Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (6 Mart 2023 Pazartesi)

Hükümetin 3 ortağıda sıkıntılı!...

Çağın Felaketi olarak nitelendirilen ‘Deprem’ Türkiye’deki soydaşlarımızın yanısıra bizimde birçok kıymetlimizin hayatını sonlandırdı. Gözümüzün nuru, kalbimizin sultanları ile prenslerini bizden aldı. İnsan elbisesi giymiş yaratıklar, Para delisi üç kağıtçılar, cennet diye sundukları cehennemde, Kıbrıs Türk Toplumu olarak bize dayanılması zor en keskin acıyı tattırdı.

KIBRIS TÜRKÜ TEK YUMRUK OLDU

Bu deprem çok acı verdi. Ama belki en iyi tarafı, hoşgörü ve yardımlaşmayı unutmaya yüz tutan Kıbrıs Türk toplumunu birleştirdi. Tek yumruk yaparak, acıyı birlikte yaşamayı yeniden öğretti. Depremin üzerinden 2-3 gün geçmesine rağmen yardım gitmeyen Adıyaman, Hatay gibi bölgelere yardım ekiplerimiz giderek yaralara merhem olmamızı sağladı.

KOLLAR HESAP SORMAK İÇİN SIVANDI

Baro’muz kaybettiğimiz ‘Şampiyon Meleklerimiz’ için para kazanma uğruna insanlığını kaybeden insan müsvetteleri için dava açma girişiminde bulundu. Mimar ve İnşaat Mühendislerimiz otelin yıkıntılarından numune alarak suçlulardan hesap sormamız için kolları sıvadı.

İSİAS OTEL’E İLK KEPÇEYİ BİZ VURDUK

Bütün dünyadan Türkiye’ye yardım aktı. Nüfus olarak belkide en büyük yardımı yapanların başında maddi ve manevi olarak Kıbrıs Türk Toplumu da yer aldı. Adıyaman’a henüz yardım ulaşmadan İsias Otel denilen cehennme ilk kepçeyi bizimkiler vurdu. Hatay’a giden ekip limanda bekletilirkn yılmadı ve ısrarla bekledikten sonra deprem alanına gitti.

BİR TEŞEKKÜR BİLE ÇOK GÖRÜLDÜ

Ancak yardım yapılan ülkeler tek tek açıklanırken, bayrakları bir miğger üzerinde sergilenirken, nedense KKTC bayrağı o miğferde yer almadı. Yardım eden ülkelere tek tek teşekkür edilirken, kaale almadıkları KKTC’ye bir teşekkürü bile münasip görmediler. Keza yardım elini uzatan ve Adıyaman’a Tırlar doluşu ihtiyaç eşyaları gönderen ‘Barzani’ye de bir teşekkürü çok gördüler. Hiçbir Türkiye Televizyonunda, yardım eden ülkelerin ismi söylenirken, yabancı ülkelerin önde gelen isimleri anılırken ‘Barzani’de yardım etti lafını duymadık.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ NASIL KURULACAK?

Neyse, KKTC sonsuza kadar yaşatılacak diyenler, yan çizerek şimdi ayrı bir devlet diyor. KKTC lavedilip yeni bir devlet kurulacakmış. Adı da Kıbrıs Türk devleti olacakmış. Peki 541 ve 550 sayılı güvenlik konseyinin almış olduğu kararları sonra alınan 186 sayılı anamıza mevlut okutan kararlar ne olacak? Buna bağlı alınan AB kararları var. Birde Kıbrıs AB’ye alınırken, KKTC dediğimiz coğrafyanın da toprakları AB’ye alındı. Ancak muktesebat yani yasaları uygulanmadı. Kıbrıs Türk Devletini ilan ettiniz diyelim bu toprakları kendi idari mekanizması içinde gören AB yeni devletin varlığını tanıyacakmı ?

AYRI BİR DEVLET DİYORUZ

Bizim Minik Kuşlar tüm bunlar yaşanırken, iktidar partilerinin rahat olmadığını, içlerinde fırtına estiğini söylüyor. UBP’de fırtına öncesi bir sessizlik var. Derviş Eroğlu’ndan sonra Amiral Gemisi konumundaki UBP’nin dümenini iyi idare edebilecek bir başkan gelmediği söyleniyor. Rahmetli İrsen Küçük, başkanlık seçimi nedeniyle Ahmet Kaşif ile karşı karşıya geldi. Bir başbakan olarak Mahkeme koridorlarındaki o oturuşu halen hafızalardan silinmedi. Ersan Saner ve Faiz Sucuoğlu’da yaraya melhem olmadı.

GELEN DEPREMZEDELERİN SAYISI BİLE BİLİNMİYOR

Faiz Sucuoğlu’da dikiş tutturamayınca, isminin önüne hızından dolayı değil, Türkiye’den gelen gizemli özel Jet’ten dolayı ‘Jet’ sözcüğü ile anılan ‘Ünal abi’ görevi aldı. Ünal Abi, bu ülkeyi kısa sürede ayağa kaldıracağız söyleminden başka bir söylemde bulunmadı. Zam kazıkları önlenemediği için ülke bırakın ayağa kalkmayı dizlerinin üstüne bile duramıyor. Türkiye’den gelen direktiflere emme basma tulumba gibi kafa sallamaktan başka birşey yapmadığı öne sürülüyor. Ülkeye gelen depremzedeler ile ilgili, Cumhur 5000, taçoy 3800, içişleri bakanı 1500 diyor. İçişleri Bakanı 90 günlük vize verdik dedikten sonra gerekli kararları alıp süreler gözden geçirilecek ve gereken yapılacak diyor..

UBP’DE DURUM TOZ PEMBE DEĞİL

Evkafın su meselesine gelirsem, UBP dıştan bakıldığında durum toz pembe değil. Erhan Arıklı’nın her konuda alakaya maydanoz açıklamalar yapması parti içerisinde Ünal Abi’ye duyulan rahatsızlığı körüklüyor. Ünal Üstel’e yönelik tavrından dolayı parçalanan birlik japon yapıştırıcı ile yapışmadı. Hatta daha da arttı. Fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Bana göre Girne’de Kutlu Evren, Mağusa’da Sunat Atun, hatta Ersan Saner ile Derviş Eroğlu ailesi, Güzelyurt’ta Ali Pilli sessiz bir bekleyiş içinde çatıyı uçurtacakları günün gelmesini bekliyor.

DP’DE DURUM PEMBEMSİ DEĞİL MAYFOŞİ

UBP’de durum böyle de DP’de daha mı iyi? Lefke İlçe Başkanı Ekrem Gazi Özuysal’ın bir süre önce kazan kaldırma durumunun ateşi henüz sönmeden bizim Minik Kuşlar Hasan Tosunoğlu’nun başkan Fikri Ataoğlu’na yönelik tepkisi olduğundan dem vurdu. Hatta onun kazan kaldırmasını, doğru veya yanlış Erhan Arıklı, zamanı değil, zamanı gelince tepkini gösterirsin diye yatıştırdığı öne sürülüyor. Yani DP’de de durum pembemsi değil mayfoşi ekşimtrak.

YDP’DE DURUM KARIŞIK

İktidarın küçük ortağı YDP’ye gelince Mustafa Yeşil’in müdürlük görevinden alınarak Bakanlıkta başka bir göreve atanacağı söyleniyor. Erhan Arıklı’nın yeni bir tüzük üzerinde çalıştığı, kendine yakın isimlerin PM ve MYK’ya daha kolay girmesini sağlamaya çalıştığına vurgu yapılıyor. Orada da işler pek pembemsi değil. Orada da durum ekşimtrak. Kısacası hükümetin 3 ortağı da sıkıntılı

POLİS GENEL MÜDÜRÜNÜ BİLE ATAYAMADILAR

Neyse hükümet icraatlarına baktığımız zaman söylenenler ile yapılanın uyuşmadığını görürüz. Ercan açılacak denildi binbir gece masalları gibi uzayıp gitti. Serseri mayına dönüşen ve kimin eli kimin cebinde belli olmayan Kamu, Kamu Yasası ile düzeltilecek denildi o da Allah’a kaldı.1’nci yardımcı atandı ama Polis Genel Müdürünü atayamadılar. Eeee Hrito efendi de ‘Dora manamu’ diye soruyor.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ Mİ BAKANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Mİ?

Türkiye ile ilgili taziye ziyareti bana Baba Denktaş’ın bazı kararların alınması ve hayata geçirilmesi için üstü örtülenerek yapılan ziyaretleri hatırlattı. Baba Denktaş filan üniversitenin davetlisi olarak Türkiye’ye giderdi gizli görüşmelerden sonra gelir ve alınan kararları ansızın ortaya atardı. Bakın bir süre sonra bakanların değiştirilmesi, hatta hükümet değişikliği gündeme gelebilir. Hükümet değişikliği yapılarak belki UBP-DP koalisyon hükümeti ile yola devam edilebilir.

ŞAKA YAPIYORSUN

Adamın biri iş başvurusunda bulunmuş.

Görüşmeye çağırmışlar; görüşme esnasında yönetici sormuş;

– Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder?

Arkadaş saymaya başlamış;

– Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kirası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur, maaş olarak da 3000 dolardan aşağı çalışmam…

Şirket yöneticisi, dinler ve

– Biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya’da bir villa vereceğiz, ayrıca bizim bu pozisyonumuz için planladığımız maaş 6000 dolardı, demiş.

Bizim elemanın gözleri fırlamış;

– Şaka yapıyorsunuz, demiş.

Şirket yöneticisi yapıştırmış;

– Önce siz başlattınız…