Taner Ulutaş'tan Sahibine Taşlamalar

Taşlamalar
İletişim çağından ışınlama çağına hızla ilerliyoruz
pahalılıktan ne uçsak nede saklansak kaçabiliyoruz
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Faizler hepsimize el aman çektirerek yeter dedirtti
Hükümet korku filminin ismine ‘’kızma bana’’ denildi
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Yaz be ziya bunu da yaz ama bağırma bana ayıp olur
Manşetten 8 puntodan vermezsen halka nasıl sunulur
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Özel izinli jet için ‘Dikilitaş’ta eller göbekte saf tutudu
3 maymunlar tiyatrosu, devletin saygınlığını unutturdu
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Böyük böyük, milliyetçiler, sus pusun arkasına saklandı
Millet, bu hazımsızlığı gargara yaparak unutacak sanıldı
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Biz halkın vekiliyiz diyerek Millete caka satıyorlar
Ankara’nın yolları arşınlanıp kaldırım taşlarını sayıyorlar
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Vallahi bunların hallerine bakıp gülesim geliyor
Bebeler bile ağızları yerine kaba yerleriyle gülüyor
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Devlet Malı deniz yemeyen olsun birer küçük domuz
Yedikçe semirsinler ama olmasınlar birer soysuz
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Neyse yiyenlere afiyet olsun beyler demeyelim
Pilavdan dönenin kaşığının kırılmasını ümit edelim
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Vallahi halimizi gördükçe bakıyorum gidişat kötü
Valla kollayın düttü yoksa oluruz. Abbas Şerif’in sütü
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KKTC for Ever dedik, koskoca ‘Yavru’yu yol geçen hanına çevirdik
Verilen emirlerden ne uçanı nede kaçanı kurtarmayı becerdik
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Adam aç kaldım diye yalvar yakar karnımı doyurun diyor
Salgın belasından başarılı çıktık diyen hükümet sadece bakıyor
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Esterabim diyerek çıkıyoruz 1 Temmuz’da Korona virüs ile yola
Köşe başında sadırmak için bekliyor Allahın belası salyaları aka aka
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Lale devrini sona erdirmek için virüs Patrona Halil isyanı başlattı
İsyan sürerken bukez millet içteki Paşa’nın kellesini sorguladı
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Kazıklı voyvodaların devri geçti onun yerini şimdi kelle avcıları aldı
Kelle keserken hadde be goman, vurun ha diyerek tozu dumana kattı
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Vallahi uçuyoruz diyenler haklı çıktı insanımız gerçekten ruh olup uçuyor
Borç harç, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı Allah’ın katına çıkartıyor
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Anlıyorum vicdan denince bazıları Ahmet dayının kızı ’vicdanı’ biliryor
Bazıları Refah içinde yaşadığından fakirin halinden hiç ama hiç anlamıyor
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Vicdanları sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o onlarda yok biliyorum
Bulanların ‘hükmü kalmadı’ yazısını görünce çerçeveleteceğini sanıyorum.
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Anlamadım bu nasıl hükümet halk sürünüyor ama kulağı bile terlemiyor
Yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a dua ediyor
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Günün Fıkrası
50’ye böldüm !..
Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne
çıkan Başbakan Bakan ve Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak bavulu açmış.
- Arkadaşlar bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.
Arkasından da sormuş:
-Çözüm çok yakında olacak. Amerika, bizim sayemizde sürünen Kıbrıs Türk Halkının kalkınması için parayı yolladı.
Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?
Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş
- 26 milyon dolar...
- Ama 14.3 milyarı, vatandaş yaptıklarımız ve turist olarak gelen 1 milyon nüfusa böldüğümüzde bu kadar milyon çıkmaz ki...
-Başbakan ben, 1 milyona bölmedim ki...
- Kaça böldün?
- 50'ye .. böldüm.
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