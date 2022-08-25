Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ünal Üstel ikbalden çıkar gibi Başbakan yapıldıktan sonra eski çok değiştiniz. Bakın Kibir çok ağır bir yüktür. Onunla ne yüzülür nede uçulur. Yüz milyonlarca dolarlık yakıt alımını ihalesiz yaparsanız tabiki sizi herkes gibi Hasan Özbaflı’da eleştirecek. Sizi eleştiren birisine karşı tavır almanız, bana sövdüğü için işinimi yapacağım? Yağma yok demeniz, madem Hasan Özbaflı’yı da getirdiniz, işiniz olmaz ve sizinle görüşmeyeceğim. Başka bir gün yalnız gelin görüşelim’“ demeniz Başbakanlık makamına yakışmadı.. Sn. Başbakan hesap görmek hesap etmekten zordur. Hesap göreceğim derken bir bakarsınız çarpım cetveli sizi çarpmış.

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Sn. Dursun Oğuz, bu ülkede yanlış giden çok şey var. Ünlü düşünür, filozof Diyojen elde fener sürekli birşey aradı durdu. Aradığını bulup bulmadığını bilmiyorum. Ama ben ülkede doğru giden birşeyi bulmak için girdiğim arayış içerisinde o doğruyu bulduğumu hatırlamıyorum. Sn. Bakan Tarım Bakanlığına ait tarımsal araziler ile orman arazileri var. 2007 yılında hatırladığım kadarı ile 583 sayfalık bakanlığınıza ait arazinin koçanınıza geçirilmesi için Tapu’ya verildiğini öğrendim. 2022 yılında tapularının yapılmadığı öne sürülüyor. Yine 123 sayfalık ağaçlanan bölgeler içinde Tapu’ya gönderim yapıldı. Ama onlardan ne hacı nede haber çıkı. Tarımsal Araziler ile orman arazilerini birilerine peşkeş çekmek için birileri ‘Biz Bilmezük’ ayaklarına yatıyor. Ben bunlara ağzım ile küfür etmiyorum. Ama bir yerim ile küfür edercesine gülüyorum.

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Sn. Hasan Özbaflı, atanmış Üstel, ne oldum delisi tavırlar içinde dikta heveslerine kapıldırahmetli dedin. babam bana insan her zaman ne oldum değil,ne olacağım demeli derdi. Sizin önemli bir konu ile ilgili Başbakan ile görüşmeye gitmeniz sonrasında sizin ile görüşmeyi reddeden. Neredeyse sizi halkın sahibi olduğu Başbakanlık binasından kovan Başbakanın yaptığı bana bir hikayeyi hatırlattı. Bir zamanlar bir baba oğluna hep adam ol dermiş. Gün gelmiş vezirlik makamına kadar yükselmiş. İlk emri de gidin bana babamı getirin olmuş. Baba apar topar Vezirin huzuruna getirilmiş. Vezir babasına yüksekten bakarak, baba bak vezir oldum demiş. Adam gülerek, bak oğul ben sana vezir olamazsın demedim. ‘Adam olmazsın’ dedim demiş.

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Sn. Tolga Atakan, paylaşımınızda innik minnik tatarinnik misali ya ondadır yada bunda diyerek alınan kararlara atıfta bulunarak asgari ücrette vergi olacak mı olmayacak mı kaosu ile asgari ücretliye haftayı zindan ettiler dedin . Elektiriğe yüzde kaç bindireceğini hesapla, kamikaze gibi indirilen faizin dövize etkisini göğüsle, artan girdiler perişan etsin ve hepsine rağmen hayatta kal.. KKTC özel sektörü bu halde dedin.Sevgili Tolga, . Bir insan ne kadar gıccaccığın işe girmesi, oğlancığın sözleşmesinin uzatılması için kazığı geçirenlere karşı ne kadar merhametliysek daha büyük kazığı yemeği o kadar hak ederiz.

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Sn. Mertkan Hamit, Avrasya yüzme yarışında birinci gelerek kürsüye çıkan sporcumuzun KKTC bayrağını açmak istemesi üzerine ‘Sok o bayrağı cebine’ diyen KKTC’yi tanıyanlar tayfasına göndermede bulundun. Ve Şükrancı tayfa naber derken Şampiyon olursunuz, sonra ananız gelir ve olmayan devletin bayrağını da dümdüz öyle cebe sokturur dedin. Sevgili Mertkan bizi tanıdığını söylerken, bıyık altında gülerken, orta parmağını kaşıyanlar ile aAramızdaki tek fark ne biliyormusun? Buralardan nemalanmasına ve malı götürmelerine karşı , ülkemiz için onları Konuşuluruz. Biz ise eller göbekte bağlı hazırolda, konuşuruz.

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Sn. Serhat Akpınar, Ürdün YÖK’ünün hançerini tüm KKTC üniversitelerinin arkasından sokarak listesinden çıkarttığını belirttiniz. Benzer bir Brütüs olayının da Kuzey Irak ile yaşandığını ve konunun açılan görüşülmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Akpınar, bugünlerde böylesi basit olaylar ile hükümetimiz ve bakanlıklarımız ilgilenmez. Onların atama, görevden alma. Zeytin ağacından mamül zam kazıkları hazırlamak ve yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları belediyelerin birleştirilmesi konusunu nasıl temizleyecekleri ile meşguldür. Bu önemli işler bittikten sonra çıkmaz ayın son haftasının son Perşembe günü üniversiteler ile ilgili basit konulara dönecekler. Portakalı soymadan içinin çürük olup olmadığını bilmezsiniz. Soyarken hadde birkaç dilimi çürük olsun dersiniz. Ama bizim mübarek portokalın içinin tümden çürük olduğunu nereden bileceksiniz Serhat hocam.

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Sn. Mehmet Ercan Lefkoşa İlçe Başkanı olarak YDP’de 3 hakim görüş olduğunu belirttiniz. Ve üç görüşe göre durumun şekilleneceğini belirttiniz. Talip Atalay’a göre YDP 18 belediyede kendi adayını çıkartmalıdır. Bir diğer görüşte ise Hükümet ortakları ile ortak aday çıkartmalıdır. Sn. Ercan papatya falına başvurun. Severdi sevmezdi yerine ortak adaymı, yoksa 18 belediyede kendi adayımızla mı diye papatyanın yapraklarını yolun. Bahtınıza ne çıkarsa onu uygulayın. Bakın parti içerisinde Arıklı’nın dışında yeni Şehzadeniz var. Aradım konuştum. 18 belediyede aday bulmak çok zor. Rezil oluruz diyerek, moralinin çok bozuk olduğunu söyledi., Ayşaba, koltuk varsa insanlar seni tanır, koltuk yoksa sen insanları tanırsın dedi…

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Sn. Akın Aktunç, Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için UBP’ye başvurdun. Dile kolay 22 yıldır LTB Meclis’inde görev yaptın. Bunun 12 yılını da Asbaşkan olarak geçirdin. Gözlerinde ‘FAGO’ olmasına karşın, seni ve senin bu deneyimini partin görmüyor. Parti içinde temiz bir şekilde adayımızı belirleyeceğiz diyerek, bazılarına gel ne olursan ol. Hangi partide bize karşı sövme ile karışık, Sadri Alışık gönderme yaptıysan boş ver yine gel diyorlar. Ona Enginarın göbek kısmını, sana da sapını vermek istiyorlar. Sevgili Akın, temiz diyenlerin İçi temiz olmadıktan sonra, Hacı hoca olmuşlar kaç para eder. Hırka, tesbih , post, seccede güzel Ama ” MEVLA” bunlara kanar mı ?

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Sn.Mustafa Aktuğ, kavga dövüş, belediyelerin birleştirme işi yürüyor. Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesine sanırım aday olacaksın. Zaten UBP’yi yönetenlerin bu yönde bir öngörü ve akılları varsa seçilecek adaylar arasında en güçlü olan seni o bölgeden aday gösterirler. Gökkuşağı rengi gibi rengarenk renge giren. Bukalemun gibi renk değiştirme suç kaydı bulunan. Kredi Kartı dağıtım kullandırma şirketi sahibi, açık büfe-market kromozom çocuğu, seçilmek için her türlü pisliği yapma adayı yürüyen WC’lere dikkat et.

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Sn. Sıla Usar İncirli, CTP’den LTB başkan adayı olduğunu açıkladın. Büyük hayranlık duyduğumuz bir babanın kızısın. Keza takdir ettiğimiz bir ananın ve ailenin bireyisin. Sevildiğin için seni bu millet kendine vekil seçti. Karga mukunu yemeden, bu ülkeye Meclis ürsüsündeki söylemlerin ve icraatın ile çokşey katacağın noktada, vekillikteki süreci tamamlamadan, vekillikten belediyeye geçme istemindeki bu acelen nedir Sıla ? Abim, sen doktorlukta olsun. Milletvekilliğinde olsun ülkemin yaz gecelerinde esen serinletici Meltem gibisin. .Belediye seçimleri seni yıpratır un ufak ederse ve farkına vardığında, farkın kalmamış olursa senin ve ülken için ne olacağını düşündünmü ?

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Sn. Mustafa Yalınkaya, eşeğini dövemeyenlerin semerini dövmeye çalıştığını ima ederek, Gündem Kıbrıs’a yaptıın açıklamada, Geçitkale Polisi'nin, Meclis önündeki eyleme gelmek isteyen Dipkarpaz Belediye çalışanlarının araçlarına el koyduğunu ve çalışanların Polis Merkezi'ne götürdüğünü duyurdun. Tarih tesadüflerden değil tekerürlerden ibarettir imasında bulunarak geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatır diyerek Polis'e yaptığın çağrıda daha fazla sinir uçları oynamamalarını belirttin. Mustafa başkan, projektör olup, ülkeyi aydınlatması gerekenler, ev lambası olup sadece kendilerini aydınlatmayı seçiyor. Ev lambalarını boş ver. Çünkü gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz. Olsa olsa garamuza oluşur.

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP hep bir ağızdan koro halinde sizin LTB’ye başkan adayı olmanızı istiyor. Sizde bunun farkındasınız ama bu konuda sorulan sorulara başınızı kaşırken, saçlarınızı arkaday doğru savururken ‘No coment’ diyormuşsunuz. Siz Sadık Gardiyanoğlu’nun ‘Henüz resmi bir adayımız yok’ demesine bakmayın.O konuda atı alan Üsküdar’dan çıktı. Beykoz sırtlarında atının kaldırdığı tozu görüyoruz. Hacı amca siz Gülşah gızımın no coment demesine bakmayın. O istemem diyor ama yan cebini açarak eli ile orasını işaret ediyor. Ve yan cebime koyun diyor dedi

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Sn. Vatandaşlar, hükümetimizin nur topu gibi atama ve görevden almalardan kaynaklanan 116 müşaviri Var. En az 5 ay, en çok 13 yıl görevde kalanların olduğu gibi 39 yaşında müşavirimizin yanısıra, 60 yaşında müşavirlik mertebesine ulaşan müşavirlerimiz de var. Sakın bu kadarcık müşavirimizmi var diye hayıflanmayın. Yağma Hasanın böreğinin bolca yapıldığı, KKTC Bol Kepçe Lokantasından çok daha fazlalarını çıkartmak için kollar sıvandı. Hadde hep bir ağızdan kolay gelsin diyelim

Fıkra

Ben anneciğim!...

Nuri okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü.

Annesi çıkıştı: "Aşk olsun yine mi dövüştün okulda?

"Şey büyük bir çocuğun küçüğü dövmesine

engel olmaya çalıştım da anneciğim."

"Aferin bak bu cesaret işi. Kimdi o küçük?"

Nuri gayet sakin;

" Ben! "