Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, yürürken başımızın sürekli yerde olması ülkeyi yönettiğini sananları yanıltmasın. Tek derdimiz yalanlar ile zam kazıklarına takılmamaktır. Siz özünde iyi nyetli bir insan olduğunuz için başınız yerde değil havadadır. Bu nedenle kötü niyetlileri göremiyorsunuz. Ellerini havaya kaldırdıklarınızın birisi memlekette kaçak ve 30 milyon Euro kara para zanlısı. Diğeri gazetecileri ölümle tehdit edip gazete taşlayan. Bir diğeri ise uyuşturucu ile ismi sıklıkla anılan birisi. Sn. Tatar Silihtar Sarayında yağdanlıkların size öğrettiği iki şey var. iyi ve kötü izafi kavramlar. İyi Türkiye’ye koşulsuz biyat ile kim olduğuna bakmaksızın kolları havaya kaldırmak. Kötü ise federasyon isteyen tırnak içinde söylüyorum şerefsizler. Uyansak diyorum

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Sn. Zeki Çeler, Girne Belediyesine Başkan adayı olduğunu açıkladın. Ancak Bizim Minik Kuşlar senin Bakanlık yaptığın TDP adına değil seçime bağımsız olarak gireceğini söylüyor. Seçimde partilerin desteklediği adayların seni çapıt etmemesi için 4-5 tane yürü de gorkma guzum. Arkandayız diyen cebi şişkin para babaları olduğu söyleniyor. Sevgili Zeki, cebi şişkin, ensesi kalın, gerdanı sarkıklar bir eli ile verirken diğer iki eli ile verdiğinin iki mislini almak ister. Dikkat et o zaman bozarlarsa mayayı, ne Arı bırakırlar nede hayayı

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Sn. Tunç Adanır İskele bölgesinde yüksek binalar ile ‘Çin Seddi’ kurmaya çalışanlar, burası Las Vegas değil, ikinci Girne olacak diyor. İnsan hayatı Out, izinsiz kaçak bina In felsefesi ile yaptıkları binalardan insanlar düşüp hayatlarını kaybediyor. İskele Belediye başkanı da kaçak binalara andilla koyarak bakarken, alakaya maydanoz doğrayarak, stop betsileri patladığı için free feel giden konuşmasında, Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirlerdi diyor. Ört ki ölem modundaki sözlere cuk diye oturan ‘Şaka gibisiniz’ dedin. Sevgili Tunç, İş yapma yeteneği sınıfta kalanların alışkanlığıdır cümle üretememeyerek şaçmalamak. Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler. Bizde olgunlaştı sanılan hamlar çoktur

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Sn. Fikri Ataoğlu, okulda Ali topu at. Al Ali al oyunu oynar, topu geri atardık. Demokrat Parti 12.Olağan Genel Kurulu seçiminde genel başkanlığa yeniden aday oldunuz. Hayırlı olsun. Başkan adaylık başvurusunu, Hakan topu al diyerek Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu'na verdiniz. O da Fikri Topu kap diyerek PM üyelik başvuru için topu geri sana attı. Aman oyun ‘Yakan top’ oyununa dönüşmesin derken, Ayşaba başkanlık koltuğu Fikri ovlucuğuma göz kırpıyor. Rakiplerinin üzerinden ‘Cilindiri’ gibi geçecek dedi. Fikri başkan, siyasi partiler deniz, üyeleri ise kıyısıdır. Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun, kıyı sarp kayalıklardan oluşmazsa üyeler salimen kıyıya vasıl olur. Bulutlar ağlamasa yeşillikler gülmez. Biraz sıkıntı sonrasında gülersiniz

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Sn. Sıla Usar İncirli, Sn. Onur Olguner, Sokak Kızı olalı 40, sürtük olalı 30 sene oldu. Fahişelik mertebesine erişeceğimiz günü beklerken 'Mikrofonları değil, siyaset anlayışları bozuk olanlara karşı, Harmancı’nın yanısıra LTB Başkanlığına aday oldunuz. Aday Adaylığı için Onur kardeşim başvurusunu yaparken, Sıla kızımızın adı adaylar rıhtımında gezinti yapıyor. Mohaç ve Woterloo gibi tarihte ancak birkez kazanılabilen meydan muharebelerini kazanmak gibi Amiral Gemilerini zaptetmekte zordur. Öncelikle parti içindeki savaşlardan galip çıkmanız gerekir Sevgili Sıla, Sevgili Onur, sevildiğiniz için gerçek dostlarınız çoktur. Onlar yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce ortaya çıkacaklarını ve parlayacaklarını göreceksiniz

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, görmeden bakan, duymadan dinleyen, hissetmeden dokunan, düşünmeden konuşan insanlardan uzaklaşacağım düşüncesi ile Halkın Partisindeki görevlerinden istifa ettin. Elinle yaptığın hayrı dilinle ziyan ederek, parti başkanı Kudret Özersay’ı sussuz sabunsuz yıkadıktan sonra parti ile bağarını koparttın. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için süpriz ismimiz var dedi. Yedi sülalen UBP’li olunca ister istemez süpriz ismin sen olduğunu düşündürdü. Sn. Manavoğlu taş yerinde ağırdır. 2 hatta 3 partin olabilir. Ama hiçbiri HP gibi evin olmaz. HP sizin için bir mezar olsa bile UBP bir hapishanedir. Mezarda olmak, hayatın boyunca Hapishanede ömür tüketmekten iyidir. Unutmayın, Cesur adamlar çabuk ölür..

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, Ferari gibi saniyede 100 Km. Hıza ulaşarak Belediyelerin Amiral Gemisi Lefkoşa Belediyesine başkan adayı olduğunu ilk açıklayanlardansın. Dünyanın en hızlı hayvanı ‘Çita’ gibi en yüksek hıza ulaştıktan sonra, birden sessizliğe bürünerek ‘Kaplumbağa’ ile yarışır hale geldin. Sevgili Okyay, başarmak zordur. Kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Rahmetli babam hep, oğlum yokuş aşağı inmek kolaydır. Ama unutma manzara yukarıdan seyredilir derdi. Unutma Zirveye yılan gibi sürünerek, kartal gibi süzülerek de çıkılır. Ama birisinde yara bere içerisinde diğerinde heybetli bir şekilde o zirveye çıkarsınız. Bu yavaşlık sürerse galiba heybet out, yara bere in olacak

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Sn. Hasan Akyiğit nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok demişti Mevlana.Yaşasaydı ne başkanlar gördüm elektriği cart curt kesen, ne başkanlar gördüm adına küfürlü hicaz faslından beste ve güfte düzenlenende diyecekti. İdari yetenekten yoksun olabilirsiniz. Ama 3 liraya alınacak yakıtı üç katına alarak cebimizi yangın yerine çeviremezsiniz.. Maşallah umursama alakaya maydanoz. Taksitlendirilmiş borçları bir mesaj bile göndermeden cart diye kesiyorsunuz. Buzdolabında, et, tavuk kokacakmış. Bir usta bir memleket olduğunuız ülkede ne gam nede keder. Bir – iki gün önce SMS gönderseniz kadı günah yazmaz. Sn. Akyiğit deniz, köpeğin agzından pislenmez, Güneş üflemekle sönmez. Cep zam kazıkları ile yara alır ama ölmez. Ama iş bilmezlerin arkasından küfürde bitmez

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Sn. Çelen Beycanlı Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini kesmez. Bülbüllerimiz bir başka deyişle kadınlarımız Milletvekilliğinden sonra belediye başkan adaylığına soyunmaya başladı. UBP’den Güney Mesarya Belediye Başkan adayı olduğunuzu öğrendik. Hayırlısı olsun. Eşinizin Uzun yıllar belediye başkanlığı yapması sizin adınıza artıdır. Bir artınızda sanırım Kadın Kolları başkanı olarak siyaset içerisinde yoğrulmanızdır. Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır Sn. Beycanlı kanat vardır Doğanı padişaha götürür; Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Sizin kanatlarınızın sizi ve partinizi arzu ettiğiniz yere götüreceğini umarım. Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. Bakarsınız sizi de sevince boğar.

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Sn. Devrim Barçın, memleket kimin eli kimin cebinde filminin fragmanı en çok beğeni alanlar arasındadır. Benden olanlar yaşasın, olmayanlara gebermek serbest düşüncesinde olup kendinden olanların işe gitmedikleri için durdurulanlara üzülenler, ruhlarını çamaşır ipine asarak, üzüntülerinin buharlaşmasını istiyor. Sonrasında da hiçbir işe yaramasalar bile devlet piyangosunun büyük ikramiyesi sana çıktı denilerek yüksek maaşla atamada bulunarak yürü ya yağlama grasolama adamım deniyor. Maaşı Atmosere, ikramiyeyi stratosfere çıkaranlar, bu durumu eleştirenlere de ‘Tu Kaka’ diyor.

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Sn. Hasan Küçük, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yüce denilen ancak yasa çıkartma ile nisap oluşturmada ‘CÜCE’ meclis ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Töre, Devrim’e madalya verelim dedikten sonra ilk madalyayı ben vermek isterim dedin. Sevgili Hasan, Altın almaya kıymadığınız için herhalde vereceğiniz madalya tenekeden mamül olur. Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. Tabi onu yapmakta birilerine yaranma yeteneği gelişen ancak diğer yetenekleri erozyona uğrayanların yapacakları iş değil. Allah kolaylık versin

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Sn. Turgay Hilmi, 80'li yıllarda, Nürnberg Devlet Operası sanatçısıyken tanıştığın, Nürnberg Konservatuvarı'nda Şan Profesörü, müzik otoritesi, Rejisör, Barry ülkemizde yapılan en büyük sanat organizasyonu olan ve Almanya'dan gelen 316 kişilik kadronun sahne aldığı Salamis Antik Tiyatro’da, gerçekleşen Otello’da resjisorlük yaptı. Barry’ye, ülke adına yaptığı muhteşem işlerin mükafatını kaba yerine Messi vari şut atarak ödedik. KKTC’den satın aldığı evi sattıktan sonra ayakları kaba yerine vurarak toz oldu. Turgay hocam, tarihi yazabilmek için önce onu bitirmen gerek. Tarihi geçtim, senin yaptığın çok önemli işlerin içine, bir kalbur samanı iki eşeğe taksim edemeyenler muk s..r Hasırdan mamül ülkede, mum söndürmeye çalışıyorlarken kuyruğu yakıyorlar.

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Sn. Ahmet Soykurt, mesleğinde dur durak, ameliyatlarda mola, time out nedir bilmiyorsun. Barsaktan Mide yaparak. Yapılmaz denilen ameliyatları ilk olarak yaparken, bir cerah olarak ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seriyorsun. Geçtim, meleğin ile ilgil yenilikleri öğrenmek için Ankara’yı komşu kapısı yaparak dikkatleri üzerine çekiyorsun. Cesur adam, içmeyen arkadaşlarının önünde içkisini bir kerede kafasına diken kişi değildir. Senin gibi ülkede ilk kez yapılan ameliyatlara imza atandır. Ahmet doktorum yalan tek, gerçek ise iki ayak üzerinde durur. Bazıları tek ayak üstünde dururken, sen iki ayağının üzerinde dimdik durmaya devam et.

Fıkra

Hangi Lastik

4 tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik

finaline geç kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin

patladığını söylerler... Hoca ilk basta inanmaz ama öğrencilerinin

yalvarmalarına dayanamayarak, onları 3 gün sonra sınav yapacağını söyler.

Sınav günü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini bos bir salonun ayrı ayrı

köşelerine oturtur.

Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerinden 50 puan alan herkes

sınavı geçebilir... Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar

puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır... Bunları kolayca çözerler.

Arka sayfada ise 60 puanlık 1 soru vardır: "Hangi lastik

patladı?"