Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesinde gerçekleşen hain saldırıda, birçok saydaşımız hayatını kaybederken, birçok soydaşımız da yaralandı. Masum insanlara yönelik gerçekleşen bu terör saldırısı, insanım diyen hiçbir kimsenin kabul etmeyeceği bir saldırıdır. Birçok politik görüşümüz farklı olabilir. Ama böylesi hain saldırıda görüşümüz tektir. Yanlış trene binenler, koridorda ters yöne koşmalarının bir faydası olmadığını anlayacaklar. Bizlerin Tanrının unuttuğu aciz kullar değil, kendilerinin Tanrıyı unutmuş aciz kullar olduklarını görecekler. Hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim.

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Sn. Ersin Tatar, geceden sonra mutlaka sabah olur. Yada her kışın baharı var düşüncesi ile KKTC’de karanlıkları aydınlık sabahlara, soğuk kış günlerini de ayrı devlet ile bahara çevirme kanaatindeydiniz. Ama ayrı devlet’ tezinize çok güvendiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı üyesi, Türk soyundan gelen Özbekistan androş koydu. Soyu Türk, ismi Rus Özbek Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, ne ayrı devleti ne tanıması be gardaş diyerek, KKTC’nin aydınlığına garamuza baharına da kar yağdırarak havayı buz gibi yaptı. Bu yemeğin ne tuzu, ne yağı ne ekşisi var. Tadsuz tuzsuz bu yemek yenmez diyerek başka kapıya dedi.

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Sn. Fuat Oktay, külliye projesine karşı çıkanlara net ve vurgulu bir sesle, yumruklarınız sıkılı bir vaziyette, Külliye’ye karşı çıkanlar karşılarında TC devletini bulur sözünüzü ciddiye almayanlar oldu. Hiç kimsеnin yumruklаrı sıkılıykеn nеt düşünеmеdiğini hesap edemeyenler, popaza gelen babatyaya da gelsin diyerek yollara döküldü. Yollara dökülenlerden değil, karşıma çıkan polis kalabalığını geçene kadar inanın ben iki köşe yazısı bitirirdim. Ayşaba zar tutuyorsun ey hayat. Bu bize karşı attığın kaçıncı düşeş dedi. Ama aslında zarı, hayatın değil, baş tacı yaptıklarımızın tuttuğunu söylemeyi unuttu. Sayelerinde gün yüzü hariç tüm yüzleri gördük.

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Sn. Erhan Arıklı isteyenin istediğini yaptığı KKTC’de, Karayollarının sorumluluğundaki İskele’nin Long Beach bölgesinde, Anayoldaki elektrik direklerini bölgede bina kondurmadık arazi bırakmayan, ünlü bir emlak şirketi, bayraklarını asarak bölgede cumhuriyetliğini ilan etmiş. Yoldan geçen bir Alman Turist bu ülkeye geçmek için pasapor gereklimi diye sordu. Yoo burası Nederland toprağıdır. KKTC’ye bağlı federe devlettir. İsrail bölgesi az ileride, Rus bölgesi onun hemen solunda, sağında da çin bölgesidir. İran, Molla’ların resimlerini, Uganda İdi Amin’in resimlerini, bizde elektrik lambalarına emlak şirketlerinin bayraklarını asarız dedik. Bizi idare ettiğini sananlar eminim değerlidirler. Ama değermiler inan biliyorum

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Sn. Süleyman Uluçay, CTP Mağusa belediyesi başkan adayı olarak, sanki belediye çalışanları iş disiplininden yoksunmuş gibi, belediyeye iş disiplini sağlayacağım. Mali yapıyı düzeltmek önceliğimiz olacak. Sanki Belediyede hırsızlık, para yeme arşa yükselmiş gibi, göreve gelince her bir kuruşun hesabını soracağım diyorsun. Sn. Uluçay, gülün dikene katlanması, onu en güzel kokulu çiçek yaparken, Pakistan Geceleri çiçeğinin ağır kokusu insanı bunaltıyor. Mikrofonu değil, siyaset anlayışı bozuk siyasetçinin de sözleri ayni pakistan geceleri gibi insanı bunaltıyor.

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Sn. Pınar Barut, dev caminin gölgesinin külliyeye, gölge altında kalan Külliyenin karanlığının da toplumun üzerine kabus gibi çöktüğünü dile getirdin. Ah Pınar, Anamız bizi seviyor. Sen, Sevgi ablanın olmayan bir sevgiyi inatla isteyip beklemek; sevgi ve aşkı utandırmaktır demesine bakma. Vatan, Millet Sakarya, diyerek koltuğu, saltanatı ve ‘lilli’yi (Para) götürürken, be ama nedir atıp tuttuğunuz diyerek herkese saldırırken, mangalda kül bırakmayan lilliyetçi takımına hiç bakma. Sevgili Pınar, sen asıl ‘Dikili Taş ‘ altı müdavimi, eller göbekte kafalarını emme basma tulumba gibi sallarken, 5-6 hamle sonrasını düşündüren Satranç yerine, atığı zarın oynantığı Tavlacı takımına bak. Çünkü onlarla aydınlık günler beklemek hayaldir be abim.

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Sn. Fuat Namsoy, yılllardır hizmet verdiğiniz Komüniste bile diyor komünist demem diyen ve Komünisti küfür zanneden 80’lik sözde Milliyetçi dede gibi Fuat’ın, Mustafa’nın ve İbrahim’in partiye yaptıkları hizmeti hizmetten saymam diyen yaşca genç beyin olarak dede olan bazı parti ileri gelenleri eskiden isminizin altını çizerken, şimdilerde isminizin üstünü çizdi. Ve Fırat Ataseri destekleme kararı aldı. Ancak stop betsileri bozulduğu için frensiz hareket edenler, Ataser’i destek yemeğine katılmayan ve biz bu destek işinde yokuz diyen YDP duvarına tosladı. Sn. Namsoy, Hacı amca Zar tutuyorsun ey UBP, bu sana gönülden bağlı insanlara karşı attığın kaçıncı düşeş dedi.

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Sn. Mehmet Harmancı sana vur dedik ama öldür demedik. Tamam hak edene bir tokat atmak hakkındır dedik. Ama adaylığını açıkladığın gece, topladığın muhteşem kalabalık ile rakiplerin moralini bozarken, sen tokat yerine yumruğu yapıştırdın. Zirveye Kartal gibi süzülerek de, yılan gibi sürünerek de çıkılır tamam . Ama seni seven, sayan insanların desteği ile zirveye ‘Kartal’ gibi süzülerek çıkarken, görüntü itibarı ile morallerini bozduğun insanların düştüğü ruh halini de düşünmen gerekir. Mevlana testide ne varsa, dışına o sızar demişti. Maşallah senin testiden sevgi sel olup akıp gidiyor.

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Sn. Orhan Bebek, Tatlısu Belediye başkan adaylığı için bağımsız olarak podyuma çıktın. Yılların deneyimi yoğrulmuş zor bir rakip karşısında, kazanmak için kolları sıvadın. Çıktığın yolda CTP beraber yürüyeceğiz bu yollarda. Beraber ıslanacağız yağan yağmurda diyerek sana desteğini belirtti. Sn. Bebek, kolayı herkes başarır. Mühim olan zoru başarmaktır. Bakın yürek yanmadıkça, göz yaşarmaz. Sen azmin ile o yüreği yakacaksın ki rakibin gözü yaşarsın.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, 2014 devraldığın Büyükkonuk Belediye Başkanlığını 2022 yılının Aralık ayına kadar sürdürüyorsun. Allah’ın var başkanlık sürecinde Eko günleri, Yudi yolu Asfaltlama projesi ,The pine view tesislerini geri alma gibi başarılı işler var. 25 Aralık’ta yapılacak seçimler için bende Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye başkan adayıyım dedin. Bölgenin önde gelen insanları toplanıp sana destek beyan ettiğinin sonrasında, ben yokum dedin. Sevgili Ahmet, adaylıktan ve Dr. Fatma hanımın yolundan çekilmen için sana ne vaat ettiklerini bilmem. Ama güzel günler sana böyle gelmez. Sen mücadele edip onlara yürüyeceksin

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Sn. Eylem Dolmacı Nalcıoğlu, UBP Mesarya Belediyesi başkan Adayı olarak, benim adayım Kürşat Özer’dir deyince, sanırım sizi tercih etmedikleri için içiniz acıdı. Ve öyleyse bende bağımsız aday olarak seçime katılırım dediniz. Etki tepkiyi doğrur, Mağusa İlçe Başkanı da sen raconu bozdun. Bizde seni Kadın Kolları Başkanlığından aldık dedi. Sn. Nalcıoğlu, dışаrdаn ışık kаynаğı olmаzsа, gözler renkleri fаrketmez. Daha önce körü körüne bağlılık olduğundan o ışık kaynağı yoktu. Ama kapı aralanınca ve ışık odaya dolunca ‘Gökkuşağı’nı renkleri ile görmüş oldun.

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Sn. Güven Bengihan, Ala pupa yelken giden kavga, bıçaklama ve darp nedeniyle halk güvenlik açısından endişeli. Bir düzine yumurtanın 50 TL, bir gaz tüpünün 235 TL. Sütün, etin el yaktığı. Elektrik faturasının fena teptiği halk, Ekonomik açıdan sıkıntılı. Ve karanlığın giderek koyulaştığı ülkede, gelecek konusunda kaygılıdır diyorsun. Başkan, geçim derdi olmayıp, seçim derdi olanların bardaktaki suları bu kadardır. Yangın görseler kaçacak delik arayanlara sorsan hepsi ateş.

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Sn. Hüseyin Katmer, Mağusa Türk Gücü’nün düzenlemiş olduğu 2011 Yaş gruplarında, Göçmenköy küçüklerini, Namağlup şampiyon yaptın. İyi bir futbolcuydun, bu özelliğinin yanısıra bu şampiyonluk senin çok iyi bir alt yapı çalıştırıcısı olduğunu da gösterttin. Sevgili Hüseyin, bulunduğun kıyıdan ayrılmazsan okyanusun ötesindeki adalara asla ulaşamazsın. Sen futbolculuğun ile kıyıdan uzaklaştın ve bazı adalara ulaştın. Sıra alt yapıda yeni adalara ulaşmaya geldi. Yeteneğin ile bunu başarırsın be abim.

ŞAKA YAPIYORSUN

Adamın biri iş başvurusunda bulunmuş.

Görüşmeye çağırmışlar; görüşme esnasında yönetici sormuş;

– Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder?

Arkadaş saymaya başlamış;

– Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kirası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur, maaş olarak da 3000 dolardan aşağı çalışmam…

Şirket yöneticisi, dinler ve

– Biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya’da bir villa vereceğiz, ayrıca bizim bu pozisyonumuz için planladığımız maaş 6000 dolardı, demiş.

Bizim elemanın gözleri fırlamış;

– Şaka yapıyorsunuz, demiş.

Şirket yöneticisi yapıştırmış;

– Önce siz başlattınız…