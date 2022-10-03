Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 3 Ekim 2022 Pazartesi

Sn. Ersin Tatar, yılın 365 gününün, 360 gün 6 saaatini KKTC yerine, Türkiye’de geçiriyorsun. Seymen başılık, Göçebe oyunları, fahri rektörlük derken işi büyüterek ‘Ok atma’ şampiyonu ünvanlığını kaptınız. Bir iki gün içerisinde Ada’dan yine ayrılacağınız söyleniyor. Ülkeye döneceğinizde ikinci bir uçak hazırlandığı, uçakların arasına merdiven konarak,, havada diğerine geçerek, zahmet buyurmadan bir başka yere gitmeniz sağlanacakmış. Sn. Tatar, Kadınlar soytarıdır diyen beyin özürlülerin, benim annem melektir demeleri ne kadar enteresansa, 360 gün bulunmadığınız Ada’da ayrı devlet ‘İsterüz’ demenizde enteresandır. ‘

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Sn. Mevlut Çavuşoğlu, Uluslararası arenada, siz Suriye, Irak, Azerbaycan Ukrayna’nın, hatta Pigme Cumhuriyetinin toprak bütünlüğüne önem veriyoruz derken, Kıbrıs’a ayrı devlet için silah, göndereceğiz diyorsunuz. Ayşaba, acaba Mevlut ovlucuğum bizide sözünü ettiği şu Suriye, Irak gibi ülkelerin listesine dahil edemezmi diye soruyor. Sn. Çavuşoğlu, Cübbeli Ahmet hoca Türk olmak demek, kına yakılırken gelini ağlatıp, 5 dk sonra da oynatmak ve dünya devletlerine bölünmemeyi önerirken Kıbrıs Türklerine bölünmeleri için top, tüfek gönderceğim demekmi diye soruyor.

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Sn. Ali Murat Başçeri, TC Büyükelçiliğinin uhdesinde bulunan Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği ofisinin, imzalanan Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, ülkedeki basın mensupları ile kuruluşlarına bir milyonluk hibe dağıtacağı açıklandı. Hibenin aslan payını, yağlama pompası iyi çalışan ve sprakları (Buji) iyi yağlayanların sahip olduğu araba sahipleri ile o arabaların direksiyonunda bulunanların kapacağı söyleniyor. Yağlama pompası bozuk olan ve el arabası hızına bile erişemeyenlerin soğuk su içeceği belirtiliyor. Büyükelçim, Vazoyla, saksı arasındaki fark diyelim.

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Sn. Doğuş Derya seçme yeteneğimiz erozyona uğradığından, ülkenin 4 doğru olanı iyilik, güven, sadakar ve huzurunu götüren, yalanı iyi kullananları seçip duruyoruz. Çok şükürki gökyüzü, henüz cep ve cüzdana sığmadığı için yerinde duruyor. Küllü-ye eyleminde tutuklananlara atıfta bulunarak, tutuklamak için birisini arıyorsanız, deveyi geçtim ‘Fil’i bile kuyruğu ile götürenlerin yanısıra, ülkede kaçak küllü-ye yapanları, jet skandalına karışanları, ihalesiz yakıt alanları, liyakatsiz istihdam yapanları, anayasayı ihlal edenleri, kara para aklama kararnamesi çıkaranları, ülkenin geleceğini çalanları tutuklayın dedin. Sevgili Doğuş, İNSANI farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri. Kendisi yapan vazgeçtikleridir. Bizi yeniden kendimiz yapacak olan sandıkta vazgeçtiklerimiz olacak.

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Sn. Erhan Arıklı, yandaş firmalara 2 milyar 497 milyon TL aktarmak için yapılacağı söylenen, kaçak Küllü-ye’nin yılmaz bir savunucusu oldunuz. Küllü-ye karşı olanların düzenlediği eyleme karşı Türkiye kökenlilerin çoğunlukta olduğu karşı eylem düzenlediniz. Erhan başkan, CTP Milletvekili Doğuş Derya Sırf lakırdı olsun diye gevşemiş vana gibi mütemadiyen hamaset yapan lalettayin siyasiler cenahını gördükçe, elime ingiliz anahtarı alıp vidaları sıkma hissi veriyor dedi. Vidaları gevşemeyen birlikteliğimizin, yapacağınız eylem sonrasında atılacak Türkiyeli-Kıbrıslı tohumlarını yeşertip, gevşemeyen vidaları gevşetirse, sanırım ‘İngiliz anahtarı’ bile vidaları sıkmaya yetmeyecek. Düşen oy potansiyelinizi yükseltmek için bu tür girişimler bence son derece sakıncalıdır.

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Sn. Ender Denktaş Vangöl, rahmetli babanızın yalnız KKTC’de değil Türki Cumhuriyetlerinde bile karizmatik lider olduğunu çekemeyenler, hayatta olduğu yıllarda, güçleri yetmediğinden, kendileri dövemediği için şimdilerde mezarını dövmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu biz destek vermeye hazırız diyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, yerin tahsisini versinler hemen başlayalım diyor. Ama Narsist diplomasını ‘Pek İyi’ derece ile alanlar, bir karar verilecekse, yargıç da biz, savcı da biziz diyor. Ender hanım ben bunlara inan ağzım ile küfür etmiyorum. Sadece bir yerim ile küfür edercesine gülüyorum.

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Sn. Selver Kaya, Arasta esnafı olarak yaptığın açıklamada, gemi için deniz bitti. Mercan kayalıkları göründü mealinde yaptığın açıklamada, halk geleceğe yönelik umudunu kaybetti ve geçim derdine düştü dedin. Güney’den gelen turist ve Rumlar olmasa esnaf boş zamanlarını değerlendirmek için ‘Sinek avlayacak’ sineği yiyemeyeceğinden de aç kalacak ifadesinde bulundun. Sn. Kaya biz Kıbrıs Türkü olarak hep Farklıyız işte dedik. Ve gıccaccık ve oğlancığın işe girmesi için kapı kulu olduğumuz seçtiklerimizi severdik. Seçtiklerimiz de bıyık altından sergiledikleri sahte gülüşleri sevdi.

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Sn. Mustafa Çaluda, Asiye Teyze, bir zamanlar azılı bir Erdoğan muhalifi olan ve ağır eleştiriler yapan Mustafa Çaluda evladım, babası Aytaç Çaluda’nın salladığı ‘Nisap’ kılıcı sonrasında başına saksı yerine ‘Özel Kalem’ düşmüştü. hayatımız filminin, Babadan oğluna miras kalan devlet makamlarına atama fragmanında Özel Kalem olarak yer alınca, ağır eleştiri rafa kaldırılarak OUT, Külliyeye destek, İN oldu dedi. Sevgili Mustafa Hacı amca, Vallahi mangalda kül bırakmayanlar hep sütten çıkmış ak kaşık gibiyim der. Ancak önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır dedi

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Sn. Turgay Hilmi, insanlık bende kalsın diyerek etrafında hayvanat bahçesi oluşturanların aksine, etrafına mükemmel insanlar topladın. Bunun ülkeye yansıması müthiş oluyor. Hacı amca, gece yatsı namazından önce edilen dua, duaların en hayırlısıdır dedi. Engellilere ‘Tekerlekli Sandalye’ tedariki, Lefkoşa’ya götürülme durumunda olan hastalar için temin etmeye çalıştığın anjiyo cihazı ve bugüne kadar ülke için yaptıkların, senin hergece bu duaların müdavimi yaptı. Turgay hocam, bu ülkede arandıkları zaman ‘Şuanda ulaşılamıyor’ bir daha deneyin diyen sesin aksine sen, insanların en müstesna yeri olan kalplerindeki sevgi bölgesinin kapsama alanından çıkmıyorsun. GüI dikenin himayesindeyaşar diyenler, yalan söylüyor. Aslında dikenin itibarı, sen ve senin gibi güI gibi insanların himayesindedir. Diken bunu biliyor ama bilmezden geliyor

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Sn. Hasan Topaloğlu, Göz, gez, arpacık diyerek hedefi Antrenörler Derneği başkanlığı ile 12’den vurdun. Siyasetçi yargısı, atama ve görevden almanın hukuksuz orağı ile siyaset arneasınıi biçerken, Allah’tan o orak, sporun kurumlarına henüz ulaşamadı. Yıllardır spora gerek futbolcu, gerekse futbol hocası olarak verdiğin karşılığını Antrenörler Derneği gibi ‘Al Benisi’ ve kariyeri yüksek bir derneğin başkanı olarak aldın. Sevgili Hasan, yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır Maşallah senin kitabın cildi güzel,iç sayfaları da dolu.

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Sn. Elif Töre, 4 yaşından, günümüze kadar, elde ettiğin ve saymakla bitmeyecek olan başarılarını, ödül verme noktasında gözlerindeki katarak nedeniyle görme yeteneği olabildiğince azalan miyop ve hipermetrop hastalığından muzdarip gözler, nedense seni es geçiyor. Sevgili Elif, kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Bu nedenle son olarak MOK’un başarılı sporculara verdiği ödül ile ilgili olarak insanların yapılan haksızlığı göremdiği sanılmasın. Abim, sen bugüne kadar başarıların ile sporda ses oldun. Yapılanlar seni üzmesin. Aksine daha azimli yapsın. ‘Yankı’ olacağına ‘Ses’ olmaya devam et.

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Sn. Serdinç Maypa,sivri dilin ile sivri kaleminden rahatsız olanlar, kalemi kütleştirmek, diline de acı biber sürmek için kolları sıvadı. Bazılarını o kadar rahatsız ettinki, face book üzerinden yaptığın canlı yayınlarına androş (Takoz) koymak ve sivrilen kaleminin ucunu kütleştirmek için herşeyi deniyorlar.Sevgili Serdinç, bunlar korkunun ecele faydası olmadığını öğrenecekler. Rahmetli annem, emme basma tulumba gibi kafa sallayıcılar ile eller göbekte ‘Yes Sir’cülerin oluşturduğu elalem diye bir örgüt var. Bu örgüt İlimünatiden bile daha tehlikelidir derdi. Bir romanı 7 kız yazarsa seven kızın romanı, 10 erkek yazarsa Hababam sınıfı sınıfta kaldı romanı olur.