Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

AYŞABA BU İŞ NASIL OLACAK BE GUZZUM DİYOR

KKTC olarak isimlendirdiğimiz bu coğrafyada başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 1958’lerde İngiliz ile ABD’nin attığı ayrılık tohumları, bir birlerinin düğünlerinini birlikte yapan, bir birine Simettero ve gardaş diyen iki toplumun arasına kara kedi soktu.

ABAD KARARLARI SONRASINDA ŞAPA OTURDUK

1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken .Cemaattik.. Sonra Otonom olduk. Federe Devlet derken 1983 yılında KKTC’yi kurduk. Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye üye olunca, Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) Federe Devlet olarak bizimde kullanmakta olduğumuz mühürleri iptal edeceğini açıkladı. Olmaz be Annem. Sorry ama bu insan haklarına aykırıdr be annem itirazlarımız havada kaldı. KKTC’den narenciye ithali yapan iki hollanda menşeli şirket tarafında konu ADAT’a taşındı. ADAT mühürler iptal edilecek kararı alırken Komisyon’un tarım ile ilgili Genel Müdürlük direktörü Guy Legras, 5 Aralık 1989 tarihinde üye ülkelere bir yazı ilde duyurdu. Önce İngiltere Yüksek Mahkemesi sonra Almanya patates ve narenciye ürünleri ithali için Kıbrıs Cumhuriyeti şartı koydu. Ve Şap’a oturduk. Hem ekonomimize hemde sporumz ambargo kondu

O DAVA İLERİ GÖTÜRÜLMEDİ

KTFF eski başkanı Ömer Adal, sporda ambargo olmaz diyerek konuyu bir profesör ile İsviçre mahkemelerine taşımak istedi. Girişimlerde yapıldı. Hatta hatırladığım kadarı ile FİFA’nın amir hükümlerinden birisi olan futbol dünyanın en ücra köşelerine kadar taşınmalıdır maddesine göre davayı kazanabileceğimiz da öne sürüldü. Ancak ne olduysa oldu dava ileri götürülmedi.

NE KURUCU ÜYELİK NE NFB KALDI

Ömer Adal sornasında FİFA’ya üye olmayan ülkelerin kurduğu NFB ‘a kurucu üye olarak katıldı. Hatta asbaşkanlığını da yaptı. KKTC’de hatta Kuzey Irak’ta bile Milli Takımımız maç yaptı. Sonra ne olduysa oldu NFB’da buhar oldu. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, girişimlerde bulundu. Ama neredeyse onu vatan haini ilan etme noktasına getirdik. o da ‘Yeter be’ ne haliniz varsa görün diyerek geri çekildi.

AMBARGOYU BİZE KİM UYGULUYOR?

KKTC’ye spor ambargosu uygulanırken Türkiye’nin uluslararası spor federasyonlarında 72 tane temsilcisi vardı. UEFA’nın Asbaşkanı Şener Erzik, Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) başkanı da Togay Bayatlı’dı. Hatta KTSYD başkanı olan Ertan Birinci’ye spor yazarları derneğinimizi, Brezilya’da yapılacak olan toplantıda üye yapacağı sözü bile vermişti. Sonuç mu? Görünen köy klavuz istemez.

TANIRIM DEDİĞİ OUT TANIMAM DEDİĞİ İN OLDU

Ana üretkendir. Fedakardır. Çocuğu için kurşunun önüne atılır. Çocuğunu gözünden bile sakınır. Bizim Anamızda başımıza bir hal gelmesin diye Trabzon’da yapılan Gençler Olimpiyatlarında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti ‘ Bayrağına seromonide selam dururken bizim gençleri tribüne gönderdi. Keza Mersin’de yapılan Akdeniz Oyunlarına davet ettikten sonra, ‘Yavrum sakatlanırsınız’ başınıza bir hal gelir sen bu oyunlara gelme dedi. Ve daveti geri çekti. Cezayir’de yapılan 19. Akdeniz Oyunlarıda ayni durum yaşandı. Tanımam dediği yüzüne tükürürüm dediği Rum ile Lefkoşa’da ve Eskişehir’de henbol şampiyonasında karşı karşıya geldi. Limasol’da 9 Aralık 2011 Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Cup 2. Tur 2. maçında, Apollon Apollon Limassol ile karşı karşıya geldi.

FENER TANIMAM DEDİKLERİ AEK İLE OYNAYACAK

Futbolda Fener AEL, Trabzon Anortosis ile karşı karşıya gelirken Beşiktaş Aboel ile karşı karşıya gelmeyi reddetmişti. Şimdi Fener, AEK Larnaka takımları karşı karşıya gelecek. .Peki benim futbolcularım bu maçları hep televizyondan mı izleyecek? Sen arslansın. Sen kaplansın denilerek arkaları sıvazlanırken hep ‘Yavru’ muamelesimi görecek? Ana üretkenmiş. Yavrusunu gözünden bile sakınırmış. Anlat anlat heyecanlı oluyor. Uluslararası federasyonda temsilci olan 72 kişide vatan millet sakarya nurlu ufuklar edebiyatı yapsın.

BİZ RUM’DA ÇALIŞMAK İÇİN YALVAR YAKAR OLUYORUZ

Biz KKTC dediğimiz bu yerde egemen ayrı devlet diyerek bir yerimizi yırtıp başımıza takke diye geçirirken Rum bugün UEFA liginde finale çıkmak için oynuyor.. Biz buralarda kim koltuğa oturacak diye yırtınırken, dayak yiye yiye dayak manyağına dönüşen TL. Mutfağımızda yangın çıkartıyor. Gençler askerlik belası nedeniye yurt dışına kaçarken millet diğer tarafta çalışmak için Rum’a yalvar yakar oluyor.

NASIL DEVLET AMA?

Dünyada bir defa çıkan ehliyet bizde parayı verirsen arabayı sürersin noktasına geldi. Parayı vermezsen sürmeyi unuttuğun için labort (Rapor) yersin. Delik deşik yollar için Road Taks adı altında dünya kadar paranın yanısıra sürüş ehliyeti harcı ve sigorta için dünya kadar para ödeme durumu ile karşı karşıya kalan vatandaş yollara polisten labortu yemek tehlikesine karşın mecburen yollara çıkmak durumunda kalıyor.,

PARA YOKSA PLAJA BİLE GİREMEZSİN

Rum turizmde 3.5 milyona imza atarken daha güzel ve bakir yerlere sahip biz 50-60 bin için göbek atıyoruz. Denize girecek sahil. Yasaklamadığımız plaj kalmazken parayı vermezsen düdük çalamayacağın yer bırakmadık. Oteller sahilleri bile parsellerken, tel ile çevirdikleri sahilleri Anayasa’nın amir hüküne karşın kimseyi oralara sokmuyor. Hükümet bireyleri de bu yasa dışı uygulamaya Andilla koyarak bakmayı tercih ediyor.

BİZE YASAK ONLARA KAPILAR AÇIK

Bazı konulara eleştiri getiren düzgün insanlarımıza, Türkiye’ye girişiniz yasak denilerek havaalanından geri döndürülürken, Türkiye’den gelen mafya bozuntuları, dolandırıcı ve sahtekarlar burada cirit atıyor. İhaleler Türkiye’ birilerine yakın kişilere peşkeş çekilirken, bizim müteahhitlere de bir yerleriniz şişmesin avcunuzu yalayın deniyor. Nasıl kahvehanede oynanan kumarda kazanan hep kahveci, otellerdeki kumarhanelerde hep kurupiyer kazanırsa bunlarda parayı havada karada götürrken, bize besleme demeyi marifet sayıyor.

SUCUOĞLU OUT, ÜSTEL IN OLACAK

Emir büyük yerden geldi. Sucuoğlu’nun tamamıyle Out, Ünal Üstel’in IN olması için genel kurul şimdi değilse bile pek yakında bu sinemalarda gösterime girecek. Filmin fragmanları şimdiden gösterime girdi. Her ne kadar Berova tüzük açıktır. Başkan istifa etmezse o iş yaş dese bile, adaylıktan nasıl el çektirildiğini henüz unutmadık. Genel başkanın istifa konusu tasarrufudur. O konuda istifayı düşünmüyor dese bile hadde ‘Guzzum’ hadde. Başka mahalleye. Sana burada iş çıkmaz diyenlerdenim. Daha da ileri gideyim. Hükümette değişiklik olacak. 2 bakan Mahalleye 2 bakan göreve diyecekler. Senin aday seçme veya belirleme lüksünün olmadığı yerde verilen emirleri uygulamakla yükümlüsün guzzummm.

AYŞABA BU İŞ NASIL OLACAK GUZZUM DİYOR

Başbakan Ünal Üstel’i geçtiğimiz gün dinledim. İnce saz faslından nağmeler ile coştu ve o eli keserim dedi. Ben yakarım yıkarım derken Asiye Teyze ufacık at civcivler de yesin demekten geri durmadı. Başbakan bu yıl belediye sayısı 18 sonraki seçimde 12, sonraki seçimde 6 ile noktalayacağız dedi. Da.yaş 70’e merdiven dayadı. Şimdi 18 belediye ile seçim yapılacak. 5 yıl sonra sayı 12 olurken sen 70’ yaş sınırını aşacan. Ondan sonra ver elini 5 yıl daha ettimi 10 yıl. Yani 80 over olacak. Kaldı 6 belediye. Onun için bir beş yıl daha ettimi 80+ Bu noktada o yıllarda sen başbakan veya parti başkanı olarak kalacakmısın? İki seni o nedenle o koltukta oturtacaklarmı?