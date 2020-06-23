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Taner Ulutaş'tan Sahibine Taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan Sahibine Taşlamalar
Taner Ulutaş'tan Sahibine Taşlamalar

Taşlamalar

İletişim çağından ışınlama çağına hızla ilerliyoruz

pahalılıktan ne uçsak nede saklansak kaçabiliyoruz

**

Faizler hepsimize el aman çektirerek yeter dedirtti

Hükümet korku filminin ismine ‘’kızma bana’’ denildi

**

Yaz be ziya bunu da yaz ama bağırma bana ayıp olur 

Manşetten 8 puntodan vermezsen halka nasıl sunulur

**

Özel izinli jet için ‘Dikilitaş’ta eller göbekte saf tutudu

3 maymunlar tiyatrosu, devletin saygınlığını unutturdu

**

Böyük böyük, milliyetçiler, sus pusun arkasına saklandı

Millet, bu hazımsızlığı gargara yaparak unutacak sanıldı

**

Biz halkın vekiliyiz diyerek Millete caka satıyorlar

Ankara’nın yolları arşınlanıp kaldırım taşlarını sayıyorlar

**

Vallahi bunların hallerine bakıp gülesim geliyor

Bebeler bile ağızları yerine kaba yerleriyle gülüyor

**

Devlet Malı deniz yemeyen olsun birer küçük domuz

Yedikçe semirsinler ama olmasınlar birer soysuz

**

Neyse yiyenlere afiyet olsun beyler demeyelim

Pilavdan dönenin kaşığının kırılmasını ümit edelim

**

Vallahi halimizi gördükçe bakıyorum gidişat kötü

Valla kollayın düttü yoksa oluruz. Abbas Şerif’in sütü    

**

KKTC for Ever dedik, koskoca ‘Yavru’yu yol geçen hanına çevirdik

Verilen emirlerden ne uçanı nede kaçanı kurtarmayı becerdik

**

Adam aç kaldım diye yalvar yakar karnımı doyurun diyor

Salgın belasından başarılı çıktık diyen hükümet sadece bakıyor

**

Esterabim diyerek çıkıyoruz 1 Temmuz’da Korona virüs ile yola

Köşe başında sadırmak için bekliyor Allahın belası salyaları aka aka

**

Lale devrini sona erdirmek için virüs Patrona Halil isyanı başlattı

İsyan sürerken bukez millet içteki  Paşa’nın kellesini sorguladı

**

Kazıklı voyvodaların devri geçti onun yerini şimdi  kelle avcıları aldı

Kelle keserken hadde be goman,  vurun ha diyerek tozu dumana kattı

**

Vallahi uçuyoruz diyenler haklı çıktı insanımız gerçekten ruh olup uçuyor

Borç harç, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı Allah’ın katına çıkartıyor

**

Anlıyorum vicdan denince bazıları Ahmet dayının kızı ’vicdanı’  biliryor

Bazıları Refah içinde yaşadığından fakirin halinden hiç ama hiç  anlamıyor

**

Vicdanları sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o onlarda yok  biliyorum

Bulanların ‘hükmü kalmadı’ yazısını görünce çerçeveleteceğini sanıyorum.  

**

Anlamadım bu nasıl hükümet halk sürünüyor ama kulağı bile terlemiyor

Yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a  dua ediyor

 

***

Günün Fıkrası

50’ye böldüm !..

Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkan Başbakan Bakan ve Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak bavulu açmış.

- Arkadaşlar bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

-Çözüm çok yakında olacak. Amerika, bizim sayemizde sürünen Kıbrıs Türk Halkının kalkınması için parayı yolladı.

Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 26 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı, vatandaş yaptıklarımız ve turist olarak gelen 1 milyon nüfusa böldüğümüzde bu kadar  milyon çıkmaz ki...

-Başbakan ben, 1 milyona bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 50'ye .. böldüm.

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