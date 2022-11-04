Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, basınla buluşmanızda nisap yönünden ‘Cüce’ ama Zorlu Töre’ye göre ‘Yüce ‘ makinesi ebiskevi istediği için tekleyerek giden Meclisi 2 ay harıl harıl çalıştırdık dediniz. Halkımızı rahatlatacak bir takım dokunuşlar yaptık, daha fazla dokunuşlar yapacağız ifadesinde bulundunuz. İçkale ve TİPİC ile dokunduğunuz Ceryan, bizleri fena ‘Tepmeye’ başladı. Dokunuş halkın grankını kırdı. Araba stop no pata pat sir. Yiyecek ve sebze ile meyveye belki siz dokunabilirsiniz. Ama halk olarak bizler onları ‘Öcü’ olarak gördüğümüz için dokunmaktan korkar olduk. Sn. Başbakan aman. Allah aşkına ne olur, fazla dokunuşlar yapmayın. ‘Gölge etmeyin’ yeter.

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Sn. Zorlu Töre sizin yüce dediğiniz meclisin oturumlarına bakıyorum ama 2.8 cm dediğiniz Meclisin 1.47 boyunda olduğunu görüyorum. Bir başka deyişle Meclis görüntüsü ile bir ‘Cüce’yi yansıtıyor. Kürsüde bir kişi konuşuyor 5 kişi onu dinliyor. Geriye kalan 44 kişi nerede dersiniz? Yüce meclisiniz galiba dinleme özürlü olmasına karşın sorun çözme açısından da ‘CÜCE’ Sn. Töre darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz diyen Ayşaba’yı haklı çıkartıyorsunuz. Çünkü varlığınızı hatırlatan tek şey Meclisin kapısındaki tabela ile sensörlü lambadır .

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Sn. Hasan Taçoy, UBP adayını açıklamadan diğer adaylar hareketlenemez, seçimin ateşini UBP yakar” dediniz. Tamam da yakılan ateşin neyle yakıldığına bakılmal. Zeytin odunu ile yakılan ateş uzun süreli olur, Sizinki sanırım gavcar ile yakıldı. Aman gavcar ateşi kısa sürede söner. Külü bile kalamaz. Vatandaş doğrudur siyasette samimiyete bakar. Adalet abla, Zam kazıklarından zoraki oruçtan, yandaş istihdamlarından bunaldı kalp krizinden rahmetli oldu. Sn. Bakan siyasi hayat, hak etmeyenler için uzun değil. Bunların siyasi hayatı bir kelebeğin ömrü kadardır.

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Sn. Mustafa Aktuğ tüm duyarlı insanlar Aktuğ ve arkadaşları, Pilav üstü kul hakkı yemedi. Yemedikleri için mi UBP tarafından daha önce isimlerinin altı çizilirken şimdi neden üstü çizildi.. Bu nasıl karar kardeşim.diyerek tepki göstertti. Boş ver başkan, kazanamayacak adayı seçim öncesinde mutlu etmek için mutluluğu çorba yapıp eline çatal verdiler. Sonra çıkmaz sokağın başına götürüp yolun açık olsun dediler. Sn. Aktuğ, partinize prestij yönünden dünyaları bağışladınız. Ama onlar size bir el bile uzatmadı. Çektin gelmedi. İttin gitmedi. Gabsalı ver. Verki, güIün dikenin himayesinde yaşamadığını, aslında dikenin itibarının, güIün himayesinde olduğunu bu hayatta pozitif olan bir şeyleri kan grubu olanlar da anlasın.

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Sn. Alişan Şan bütçenin %9 oranında açık vereceğini belirttiniz. Yani bunun anlamı millet hazır olun zam kazıklarını hazırladık. Zam kazıklarını gıynıklımı yoksa gıynıksız olanı mı tercih ediyorsunuz demek mi? Sn. Bakan bütün delikler zam kazıkları ile kapandı. Açık delik kalmadı. Otururken auvvv bile diyemiyoruz. Maşallah hükümetimiz Mutluluktan uçarken bile sinek ilacı sıkıyor. Mutluluktan dolayı halimiz itten beter, ama keyfimiz paşada bile yok. Görüntüye aldanmayın.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, batıda asayiş berkemal ama doğuda asayişin berkemal olduğunu söyleyemeyeceğim. Egonun ‘Ozon Tabakasında’ gezindiğini görenler, onu yere indirmek için el birliği içerisine girdi. Kemal Yılmaz, Ahmet Sennaroğlu, Cenk Seren ve Ali Öğdü kılıçlarını biledi hazırolda bekliyor. Ama en tehlikeli olanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’dur sanırım. Elinde neşter ameliyatı yapmak için bekliyor. Ameliyat başarılı olursa, yandı gülüm keten helva moduna girilecek. Dünya yuvarlak insan bir köşeye çekilmeyince birileri çıkar elin ile ettiğini boynun ile çekeceksin der. Sn. Başkan eminim Belediye Başkanlığına yeniden bakarken ağzınız tatlılanıyor. Ama Bal demekle ağız tadlanmaz bilesiniz

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Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Başkan adaylığınızı açıklamanız bana göre insani açıdan son derece yanlıştı. Yine bana göre şimdi biz kaybedeceğimiz bir seçime neden girelim diye düşünen adayların kalbine korku saldın. Bu insani açıdan doğru değildi. Tamam halkın size duyduğu güven ile mefta oluyor denilen Lefkoşa Belediyesini, ayağınıza androş konmasına ve sürekli bayda atılmasına karşın, ince dokunuşla ayağa kaldırdınız. Çürüyen amiral gemisini, dipten çıkartıp, onarıp genç kız gibi yaptınız. Ve yüzdürdünüz. Ama adayların kalbine de korku saldınız. Sn. Harmancı, eğer iş ceza kesmeye kaldıysa Hakimde Benim , Savcıda Benim dediğini duyar gibiyim

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Sn. Çağlayan Cesurer, El Sen Yönetim Kurulu başkanı olarak bizimkilerini çektik gelmedi. İttik gitmedi. Gabsalı vermeyi de düşünmedik. En iyisi anladıkları dil ile cevap verelim diyerek grev kararı aldınız. Akaryakıt ihalesinden başka, derdi olmayanlara .grev derdi aşılayalım dediniz. Araziye çıkan, yağmur soğuk demeden direk üstünde çalışan insanınızı güvence altına almakta, herşeyden öte bir insanlık görevidir. Kalbe kan pompalamaktan başka görev verince saçmaladığı gibi bazıları da güç hastalığına tutulunca saçmalıyor. Ceryanın faturası, biz halkı teperken, aman grev ile yaşanacak ‘Karanlık’ da canımıza ot tıkamasın. Sn. Cesurer, bugüne kadar gözümüzde büyüterek baş tacı yaptıklarımız meğer kıçımız ile güldüklerimiz ile eşdeğermiş

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Sn. Murat Şenkul, KKTC’nin incisi olarak nitelendirilen, dünyalar güzeliyken yeşilden betona evrilirken ve adeta 7 cücelerdeki ‘Cadı’ya dönüştürülen Girne’yi, başkan seçilmeniz halinde, eski güzelliğine kavuşturacağınızı dile getirdiniz Mali açıdan batak pozisyonuna düşürülen, sahil yürüyüşü için Lapta’ya, dağ yürüyüşü için Alsancak’a, kahve içmek için Lefkoşa’ya, tatil yapmak için İskele’ye, veya Karpaz’a giden Girne’liyi, Girne’de, hak ettiği yerde kalması için çalışacağım diyorsun. Sevgili Murat, ruhunu kaybdeden ve asfalt yol yerine monobadide gitmeye başlayan Girne’yi ve mutsuz Girne’liyi, inşallah layık olduklarına kavuşturursun.

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Sn. Ebru Törehan, UBP’den Değirmenlik Belediye Başkan adayı olarak seçim yarışına katılıyorsun. Yani karşındaki rakibe baktığımız zaman ağır siklet boksörü ile tüy siklet boksörlerin ringte karşı karşıya gelecekleri gibi bir görüntü yansıyor. Tabi ‘Umut’ fakirin ekmeğiyse sizinde kazanmak hayalinizdir. Hayal kurarak heryere gidebilirsiniz ama reyalite bambaşka birşeydir. Sn. Törehan, her kadında bir cesur yürek. Bir cadı. Bir aptal. Bir melek ve bir prenses vardır. Artık neyi uyandırırsan onu alırsın. O cesur tarafınızı dürtün belki uyandırır da başarılı olursunuz.

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Sn. Hayri Orçan seçime katılacak belediye başkan adayları arasında galiba en şanslı olan sizsiniz. DP adayı olmana karşın UBP’nin de desteğine mashar oldunuz . Zaten UBP destek vermese bile bölge insanı parti rozetine bakmayarak sırf sana duydukları sempati nedeniyle seni sandıktan çekip çıkartır. Bazıları inşa ettikleri yalnızlığa bakınca, bu yalnızlığın yanında: Mimar Sinan bile halt etmiş diyorum. Ama sizin maşallahlığınız var. Sandıkta E 5 gibisiniz. Sn. Orçan, bugüne kadar pire için yorgan yakmanıza lafımız yok. Ama asla atı kıskandırmak için eşeğe binecek kadar aptal olmamanıza hayran kaldık