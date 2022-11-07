Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar(7 Kasım 2022)

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin lojistik destek verdiği, Türk Subaylarının eğittiği Somali ordusuna besle kargayı oysun gözünü misali alternatif bir ordu kurulmaya çalışıldığını söylüyor bizim Minik Kuşlar. Somali’li işsiz güçsüz 3000 kişiden oluşan gençler, eğitim için Barosso limanından Mısır’a götürüyor. Birleşik Arap Emirliklerinin her birisine 400 dolar vererek maddi destek sağladığı öne sürülürken, Somali devlet başkanın bundan komison aldığı öne sürülüyor. Sn. Erdoğan, gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramadığı gibi paradan başka gözü birşey görmeyen Arap da, başını beladan ensesini tokattan kurtarmaz.

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Sn. Fuat Oktay, KKTC’ye gelişinizin sebebini, önden çekmeli, arkadan itmeli destek mahiyetinde olacağını düşünen birçok Kıbrıslı Türk, gece yalınayak yatmaya başladı. Alışkanlıklarının esiri olan ve bir tik atın dediğiniz eller göbekte, bel kırıp gerdan bükenler kurumunun ‘bizim arslanlar’’ grubu sirtto hariç heşa ve cibban çalarken göbek atıp çifte telli oynayarak sizi karşılamaya hazırlanıyor. 1 milyarlık destek vereceğinizi duyan bazı belediye başkan adayları ‘Güneş’lenmek için yer ararken hibenin her zamanki gibi aleyhlerine dağıtılacağını ve döviz kredisine dönüşeceğini tahmin edenler ise uuuu banayiyamu çekiyormuş. Sn. Oktay, bizim Ayşaba hayat, biz planlar yaparken, bazılarının başımıza ördüğü çoraplardır diyor.

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Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki toplumlu eğitime son vermesini eminim alkışlar ile karşıladınız. Ne yani elin Urum öğrencileri bizim kanlarında asil kan mevcut olan Türk öğrenciler ile bir arada ders görüp kanlarını mı kirleteceklerdi. Yok yahu birlikte eğitim yaparak aradaki düşmanlığı arkadaşlığa ve kardeşliğe dönüştürerek Piyade ile Beşparmak dağlarına çıkmanızı ve çıkmamızı mı önlesinler. Daha kapı açalım diyenler halt etmişler. Bence araya ‘Berlin Duvarı’ gibi bir duvar örülmeli ve tek kapıdan sıkı denetim ile giriş çıkışlar yapılmalı. Ana öyle diyo.

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Sn. Ahmet Benli, kimdir be bunlar diyerek adaylığınızı öyle bir açıkladınız ki, be görmedinzse, duymadınızsa ben burdayım. Ben Gönyeli’yim dediniz. Vallahi Emekle, terle, inatla, bu ülkenin en güçlü belediyesini birlikte yarattık ve birlikte Gönyeli’yi köyden kente dönüştürdük derken, Hacı Musa dayıyı bile kafasını emme basma tulumba gibi salladığına tanık olduk. Adil yönettik derken Adil amca başparmağını doğru diye salladı. Hak hukuk derken Hakkı dayının keyfi bin beşyüzdü. Çalmadık çaldırmadık dürüstçe yönettik derken Vicdan abla, Ahmet ovlucuğumu anlından öperim dedi. Sn. Benli, devletin kasası için harç bitti, yapı paydos denirken, sizinkine Maşallah konduruluyor.

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Sn. Menteş Gündüz bir pireye yorgan yakmam diyenlere, nanik yaparak, istifayı basarak yorganı yaktınız. Güya İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bölgeyi ziyarete giderken size haber vermemiş. Sizi kaale almamasına da siz içerleyerek istifayı basmışsınız. Sevgili Menteş, gözden düşen bir değil bin parça olur. Direnme gücümüzü, yaşama tutkumuzu, yarına inancımızı, kendimize ve birbirimize güvenimizi seçim öncesinde tazeleyelim diyenler, lafontenden masallar sununca sizde sinirlendiniz. Ah be Menteş gardaş. Sana her şeyi oluruna bırak, fazla zorlama yoksa ya hayallerin yıkılır, ya da kalbin kırılır. Baktık olmaz Erdoğan’dan destek isterik dedik dinlemedin.

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Sn. Aziz Kaya, geçen gün DP^li ve UBP’li dostlar ile bir araya gelmiştim. Sizden çık şikayetleri vardı. Yahu bizim seçmenlerin canına ot tıkıyor. Seçilmelerini engelliyor. Halkın gönlünden düşsün kapsama alanından çıksın diye Beddua ediyoruz işlemiyor. Yediklerinden zehirlenmiyor. Pandemide virüsten etkilenmiyor. Kaya’ya dinamit koyuyoruz banamısın demiyor? Bu seçimde de bizi elimiz boş gönderecek. Biz bu Granitten mamül ‘Kaya’ ile ne yapacağız dediler. Sn. Kaya gariptirler. Günahtır. Ne yapmalarını önerirsiniz?

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Sn. Abdullah korkmazhan KKTC’de yapılanların hiçbiri tesadür değil dediniz. Tesadüf olmadığını görme yeteneğini Metin Şentürk bile gördü. Ama Londra’ya kayak yapmaya giden ve gitmişken kuracağı ayrı devleti tanıtacak olan Tatar, Toros’lar sisli olduğu için göremedi. Görseydi eminim, partilerinin bilmem neresine kadar karışanlara tepki koymayarak kafalarını kuma gömenlerden.. Sucuoğlu^na, Hasipoğlu^na hatta Taçoy’a yapılanlara fütursuzca bakanlardan. Yaşanan rezaletlere rağmen hala daha bu rezaletleri yaşatanlara oy verenlerden utanırdı. Gözüne yasemin dalı girdiği için göremedi. Ne yapsın?

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Sn. Türkay Tokel, Dr. Ali Pilli ile birlikte önce can sonra canan diyerek siz canınız konumunda olan damadınız,Pilli^de dayısı olması hasebiylr Reşat Kansoy’u cananız konumundaki Mahmut Özçınar karşısında destek kararı almışsınız. Yetmedi siz köy köy gezerek, UBP’li yoldaşlarınız ve dostlarınızdan, Pilli’de gelen hastalarından destek ricasında ulunuyormuşsunuz. Sn. Tokel aman köy köy gezerken 10. Köye uğramayın. Malum orada Özçınar var. Sn. Tokel, damada bakarken gülüşün Yıldızlar kadar parlak. Eski dostun Özçınar’a bakarken sevgin ise yıldızlar kadar esrarengiz.

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Sn. Fezile Osum 6 binden fazla öğrenciye ulaşılarak, bu adada en çok ihtiyacımız olan ayrımcılık karşıtı, eşitlik ve hoşgörüyü öğreten Imagine Projesi'nin eğitim programı Cumhurbaşkanlığı tarafından durdurululduğunu dile getirdiniz. Hesabını verecebileceklermi diye soruyorsun. Fezile hanım ‘Ana’ sözünden çıkmamak Türklüğün şanındandır. Hesap Ana’ya verilir. Hesap Sorma işlemi de Ana tarafından gerçekleştirilir. Sn. Osum, Vicdan abla, Adalet abla, hak hukuk timsali Hakkı dayı yok. Ama Çukur tabakların hınça hınç doldurulan KKTC Bol kepçe lokantasının müşterileri ise çok. Bunlaı bilseydim cilalı taş devrinden bu tarafa geçmezdim. Gir mağaraya yat uyu. Miss gibi.

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Sn. Salahi Uçkan, Lapta- Alsancak-Çamlıbel belediyesine başkan adayı olacağın öne sürülüyor. Salahi hoca Beşparmakların öteki tarafından hava fırtınalı. UBP’nin kendine göre doğru ama çoğuna göre yanlış seçim yaptığı söyleniyor. Taktik hatasından dolayı UBP’li olan Seni, İbrahim beyi, Mustafa Alptuğ ile Fuat Namsoy’u,ayrıştırarak bölgedeki 6- 7bin oyu Alsancak’taki iki bin beşyüz oy için parçaladığı söyleniyor. Kaldıki, o oyların dört üçü Fırat Ataser’e de gitmeyecek. Kısacası oyların parçalanması CTP adayı Emre Efendi’ye yarayacak. Sandıktan Emre Efendi çıkarsa da kimse şaşırmasın deniyor. Salahi hoca, Gerçek şu ki partiniz size kusura bakmayın. hayalimizde ki insan başka. Hayalinizdeki parti değiliz dedi..

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Sn. Dalmaz Aydın, çiçeği burnunda bir genel müdür olarak, herşeyi ben yaparım. Herşeyi ben bilirim diyen bazı efendilerin güvenini kazandın. Akaryakıt ihalesinde mutluluğu çorba yapıp, eline piron (Çatal) tutturdukları MİK’i çıkmaz sokağın başına götürüp yolun açık olsun dedikten sonra güvenmeleri nedeniyle akaryakıt ihalesinin gerçekleştirilme işini sana pas ettiler. Sn. Aydın, hoşgörüsüzlük ozon tabakasından düşmüş. Yerlerde sürünüyor. Ama ‘Güven’ hala ‘Aydın’lıkta ve dim dik ayakta. Kolay gelsin.

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Sn. Hüseyin Hakkı Çebi, öncelikle Karpaz Belediyesi başkan adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Amacım bölgeye en iyi hizmeti sunmaktır diyorsun. Mevcut adayların bazıları yıpranmıştır derken ahları gitti vahları kaldı. Eh elde de benim gibi iş yapmaya bölgesine hizmet adına birşeyler veren yeni isimler kaldı demeye getiriyorsun. Aslında ‘Gobi Çölü’ gibi kolay geçit vermeyen bu adayları aşmak kolay değil. Hüseyin gardaş bazılarının açtıklara yaralara zaman ve dua sürdük bekliyoruz. İnşallah sende tedaviyi tamamlarsın..

Fıkra

Pire sıçrayamıyor

Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor.

Pireye "Sıçra" diyor. Pire sıçrıyor Pirenin kanatlarını

koparıyor ve "Sıçra" diyor,

pire yine sıçrıyor!..

Raporunu şöyle yazıyor; "Pire kanatlarını

kopmuş olarak zıpladı."

Ayaklarını koparıyor ve "Sıçra" diyor,

pire zıplayamayınca 2. raporu şöyle yazıyor;

"Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor."