil toplum örgütlerinin. Söz, ‘Yüce’ ama icraatta ‘Cüce’ meclisin içinden çıkan hükümetinmiş Toşak (FB antrenörü) Ali dayı. Bukalemunun bolca bulunduğu ülkemizde, ülkemin yaz gecelerinde serinleten Meltem gibi 3-5 Breav Hard’dan birisisin. Aslında Sefalet ücreti olan asgari ücretin yükseltilmesi için her türlü baskıyı yapacağınızı açıklarken, efendilere kavga edin, bağırın, çağırın her şeyi yapın ama ağzınızla osurmayın imasında bulundun. Başkan, bizler KASIM’da aşkı bulamayacağız. Bu nedenle, kapıyı ARALIK bıraktık. Bastır.

Sn. Mete Topçu, Posta Dairesinin bu kadar yoğun işi arasında neden Gençlik Dairesi'nin, 21 Mayıs ve 17 Mayıs'ta düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri davetini CTP'ye göndermekte çok acele ettiniz. İki senenin dolmasına ne kalmıştı ki?. Haaa birde bazı bölgelere mektuplar gitmiyormuş. Boşverin akaryakıta zam yapıldı. fazla masraf Maliyenin kasasını yıkar. Devleti masrafa sokmayın. Mektuplarını alamayanlar küfürlerden bir demet, soy sop sülaleye girmelerden bir demet takdim etsin. Duymamazlığa gelin. Yerinde ve zamanında edilen küfür şiir gibiyse, kulak tıkama da modadır

Sn. Burak Maviş, KTÖS Genel Sekreteri olarak görevi Şener hocadan devralır almaz Maşallah Sezen Aksu’yu kıskandırırcasına, UBP-DP-YDP Hükümeti AKP’nin kuyruğunda maşrapa bestesini hazırladınız. UBP’nin AKP zihniyeti ile etle tırnak gibiyiz demesinin filim arası reklamlar'dan başka bir şey olmadığını, çünkü filmin fragmanında Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşı olduğunu, esas filmin yakında başlayacağını belirttiniz. Burak hocam, Ayşaba bazı zihniyetlere iki tükür bir şükür çekerek ‘Hadde Barra’ demek gerekir dedi.

Sn. Serdar Denktaş, öyle bir ruh haline girdik ki, bir birimiz ile didişmeden, duramıyoruz. Kişisel husumetlerimizi bırakıp, fikri zikri olmayan fesatçılara aldırmayıp yolumuza bakalım dedin. Da, Başak büyüdükçe boynun eğerse ve biz o başakların boyunlarını kopartamazsak o karanlık yoldan, aydınlık yola nasıl geçeceğiz? Seçim öncesi iyi niyetimizi suistimal eden bazı şerefsizlere, maskeye dönüşen Fondöteni çıkarda b.k suratını görelim demedikçe o iş nasıl olacak dersin?

Sn. Lale Bicim. Destekli dört çeker off- road araba gibi destekli beş çekerler ile sandıktan çıkan zat-ı muhterem Türkiye’yi ve Erdoğan’ı eleştiren karşısında beni bulur demiş. Geçtim, emme basma tulumba gibi kafa sallayan, eller göbekte kulübü üyeleri, mini minnacık zamlar yapmış. Millet eve ekmek götüremiyormuş. arabanın deposu zamdan boşalmış millet yolda kalıyormuş. Kız bu basit işler ile uğraşmayı kes. Gidecekleri yere kadar yürüsünler canım. Ekmek bulamıyorlarsa ‘Kek’ yesinler efendim. Yani be Lale, bu kadarcık işler için yollara çıkmak ve Amerikan asfaltı yollarımızı aşındırmak olurmu? Ciğercik mis. Burun kemiğini kırıyor. Bırak rahat yesinler kız.

Sn. Ali Kamalı, senin arabanın deposuna ne koyduğunu Allah aşkına bize de söylermisin. Benzine uçak yakıtı mı kattın, roket yakıt karışımı dahil ettin da hızına yetişemiyoruz söylermisin. KTSO olalı sanırım füze ile yarışma noktasına hiç gelmemişti. Comon Ers’ler Toros'larda böcek çiçek resmi çekerken. Üsteller Ankara’nın taşını sayarken. Bakanlar ama görmeyenler, andilla koyup sünnet ve evlenme törenlerini dolaşırken. Siz ülkenin ticareti için İngiltere yollarını ölçüyorsunuz. Sn. Kamalı, ülkede adettendir. Başarıya giden yolda hep çevirme olur Aman dikkat edin Efendilerin çevirmesine takılmayın.

Sn. Kudret Özersay, Kıbrıs Türkü ne çektiyse, masum yüzlü şeytanlardan, Roma İmparatoru Sezar’ın Brütüs’lerinden çekti. Babadan kızına ya da oğluna miras kalan devlet makamları, başınızdan bin beytambal kalsın diyerek, halk nezdinde güvenirliği ‘Gutsilli kadar Meclis-i Mebusanınız size kalsın. Sokak beni çağırıyor dedin. Kudret’ciğimi ‘Gurvada’ kıstırdık diyenler istifaya mühürü bastı. Hocam, onları anladık. Ama senin mutfağındakii ahçılar Yufka yüreğinle kıymalı börek yapmayı tercih etti. ‘’Sokak orkestrası’ çok kez, büyük sanılan orkestralardan çok daha güzel besteler sunar. Kürek kadar dili olanların, avucu kadar yüreği olmadığını sanırım anladın. Boş ver tırıs gitsinler

Sn. Tamay Soysan, 4.5 G ve 5 G ihalesi halkın canını yakacak. 5 G teknolojisi frekanslarının ihale sürecine dahil edilmesi, internet servis sağlayıcı firmalar ile telekomünikasyon dairesini olmusuz yönde etkileyceğini belirttin. Tamay Başkan, bunlar, kendilerine dönüşü olmayacaksa susamasın diye ‘Analarına renga’ bile almazlar. Yer sofrasına oturması gerekince “ay ben bağdaş kuramam” diyen kadınların yoga dersinde van dame gibi bacak açtıkları gibi, bazıları da doldurulması için torbanın ağzını açar.

Sn. Hükümeti Umumiye Mensupları, BRT önünde ürküttüğünüz fincancı katırları, züccaciye dükkanına girdi. Ne tabak, ne çanak nede fincan bıraktı. Kırılan dökülen ne varsa Özel Af Yasası ile tamir edeceğiz diyorsunuz. Kırık dökük çok. Yapışmaz be annem. Asiye teyze, Meryem hanımlara varda bize yokmu be be ama. Biz urumcukmuyuz diye soruyor. Kıbrıslı Türk siyasetçi aslında söylendiği gibi okumaya sevmeyen ayrıcalıklı kesim değil. Erkekler bildiğini okurken. Kadınlarda erkeklerin canına okuyor. Hükümetimiz ise toplumun gelmişine geçmişine rahmet okutuyor.

Fıkra

Pirenin kulakları duymuyor

Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor.

Pireye "Sıçra" diyor.

Pire sıçrıyor Pirenin kanatlarını koparıyor

ve "Sıçra" diyor,

pire yine sıçrıyor!..

Raporunu şöyle yazıyor;

"Pire kanatlarını kopmuş olarak zıpladı."

Ayaklarını koparıyor ve "Sıçra" diyor,

pire zıplayamayınca 2. raporu şöyle yazıyor;

"Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor."