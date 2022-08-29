Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn Zorlu Töre, Meclis Başkanı olarak belediyeler yasasının görüşüldüğü sırada kan akıtın o zaman ara vereceğim dediniz. Vallahi nisap ve yasa çıkartma bakımından cüce, gavga galaba ve ben yaparım olur meselelerinde ‘Yüce ‘ mecliste herşey yolunda gitmesi için kan akıtmak galiba hayırlı olacak. Sn. Töre Dana çok pahalı. Keçi ve koyun ise fiyatından dolayı el yakıyor. Bence bir horoz keselim. Horoz pahalı gelirse tavuk konusunda anlaşalım. Gerçi o da fiyatından dolayı alınacak gibi değil ama biraz sıkıntıya girerek onu halledebiliriz

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Sn. Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ı tanımayanar, tanıdıkları KKTC ile değil, tanımadıkları Güney Kıbrıs takımı AEK ile karşı karşıya gelecek. Sorun, Fenerbahçe ile AEK'nın eşleşmesi değil, bizim herhangi bir takımımızın dünyadaki herhangi bir takımla eşleşememesidir dediniz. Trabzon-Anortosis, Fener – AEL maçlarında olduğu gibi Fener –AEK maçı da, Akdeniz oyunları ile İslam oyunlarına davet edilmemek de sorun değil. Ana’ya değer verince değer sandık Nereden bilelim? Küçücük bir karıncanın canını acıtmak bile çok günahken, bazılarının gençlerimize yaşattıkları bu acının hesabını nasıl ödeyeceklerini merak ederim.

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Sn. Ziya Öztürkler, Belediyeleri birleştirmede lokomotif görevi gören İçişleri Bakanlığı, ray değiştirme noktasında makas hatası yaparak, Güney’deki Kiracıköy’ü Değirmenlik köyüne bağladı. Rum Gazeteler, bu durum ile ilgili olarak bize ağızları ile değil bir yerleri ile katıla katıla gülerken, bizde çöplerimizi toplayacak. Beleş beledi hizmetler verecek birilerini arıyorduk diye haber yolladı. Sn.Öztürkler, Arılar bir gram bal için 7000 uçuş yaparken, 14000 uçuş yapan İmar Yasası, belediye reform yasası konusundaki yanlışlıklar ile arıların rekorunu kırdık. Sn. Bakan hatalarından dolayı bizler kimseye belanı bul demedik. Layığını bul dedik. o yeterde artar bile

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Sn. Ali Erbaş, ağızdan çıkan söz silahtan çıkan kurşun gibidir..Bedeni de ruhu da öldürür. TC Diyanet Başkanı olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yaptığınız konuşmanızda, Atatürk’ün ismini söylemekten kaçındınız. Haklısınız Atatürk beyindeki örümcekleri öldürmede kullanılır. Atatürk sözcüğü dumdum kurşunu gibi beyindeki örümcekleri temizlerken, bu örümcekleri bedeninde muhafaza edenlerin hem bedenini hemde ruhunu öldürdü. Hocam, biz buralarda boş boş konuşanları, hele Atatürk ile ilgili tavırları ile moralimizi bozanları kafamıza takmayız. Boş tenekeden çok ses çıktığını da unutmayız.

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Sn. Çağlayan Cesurer, güneş tutuldu. Ay tutuldu. Bazılarının cebinin zibi tutulamadığı için ‘Kırmızı kart’ gösterttiniz. Ekibiniz ile El-Sen’in yönetimini devraldığınız günden sonra, Diyojen gibi belki elinizde fener olmadan, açınca ben buradyım hu hu burdayım diyecek Bir Mlilyon Törkiş Lirayı ve kayıtların tutulduğu karar defterini arayıp duruyorsunuz. Çağlayan başkan, dünyada hiçbirşey yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz. Yalnız şekil değiştirir. El –Sen’in paracıkları da sanırım şekil değiştirerek, rakı ve mezelere dönüştü. Karar defteri de çok içtiğinden sarhoş oldu ve bir yerlerde zıbardı kaldı. Çağlayan başkan insanlar kitap gibidir. Gerçek karakterini kapağına bakınca değil, sayfalarını okudukça anlarsınız.

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Sn. Ali Karavezirler, gavga dövüş, 6’ydı, 12 oldu. Sonra 12+1 derken, belediye sayısı 18’de demir attı. Başkanı olduğunuz Değirmenlik Belediyesi’ne, Luricina Belediyesi de dahil edilirken 20’de köy bağlandı. Kasım’da Belediye Başkanlığını tekrar kazanacağınız kesin gibi gözüküyor. Ama ayrelli toplarken gözüne kertenkele tozu kaçanlar, 20 köyün içine Luricina’nın Güney’in Kiracıköyü’nü de dahil etti. Sorun değil ama Rum laf anlamaz. Keşke Türkiye’de bu listeyi hazırlayanlara bu konuda bir hatırlatma yapıp bizi yokuşa sürmeyin diyeydin.

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Sn. Habil Tülücü, ünlü düşünürler köpeğin sana havlamaya başlamışsa onu başkaları besliyor demektir demişti. Sittin senedir başkanlık yaptığınız Paşakköy’ün kapısına kilit vuranlar da icazeti başkasından mı alarak size ‘Yok artık’ dedirtti. Halep ordaysa arşın da burdadır diyerek 400 kişi ile UBP’den istifa ettiğinizi duyurdunuz. Habil Başkan el yyordamı ile yol alamaya çalışan ya taşa takılıp düşer. Yada duvara toslayıp kaportayı darmadağın eder. 40 Senelik UBP’liye eli ile bunu yapanlar ceremesine yarın sandıkta çeker.

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Sn. Mustafa Zurnacı, ülkenin milli değerlerinden Yenboğaziçi belediyesi restoranı yandıktan sonra gerek Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Tatar, gerekse ülkenin önde gelen siyasetçileri gerek telefon ile gerekse ziyarette bulunarak yardım edecekleri yönünde size söz verdiler. Diyojen elinde fener Yeniboğaziçi belediye çalışanları da yeşil dütlü mum ile bunları sözlerini tutması için arıyor. Ama Diyojen’in aradığını bulamadığı gibi sizde söz verenleri bulamıyorsunuz. Ah be Mustafa Başkan ah. Dünya dönüyor ama bu insanlar dünyadan hızlı dönüyorlar. Hemde ortada hiçbir yörünge yokken. .

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Sn. Osman Bican CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı olduğunuz açıklandı. Hayırlı olsun..İsminz ile ilgil yorumların hep olumlu olduğunu gözlemledim. Ancak Karşınızda, eli armut toplamayan, siyaset sahnesinde ömür törpülemiş, seçim savaşları taktiklerini çok iyi bildiği için galip çıkmış güçlü bir rakip var. Sn. Bicen bakanlık savaşında alakaya maydanoz işler ile kötü olmayın üzülürsünüz. Ama çokta iyi olmayın sandıkta ezilirsiniz.

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Sn. Ozan Elmalı: KTOEÖS Başkanı olarak, Eğitim, olmadı Tarım, o da olmadı İçişleri Bakanı yapılan ‘Süper Bakanların’ ben yaparım olur mantığı ile uygulamaya sokmaya çalıştıklarına karşı çıktınız. Ve belki senin ile görüşmelerde harcadığımız zamana lanet verdiğimiz değere haram olsun demediniz. Sanırım Egemen, bağımsız, bağlantısız KKTC’nin Eğitim Bakanlığı içinde cirit atarken, yol haritası çizmeye çalışanlara da bir kızılderili atasözü olan, benim hayatımı yargılamadan benim giydiğim ayakkabıları giy. Benim gittiğim yollardan, ovalardan, dağlardan geç..Benim takıldığım taşlara takıl yeniden ayağa kalk. Ve ayni yolu git. Anca o zaman beni anlarsın da demediniz. Ozan hocam laiklik cahilleri ile bal yiyeceğine, alimleri ile kuru ekmek ye.

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Sn. Osman Amca İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı,olarak mafiş denetim, mafiş sorumluluk eşittir bol kurban dedin..Herkesin ne olduğunu bildiği, Vicdan diye bir yerin olduğunu bilmeyen bazı aç gözlü müteahhitlerin, daha çok para kazanmak için inşaat işindem bihaber, kaçak iş gücü çalıştırdıklarını söyledin. İnşaat işinde acemi bu işçiler İnşaatın 4’ncü katında hiçbir tedbir almadan ‘Ölüm ile dans’ ederken tahtalı köyün yolunu tutuyor. Sn. Amca, haftanın sonu Pazar. Denetimsiz ogga işin sonu Mezar. Para hırsları olsa ne yazar. Onların mezarını da eller kazar.

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Sn. Ebubekir Sifil , 'Deve Sidiğinin İçilebildiğini buyurdunuz. Size Afiyet olsun. İslami bir üniversitede Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yaptınız için belki inanmadığınız şeyleride açıklamak durumunda kalıyorsunuz. Ve 'Namaz kılmayan kişi önce dövülür. Sonra da öldürülebilir' dediniz. Ben bazı insanların sahteliğinin farkındayım. Ama farkında değilmiş gibi davranmaktan zevk alıyorum. Ebubekir Hocam az yiyenin hekimle, düz gidenin hakimle işi olmaz. Din adına yalan yanlış yolda gidenlerin inşallah Allah ile işi olmaz.

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Sn. Murat Şenkul, Girne Belediye Başkanlığın hayırlı olsun. Başarılı eski bir futbolcu olman, bölgeyi geçtim diğer bölgelerde de sevilen birisi olmanı sağlıyor.Bu nedenle itici gücüne maşallah deniyor. Artan nüfus, plansız ve yetersiz alt yapısı ile aksona gardaı kırıldım kırılıyorum diyen. Lastiği patlak tomofil gibi yampuri giden Girne’nin belediye başkanlığına seçilmen sonrasında işin zor. Sevgili Murat, sana bir abi nasihatı. Seçimlerde sol gösterip sağ vuranlar, yanındayım deyip Brütüs gibi hançeri arkadan saplayanlar çok olur. Bu nedenle seçtiğin dostlar candan olmalı. Verdiği vaatler, verdiğin sözler yapılmalı. Destek veren arkadaşlarının sırları seninle mezara varmalı. Her yüzüne güleni destek vereceğim diyene de inanmamali

Fıkra

İsmet Paşanın oğlu Erdal İnönü,

bir seçim mitingi için Rize'ye gider.

Kürsüde konuşan ince zayıf uzun boylu

İnönü'yü gören Temel sorar:

- Habu konuşan adam da kimdur?

Derler ki: İsmet İnönü'nün oğlu Erdal'dır!

- Uy desene Paşanun çok günahını almışuz.

Rahmetli II. Dünya Savaşı yıllarında bizleri çok aç bırakmıştı.

Baksanıza ne kadar adaletli davranmuş,

kendi uşağını da aç bırakarak ne hale getirmiş!