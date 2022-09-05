Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklamasında, Elektrik Dairesine Lambasuyu, pardon akaryakıt getirilme işleminde ‘Yolsuzluk uyarısı ‘ yaptı. Ve ihale iptal edilirken, yönetim kurulu başkanının istifasının istendiğine vurgu yaptı. Kara sevda inanın hastalanmasına ve ölümüne neden olur. TİPİC aşkı ceplerimize düşman olurken, ceyan da biz halkı fena tepiyor. Kıb-Tek’te çalkantı bitmiyor. Balığın bol olduğu Okyanusta deniz durgun olmaz. Okyanusta yüzmek tehlikelidir. Ancak akıntılı nehirde yüzmek ondan daha tehlikelidir. Bu nehirlerde iki defa yüzülmez. Bir tamam iki defa sıçrayan çekirge 3’ncüde ne olur bilmem.

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Sn. Erhan Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ercan Havalimanı yeni terminalini ziyaret ederken ona eşlik ettiniz. Eşlik ederken kolinos ile fırçaladığınız bembeyaz 32 dişinizin tekmilini göstertmeniz muhteşemdi. Makinesi benzine doymayan, 2 yıldır bitecek denilmesine karşın deposu dolup taşmayan Ercan için sizde bitecek dediniz. Ama bir milyon iki yüz kez bitecek denilen Ercan’ın neden bitmediğinin hesabı sorulacak demediniz. Bende biliyom birilerinin başını yakmayı Ama ‘Anam’ bırakmıyo dediğinizi duyar gibiyim

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Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti'nin genel kurulunda, ‘Gurrada araba’ gibi teklemeye başladığına ve Bir zamanlar partinin çevresinde yiro yiro dönenlerden eser kalmadığını gördük.Sanırım bu durum, partiye orta parmağını göstermeye başlayanların siyaset anlayışından değil, iktidarda iktidarsızlık yaşarken, ceplerin yeterince doldurulamamasından kaynaklanıyor. Fikri bakanım, bir belediye başkanı sahile denize ‘Don’ ile girilmesi yasak tabelası asar. Biri gelir altına ne yani onu da mı çıkartalım yazısı yazar. Sanırım sizde iktidarda 95 yaşındaki ihtiyar pipisi gibi makine stop no pata pat derken,. Pantolonuda çıkartalım mı diyeceksiniz?

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Sn. Tufan Erhürman Yemek yapmadan önce elektrik gidecek mi diye 40 defa düşündüğümüz. Okullar açılmadan çocuklara okul öncesi harcamaları için cep durumu yetecekmi diye saç ağarttığımız. Ekmeğe ve tüp gaza bir zam daha gelirse bizim evde ocak yanarmı, dediğimiz Emiristan Cumhuriyeti KKTC’nin köklü partilerinden CTP’sinin 28’nci genel kurulunda oy birliği ile yeniden başkan seçildiniz. Hayırlısı olsun. Her CTP’li gibi sarı karınca gibi çalışacağım CTP tek başına iktidar dediniz. Ama emir erliğini beceremediğinizden galiba Anam öyle demiyo. Tufan hocam, “Maceralar” bittiği zaman “kahramanlar” işsiz kalırmış. Sahte Kahramanları göndermek senin hakkın.

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Sn. Hasan Akyiğit, Kıb-Tek eski yönetim kurulu başkanlığındaki görev süreniz kelebeğin yaşamı kadar sürdü. Elini keserim, dünyayı dar ederim, benim dediğimi yapmazsan s...r git konularında, bir çok suç kaydı bulunan ego üretim derneği başkanının size sunduğu bestesi yap dediğimi yap, güftesi ya da istifa et makamındaki eser sonrasında sizin tellerinize, hangi notadan vurduysa sizde makamdan çalıp söyleyerek istifa eserini sundunuz. Onlar için sıkıntı yok.

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Sn. Muhittin Tolga özsağlam, CTP Yerel Yönetimler Sekreteri olarak KKTC Bol Kepçe Lokantasında çukur tabaklara konacak olan belediyeler reform yemeğinin, akıdelenmediğini ve Türk mutfağına göre pişirilmediğini belirttin. Tuzu ve ekşisi eksik, Yağ çok fazla konduğu için vıcık vıcık. Yemeği masaya koyacak olan garsonlar masa dizayininden bihaber olduğunu ima ettin. Sevgili Muhttin sorry ama bu yemek olmaktan öte çorba bile olmadı. Benim okul yıllarımda masalara üçerli otururduk. Hocamız şaşıydı. Ünsal’a bakar, Faize’ye kızar, beni döverdi. Durum bu.

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Sn. Berna Selengin, Tapu Dairesi eski Müdürü olarak, herkesin velespit ile gittiği yolu maşallah siz Ferarri ile gittiniz. Sonuçta siz enginarın göbeğini mideye indirirken velespit ile giden bizlere kala kala sapı kaldı. ‘Karun kadar zengin’ deriz. Karun efendi beni aradı. Be ama beni dilinize doladınız durdunuz. Berna hanımın kendisine ve oğluna hibe ettiği 8 daire dışında yüzme havuzlu villa ile arsalardan neden bahsetmiyorsunuz dedi. Yanlış anlaşılmasın bunları endek göndek ile aldınız diye bir iddiam yok. İstirhamım, siz 30 yıldır tapuda çalışırken bizler 50 yıldır kamu ile özelin muhtelif yerlerinde çalıştık. Bizde emekli olduk. Lütfen o sihirli formülü bize de söylerseniz minnettar kalırız.

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Sn. Hüseyin Amcaoğlu, UBP innik minnik tatarinnik, ya Lefkoşa’da yada Gönyeli’de diyerek papatya falı yaparken, son yaprak Gönyeli dedi. Aman Hüseyin’im dikkat et. Karşında Fransızların meşhur Majino hattı gibi geçilmesi zor ‘Benli ‘ hattı var. Tamam dünyanın en iyi 10 tankı arasında gösterilen İsrail’in Merkava MK 4 tankı gibisin Ama unutma İbranice’de savaş arabası” anlamına gelen Merkava MK 4 dünyanın tek personel kaçış bölümüne sahip tankıdır. Baktın ‘’Benli hattını’ geçemiyorsun, topukla ve sıra kadem bas. Birde bu muradına erme konusunu iyice öğrenmek için sabreden Derviş ile görüşsen diyorum.

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Sn. Halil Kasım, Serdarlı'nın UBP'li belediye başkanıyken şimdi Geçitkale-Serdarlı Belediye başkan, adaylığına soyundunuz. Hayırlı olsun. Adaylık başvurunuzu Genel Başkan Sucuoğlu ile, Genel Sekreter Hasipoğlu kabul etti. Yani Başbakan Üstel’de kabule iç çekerek andilla koyarak baktı mı? Bir başın emme basma tulumba gibi sallandığı yerde diğer başın kaşları yukarı kalkar Halil başkan.Hele karşıda, 40 Pınar Başpehlivanı gibi duran Hasan Öztaş varsa yandı gülüm keten helva plağını gramofona koyabilirsin. Parti içindeki iki başlılığın getirdiği sözde kardeş olupta, icraata gelince kalleş olanların yaptıklarından sanırım usanacaksın. Bunların ne kadar kaliteli parfüm kullanırsa kullansın, hep kalleş koktuklarına tanık olacaksın.

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Sn. Zeki Çeler: kötü gidişe dur demek için adayım kazandığım gün Sayıştay’ı çağıracağım derken havada sanki kötü kokular var der gibisin. Girne’yi Girnelilerle yönetmek istiyorum derken ne yani şimdi Uganda’lar mı yönetiyor? Girne’de trafik, kanalizasyon ve alt yapı sorunları yaşanıyor derken, sanki KKTC’nin tümü zemzem suyu ile yıkandı da bir Girne mi kaldı demek istiyorsun. Sevgili Zeki, Çalışma bakanlığındaki deneyimin Girne için bir artıdır. KKTC, çarkı kırık gemi gibi gidiyor. Bazılarına sandıkta siktir git demedikçe onlar iyi niyetlerimizi öpüp. gidecekler

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Sn. Süleyman Uluçay CTP’nin Mağusa Belediye Başkan adaylığın sanırım kesinleşti gibi. Gatriyaba’ya bizim doktor nasıl bir insandır diye soralım dedik. Gatriyaba a dedi da b diyemeden Ayşaba, Süleyman ovlucuğum dünyalar iyisi bir insandır. Yalnız Kadı kızında olan bir kusur onda da var dedi. Egosu çok yükseldiği için eşek sidiğindeki çöpe binmiş sinek gibi kendini Kaptan-ı Derya görür. Kapısının yakınlarına park edenlere bakarken suratından bal yerine muk akıyor dedi. Aman doktorum bu seçimde eğer savcı da hakimde halk ise dikkat etmek gerekir.

FIKRA

BİRAZDA ALANLA GELSEYDİ

Bir sergide ünlü romancı, ressam arkadaşına:

"Kutlarım sergi açılışına bakanlar gelmiş"

Bunun üzerine Ressam:

"Ne önemi var ki, bakanlar geleceğine,

keşke biraz da alanlar gelseydi. " der.