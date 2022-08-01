  • BIST 2.592,38
  • Altın 1014.475
  • Dolar 17.9406
  • Euro 18.3467
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAObezite Tedavisinde 2 Önemli Noktaya Dikkat!

Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

» »
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olacak politikanız harfiyen uygulanıyor. Koskoca TC Cumhurbaşkanı ile AKP’yi  eleştirme hadsizliğini yapanlar için KKTC’den çıkış  için  No way out  Türkiye’ye giriş için ‘No Entry’ kararınız ‘Mis’ uygulaması nefisti. Tak diye verdiğiniz emirleri şak diye uygulayan,  El pençe takımı  size layık olmaya çalışıyor. Sanırım sıra, Gençlik Kamplarına götürülen Kıbrıslı Türk çocuklara verilen dini uygulamalara karşı çıkan, eleştirilerini açıkça dile getiren aydın kesim ile sendikaları bu memleketten kovmaya geldi. Yerine kalın barsakta duran Kuma, uyuşturucu, dolandırıcı ve hırsızları  göndermede kaldı.

 **

Sn. Ünal Üstel, 5 ayda 3 ayrı bakanı değiştirmeniz nedeniyle Guiness rekorlar girmeye hak kazandınız. Görülen lüzüm üzerine diyerek, Kıb-Tek Kare As’ını masaya sürmeniz,.belki size ilk eli kazandırdı. Ama fırına yemek salmadan önce 40 kere düşünüp, ya elektrikler gidersa gaylesi yaşadığımız memlekette, yarın  Türkiye kaynaklı elektriğiniz kesilirse yemeğinizin dibi tutabilir. Ayşaba, ceryan işi tehlikeli iştir. Oynanmaz. Ve adamı fena teper. Tepince de adam iflah olmaz. TİPİC sevdalısı, gemiler ile değil,  tekerlekli tankerler ile akaryakıt taşıma müdavimlerinden hesap sorma yerine hesabın ödenmesini başkasından istemeye çalışmak doğru değil dedi.

 **

Sn. Faiz Sucuoğlu: uzun süredir uykudaydınız. Ve Sunat Atun’un görevinden istifa etmesinden sonra uyandınız. Yemin  ediyorum uyku diye bir meslek olsa siz her gün mesaiye kalırdınız  Atun’un istifa sonrasında haklılığımız ortaya çıktı. Bir ay zaman kaybettik dediniz. Muhalefet lideri olarak iyi eleştiri yaptınız. Başbakan olarak ise  bugün söylediğinizi yarın yalanlarken, mütekabiliyeti unutup sendika başkanları ile protokol pazarlığı yapmanızdan bizde sizin ile zaman kaybetmiştik. Koltuktan tumba olunca, kalp sorunu yaşamamanız için doktor bol bol yürüyün demişti. Sanırım siz  muhalefete mi, yoksa partinin vekillerine mi yürüsem acaba.diye ikilemde kaldınız  Gaz pahalı oldu. Lütfen kaçırmayın. Ve Uykuya devam edin

 **

Sn. Meryem Özkurt, öncelikle geçmiş olsun. Cezanız sona erip cezaevi kapsında yaptığınız açıklama ile gönderdiğiniz taşlardan kafası yarılanlar ‘Acil Servisi’ doldurdu. Yargıya ve meclise sitem ettiniz. Ne yani işlenen bir suç sonrasında yargı göbek dansı sergileyip sirtaki mi oynayacaktı?. Siyasi kazanç sağlamaya çalıştığınız  kişilere yönelik siteminizda haklısınız. Çünkü hapislik sonrasında ruhunuzda açılan yaranızı gören o beyefendiler  tuzluğu kapıp geldiler.. Tarih yazacak diyorsunuz. Da sanırım  tarih nasihat ile uslanmayanın hakkı kötek veya kodestir diye  yazacak.

**

Sn. Hüseyin Cahitoğlu - Sn Osman Uzun  Cumhurbaşkanlığının bile “Erenköy Mücahitleri” diye EOKA militanlarının kullandığı resmi piyango biletlerinde kullanmanız  neredeyse kurşuna dizilmenize neden oluyordu. Yüksek valumdan veryansın edenlerin  'Mikrofonların değil, siyaset ve hata anlayışının bozuk' olduklarını gördük. Madalyonun sadece bir yüzüne bakanlar ‘Eokacıların’ arkasında sallanan Türk Bayrağının herkesi yanıltabileceğini  idrak edemediler. Kurban olmak yerine kurban yaratma çabası içine girdiler.Beyler, bizim buralarda ortalığı bir telaş sarmış gidiyor. Batıda Covit, Maymun çiçeği,. Doğuda Göç ve geçim, bizde ise hangimiz  daha çok milliyetçidir telaşı, ..

**

Sn. Zorlu Töre, bütün gün milyarlarca parayı saydıktan sonra, eve giderken marketten zamlanan bir  yoğurt almaya çalışan banka memurluğunun en zor meslek olduğunu sanırdım. Yanıldım. Kıbrıs’ta doğup büyümelerine karşın, Ortaasya steplerinde ‘Kımız’a talim ederken, apar topar buralara getirilmiş gibi, bir yerlere şirin gözükmek için Kıbrıslıyım diyenlere, Kıbrıslı diye bir millet yoktur diyen ‘Yalakalık’ mesleğinin daha zor olduğunu gördüm. Bu efendiler  20 Temmuz’ların, 1 Ağustos ve 15 Kasım’ların çocuğu, biz ‘Evrodo’. Onlar dava bitmedi, koltuk ve, makam arabaları ile 70 bin maaşın müdavimi, diğerleri ‘Vasıfsız işçi’ Cavvvv

**

Sn. Yalçın Koçyiğit,  işe göre adam yerine adama göre iş yaratmaya çalışanlar gözlerindeki ‘FAGO’ya rağmen  görme yeteneksizliği yaşıyorlar. Bal yapmaz arı gibi osti yiro dolaşırken, ‘Zirziro’ Cırlavık’ (Ağustos Böceği) gibi sadece cık cık edenlerin  Yönetim Kurulu başkanlığı olan son durakta, senin gibi Kıb-Tek yönetim kurulunda yıllarca  ömür törpüleyen, deneyimli isimlerin ise,, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliği durağında indirilmesini  inan anlayamadım. Sn. Koçyiğit, kalite insana yapılan yatırımdır. Sim kartı bile  3. denemeden sonra kendini kiliterken, 18 kere kendini kilitleyenler yerine kaliteyi bilen iş adamı olarak başkanlığa neden getirilmediğini  anlayamadım

**

Sn. Nazım Çavuşoğlu, sayenizde KıbrıslıTürk çocukları gönderildikleri Türkiye’deki kamplarda hem eksik olan dini taraflarını tamamlıyorlar hemde siz fakirsiniz size suyu bile biz gönderiyoruz diyenlerin açıklamaları ile gerçekleri öğreniyorlar. Türkiye’de yapılan kamplara eleştiri getirenlere oturun be oturduğunuz yerde  Trip atmak kıza bizleri sınırdan geri gönderilse bile Anamızın gönlünü almak Kıbrıslı Türklere yakışır  sözleriniz yerindeydi. Sn. Bakan, evlilikte kadın kilo alır kendini bıraktı olur, erkek kilo alır karısı iyi baktı olur. Kıbrıslı Türk ne kadar biyat ederse etsin ‘Besleme’ olur. Unutmayın.

**

Sn. Fikri Toros, defolu üretilen bir malı ne kadar uğraşsanız değiştiremezsiniz. Defolu malda  kalite aramayacaksınız. “biz Kıbrıslı Türkleriz, yurdumuz Kıbrıs’tır!” diyerek bazılarına Madagaskar’dan gelmediğimizi hatırlatmaya çalıştınız.. Ve saygının kimliğimize sahip çıkmaktan geçtiğine vurgu yaptınız. Sn. Toros, kanser ve, Covit’ gibi hastalıkların kısmen çaresi bulundu. Ama koltuk ve Yes Sir hastalığına henüz çare bulunamadı. Dütü ile osurmak yerine, ağzı ile osuranlara inanın ağzım ile sövmüyorum. Ancak ne ile  osuracaklarını öğrenmeleri için  küfür edercesine onlara dütüm ile gülüyorum..

**

Sn. Aysu Basri Akter suçunuz büyük. Bugüne kadar size verilen ders, seminer ve çalıştaylara karşın bir türlü yağlama ve grasolama ustası diplomasını alamadınız. Bir başka deyişle sınıfta kaldınız. Bu nedenle sınıfta kalanlar değil sınıfa, ‘Biyat edenler’ okuluna alınmazlar. Anamız Çocukluğumuzda kaybolduktan sonra bulununca dayak yiyen bir nesilin devam ettiğini ve bizi dayak ile terbiye edeceğini sanıyor. Ama yanıldığını da kabul etmiyor.  Sevgili Aysu, birçoğumuz, hısar altlarında büyüdük. Kaybettiğimiz tek pirili için ‘Göz Yaşları’ döktük..Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için biyat kültürünü yakarız.

**

 Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, 1.98 cm sandığımız boyumuzun 1.50 metre olduğunu gözümüze sokan 82 kod adlı meşhur listede adı geçenler,Türkiye  kapısından döndürülüyor. Çocuklarımız ile turistik maksatların yanısıra, sağlık nedeniyle, hatta devletimiz bizi tedavi olmak için Türkiye’ye göndermiş bile olsa kardeş dediklerimiz bizi kapıdan çevirip gidin ölün diyor. Çare üretmeyen, sorgulamayan, bakan ama görmeyenler,, Ana’ya soru sormaktan korkuyor. Sn. Bakan Eleştriye demokrasi kültürüne adapte olmayan Milletler  dünyadan tecrit edilmeye mahkumdur.

**

Sn. Cengiz  Erçağ, atama ve görevden alma şampiyonu, Guiness Rekorlar ktabına girmeye hak kazanan ülkemde bazı şeylere akıl sır erdiremiyorum. Bankacılık derken akla ilk gelen deneyimli  isimlerden olmanıza  karşın, KKTC Merkez Bankası yönetim kurulu başkanlığı ile yardımcılığına Türkiye’den bankacı getiriliyor. Maliye Bakanlığında Müsteşar olabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmanıza rağmen, miyop ve hipoermetrop göz hastalığından muzdarip olanlar seni göremiyor. Siz ülkeniz için toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum derken, bizi yönettiğini sananlar Whatsapp`ta  konuşmaya konuşurum ama makam  icraatında offline olurum  diyor.

**

Sn. Hüseyin Öztörel, suyun kaldırma kuvvetinden daha güçlü birşey varsa, o da otobüste bakışlarıyla gençleri yerinden kaldıran ninelerin bakışlarıdır. Sanırım seni yerinden kaldırıp, kilitleyen şey ise yıllardır farklı kademelerde görev yaptığın, kalbinin en müstesna bölgesindeki kapsama alanından çıkmayan CTP’dir. Sn. Öztörel, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığı ile İskele İlçesi Kurumsallaşma platformu başkanlığından sonra sanırım sıra CTP İlçe başkanlığına sıra geldi. Sn. Öztörel dünya yuvarlak. İnsan bazıları gibi gökkuşağı olup bir köşeye çekilemiyor.

 **

 

Fıkra

O zaman faturayı kayınperede gönderin

Temel, karısı Fadime'yi bademcik ameliyatı yaptırmıştı.

Hastaneden taburcu edilirken,

doktor Temel'e bazı tavsiyelerde bulunur

ve son olarak der ki;

- Aslında bu ameliyat gecikmiş, daha çocukken yapılmalıydı.

Temel hemen söze girer:

- O zaman faturayı kayınbabama gönder

De, hasabını o ödesun!

 

295679706_1062213158015280_2144748110467070356_n.jpg295796959_607486037565899_6239272362825851446_n.jpg296323029_429068305828178_6432127445977229814_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sandalyeden Başına Düştü. Yoğun Bakıma Alındı19 Temmuz 2022 Salı 14:06
  • Sadıkoğlu: “Karavanlar bölgede hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yaratıyor”19 Temmuz 2022 Salı 13:03
  • Sadıkoğlu: Bayrağımızın Işıklandırılması Benim İçin Büyük Gurur18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:43
  • Polis’ten Sivil Hizmet Görevlisi münhal duyurusu18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
  • Karpaz'da 16 yaşındaki genç kız ölü bulundu17 Temmuz 2022 Pazar 19:30
  • Sadıkoğlu: Halkımız Müsterih Olsun16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:49
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'İskele' açıklaması...15 Temmuz 2022 Cuma 15:17
  • İskele Belediyesi'nden açıklama...15 Temmuz 2022 Cuma 14:56
  • Yer Altındaki Elektrik Kablolarını Çaldılar ve Ardından Sattılar15 Temmuz 2022 Cuma 14:25
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu14 Temmuz 2022 Perşembe 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti