Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

GÖRÜŞMEM YOK İSTENİRSE GÖRÜŞECEN GUZZUM

KKTC ‘Kaos üretim’ merkezi ‘Ben yaparım olur ‘ Cumhuriyetinde, bu defa araba Anayasa Duvarına çarptı. Kaporta Darmadağın oldu. Yardımcı pilot Sucuoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ve aldığı yaralar sonrasında benden hayır gelmez benden bu kadar dedi.

SÖZDE YÖNETİCİ ÖZDE ARABULUCU

KKTC nasıl bir yer diye soranlara, Kıb-Tek’te 5 ayda 5 yönetim kurulu başkanı değiştiren. Anayasa’yı delik deşik ederek kevgire döndüren. Yürütme ve Yasamanın babası sayılan hükümetlerin, çocuğu sayılan yasaları katleden. Adı alengirli işlere karıştığı iddiası ile GKK Komutanının görüşmesi için arabuluculuk yapmak isteyen sözde yönetici, özde arabuılucuların yaşadığı Cumhuriyet diye cevaplarım.

ARABANIN KAPORTASI DARMADAĞIN

Ben yaparım olur mantığındaki UBP-CTP-YDP- Tatar hükümeti, tosladıkları duvarda hem arabanın kaportasını total loss durumuna getirdi, hemde 27 Kasım tarihinde yapılacak belediyeler seçimlerinin ‘Yok hükmünde olmasına neden oldu.

HEM SUCUOĞLU’NUN HEMDE BAŞKANLARIN BAŞINI YEDİLER

Bu kadarla da bitmedi. Faiz Sucuoğlu’nun eğreti gibi duran parti başkanlığından gitmesine neden olurken, Bakanlar Kurulunun aldığı karar sonrasında seçime kadar görevlerinin başında kalacak olan Belediye başkanlarının başını da yedi.

KURULTAY İLE GELDİM KURULTAY İLE GİDERİM DERKEN!..

Siz Sucuoğlu’nun, partimi değil başkanlığı bırakıyorum demesine bakmayın. Açıklamalar kitabı sayfa 12’de hemde daha geçen hafta Faiz bey ne demişti ona bakın. Ben kurultay ile geldim kurultay ile giderim dememişmiydi? Eee kurultay ne zaman oldu? Bence yakında milletvekilliğinden de istifa edecek. Veya ettirilerek köşesine çekilecek.Bu kanaata nasıl mu vardım? Yahu Perşembe’nin geliş Çarşambadan bellidir. Daha önce yaşananlar ve yaşatılanlar bu günün habercisiydi.

TÖVBE Mİ ETMİŞTİ?

Gece saat ‘ 2’lerde birileri evinize geliyor. Kurultay’da kazanmaya en yakın adaysınız. Etrafında pervane olan insanlar el öpmek ve sırt sıvazlamak için sırada bekliyor. Birden biryerlerden gelen ‘Vahi’ sonrasında kurultay cibos oluyor. Sonra birdaha derken, bence tövbe bir daha yolunuzdan ayrılmam.dedikten sonra yarışına katılıyorsunuz. Ve önden itmeli arkadan kaktırmalı takviyeli güç ile %60 ile partinin başına geçiyorsunuz.

MADEM YÜZME BİLMEZDİN AĞACA NİYE ÇIKTIN

Derken, Başbakanken durduk yerde Veziriazam bensem, hakimde ben, yargıçta benim diyerek Sunat Atun polemiği yaratıyor ve ya Sunat yada ben diyorsun. Tabi istifan kabul edildi denilince iki başlılığa davettiye çıkartıyorsun. Adama yahu madem yüzme bilmezdin neden çıktın ağaca diye sormazlarmı? Sana partinin başında kal başbakan Üstel olacak denince boyun bükersen bende sana ‘Müstahakındır’ Ersan Saner’in ahı tuttu derim..

GEÇTİ BORUN PAZARI BUGÜN PAZARTESİ

Peki bu öncü depremler, gelmekte olan esas depremin habercileri değilmiydi. Parti başkanı ve başbakan olmadan etrafında yürö yüro dönenlerin güç kaybolunca bir bir kaybolduklarını görmek için ‘FAGO’mu gerekliydi. Yapılanları daha önce çıkıp anlatsan şuanda kahramandı. Şimdi mi? Geçti Bor’un pazarı bugün Pazartesi.

EKŞİNİN SUYU BİTİNCE POSASI ÇÖP TENEKESİNE

Haaa Sucuoğlu gitti Üstel geldi ne değişti diye soranlara, hiçbirşey değişmedi derim. Ama yakında değişecek birşeyler olacak. Mesela ekşinin suyunu sıkınca posasını çöp tenekesine atarsınız. Daha önce bunun örnekleri var. Mesela Kudret Hoca bir yakınlaşma yaşamıştı. Sonrasında geldiği durumu görüyorsunuz. Parti darmadağın olmuş durumda. Serdar Denktaş ile yakınlaşma yaşanmış, baba Denktaş’a duyulan öfke Serdar’ın ensesinde tokat olarak patlamıştı. TC Yardım Heyeti KKTC’de herşeye maydanoz olmasın yollu açıklaması sonrasında Serdar gardaşım neredeyse afaroz ediliyordu. Ekşinin suyu ve posası meselesi.

BU KADAR İLE DE BİTMEZ

Neyse Evkaf’ın su meselesine gelirsem, Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Belediye seçimlerinin ertelenmesi ve Belediye Başkanlarının görevlerinin sona ermesine karşın görevlerine devam etmesi Anayasaya aykırıdır dedi. İlk tepki Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Tatar’dan geldi. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacayım mealinde seçimler 27 Kasım’da yapılacak.. Gerekçeli kararı bekleyeceğim dedi. Sonrasında yelkenler indi ama yine yelkenler fora olursa yelkenli gemi Mahkemeler limanına tekrar demir atar. Bu defa bununla da bitmez. Meclisten çekilmeler bile yaşanır.

ANAYASAYI KEVGİRE ÇEVİRMEKLE SABIKALIDIR

Tatar’ın çıkışına şaşırmadım. Tatar, anayasa’yı takmama sabıkalıdır. Hatırlayın Maliye Bakanlığı yaptığı sırada Emeklilerin parasından kesinti yapmıştı. Anayasa Mahkemesi emeklinin maaşına dokanamazsın dedi. Tatar bir ayağının üstünde bende istinaf edeceğim demiş ama istinafta da kaybetmişti. Kararı tanımam ayaklarında emekliden kestiği parayı geri ödememiş bunu 4’lü koalisyon hükümeti yapmıştı. Demekki Anayasa kararlarını tanımam durumu alışkanlık yaptı.

ANT İÇİP YEMİN ETMİŞLERDİ

Be arkadaşlar, bunlar seçildikleri zaman Anayasayı koruyacaklarına Ant içip yemin etmedimi?. Uymayacaksan bir ceremesi olmalı. Tamam Anayasa’ya uyulmaması halinin bunlar için bir cezası yok. Halk cezasını versin deniyor. Bende hangi halk. Ensesine vurup elinden ekmeği alınan ama gıkı çıkmayan halk mı? Yok arkadaş bu halk yapılanlara karşın, bu efendilere ceza yerine tekrar seçip mükafat veriyor.

EGO TAVAN YAPTI AMA GÜVEN SÜRÜNÜYOR

Evet Ünal Üstel’in yumurtası çift sarılı doğurdu. Bu durumu rüyasında görse Aman Allah’ım deyip dapdiri yatantan fırlardı. Eskiden alçaktan uçan güvercin gibiydi şimdi büyüyen egosu sonrasında kendini yükseklerde gezinen ‘Kartal ‘ gibi görmeye başlayacak. Ego tavan yapıp Ozon Tabakasına kadar çıkarken sanırım halkın yaşadıkları nedeniyle güven yerlerde sürünecek.

KURULTAY HESAPLARI YAPANLAR SUSKUN

Birde dönüp gizli gizli yapılması muhtemel kurultayda adaylık hesapları yapanlara bakalım. Hasan Taçoy her koşulda adayım demişti. Nazım Çavuşoğlu, yakın gördüklerini yanına çağırıp kurultayda başkan olmamı sağlayın sizi istediğiniz göreve getireyim dediği iddiaları ile kurultaya hazırlanıyordu. Taçoy Ankara ziyaretinden sonra suspus, her bakanlığa deva, Süper Bakan Çavuşoğlu’da sükut altındır kitabına yumulmuş durumunda. Bu durumlara bayıldım. Analar ne kahraman evlatlar doğurdu diye iç geçirdim.

ÇINAR ÇÜRÜTÜLÜYOR

Ama en çok bu ülkenin en büyük partisi, ‘Çınar’ı konumundaki UBP’nin sempatizanları ile üyelerinin sessiz kalmasına şaşırdım. Başkanını al aşağı ettiler. Parti başkanı o olmayacak bu olacak denildi sus küçüğün söz büyüğün ayaklarına yatıldı. Parti içinde parti üyelerinin sevdiği isimler yerine ‘bunlar ‘ denilenler seçildi. Kısacası ‘Çınar’ içten içe çürüdü. Dökülüyor. Bir başka deyişle o görkemli çınara yazık ediliyor. Bir seçim olursa ne olur? Eh onun cevabını da siz verin.

GÖRÜŞMEM YOK İSTENİRSE GÖRÜŞECEN GUZZUM

Cumhurbaşkanı Tatar New York’ta, ben Anastasiadis ile görüşmem dedi. Anastasiadi da cevabı yapıştırarak ben Tatar’a göre hareket etmem dedi. Peki Anastasiadis ile Erdoğan’ın Avrupa’da iki defa görüşmesi sonrasında, bukez Tatar’a bak ovlucumm sen Anastasiadis görüşeceksin derse ne olur? Veya görüşecen guzzzum. Hemde el sıkışıp öpücecen de yavrum derlerse ne olur.

GUGUKÇA KUŞUNUN HAYRANIYIM

Ben Gugukça kuşunun hayranıyım. Mübarek yutmaktan şüphe duyduğu kemiği önce bir yerlerinde dener. Baktı tamamdır oralardan geçer. O zaman kemiği yutar. Geleceğe yürüyoruz diyenlere bakmayın. Geleceğe yürürken iki geri bir öne gitmemizden dolayı ekonomik olarak cilalı taş devrine gidiyoruz. Batariya emty, makine no pata pat sir modunda.