Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, bir gece ansızın gelebilirim. Hatta heryere gelebilirim diyerek Suriye’ye müdahaleyi ima ettiniz. Türkiye’nin Misak-ı Milli sınırları içerisinde gösterttiği, hatta Sn. Bahçeli’nin 82 vilayet Musul, 83 Kerkük dediği noktada Irak Türkmen liderlerinden Ersan Salih, Kürt’lerin kimin eli kimin cebinde durumundan faydalanarak bölgede yığınak yaptığını ve saldırıya geçebileceklerini öne sürdü. Bir dostumuz aracılığı ile gönderdiği haberde, gardaş burada “404 not found” gibiyiz kimse arayıp sormuyor. Sn. Erdoğan acil müdahale gücü oluştursun yoksa burada işimiz çok zor olacak dedi. Elçiye zeval olmaz. İletelim dedim.

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP iki başlılık nedeniyle karıştı. Genel Kurul yaparak iki baştan birisini bumburo doğrayalım ve tek baş ile yola devam edelim diyorlar. Hatta kuzeyden gelen bir ses Üst El, diye haykırırken, işaret parmağı o eli işaret ediyor sözünü söylemeyi de esirgemiyorlar. İstifa emem dediniz. Eskiden eettirdikleri gibi ettirirler. Kendimi yedirmem diyorsunuz. Afiyetle yedirirler. Sn. Sucuoğlu, Yıldırım Beyazit,, Timur ile yaptığı Ankara savaşını, kendi saflarında olan Türkmenlerin, beylerini Timur’un yanında görünce saf değiştirmesinden dolayı kaybetmişti. Senin beylerin de saf değiştirmeye başladığı söyleniyor. Gatriyaba, Faiz ovlucuğum bazılarına çok değer veriyor. Unutmasın ederinden fazla değer soytarıyı kral eder dedi..

**

Sn. UBP-DP-YDP hükümet yetkilileri başınıza bir İspanyol ile teknesi çıktı, pişmiş aşa su katıyor. İspanyol, Girne Antik Limanda el konulan yatını bir arkadaşı vasıtası ile sıra kadem bastırmış. Neymiş efendim arkadaşı gelmiş ve depoyu mazot doldurmuş. Bidonlara da mazot doldurduktan sonra ‘Cippana ‘ çalarak hadde bana eyvallah. Demiş. Ve soluğu Poli’nin Laçi limanında almış. Sanki biz isteyenin elini kolunu sallayarak limana girip çıktığını, kaçakçıların volta attığını bilmiyormuşuz. Sanki orada radar, uyarı alet edevatının söküldüğünden haberiniz yokmuş gibi caga satıyorlar.Yıllar önce alınan orman yangın uyarı sisteminin bozuk rafa kaldırıldığı gibi limanın teçhizatının söküldüğünü sanırım bu arkadaşlar öğrendi. Sn. Hükümet yetkililermiz, bu ülke adına bir tecrübedir. Unutmayın tecrübe hayatın kel kaldıktan sonra size tarak vermesidir. Peruk kalmadı idare edin.

**

Sn. Tufan Erhürman belediyeler yasasını ‘Anayasa Mahkemesine ‘ taşıyacağını açıkladın. Senin açıklamanı duyan Başbakan Ünal Üstel, hemen bizde yanlışları biliyoruz. Mahkemeden dönerse düzeltiriz diyor. Tamamda adama madem biliyorsan neden düzelmiyorsun a guzzum diye sormazlarmı? Tufan hocam, eşeğin sidiğindeki saman çöpüne binen, kendini Barbaros gibi Kaptan-ı Derya görür..Aman Kaptan-ı deryayı dürtüp uyandır. Gemiyi Mercan Kayalıklarına götürüyor.

**

Sn. Sedat Peker, bir yerlere kapağı atıp, cukkayı dolduranlar, din iman ayaklarında gurguramızdan (Boğaz) haram geçmez masalını best seller yapmaya çalışıyor. Bu haramiler masum pozlarında rüşvet iddiaları boğazımıza takıldı.. Üç kere sırtımıza vurun helal deyin. Çünkü; harama alışık değiliz dedikleri noktada, sırtlarına öyle bir vurdun ki, dağarcığı geçtim, midelerinde ne varsa döküldü. Sn. Peker, muteber ayaklarında deveyi avurdu ile götürenlere eğer İş ceza kesmeye kaldıysa, Hakimde benim savcıda benim diyerek kalemlerini kırdın..

**

Sn. Erhan Arıklı Lefkoşa – Mağusa yol temizliği İhalesini YDP eski ilçe başkanın kazandğını gördük.. Sizinde belirttiğiniz gibi ne yani, YDP’liyse ihale almasın mı? Alsın tabi. Siz pari başkanı o İlçe başkanı olunca no itiraz.. Zaten var olan gayınço, baldız çocuklarını kayırma, yandaşların, KKTC Bol Kepçe Lokantasından çukur tabakları doldurma işlemi devam etsin. Ayşaba, mutluluğu çorba yapıp elimize çatal verdiler. Hasbanızı yeyin çorba bile size fazla diyerek çatal ile çorbayı yerken kendileri ‘Bonfile’yi götürdüler dedi

**

Sn. Suphi Çoşkun, CTP’den Karpaz Belediyesine başkan adayı olacağın söyleniyor. Senin aday olacağın Karpaz Belediyesinde aday bolluğu yaşandığına vurgu yapılıyor. Bu Suphi’nin sırtını yere yapıştıralım diyen UBP’nin, genç isimlerinden Osman Güngör’ün yanısıra, AKP eski temsilcisi ve eski belediye başkanı Mehmet Demirci’ ile eski bakan ve milletvekillerden Dr. Hamit Bakırcı’yı ‘Gazanız mübarek olsun diyerek hazırladığı ileri sürülüyor. Suphi Başkan, yağmur darılmaz ne üstüne basana, nede şemsiye açana. Sende pikaba boş kaset koy, boşver gitsin.’

**

Sn. Fuat Namsoy, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesine başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Hayırlı olsun. Tecrübe para ile satın alınmaz. Ancak yaşanarak elde edilir. Sizin eski bir başkan olmanız bu tecrübeyi edinmenizi sağladı. Ancak bölgenin maşallahı var. Yaptığımız araştırmada, eski şoförünüz İbrarim Erbildil, Belediye Meclis üyesi Emre Efendi, Salahi Uçkan, Fırat Ataser ve şimdiki başkan Mustafa Aktuğ’un başkan adayı olacağı ileri sürülüyor. Hepsi değilse bile en az yarısının özellikle Mustafa Aktuğ’un bileğinin çok sağlam olduğu ve girdiği bilek güreşlerinden galip çıktığı söyleniyor. Sn .Namsoy, tabik ki kazanmak en büyük hayalinizdir. Ama unutmayın bazı hayaller günün sonunda gerçek gibi insanın canını acıtıyor.

**

Sn. Erçin Şahmaran, ülkenin önde gelen basın kuruluşlarından Kıbrıs Postasına transfer olduğunu açıkladın. Hayırlı olsun. Erçin, Tanrı erkeği çok ama adamı az yarattı. Adamlar listesinde ismi olan Polat Alper gibi değerli, arkadaş canlısı, insana değer veren birisi ile çalışmak seni son derece memnun edecek. Ayşaba İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Erçin ovlucuğum da bu kategoriye girdiği için onun da aynaya gereksinimi yoktur dedi.

**

Sn. Hüseyin Paşa, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığınız öncelikle hayırlı olsun diyeceğim. Ama 5 ayda 5 Yönetim Kurulu Başkanı yiyen o koltuğun hayırlı olup olmayacağı konusunda fikir yürütemeyeceğim. Borç okyanusunda azgın aylık taksit dalgaları arasında kulaç atmak sanırım kolay değil. Ana’nın özelleştirin. ‘’Aksa’ bekliyor baskılarına boyun eğmekten, Dünya boks eski şampiyonu Tyson ile ringe çıkmak daha zordur. Sn. Paşa, Ağzınla kuş da tutsan, zirvede bile olsan, siyasetçinin ufacık bir işaret parmağı ile dibe batmak kolaydır.

**

Sn. Gürdal Çuvalcıoğlu, bu hükümet son zamanlarda yaptığı atamalar içerisinde Kıb-Tek yönetim kuruluna seni atamakla en iyi işi yaptı. Daha önce Kıb-Tek yönetim kurulu üyesi olarak yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. Atandığın göreve salya akıtarak bakarken, Çevrem çok geniş diyenlere kısa bir not. 10 tane 10 kuruşta bir lira eder. 2 tane 50 kuruşta. İkisi de bir yüzlüğün yerini tutmaz.