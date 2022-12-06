Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (6 Aralık 2022)

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, Ete ucuzluk getireceğiz dediniz. Allah razı olsun getirdiğiniz ucuzluk sonrasında ancak yarım önge alabildiğimiz eti, sayenizde yarım önge 5 grama çıkarttık. Bakın kıymada daha şanslıyız, çünkü kıymayı yarım önge 10 gram alabildik. Gursağımıza 5 gram et fazla girmiş oldu. Sn. Başbakan öğrenciyken, Öğretmen “ödevin nerede? diye sorunca ödevin çantada olmadığını bile bile çantayı karıştırıp bi’ mucize bekliyorduk. Şimdi de siyasetçilerimizin yaldızlı sırmalar ile sarıp sarmaladığı yalanlarını bile bile mucize bekleyen halka dönüştük.

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Sn. Erhan Arıklı Bir olalım, diri olalım derken. milli davada bir olan Türkiye ile yürüyen siyasi partileriz dediniz. Bu seçimler sıradan değil, bu seçimler Türkiye ile birlikte bu yolu yürümek isteyenlerle, Brüksel'le birlikte yürümek isteyenlerin kavgasıdır ifadesinde bulundunuz. Bu konuda çok haklısınız. Zaten bunu akaryakıt ihalesinde, limanların özelleştirilöes, konusunda ve limanların işletilmesi ihalesinde de ispat ettiniz. seçimler AB'nin İsa'nın 12 havarisini temsil eden bayrağı ile yürümek isteyenlerle, ay yıldızlı bayrakla yürümek isteyenlerin kavgasıdır konusunda da haklısınız. Kaplumbağa gibi kabuğunda yaşamak varken, kabuktan çıkıp her türlü tehlikeye açık olmak doğru değil. Sn. Arıklı, Hayaller Paris, gerçekler Lefkoşa dizine bayılıyorum.

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Sn. Turgay Deniz, akrabaların düşmanlığı, dostların eziyeti ülkeyi kalkındırmak ve yönetmek için seçilen siyasilerin ‘Brütüs’lüğü, inan Kara Mamba yılanının zehrinden daha çok acı verir diyor Ayşaba. Erhan Arıklı önderliğinde, Liman işletmelerinin ihaleye çıkılacağını ancak ihale ile ilgili eller şartnameleri imha ederken,, gözlerin deniz ötesini taradığını ima ettiniz. Kıbrıslı Türk’ün zerdaliden düdük cebini klarnete donüşmemesi için deniz aşırı ensesi kalın gerdanı sarkık kişilere ihalede çalmaları için saksafon verilmek istendiğine atıfta bulundunuz. Başkan, masada kuş sütünden mamül akaryakıt, dondurmalı ekmek kadayıfı Kıb-Tek, neskahve Telefon, Sini gatmeri limanlar var. Sen olsan yemezmisin?

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Sn. Cüneyt Oruç,. Ada TV’deki programlarında yeni elçi geldi sorunlar için araştırma yapıyor. Dernekleri gezerek sournlar ile bilgi alırken hemen Elçi müdahale ediyor feryatları yükseliyor Türkiye karşıtı açıklamalar yapılıyor diyorsun. Ve bu karışmakmı diye soruyorsun. Yoook Cüneyt. Yok be abim. Hiç olurmu?. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Türkiye’dfen gelen ekipler Girne’de bir otelde kahve ve çay içmek için gelmişti. Ve Akıncı’ya şaka yaptık demişlerdi. Sucuoğlu’nun gece evine ziyarete gidilirken gecenin 2’sinde hatır sormak için gidilmişti. Son olarak. 5 Belediye Başkan adayı son dakika biz seçime katılmayacağız derken heyecan olsun diye adaylıktan çekilmişlerdi. Haaa bu arada bizim mahallenin muhtar azası Ebuzziddin Elpençe efendi görülen lüzum üzerine adaylıktan çekildim dedi. Haberin olsun abim.

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Sn. Emre Efendi, BRT’de freni bozuk cümleler ile yaptık yapacağız cümleleri dinlerken kulaklarıma inanamadım. Marina konusunda biz bölgemize yapılacak marina ile ilgili sözleşmeye bazı maddeleri koyarak bölgeye kazanç sağladık diyorsun. Da,androş koyarak yapmasını engellediğiniz o marina bölgeye nasıl kazanç sağladı dersin? Teleferik yapılacaktı. O teleferik nerde? Önden çekmeli, arkadan itmeli takoz sonrasında doğrudur bölge kazandı. Marinanın kirleteceği denize girilemeyecekti şimdi deniz buz kaymak kaldı. Bölgeye turizm ile akacak para esnafı deli edecekti. Onları deli olmaktan kurtardınız.Teleferik yapılsaydı ve teli kopup insanlar aşağı pike yapsaydı hayatlarından olmayacakmıydı? Bak onlar da kurtuldu. Sn. Efendi, balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.Ama o balonların hayatları bir toplu iğnenin ucu kadardır.

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Sn. Mahmut Özçınar, 'Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk' bazı kişiler sana saldırı üstüne saldırı düzenliyor. Teşbihte hata olmaz ‘Haçlı Ordusu’ Osmanlı’ya karşı birçok kez biraraya gelmişti. Sonuç genellikle hüsran ile sonuçlanmıştı. Şimdi de ‘Muhalefet’ sana karşı bir araya geldi. Yahu soğuk savaş yerine bu yarışta İçimizi ısıtacak şeyler söyleyin dedik. Tarhana çorbası dediler.Buz gibi olduk. Ama senin ünlü Ses Sanatçısı Sümer Ezgü’nün ricası üzerine, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinde birlikte öğrenim gördüğünüz okul arkadaşınız Orhan Demircan”nın kabrini ziyaret etmeniz sizde arkadaşlık mevhumunun ölmediğini gösterir. Mahmut başkan, arkadaşını kaybederek derin yaralar alan insanın, muhalefetin freni patlayan sözleri sonrasında canında açılan sıyrıklar acıtmaz.

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Sn. Ender Denktaş Vangöl, yapmış olduğunuz paylaşımda,Başbakan Ünal Üstel’in açıklamaları tahammül sınırlarını aştı dediniz. Freni patlayan cümlelerinin pişkinlikten sınıfta kaldığını. Bu seçim federasyoncular ile devletçilerin arasında geçecek diyerek, insanları bölme dersinden 10, 30 yıl geriye götürme dersinden 10, Geleceğe yürüme dersinden de 2 aldığını ima ettiniz. Ender hanım federasyonculuk ile devletçiliğin belediye seçimleri ile ilgisini anlamadığınızı dile getirdiniz. İnanın, cips paketi gibi %70’i hava.olan bazı insanların, ikbaldan nasıl çıkarıldığını ve başımıza taç olarak geçirildiğini bizde anlamış değiliz.

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Sn. Eren Yoğurtcu, halkın içinden çıkan ve sorunlarını iyi bilen birisi olarak Demokrat Parti’den Gönyeli-Alayköy Belediyesi Meclis üyeliğine aday oldun. Bu güne kadar yandaşlara mevki, sermayeye kıyak, senin gibi alın teri ile çalışıp .ezilenlere de sabredin diyenlere oldu bayım. Artık 25 kuruşa balık ekmek devri bitti. Sabreden Derviş muradına erememiş Biz emekçiler takımı siyasetin kirlenen kısmını temizlemek için geliyoruz dedin. Sevgili Eren, bazı insanların değişmesini beklemeyiz. Yılan sadece derisini değiştirir. Huyunu Asla. Bu nedenle değişmelerini beklemeden siz onları değiştirin.

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Sn. Adnan Eraslan, özelde öğretmenin, genelde Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunmak, onlara ve evlatlarına daha kaliteli hayat sunmak için Sendika başkanı olarak büyük mücadele verdin. Bu sürede hep kendinden verdin. Makamda gözün olmadı. Çorbayı karıştırırken küçük bir girdap oluşturup hemen ters yöne karıştırıp eğlenen bir insandan zarar gelmez dediler. İnandık. Çorbayı karıştıranların ülkeyi ters yönde karıştıracaklarını bilemedik. Çorba ve ülke karıştırıcılarına hep karşı çıktın. Çok değer verdiğimiz sözüne itimat ettiğimiz Ayşegül Garabli hocanımın senin için yazdıkları az bile. Adnan hocam, Bir insanı ancak zamanla tanırsınız. Sırtınızdan vuranı da, senin gibi sözünün arkasında duranı da

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Sn. Hülya Kasap sosyal medyada yaptığın eleştiriler sonrasında baktın domuzun kuyruğu gibi 40 gün mengeneye koysan düzelmeye meyilli olmayanlar düzelmeyecek. Bari ben seçimde kazanıp düzelteyim dedin. Güzel Lefke’yi ve köylerini daha da güzelleştirmek için kolları sıvadın. Fırına yemek salmadan önce 40 kere düşünüp 'ya elektrikler gidersa' ve o yemek pişene kadar oggalı bir elektrik faturası ödeme gaylesi yaşanan ülkede sizlere kolay gelsin diyelim. Hülya hanım, dibe vurduk. Sıra yükselmede. Sizlerin sayesinde o dipteki karanlıktan aydınlığa çıkacağız.

Takriben 05.05.2021 tarihinde ve/veya o tarihlerde “Detay Kıbrıs” Gazetesinde ve/veya internet sayfasında ve/veya http:m.detaykıbrıs.com adlı internet gazetesinde ve/veya http://www.detaykibris.com/taner-ulutastan-mesajiniz-var-254660h.htm adresinde tarafımızdan yayımlanan ve aşağıda tafsilatı verilen yazıda yanıltıcı bilgi ve/veya haber kaynağı ile maksadını aşan ve/veya Sn. Recep Ruh ile ilgili gerçekleri yansıtmayan ifadeler kullandığımızı bu bağlamda düzgün bir şekilde kamu görevini ifa eden Sn. Recep Ruh’u üzdüğümüzü belirtir, kendisinden özür dileriz.

“Sn. Recep Ruh, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde, birilerinin ittirip kaktırması ile bir yerlere geldikten sonra, kendini Kanuni Dultan Süleyman sanmaya başladığın söyleniyor. KKTC’yi herhalde sevmediğin içinde, Avrupa Birliği’nden şirketlere yapılacak yardımların önüne androş koymaya çalışıyorsun.Egonun kötü bişey olduğunu sanırım birileri sana söylemedi.Ozon tabakasında gezinen egon nedeniylei kendini,KKTC yasalarının üzerinde görmeye başladı diyorlar. Aman dikkat et ozon tabakası delindi. Oralardan burun üstü yere çakılmak adamı Hanya’nın Girit’e, Konya’nın Türkiye’de olduğunu öğretir. Ayşaba suç, Ruh olup ahaliyi korkutan Recep efendide değil, suç bunun gibi acemi bir berbere milletin kafasını teslim eden ve başlarından pamuğu eksilmeyen siyasilerdedir dedi. Sn. Ruh, bizler Kanuni Sultan Süleyman görüntüsü vermeye çalışan nice delikanlılar gördük, arkasında takviyeli torpil desteği, kaba yerinde emanet koltuk.Raconu kahbelik, yürüyüşü sahtelik, kalbi var yüreği yok. Son durağı.

…/11/2022

Saygılarımızla,

Taner Ulutaş

İnce Detay Kıbrıs Grafik Basın Yayın Ltd.

FIKRA

Müdürlük Desenize!

Kızın babası:

- "Ee , damat bey oğlumuzun işi nedir?"

Damatın babası :

- "Facebook'da 56.034 kişi’lik sayfası var!"

Kızın babası:

- "O nasıl bir iştir?"

Evin ufak çocuğu atlar:

- "Baba 56.034 kişiyi yönetiyo, sorunlarıyla ilgileniyo, paylaşımlar yapıyor…"

Kızın babası:

- "Siz Şuna Müdür desenize! Verdim Gitti"