Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Başbakan’ın, Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak istediğini sağır sultan bile duydu. Sucuoğlu’nun bu konuda yaşadıkları kulağında küpe olduğu için ihtiyatlı davranayım ve Cumhurbaşkanı ile istişarede bulunayım demiş. Sizde bu konuyu TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşayım demişsiniz. Allah Allah biz sizi, Sonsuza kadar yaşatacağınız egemen KKTC’nin başkanı olduğunuzu sanırdık. Coğrafya bilgimiz eksikliğinden sizin Tanganika’nın Cumhurbaşkanı olduğunuzu unutmuşuz. Pardon.

Sn. Meclis-i Mebusan’ın Aziz üyeleri, dana ciğeri tavada pişerken burnumuzun direği kırıldı. Nisap yönünden ‘Cüce’ ama maşallah hayat pahalılığı ödeneğinde ‘Yüce’ meclisimiz, dananın ciğer kısmını mideye indirirken, düşük ücretliye de pencevişini bıraktınız. En azından bazılarınızın Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma ‘Yüce ‘ meclisinizde bu konuda hazımsızlık yaşamanızı beklerken, çıtınızın çıkmadığını gördük. Başarılı adam karısının harcayabileceğinden fazla kazanandır. Başarılı kadın ise böyle bir adam bulandır. Tamamda biz neyi bulduk dersiniz?

Sn. Derviş Eroğlu, acil şifalardan bir demet, hastaneden sağlıklı olarak çıkmanız için o güzelim dualardan bir buket takdim ediyorum. Sen MTG’nin efsane başkanı, sen Siyasi Tarihimizin mihenk taşı, sen futbol camiasının ve biz eski futbolcuların Derviş abisi olarak başımızın tacısın. Kusura bakmazsan, Futbolculuk yıllarında olduğu gibi sana Derviş abi diyeceğim. Derviş abi, Ozon tabakasının artık lafı olmaz. Çünkü bazı narksis siyasetçiler tarafından delindi. Ama sana duyduğumuz saygı ve sevgi sayesinde, Güven tabakası sapasağlam duruyor.

Sn. Fuat Oktay, göz gez, arpacık diyerek hedefi tam 12’den vurmuş ve evlilik kuşunu yakalamışsınız. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat deniliyormuş. Hata yaptıkça silginiz eksilirmiş. Siz KKTC’de tek taraflı hareket etmeniz nedeniyle silginizi tükettiniz. Hatta kalemin silgiyi tutan madeni kısmı kağıtı bile yırtmaya başladı. Ama eminim kutsal evlilik müessesinde silginizi kullanmadan tuale usta bir ressam gibi resim çizeceksiniz. Bu nedenle silginiz hiç yıpranmayacak. Hayırlı ve uzun süreli evlilik dilerim.

Sn. Olgun Amcaoğlu, her gittiğin bakanlığın hakkını verdiğin için seni bakanlık, bakanlık osti yiro döndürüyorlar. Başarın nedeniyle daha yukarılara göz koymayasın diye kendilerince, seni ordan oraya yollayarak migimausa döndürmeye çalışıyorlar. Şimdi de Sunat Atun’un bakanlıktan alınması halinde seni gözün kapalı üstesinden gelebileceğin Maliye Bakanlığına göndereceklermiş. Sevgili Olgun, geIenin gideni aratmadığı tek yer Victoria’s Secret defiIesidir. Bizde ise Osmanlı zamanında Defterdar, Osmanlı Devleti'nde maliye nazırı, bizde Maliye Bakanlığıdır.

Sn. Sunat Atun, partidaşların ve parti içerisindeki arkadaşIarın için çok değerIi bir insan olduğundan, seni hep satmaya çaIışıyorIar. Sana o kadar değer veriyorlar ki, çok yıpranmaman için Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icaret alayım da bakanlık Kombine biletini iptal ederek, bizim Sunat evladımı biraz dinlendireyim diyormuş. Sn. Atun, ünlü düşünürlerimiz topIum oIarak tanımadan evIeniyor, tanıyınca da boşanıyormuşuz diyor. Yalnız o mu? İkbaldan çeker gibi parti başkanı yapıyor, su koyverince de ıslanmaktan şikayet ediyoruz.

Sn. Nazım Çavuşoğlu eskiden bir komşumuz vardı. İki komşunun kavga ettiğini görünce kavganın büyümesi için kaba yerini kaşımaya başlardı. UBP’deki tartışmalara baktıkça siz kaba yerinizi belki kaşımaya başlamadınız ama ufukta beliren parti başkanlığı adaylığı için yaranın büyümesi için yandaşları harekete geçirmek için onların vicdanları ile ruhlarını kaşımaya başladınız. Sn. Bakan, her seven istediğini aIdı. Babam sevdi anamı aIdı, Mecnun sevdi LeyIa’yı aIdı, Eh bizde sizin gibi siyasileri siyasetçileri sevdik ama babayı aIdık.

Sn. Düriye Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak, be arkadaşlar, bu kadar rehavet ve rahatlığı artık bırakın. Maskenizi takın. Üst üste ça ça ve twist oynamayı artık kesin. Barlarda sarmaş dolaş üst üste bodiri, yuvarlamayı ve fon deep yapmayı bırakın. Çünkü Covid-19 belası bitmedi. Aksine vakalar arttı dediniz. Geleceğe yürüyoruz” diyenler bizleri mum ışığında battaniye ile oturmaya mahkûm etti. Ama sizler sağlık çalışanlar olarak aksine, halkın en büyük desteği oldunuz. Sn. Oygar, Kalite insana yapılan yatırımdır. Kaliteyi de yaratan kaliteli insanlardır.

Sn. Burak Maviş, çatısı sellos edip, yıkılmaya yüz tutan hükümetin, Allem gallem Masura’ya dönüştürdükleri ülkede, toplumla dalga geçercesine, görevden alma ve atamalara devam ettğini dile getirdiniz. ‘Pigmelerin’ bile tanımadığı KKTC’yi tanıtmak için 50 senedir, yüz binlerce Euro harcayarak alakaya maydanoz yurt dışı ofislerine ihtiyaç fazlası görevlere atama yapıldığına vurgu yaptınız. Burak hocam Kalbe kan pompalamaktan başka görev verirsen saçmaladığı gibi, Ana Kuzularına da ‘Kapı Kulluluğu’ görevi verirsen işte böyle saçmalıyor.

Sn. Çağlayan Cesurer, nihayet ufukta eşgerdiniz. İçi geçmiş, işi bitmiş generaller ile savaş kazanılmaz. Bugüne kadar keşkelerle hayal edilen şeyler, neyseler söylemlerinin ardından hep vageçildi. Kırmızı çizgiler önce mor, sonrasında da ‘Garamuza’ rengine dönüştürüldü. Titanik, İnsan maskeleri, yüzsüzlüklerine hiç yakışmayanların gözü önünde batıyor. Sn. Cesurer, cesur bir defa, korkak bin defa ölür. Bin defa ölenler hala daha ahkam kesiyor. İşe bu bizi üzüyor.

Sn. Nazan Müezzinoğlu, can benim can, gerisi laf-u güzaf diyenler, kuzunun en güzel tarafını, kuyruk kısmını da diğerlerine bırakır. Az maaş alana çok, çok maaş alana da az artış yapılacak denildiğini Söylediniz. Tamam asgari ücretliye hem yaza hemde kışa yetecek kadar, 2,500 TL, vekillere de iki hörgüçlü deve büyüklüğünde 24 bin TL artış verildi. Nazan hanım elimiz ile yaptık, cebimiz ile çekiyoruz. Unutmayın zenginler et, fakirler hayal ettiklerini yer.

Fıkra

Bu olsa olsa bin yaşında sinekdur

İlk defa helikopter gören Temel, Dursun' a sormuş;

- Dursun, bu nedur da?

Dursun, gayet sakin cevap vermiş;

- Haçan, bu olsa olsa bin yaşında bir sinek’dur.