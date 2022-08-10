Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar ben bizim bu Kıbrıslı Türkleri anlamıyorum. Türkiye bizi Konya’da düzenlenen İslam oyunlarına davet etmemiş. ‘’One minute’’ ama sanki bugüne kadar etmişmiydi? Durun bir yerinizi yırttıp başımıza geçirmeyelim. Erdoğan size Müslümanlığı öğreteceyim demedimi? Dedi. Eeee biz daha Öğrenci ehliyeti ile araba sürüyoruz. Hem bizi orada ‘Come on Ers ‘ lakaplı kafa ile gol rekoru kıran şampiyonumuz temsil etmiyormu? Sn. Tatar, ahaliye ofsaytı açıklıyorum. Anamız ‘Yavru’ya artık seni Türkiye’deki tüm etkinliklere davet edeceğim dedi GOL. Bugüne kadar ‘Şaka yaptık şaka yaptık’ derse OFF-SİDE. Camon Ers’ kafa ile kendi kalesine gol atarsa ‘EVREDO’

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Sn. Mevlut Çavuşoğlu, Muhammet Ali gibi yumruklar sıkılı, dünya vücut şampiyonu Abdulsamet Çevik gibi göğüs ileride, eşit egemen hakça bir çözüm dediniz. Çok haklısınız, Muhtar bile seçemediğimiz ülkedeki duruma bakan Hak hukuk aşığı ‘Hakkı dayı’ kalp krizi geçirdi ve Hakkın rahmetine kavuştu. Türkiye’nin uyguladığı ambargoara bakıp iç geçiren ‘Vicdan’ abla, yoğun bakıma kaldırıldı. Haaaa Adil bir çözüm diyorsunuz ya, yaşanan adaletsizliklere bakan Adil amca tahtalı köye yolculuk yapmadan önce Hayat bir nefestir, aldığımız kadar.. Hayat bir kafestir, kaldığımız kadar.. Hayat bir hevestir, daldığın kadar, daldık kafesten çıkamadığımız için boğulduk dedi.

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Sn. Hasan Sertoğlu, yaşanmakta olan anın rayında giden ambargo treninin altında kaldık. Trenin makinisti, camon Ers lakaplı gol kralımza. ‘Evredo’muyuz diye sordun. Başkan bu fikirleri aklınıza kim sokuyor Allah aşkına? Muhtarı bile seçemediğimiz bu coğrafyada hiç Evredo olabilirmiyiz. Evredonun bile fiziki yapısı var. İsmi var ama cismi olamayan, kiminin ‘Yavru’ kimiinin ‘ Besleme’ dediği yok hükmündeki biri Evredo bile olamaz. Ayşaba, projektör olup ülkeyi aydınlatsınlar diye seçtiklerimiz, Sokak lambasını geçtim sadece kendilerini aydınlatan ev lambası oluyor dedi.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu konu ‘Ana’ olunca kollar hazırol vaziyetinde, ciddiyet hep esas duruşta olan seni, ilk defa İslam Dayanışma Oyunlarında sporcu gençlerimize uygulanan ambargo sonrasında ‘’Popaza gelen babatyaya da gelsin’ modunda t açıklama yaparken gördük. Ve eleştiri filizlerinin toprak üzerine çıktığına tanık olduk. Sevgili Oğuzhan, “Bu ambargoyu kim uyguladı yaa” cümlesindeki “bu” kelimesinin sahibini merak ettik. Yer sofrasına oturması gerekince “ay ben bağdaş kuramam” diyen kadınların yoga dersinde van dame gibi bacak açtıkları gibi ‘Ana’ denince üç maymunları oynama modundan çıkılmaya başlanması memnunluk yarattı.

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Sn. Asım Akansoy: Kıbrıslı Türk Sporcuların, ülke bayrağının kısacası ne isminin nede cisminin olmadığı yere Cumhurbaşkanı avdet etti. Ülkeler, organizasyonun peşinden koşturup ‘bizi de davet et’ demezler derken davet edilmeyen yere çalgıcı ile zurnacının gittiğini ima ettin. Halkın da olmadığı yere ‘Başkanı’ giderse bu dünyada bile görülmemiş bir olay olur dedin. Asım gardaş ‘Ana’dır ne yapsa yeridir diyen Cumhurumuz 3’e kadar sayıyorum derken bile araya 2.5 sıkıştıran vicdanlı çocukları buldu enselerinde lingiri oynuyor. Ayşaba bilirsiniz ben belâ okuyamam, Allah salânı versin mi diyeyim diye soruyor.

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Sn. Zorlu Töre; düğün,sünneti, nişan töreni başnazırlığından, Ergenokon’da Bilge Kağan, Tanrı dağlarında Kürşat’ Kafkas dağlarında Şeyh Şamil, Anadolu’da Halide Edip Adıvar,. Kurtuluş savaşında Atatürk. KKTC’de Fazıl Küçük ve Denktaş olmana bir yerimiz ile katıla katıla güldük. Topu görünce karpuz, badminton tüylü topunu görünce sıçancık sanan sizin sporun değerlerinden, Ayten Berkalp ve, Cemaliye Hocaoğlu olamanıza ise gülme fıtığı çıkarttık. Sn. Töre, “Bekarlık sultanlıktır diyen benim oğlan, imparatorluğa doğru giderken maşallah siz ‘Atama’ Şah’lığına doğru yelken açtınız. Olsun, desteksiz atmanın sınırlaması yoktur.

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Sn. Fikri Ataoğlu bu günlerde batı cephesinde asayiş berkemal ama doğu ve kuzey cephesinde galiba asayiş berkemal değil. Kuzey’de Türkiye’de gerçekleşecek her etkinliğe KKTC davet edilecek protokolüne imza atarken ‘Ana’nın İslam Dayanışma oyunlarında orta parmağının kaşınması tuttu. Sana atılan baydadan düşmeyeyim derken, Doğu cephesinde ayaklarının altına muz kabuğu atmaya çalışan ve koltuk artık benimdir diyen eski DP genel sekreterlerinden Tunçtaşlı diye biri çıktı. Tunçtaşlı ben DP’nin koridorlarında potin eskittim. O koridorlarda potinin mesoloları (Gön kısmı) kaldı. Neron Roma’yı yaktı. Vallahi de billahi de ben o koltuk için bütün DP’yi yakarım diyor.

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Sn. Süleyman Uluçay, belediye reform yasası eli kulağında bitti bitiyor. Sayılar hemen hemen belli oldu. Tabi buna paralel olarak belediye başkanlarının isimleri de ortaya dökülmeye başladı. Doktorum isiminiz Mağusa Belediye Başkanı adayı olarak geçiyor. Mağusa bölgesindeki ahali,, bundan iyisi ‘Şamda Kayısı’ diyerek övgülerden bir demet, süperlerden bir buket hazırlayarak övgü sepetine koyuyor. Ve sizi şimdiden koltuğa oturtuyor. Doktorum partiniz size Yeşil Işığı bu seçimde yaktı. Ama gördüğümüz kadarıyle bugüne kadar kırmızı ışık bile seni durduramadı. Bugün hiç durduramaz diyorlar.

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Sn. Tolga Atakan sosyal medyada yaptığın paylaşımda mazota yapılmayan indirim nedeniyle demek ki neymiş; Euro Dizel akaryakıt değilmiş, tropik bir meyve çeşidiymiş dedin. . Sevgili Tolga Minibüsün içindeyken taksicilere, taksinin içindeyken minibüsçülere, araba sürerken de her ikisine küfür etmek adettende olanlar, indirimde Mazot’a, bindirimde de hepsimize zam kazığı ile küfür etmeyi alışkanlık haline getirdiler. Olsun bunlara küfür yerine iki tükür bir şükürden sonra güle güle demek alışkanlığnı da biz kazanıyoruz.

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Sn. Erhan Arıklı içeriği kalbiminiz en derin köşesinden geldiğine inandığımız, ,Milli Havayolumuzu kuracağınızı açıklamanız inanın bizleri çok sevindirdi. Sevinçten gece yatağa çorapsız girdik. Neymiş %25 bizim %75 başkasının olunca nasıl bizim oluyormuş diyenlere aldırmayın. Yerde yollar luggolardan arabaların anası ağlarken babasının tambura çalıyor diyenlere hiç bakmayın. Onlar sizin bu büyük düşlerinizi kıskanıyor. Aman sakın rüyadan uyanıp bizi rüya ve hayalsiz bırakmayın. Ayşabanın kadınların iki kova suyla yaptığı tüm temizliği, sadece bir ıslak mendille yapabilen canlıya ve yollar luggolar ile doluyken gökyünde tayyare ile gezene Türk erkeği demesine de kızmayın. Ama dikkat edin tayyarenin yakıtı bitmesin

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Sn. Şifa Çolakoğlu, İskele’nin sınav kâğıdına baktım, gittikçe Girne’ye benzediği için yazın okunmuyor. Kışın ise bina çöplüğünden kağıt görünmüyor. Sahiller bile peşkeş çekilmeye çalışıldığı için birileri dağarcığı doldurma telaşı ile yaşıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi İskele bölgesinde yapılması düşünülen arıtma tesislarinin bedeli halkın cebine endekslenmeye çalışılırken belediye başkanı bakıyor rantzadelerde ellerini ovuşturuyor. Ayşaba Nerde bu belediye nerde başkanı nerde denetim diye soruyor. Şifa vekilim, bazılarının çevreye saygı ve başkasının haklarına müdahale etme gibi kuralları bilmesi yetmez. Hadlerini bilseler yeter.

Fıkra

Merak ediyorum!.

İlkokula giden oğlunu karşısına alan baba, başladı nasihata:

-Bak oğlum!... Oku ve hayatını kazan... Yoksa dilenci olursun.

-Dilenci mi?

-Evet dilenci!..

-Bunu daha önce söylesene baba!...

Bende okula bile gitmeyen

bu zenginler, bu kadar parayı

nereden kazanıyor diye merak ediyorum.