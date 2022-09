Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ünal Üstel rahmetli babam en tehlikeli zehirlenme ‘Güç zehirlenmesidir’ derdi. Bu mendebur hastalığın panzehiri yoktur. Sunat Atun’u imalı bir şekilde suçladınız. Ayşaba’nın hınzırlığı tuttu ve Erhan Arıklı döneminde, gemi yerine Tekerlekli tankerlerle iki –üç katı fiyatla alınan kirli akaryakıt ile ilgili soruşturma açacakmısınız? Veya Milletvekili Salahi Şahiner’in 9 ayda yanlış ve hatalı kararlar ile Kıb-Tek 800 milyon zarara uğratıldı açıklamasını soruşturacakmısınız? Geçtim son Akaryakıt ihalesini Ak Parti rozetli olduğu iddia edilen sonsuz bir aşk beslendiği söylenen İçkale’ye verilerek 3 milyon 506 bin dolar yani 64 milyon Törkiş Lira fark kazığı ile ilgili açıklama yapacakmısınız.. Reklamlar bölümünde bugüne kadar şikayet edilen AKSA en ucuz elektrik üretiyor sözünüzün sponsörü AK Partimi diye soruyor. Sn. Başbakan Hayaller size gücünüzün olduğunu gösterir. Ama Kalahari Çölünde susuz kalan ‘Arap’da hayal - serap görür. Unutmayın hayaller Paris gerçekler Lefkoşa’dır.

Sn. Nazım Çavuşoğlu Afrika gazetesi, alt manşetinde eskiden balın kaşık ile şimdilerde kepçe ile mideye indirildiğini ima ederek, Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı Ömer Köseoğlu’nun sizin onayınız ile Maarif Kolejine yeğenini aldırdığını yazdı. Hatta kimin işine ne kadar yarıyorsanız o kadar değerlisiniz noktasında, sizin taban puanları düşürerek 28 öğrenci ile birlikte yeğenin de koleje alındığını iddia etti. Vallahi bu iddiaya ‘Annem köfteler’ demeyeceğim. Ama müsadenle ‘Suyundan da koy’ deyim

Sn. Sunat Atun insanlar işlediği kocaman suçları ve günahları çuvala basar. Senin küçücük yanlışını önce duvara, sonra yemekli toplantılarda masaya, ensonda 8 sütundan manşetlere asar. İçkale sonsuz aşkı ile yanıp tutuşulması sonrasında, en son ihalede 64 milyon Törkiş Liralık benzin ve mazota bulandırılmış kazığı örtmek için yanlış adres ve hedef gösterirler. Reklamlar bölümünde de günlerce ‘Tu Kaka’ olarak gösterilen ve bir dahamı asla. Kattiyen dedikleri AKSA’yı Ana’nın işaret parmağı sonrasında cilalamaya çalışırlar. Rahmetli babam Allah beni gökyüzünden zembil ile inen abilerden ve dostlarımdan korusun. Düşmanlarımın hakkından ben gelirim derdi. Sn. Atun, unutmayın iki yüzlü insanın dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir. Unutmayın

Sn. Hasan Akyiğit, Siyasettten torpilli, Boşbakanlardan destekli, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığınız sırasında, İçkale duvarı sağlam. Dış kale duvarları Ak taşlar ile süslü bir fimanın yöneticilerinin, kasasını tamir etmeniz istenmiş. Sizde ilgili fimanın yöneticisini Maliye eski bakanı Sunat Atun’a götürdünüz. Sunat Atun şirket yetkliisinin o zaman anlamlandıramadığı ilginç şeyler söylediğini belirtti. Dalas dizisinin ‘Ceyar’ını bile kıskandıran oyunlardan sonra sanırım kasanın tamir edilime işlemi başladı. Sn. Akyiğit, bu Akaryakıt ihalesi iyice şaşırdı. Önce onu sonra Kıb-Tek’in idaresini siyasilerin takvimlerden kaldırmak ve gerçek idarecilerine devretmek lazım

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Açık ameliyata gerek duyulmadan 3 bin ERCP denilen pankreas tanı ve tedavi işlemlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirttiniz. Vay be dediğimiz noktada, reklam filminin perda arkasından bihaber olduğunuzu anladık. Dinozorlar devrinden kalma tek tabanca durumunda bırakılan, bazı doktorların, çeşmeden lengerlerine daha fazla suyun akması için hastanenin aletini bile özel kliniklerine götürürken, ERCP yapmaya başlayan genç doktorların tekerine androş koymaya çalıştıklarını gözlemledik. Genç doktorlara küfürlü hicaz makamından eserler sunarak, meşhur kabadayı Tuzsuz Deli Bekir’in saldırılarından örnekler sunduğunu öğrendik. Sn. Bakan çalışmalarınızı takdir edenlerdenim. Bakın Hayat, genç doktorlar vasıtası ile insanlara daha iyi şartlarda tedavi imkanının planlarını yaparken, bazı bol kepçe lokantası sahibi doktorların onların başına ördüğü çoraplardır

Sn. Selma Eylem, ne denirse sosyal medyada kahramanlık yaptıktan sonra emme basma tulumba gibi kafa sallayan, emir erlerine ‘Gıkını’ çıkartamayan toplumun İlahiyat kolejiyle, kuran kurslarıyla, vakıf, dernek, tarikat yapılanmaları ve son olarak dini sembol takan öğretmen atamalarıyla AKP’nin Türkiye‘de olduğu gibi Kıbrıs‘ın kuzeyinde de eğitimi muhafazakarlaştırma çalışması yapılmasına yanına bonus olarak konulan 4’ncü maymun ile sessizlikten örnekler sunduğunu belirttiniz. Selma hocanım, bize çizilen rota İran ve Taliban’ın Afganistan’ıdır. Böyle dini bir devlete geçirildiğimizi bir düşünün. Taliban gibi sakal bırakan. Ayağında Çarık, pantolon yerine uzun şalvar modeli giyisi giyen elinde tespih, Tatar ile Üstel’i düşünebilirmisin? Bence çok hoş olur. Hocanım, güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı, hep çizik gösterir.Vallahi bizimkiler aynayı çatlağı geçtim un ufak etti.

Sn. Erhan Arıklı Hacı amca bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin diyor. Erhan ovlucuğum gabal fincancı katırlarını ürkütüyor..Vergi Dairesine ait Züccaciye dükkanına giren katırlar kırılmadık birşey bırakmadı.. Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun, eli ile yapan boynu ile öder diyor. Gurvada seni bekliyorlar. Haaa birde şu tren yolları gibi uzayıp giden veEvkafın su meselesine dönen belediyeleri birleştirme işi var. TV’de bunu Türkiye yapacak. Uzun zamandır Ana para mafiş kurban meselesine yatıyor. Vereceği 400 Milyon Törkiş Lira kuzu gibi hesapta yatıyor. Deli olmayın gelin cebe indirelim dediniz. Sn. Arıklı, insanlar eskiden lafı vida gibi döndürerek sokmaz. Çivi gibi direk çakardı.Galiba çakmada duvar işi OUT sandık In oldu.

Sn. Narin Şefik, yeni adli yıl hayırlısı ile açıldı. Ayni tas ayni hamam uygulaması sürerken, emir eri yapmaya çalıştıkları ancak yüreği sağlam insanlardan oluşan Mahkemeleri ceza davalarının artmasına, uyuşturucu cezalarının hatırı sayılır boyutlara gelmesine, Bütçesinin sıçan düşse başı yarılacak durumda bırakılmasına, KKTC Bol Kepçe Lokantasında çanaklarını hınça hınç dolduran rüşvetçiler takımının artmasına ve emekliye çıkanların bol olduğu Mahkemelere sadece 12 kişi istidam ederek hızına takoz konulmaya çalışmasına karşın sırıtını yere yapıştıramadılar. Sn. Şefik, bir evin bütün camlarını kıranlar, kırdıktan sonra da kapısını çalamaz. Ama "Biz ne dersek o olacak" biz sizin Ananınız diye bağıra bağıra gelenlere karşın emme basma tulumba gibi kafa sallayanlar ne duyuyor nede görüyor.. Dahası herşey güllük gülistanlıkmış gibi hareket ediyor ve aman diyerek kapınızı çalıyor

Sn. Emrullah Turanlı, çıkmaz ayın çıkmaz haftasının son Perşembe günü yapımı tamamlanacak olan Ercan Havalimanı'nın 31 Şubat günü tamamlanacağını öğrendik. Mehteran takım ve askeri bando eşliğinde Türkiye’nin mümtaz kişileri tarafından kesilecek kurdele sonrasında açılarak bize ‘İşte bu’ dedirtecek. Havaalanı gelirleri, verilen ihaleler, ve Pandemi hastanesinin yapımından gelen paralar ile alt tarafındaki sökük dikişleri nedeniyle dolmayan dağarcığınızı belki bukez doldurursunuz. T&T’nin sahibi olarak istediğiniz yüksek kira bedeli nedeniyle, havalimanı içerisinde bulunması zorunlu olan sağlık çalışanı ve ambulansın bulunmamasına aldırmayın. Damarlarınızda mevcut olan kudretin arkanızdaki güçten kaynaklandığını unutmayın.Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Boş verin tırıs gitsin

Sn. Kutlu Evren, millet hükümetin bozulacağını ve yeniden düzüleceğini söylüyor. Senaryoya göre Nazım Çavuşoğlu ile Hasan Taçoy görülen lüzüm üzerine OUT, siz ve birkaç UBP milletvekili IN olacakmış. Güldüm. Ananın diriliği hiç tozlanmayan parmaklaması, ‘Tamam Efendimci’ din denince dizlerinin bağı çözülen, sütten çıkınca bütün kaşıklar ak olduğunu bilmeyen ve garamuza ile bulanmalarına karşın sütten çıkmış ak kaşık gibiyim diyenlere işlemez. Sn. Evren, Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olunmaz tamam. Ama Anası susamasın diye anasına renga bile almayanların katmerleşen uzun süreli düşmanlıklarından medet beklemekte anasından öpücük beklemek ile eşdeğerdir.

Sn. Cenk Seren zorlu bir yarışın olacağı Mehmetçik Belediye Başkanlığı yarışında birincilik için yarışacak olan favoriler arasındasın. Bölge halkının gösterttiği sevgi de sanırım bunun göstergesidir. Ama başlangıç noktasındaki yerinizi almanıza ve tam kulvara çıkış yapacağınız anda, yarışı başlatacak olan tabanca tutukluk yaparak patlamıyor. Sevgili Cenk, sabaha çıkacağımızı bilmeden çalar saati kurup uyumaktır umut. Sende her gecenin sabahı olduğunu düşünerek umudunu kaybetme.

Sn. Sülem Sistem Elektrik Limited: yetkilileri Ali Cengiz oyununa kurban edilerek Akaryakıt ihalsinde en düşük ücreti vermenize ve bazıları bu ihaledeki kazancı fazlası ile sevdi oysa biz eksiklikleri ile sevdik demnize karşın sizi yarış dışında bıraktılar. Vallahi kabahat sizde karnına vurulunca ah arkam diyen sınıfına dahil olmadınız. Gidene dur demeyi sevmem. Gitmek istiyorsa gidebilir. İster burnunun dibine ister cehennemin dibine tavrınız fincancı katırlarını ürküttünüz.Eğri gemi doğru sefer yapmaya çalışanlara ‘Mahkeme’ gemi alabora olacak deyip yanlışı düzeltirmi. Vallahi çözümü zor çok bilinmeyenli denkleme dönüştü. Kolay gelsin.

Yaşlı tayze hacca gitmiş

Geri geldiğinde gümrükçü valizine bakarak

Valizinde iki şişe vizki buldu.

Gümrük memuru şaşırıyor.

Teyze bunlar ne diye soruyor.

Teyze enerji içeceği diye cevap veriyor.

Ve devam ederek evladım bende

Kabe’nin etrafında dönecek bacak nerde?

İki bardak bundan içiyorum

Kabe benim etrafımda dönüyor