Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ünal Üstel, kurultay’a önden çekmeli, arkadan kaktırmalı, Ana’dan takviyeli destek sonrasında yalnız başınıza çalıp çiftetelli figürlerinden örnekler sundunuz. Heşalar ve cibbanalar eşliğinde parti başkanı seçildiniz. Kutlarız. Yalnız insen iterek kaktırarak değil kendi suyunu kendis, taşıdığı zaman, onun her bir damlasının kıymetini bilir. Sn. Üstel silah satan barış istemez. İlaç satan sağlık istemez. Din satan bilgili insan istemez. Koltukta oturanlar ise yanlışlarını söyleyip eleştiride bulunan insan istemez. Bu nedenle ekşi gibi sıkılıp işi bitince posası çöp tenekesine atılır. Bak çöp tenekesine atılan posalar kitabı sayfa 1-24

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Sevgili UBP’liler, partiniz ülkenin ‘’Çınarıdır’’ İnsana bu çınara bakarken ‘Vay be’’ dedirtir. Ne kadar ulu olursa olsun Çınar bile ağaç kurtları tarafından istila edilir. Parti başkanınızı bile ağız tadı ile seçemiyorsunuz Seçtiğinizi al aşağı ediyorsunuz. Neredeyse muhtar azasını bile bunları seçeceksiniz denilerek ‘Summak Dayı’ yerine konulmaya çalışılıyorsunuz. Bana bu yazdıklarımdan dolayı kızabilirsiniz. Ama Hayaler Paris, gerçekler Lefkoşa olduğunu unutmayın. Bizim ülkede parası ile içene Ayyaş. Çaldığı paralarla umreye gidene Dindar. Aç olduğu için bir ekmek çalana hırsız. Deveyi avurdu ile götürenlere ‘Beyefendi’ Bu beyefendilerin her sözüne emme basma tulumba gibi kafa sallayana da yağlama ustası derler.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Nijeryalı öğrencileri kabul ederek onlara bize emanetsiniz ve güvendesiniz dediniz. Irkçılıktan oldum olası nefret ederim.. Nijeryalıların burada dürüstçe yaşayanlarını tenzih ederek söylüyorum. Tamam ev sahibi suçlu. Ama bu hırsızın hiçmi suçu yok? Polisin yakaladığı Uyuşturucu kaçakçılarına bir göz atın. Trafik kazaları, bıçaklama ve araba bagajına kapatma balkondan atılarak ölüme terk edilenlerin kimliklerine da bir bakın. Ölümle pençeleşen Polat’ı kime emanet edeceğiz. Dürüst Nijeryalılarda başımın tacıdır. Ancak yoldan çıkan Nijeryalılardan bizi kim koruyacak söylermisin? Bu katil ganaraları iyi niyetlilerden ayırmazsanız ve onlara s...r git demezseniz onlar bizim iyi niyetlerimizi s.....p gidecekler

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu kurultay öncesindeki tavrınız bana Şubat 2013 yılında İrsen Küçük ile Kaşif arasında geçen UBP 19.ncu Kurultayını hatırlattı..Münazaalı bir durumda İrsen Küçük, Divan Başkanı Hüseyin Özgürgün’e beni başkan ilan et deyince kurultay o gün için bitmiş ancak mahkeme bitmemişti. Sizde 2 kişiyi türlü bahaneler ile seçime sokmamanız sanırım konunun mahkemeye taşınmasına neden olacak. Sizi tenzih ederek söylüyorum kraldan kralcı olmak Palyaço’yu kral yapmaz. Ancak güldürür. Rahmeti babam bana çok gülen insana iyi davranın çünkü o bir yerlerde hep tek başına ağlamaya mahkumdur derdi.

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Sn. Serdar Dentaş, UBP kendi iktidar kavgası ile uğraşırken, memleketin her köşesi tescilli ihale takipçilerine bırakılırken, sen Fikri Ataoğlu ile olan kırgınlığın nedeniyle köşene çekildin. Ataoğlu ile küs değilim ama kırgınım. Ben partinin üyesiyim.Eskiden başkanları kurultaya davet ederlerdi. Ama ben davet edilmedim. Kendileri bilir diyerek yıllarca emek verdiğin büyüttüğün çocuğuna sırt çevirdin.Kadim dostum, Sevgili Serdar, Türkan Şoray Yeşilçamın Kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar’ tarihini, Zorlu Töre ülkenin sünnet ve evlenme törenlerinin tarihini yazarken galiba sende küskünler tarihini yazacaksın.

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Sn. Narin Şefik, iskemleni al ve kapı önüne koyarak müşteri bekle dedikleri Adalet ablaya, Adil bir düzen diye diye dilinde tüy biten Adil amcaya ve vicdan en yüce değerlerimizdendir diyen Vicdan ablaya, almış olduğunuz karar sonrasında sahip çıktınız. Ancak yeşil ışıkta kendi gayretleri ile geçmeyi beceremeyen bazı belediye başkanları yaz akşamları ‘Esen’ ‘Meltem’de belediye seçimlerinde serinlemek için yüksek ‘Tepe’lere çıktıktan sonra muhtarlara başka yerlerde yaşayan insanlara kendi köylerinde yaşadığına dair ikametgah vermesi için göz kırptığı ileri sürülüyor. Narin hanım tilkiye seni tavuk çiftliğine müdür yapalım ne kadar maaş istersin diye sormuşlar.. Tilki para pul istemem bende bazıları gibi dava adayım demiş.

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Sn. Şemsi Kazım Erkman, sizin ve aileniz hakkında başlatılan polis soruşturması Universal Bank’ın %95 hisselerinin TMSF’nin kontrolüne geçmesine neden olduğu söyleniyor. Hisseler ile ilgili YİM’e yaptığınız başvuru Kırmızı ışık’a takılınca, genel kurulda polis gölgesinde yapılmış. Şemsi Kazım bey, Çevrem çok geniş. Çevremde çok güçlü insanlar var dediğiniz noktada, adalet ablanın kariyerine toz kondurmadığını bilmeniz gerekirdi. Size kısa bir not. Adalet ablanın cüzdanındaki 10 tane 10 kuruşta bir lira eder, 2 tane 50 kuruşta.

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Sn. Sertan Traş, birlikten güç doğar dediler. Öpmedik ne Adalet timsali Adalet abla, ne adil bir düzenin temsilcisi, Adil amca nede, vicdan abla bıraktılar.. Kapı arkasında kıs kıs gülerken mutluluğu çorba yapıp pironu eline verdiler. Sonra pimini çektikleri el bombasını kucağına bıraktılar. Laf Salatası üreterek seni seçime sokmadan mahalleye yolladılar. Sn. Traş, Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. Mahkemeden sonra Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecekler.

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Sn. Hüseyin Kayım, UBP eski Milletvekili olarak kurultayda atacağın golü hesaplayanlar boşuna topa vurma çünkü gol olsada off- side diyerek golü iptal edeceğiz dediler. Ve sabah bomboş bırakılan parti binasında birini bulamadığın için veremediğin adaylık dilekçen için sana kocaman bir ‘Sorry’ çektiler Sevgili Hüseyin, kurultay öncesinde oyun içinde oyun çekildi. Ama unutma Oyun bittiği zaman şahta, piyonda aynı kutuya girer. O kutuda bir zamanlar toz konduramadıklarının kirden görünmez olduğunu göreceksin.

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Sn. Fatma Baysal sanırım fırtınalı ‘Hava’ yerini sakin ve mutedil bir havaya bıraktı. Bizim Minik kuşlar, velespitten inip, BMW’ye bineceğini söylüyor. Yazı Cengiz Topel Uzun’un önündeymiş. öğretmenlikten, Müfettişliğe terfi ediyorsunuz. Hayırlı olsun. Bakıyorum Sert rüzgar esttiren ‘Soğuk Hava’ senin ‘Çınar’dan sadece yaprakları uçurdu. Kök ve dallar yerinde durunca daha canlı yapraklar çıkmaya başladı. Fatma hocanım Bazen değişen insanlar değil, düşen maskelerdir. Kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını çok iyi beceriyor. Ama nedense bazı insanlar kar taneleri yerine dolu olup yağmayı ve etrafını kırıp dökmeyi marifet sayıyor.

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Sn. Hulusi Manisoy belediyelerin birleştirilmemesi konusundai açıklamalarda bulundunuz. İnsan kendi suyunu kendi taşıdığı zaman her damlasının kıymetini bilir. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan bunun en güzel örneğini verenlerdendir. Serzenişleri de yerindedir. Ancak Sizin, kovanın dibi çürüdü ve içerisinde su kalmadı. Geçenlerde yahu Alayköy Belediyesi nerede diye sordum. Millet Karpaz Burnunun en son noktasında dedi. Sn. Manisoy, tecrübe hayatın insana kel kaldıktan sonra tarak vermesidir. Koltukta kaba yerlerini büyüttüğün için ne saç kaldı nede baş. Belediyeleri birleştirmeden sana o tarağı versek ne değişir söylermisin?

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Sn. Ahmet Menteşoğulları (Dilekkaya Muhtarı) Kamil Şenocaklı (Erdemli Muhtarı) Cemal Gürsel Osmanoğlu (Kırıkkale Muhtarı) bir kişinin ara emri alması nedeniyle Dilekkaya-Gaziköy toprak yolunuz asfaltlanamadı. Bu berbat toprak yolda araçlarınızın ruhuna hicran makamında eser düzenleniyor. Sevgili Muhtarlarımız 4 köyün nüfusu hatırı sayılır bir boyuttadır. Eyleme gelenlere bir göz gezdirdim, olması gerekenin çok altındaydı. Ağlamayan çocuğa meme verilmediğini sanırım bilenlerdensiniz. Ölü gözünden yaş beklemek abesle iştigaldir. Seçimlerin ustasıyım, bölgemizin hastasıyım deme zamanı galiba geldi ne dersiniz?

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Mustafa Mertekçi, deneyimli ve yeteneği erozyona uğramayan bir banka yöneticisi olarak, uzun bir süre Universal Bank’ın genel müdürlüğünü yaptınız. Bankanın %95 hisseleri TMSF’nin kontrolüne geçince Çöreğin büyüğü unun çoğundan olduğunu blenler yerinde bir karar ile genel müdürlüğe Yücel Gök’ü getirirken senide yönetim kuırulu başkanlığına getidi. Mustafa Müdürüm, Çorak tarlada bostan yetişmez. Ama tecrübe ile sabittir Mertekçi soyadının olduğu her tarla gönen olup bol ürün verir.

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Sn. Emir Abdurrahman Bulut, KKTC Bakanlar kurulu Kararı ile Başbakanlık Basın ve Hakla ilişkiler birimine atandın. birçok haber medya yayın kuruluşunda görev yaptıktan sonra Başbakan Ünal Üstel’in basın danışmanı olarak sosyal medyadan sorumlu olarak görev yapacak olman zor bir zanaat olsa gerek.Sevgili Apo, sürekli olarak bilgi sermayemdir., bilim silahım sabır giysimdir diyorsun. Ama unutma çanağa ne doğrarsan kaşığına onun çıkacağını unutma. Sen gazetecilik deneyim ve tecrübeni çanağına doğradın kaşığına da bunlar çıkıyor. Hayırlı olsun.

Fıkra

Havaya ateş açarım

Komutan sorar:

- Söyle bakalım Temel,

cephanelik önünde nöbet tutuyorsun,

birden cephanelik infilak etti, ne yaparsın?

- Herkesin duyması için

havaya bi el ateş ederum komitanum!