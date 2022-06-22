Taner Ulutaş!tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlardaki girişimleriniz meyvelerini vermeye başladı. Suudi Arabistanı ziyaret etmeniz, Veliaht prensin dosyasını iade etmeniz, hem veliaht prensin Türkiye’yi ziyaretine, hemde 40 Km. Menzilli Obüs topları da dahil silah almalarını sağladı. Ayrıca Libya’da gerçekleşen darbe sonrasında Cumhurbaşkanı görevden alındı. Orada da size ve Türkiye’te yakınlığı ile bilinen Selahattin Nemruş başa getirildi. Zirve’ye yılanlarda kartallarda çıkar. Ancak ululararası alandaki zirveye birisi Mitçotakis gibi sürünerek, sizde kartal gibi süzülerek çıktınız. Sanırım buda Türkiye açısından çok olumlu oldu.

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Sn. Ünal Üstel, K.T. Hava Sporları Federasyonu çalışanları aylardır maaşlarını alamıyor. Kurum, Federasyona dönüştürülmeden önce kendi ciğerini kendi yağı ile kavurup, işlerini yeni yağlanıp, grasolanan teker gibi döndürüyordu. Taşınmaz mallarını geçtim, parasal rahatlıkları vardı. Ancak kurumu, federasyon yapıp spor dairesine bağlayınca, ‘ağızlarına paslı foni’ ile s....dı. Paralarına el koyduğunuz, işe yaramaz gözü ile baktığınız insanlar maaşlarını alamadığı için bugün aç. Yakın tanıdığım birisi evinden çıkıp elektriksiz karavanda yaşamaya başladı. Televizyonunu, bazı beyaz eşyalarını satıp hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yer gök UBP’li, ama zamlar şehirli. Bayraklar göklerde, ‘KKTC sonsuza kadar yaşatılacak’ sözleri ağızlarda. Eh o zaman aç bıraktıklarınız şerefine ‘Fon deep’ yapalım.

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Sn. Erhan Arıklı, uçak yaparım iddanız Haluk Levent’i şoka sokarken, Toplu taşımacıları bir çatı altında toplar ceplerini para ile doldururum. Ölüyü yani KTHY’i canlandırırım dediğin noktada ‘Atma Recep din gardaşıyız’ demiştik. Ama budefa göz, gez arpacık diyerek hedefi göbekten vuracaksın. Af hazırlığımız var. Geriye dönük seyrüseferlerini yatıramadılar ve insanlar cezaya düştüler. Araç sayımızın yarısı kadar insan seyrüseferi yatıramadı. Bunlara yönelik bir af çalışmamız var. Meclis tatildeyken olağanüstü toplantıyla bunu geçirebiliriz açıklamanız, Atmasyon formatından gerçekson formatına geçtiğinize tanık oldum. KTHY yarası dikiş tutmaz. Ama bu af yasası sanırım vatandaşın yaralarını saracak olan dikişin alasını tutacak.

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Sn. İzlem Gürçağ Alptuğra CTP Milletvekili Filiz Besim, devlet hastanesinde tomografilerin sürekli özele sevk edildiğini söyleyerek, sanki o işin bir rant kotarma işine dönüştürüldüğü imasında bulundu. Ve ayranınız yok içmeye at ile gidersiniz çeşmeye demedi ama o meydanda bir gönderme yaparak çalışanların ek mesailerini ödemeyen hükümetin özel hastanelere binlerce lira akıttığını vurguladı. tomografi için sevk kuyruğunda olduğunu, kuyrukların da uzayıp giden tren yoluna dönüştüğünü ima etti. Sn. Bakan, Sağlık Bakanlığı içi iğneli fıçı gibidir. Ne kadar güzel iş yaparsanız yapın mutlaka bir tarafınızı kanatır. Her kadının bir cadı, bir aptal, bir melek, bir prenses tarafı vardır. Dürtte dürtte dur bakalım sizin hangi tarafınızı uyandıracaklar merak ederim.

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Sn. Hasan Akyiğit Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı olduğunuz andan itibaren ne elektriğin ‘Ak’ kısmını, nede faturaların indirilmesine yönelik Yiğitliğinize şahit olduk. Hem pahalı hemde sünnetçi gibi taksit geriliği oldumu, keseceğiz mesajı göndermeden cart diye kesiyorsunuz. Direk yok. Ceryanı aktaracak kablo yok. Ama para tahsil etmek var. Parasını aldığınız insanları 6 aydan fazla bekletiyorsunuz. İş kuracak olan avcunu yalıyor. Evini bitiren sayenizde içine giremiyor. Siz memuru Güzelyurt’a, Mağusa’ya sürmeyi marifet sayıyorsunuz. Halkı özelleştirin de kurtulalım noktasına getirdiniz. Zamlarınız halkı Kocaman öptüm diyor. Bu nedir ya? Yanak yerine kaba yerlerimi yokluyorsunuz? Zam kazığını esnetip 20 cm mi yapıyorsunuz? Nedir yani?

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Sn. Güven Bengihan, stenograflara karşı cebinde akrep olan hükümete, efendiler ‘angarya’ çalıştırmak yasalarımıza göre suçtur. Biz stenograflarımızı yerde bulmadık. Siz angarya çalıştırasınız diye de angaryadan olma ek mesaide ‘Yüce’ ama para ödemede ‘Cüce’ meclisinize göndermiyoruz. Ne kadar un o kadar ekmek dediniz. Ayşaba, hükümet kriz ve pandemi nedeniyle yaşadığımız acıları içimize atıyoruz. Herşey daha güzel olacak diyor. Yahu bu efendilere soruyorum. Sizler lahmacun musun? Kır pidesi misin nesiniz? Ne acı atması diyor.

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Sn. Yusuf Avckoğlu, ‘Güzel günler yakındır diyenler milleti karanlıkta bırakarak, fanoz ve mum ışığının esiri yaparken siz 7 günlük yakıt kaldı. TIPC'de istenen evsafa uygun yakıt kalmadı diyorsun. Yani, Yannisi Nikolisi yok karanlıklara hazır olun. Yaz sıcağında bol bol ter atın demeye getiriyorsun. Hem pahalı hemde canı çekince bay bay diyen elektrik yine olmayabilir diyorsun. Sn. Avcıoğlu, Aksa üretimi artırsın diyelim ama o guduz elektrikte dolar ile. Yine cebimizin hatırını soracaklar. Kablo yok. Saat yok. Direk yok. 3 kenarı olana üçgen. 4 kenarı olana dörtgen. Hiçbirşeyi olmayan ürübüryan dütü başı açık oynayana da sanırım gütgen denir. Örtki ölem modundayız.

Sn. Yiğitcan Hekimoğlu, başarılarını yakından takip ediyoruz. Türkiye’yi geçtim, İtalya’larda rakiplerine pistlerde kök söktüğünü duyuyoruz. Bak evlat, doktor bizlere bol bol yürü dedi. Biz kime yürüsek acaba diye düşünürken senin pistlerde rakiplerinin üzerine yürüdüğünü ve onlara pisti dar ettiğini öğrendik. Bak Yiğitcan, başarıların ülke insanının gurur kaynağıdır. Başarıların senin ile birlikte başımızın tacıdır. Ama bizim yönettiğini sanan efendilerin başlarının bir köşesinde ülkenin senin gibi başarılı gençlere yer ayırmaması insanı çileden çıkartıyor. Ayşaba, hayat şartları küfürsüz yaşamak için hiç elverişli değil. Bizde bunlara baktıkça küfürlü hicaz faslından beste, santurlu tarafındna

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Sn. Mahmut Anayasa, KKTC Mandra Bölgesinde eller göbekte, emme basma tulumba gibi kafa sallama maksıldır. “Gazeteciler tehdit edilir, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “Bamya” tarifi verir. Özgür Gazete siber saldırıya uğrar, yayınları kesilir, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “Bullez” pazarlar. Gazedda Kıbrıs siber saldırıya uğrar, erişimi engellenir., Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “Molehiya tavukla mı, et ile mi pişirilir?” kursu verir. Yeni Bakış gazetesinden üç gazeteci tutuklanır, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “Taze fasulye nasıl ayıklanır” derdinde. Gazetecilere aba altından sopa gösterilir, istifaya zorlanır, Gazeteciler Birliği “Gabbar” turşusu şişeler dedin. Mahmut, canım kardeşim. Aba altından sopa gösterilme devri geçti. Ulaş Barış gibi örneğindeki gibi sopalar artık gazetecilerin başında parçlanıyor. Hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Yandaş gazeteciler hayatı dört dörtlük yaşarken, gerçek gazetecilerin, aman çoluk çocuğumada zarar gelmesin diye bir yerleri üç buçuk atar.

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Sn. Ahmet Soykurt, bir ülkenin doktoru hele hele senin gibi ilklere imza atan doktoru kolay yetişmez. Maşallah yaptığın ameliyatlar ile ülke insanı ile hastalarının baş tacı, gönüllerinin sultanı oldun. Hayat, mesleklerini hak etmeyenlere o meslekteki yaşamlarının uzun olması konusunda cömert davranmaz. Ama seni çok başarılı gördüğü için sana cömert davranıyor. Senin bu başarını görenler Devlet Hastanesinden seni alıp özel hastanelerine transfer etmek istiyor. Ahmet doktorum, taş yerinde ağırdır. Yerinden oynayınca ağırlığının hiçbir hükmü kalmaz. Bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı yoktur. Taşı yerinden oynatacaklara inanıp sakın hata yapma

Fıkra

Rakibini zatüreden öldürebilirsin

Boks maçı hayli heyecanlı geçiyordu.

İki boksör ringde kıyasıya dövüşüyorlardı.

Ama birinin durumu pek kötüydü.

Yumrukları havayı dövüyor, bir teki bile rakibine değmiyordu.

Raund arasında menejerine sordu:

"Maçı almam için bir şansım var mı?"

Menejeri bir yandan terini kurularken diğer taraftan:

"Elbette var, diye cevap verdi. Etrafındaki havayı dönmeye devam et.

Böylelikle rakibini zatüreden öldürebilirsin.