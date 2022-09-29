Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, öncelikle gözünüzden geçirdiğiniz operasyon için geçmiş olsun. Yerden seken şarapnel parçalarının tozları dizinizde yara bırakmış. Üzüldük. Verilen Malul Gazilik maaşı Ak Sütü gibi helaldir. Size yöneltilen 100 soruya, 1650 kez cevap vermenizin sırını da öğrenmiş olduk. Meğer gözünüzdeki katarak nedeni ile göremediğinizden, ya tutarsa diye Hanya’dan girip Konya’dan çıkmanız bundanmış. Sn. Başbakan, hazır İstanbul’a gitmişken, birde kulaklarınızı baktırsaydınız. Malum hem ortağınız Arıklı’nın hemde halkın feryatlarını duymanızı sağlardı.

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Sn. Zorlu Töre, bu hayatta tek positif kalan şey sanırım kan grubunuz ile pot kırma rekorunuzdur. Fransız Kraliçesi Marie Antoinette’in aç kalan halkına ekmek bulamazsanız kek yiyin dediği gibi bugün ay sonunu getirmek için gün sayan halka, alkışlar arasında ekmek bulamıyorsanız ‘Yavru Külliyeniz’ var dediniz. Bizim Ertuğrul Senova’nın külliyenin kaçak olduğunu ima eden sorusuna Toşak’tan (FB eski antrenörü) aşağı Kasım Paşa modunda beni ilgilendirmez dediniz. Yüce dediğiniz, ama çizilen karizması ile ‘Cüce’ kalan Meclisin başkanı olarak size bakarken dışımda kahkahalar ile yerlerde tepinen bir suret, içimde ise kan ağlayan ‘Yavru’ var.

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Sn. Aziz Kaya, CTP, Lefke Belediye Başkan adayı tercihini, Fransızların geçilmez olarak nitelendirilen Majino Hattı gibi gördükleri sizden yana kullandı. UBP’de Leopar 3 tankı bezetmesi yapılan, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’i karşınıza çıkarttı. Sn. Özgey için dişli rakip benzetmesi yapılırken, sizin sert kayalardan oluşan sarp ve geçilmez bir dağ olduğunuz unutulmasın. Başkan, Adil Özgey iş insanı olarak paralı olabilir. Seçimde buna güvenebilir. Da geçenlerde anahtarı evde unuttum. Bir deneyim diyerek anahtarı Para ile açmaya çalıştım. Ama açamadım. Demekki paranın da açamayacağı kapılar varmış.

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Sn. Mustafa Baybora, KTÖS) Başkanı olarak, süper bakan Nazım Çavuşoğlu’nun bakanlığını yaptığı Eğitim Bakanlığı’na, Kur’an kurslarıyla ilgili soru sordunuz. Soruya 3 aydır cevap vermediklerini belirttiniz. Ah be hocam 3 ay nedir ki? Sizin sorunuz Ankara’ya gidecek. Orada soruya nasıl cevap verileceği araştırılacak. Oradan o cevaplar bakanlığa bildirilecek. Ses olmayı beceremeyip ‘Yankı’ olanlar cevapları size gönderecek. Hocam gün ölme eşeğim ölme arpa buğday çıkacak günüdür. Bunlara hastanede akciğer filmini çektirdim deseniz, o kadar iş bilirler ki dönüp siz hangi kanalda oynayacak diye soracaklar

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Sn. Mehmet Harmancı, Türk Kadınına bugün çok güzelsin dediğin zaman ne yani dün güzel değilmiydim dediği gibi, bizim eller göbekte, kafaları emme basma tulumba gibi sallayan bazı ‘Emir Erlerine’ külliye kaçak dediğin zaman, ne yani bugüne kadar kamuda kaçak olmayan ne yaptık diye soracaklar.. Biz yaparız olur uzmanı efendiler, savcı da biz yargıç da biz ayaklarına yatınca, sizde biz Tanzimat Mahallesinde hısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük..Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için o külliyeyi kapatır ve yakarız mealinde cevapı yapıştırdınız. Sn. Harmancı, Önceden Türlü Türlü, Ruh Halimiz Vardı. Bu efendiler sayesinde ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. Mehmet Bulanık, KKTC’nin sevilen iş insanısınız. Dümeni iyi çevirdikleri için Kaptan-ı Derya yaptıklarımız ile ümmetinin ülkede yaşattıkları siyasi krize isyan ettiniz. Acemi çocuktan Abbas’ın şerifi bile korkarken, bizim acemiler siga siga manamu demeden hükümetçilik oynarken kazıkları hart diye geçirirler. Esnaf SOS, Vatandaş ‘Yandım Anam ‘ derken halk olarak bizler elimiz ile ettiğimizi cebimiz ve göç derdine düşen çocuklarımızın başka ülkelere kaçması ile ödüyoruz. Erken seçim diyenlere neyin seçimi derken sanki seçim olursa hayat standardı OZON tabakasına yükselecek. Sn. Bulanık, acemiler mangası hayatımızı ‘Bulandırırken’ yarın sandığı bulandırmayalım. Ve Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğun gösterelim

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Sn. Serhan Çınar, Sn. Gülsün Yücel, Cratos Premium Hotel (Bumerang Travel Club Ltd) ve hissedarları tarafından avukatlık görevinden azledilip el çektirildiğinizi Cratos Premium Hotel sahiplerinden Utku Bozoğlu ve Ayla Bozoğlu tarafından verilen ilandan öğrendik. İlanı okuyunca bazıları da bulur da bunar Memlekeitn iki tane kalbu üstü Avukatını bulmuşsun sonra kapı önüne koymuşsun dedik. Sn. Çınar, Sn Yücel, bu ülkede olmaz dediğimiz ama sonrasında olduğunu gördüğümüz birçok şeye rağmen, ülkem ile ilgili umudumu kaybetmedim. Patlıcandan bile reçel oluyorsa, ümit yok gözü ile baktıklarımızdan da neler olmazki.

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Sn. Osman Bican CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak, Yayla Ocak Kongresindeki konuşmada, herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder.imasında bulundun. Ve, Yayla’da yıllardır hiçbir adım atılmadığını gençlerin bölgeden göç etmeye devam ettiğini belirttin. Sn. Bican şu sıralar gençlerden daha önemli, Külliye ve iki devlet nakaratını tekrarlamak gibi daha önemli işlerimiz var. Bakın, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya bazıları gibi ham hum şorolop ile dört dörtlük yaşarsın. Yada onlara kırmızı kart gösterip, dur demediğin için bir yerlerin üç buçuk atarken sıkıntılı bir hayat yaşarsın.

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Sn. Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’nin meşhur N-82 kodundan sende nasibini aldın. Misafir geldiği, Kıbrıs’ın yarısını elinde tutarken, ev sahibine kan döktük aldık. Sen çoluğu çocuğu, pılıyı pırtıyı topla İngiltere’ye Avustralya’ya kısacası hangi cehenneme gidersen git. Ben senin yerine oraya insan gönderirim diyenlere, ‘Yok artık çizmeyi aştınız’ deyip karşı duruş sergileyen ev sahibi için birileri, sen onlara bakma. Bunlar ‘Gavur’ sevdalısıdır derse o ülkede deniz bitti demektir. Sevgili Münür, denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Dalgalardan korkarsan, sadece denizi kıyıdan seyretmekle kalmaz, hayatı da seyredersin.

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Sn. Çelebi Ilık, eskiden DP ile arandaki ‘Buz’ gibi havayı sıcak su akıntısı Golf Stream’in yarattığı El Nino tabiat olayının bölgedeki havayı değiştirmesi gibi sende ‘Ilık’ havaya dönüştürdün. Kooperatif Şirketler Mukayyidi Huriye Kutup’a, Labrador soğuk su akıntısı gibi DP’ye ve parti yöneticilerine ‘buz’ gibi duruyorsun. Sen azacık mahalleye git burası biraz ‘Ilık ‘ havaya dönüşsün denilerek görevden alınması sonrasında,, Ayşaba Kutup gitti yerine Ilık geldi. Hayırlısı olsun dedi.

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Sn. Tahir Topal, her yılki vergide sıralama değişmedi. önde başladığınız yarışı ‘Topallayarak’ değil tur bindirerek geçen seneki başarınızı tekrarladınız. Ve listenin ilk sırasına oturdunuz. KKTC temsilciliklerini yaptığınız LC Waikiki, U.S. Polo Assn, Madame Coco, Roman, Pierre Cardin, InStreet ve Avva gibi markaların 22 milyon 113 bin 611 TL tutan vergi beyanı sonrasında, 7 milyon 96 bin 978 TL’yi vergi olarak Maliye’nin kasasına koydunuz. Sn. Topal, kalite işe ve insana yapılan yatırımdır. Tecrübe ise kazanukab deneyimdir. Yetenek doğuştan kazanılır. Daha sonra geliştirilir. Siz kaliteye yatırım yaparken, tecrübeniz ile yeteneğinizi de konuşturdunuz. Tebrikler

Fıkra

İhtiyacımız yok!..

Temel İstanbul'a yeni taşınmış. Kapıcı sabah kapıyı çalmış.

Temel, kimseyi beklemediğinden merakla kapıya yönelmiş ve seslenmiş;

-Kim o?

Kapıcı:

-Çöp! diye bağırmış...

Temel gayet sakin ve kibar bir dille konuşmuş:

-İhtiyacımız yok...