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Taner Ulutaş'tan sahibine taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan sahibine taşlamalar
Taner Ulutaş'tan sahibine taşlamalar

KKTC for Ever dedik, koskoca ‘Yavru’yu yaz-boz tahtasına çevirdik

Anne pozitif derken, iki saat sonra şaka yaptık negatifti demeyi becerdik

 

Ercan ve limanlar insan ile doldu, uçaktan inen soluğu berberde aldı

Kimisi tahahhütname imzaladı ama ev yerine cafede caka sattı

 

Adam ben yeni geldim, koronaymış testmiş o da ne yenirmi diyormuş

Bu canı Allah verdi, istediği zamanda o alır makamında şarkı söylüyormuş

 

Esterabim diyerek,karantinasız, alt yapısız, bağrımız açık çıktık bir yola

Köşede sinili bekliyor Allah’ın belası koronavirüs salyaları aka aka

 

Bu belanın büyük bir bela olduğunu hala idrak edip öğrenemediler

Bela 2‘nci defa gelirse kökümüze kibrit suyu dökeceğini fark edemediler

 

Kaderimizse dünya küçüktür, değilse çıkmaz sokakta bile karşılaşmayız tamam

Ama bu kadar vurdumduymazlık ile nemelazımcılığa inanın artık dayanamam

 

Hayat üç buçuk ile dört dörtlük arasındadır diyor bizim meşhur Neyzen Teyfik

Tamamda bizim de bir yerlerimiz üç buçuk atıyor diyor bizim komşu Refik

 

Bizim hükümet boşverin pilavını kaşıklarken, zamanda yolculuk yapıyor

Anıları ile geçmişe yolculuk yaparken, hayalleri içerisindeki yıkımı göremiyor,

 

Bakanımız Pilli, benim pilleri yeni sarj ettim, yürüyün da korkmayın dedi

Gemi ile uçaktan inenin soluğu hemen berber ve cafede aldığını göremedi

 

Vallahi uçacağız diyenler galiba haklı çıktı insanımız gerçekten ruh olup uçuyor

Korku miskindir belası sonrasında insanımız Allah’ın katına çıkmaya hazırlanıyor

 

Bizim 58’lerden kalma ‘Loforiyo’  lastiği patladığı için  tumba olmayı bekliyor

Ekonomiyi uçuracağız diyenlere  3 yaşındaki Ali, orta parmağını gösteriyor

 

Bize birşey olmaz ayaklarında hayal kurmayı halk olarak seviyoruz

Bizim bazı yetenek düşmanları sayesinde inanın onu bile beceremiyoruz

 

Koronadan sonra birde bir yerimize bileşim yasası yasakları soktular

Arkadaşlar bazı meseleleri örtmek için yasayı zırh yapıp önlerine koydular

 

Lale devrine devam diyenler için sendikalar Patrona Halil isyanı başlattı

Efendilere yirmi beş kuruşa balık ekmeğin eskiden satıldığını hatırlattı

 

Seçtiklerimizi sevmemiz, yanlışlarını istisnasız kabul edeceğiz anlamına gelmez

Sevgi zorlukları aşmak içindir, yanlışları örtmek için değil, bunun için sürdürülmez

 

Sabah başka, öğlen başka konuşanlar arasında dilsiz olmak engel değil galiba devrimdir

Kibir üstadlarına gösterilen ederinden fazla değer, soytarıyı  kral ettiği bilinmelidir

 

Ağaç ne kadar yükse olursa olsun yapraklarının bir gün yere düşeceği bilinmelidir

Rüzgarın önünde başıboş savrulurken sandıkta kalacağını o birileri öğrenmelidir

 

Saat başı değişen kararlara gülümsüyoruz işte kimine yalandan, kimine inattan

Eğer iş ceza kesmeye kaldıysa,hakimde,savcıda da biziz diyeceğiz eshahtan

 

Biz Tanzimat  Mahallesinde hısar üstünde Büyüdük,tek pirili için göz yaşları döktük

Neron Roma’yı yakmış,anasını satayım biz o pirili için KKTC’yi korona ile örttük

 

Başarı destanları yazdık denilen ‘Maceralar” bittiği zaman “kahramanlar” işsiz kalırmış

Mohaç Meydan muharebesi kahramanı Pargalı gibi kelleleri mızrağın ucunda sallanırmış

 

Bugünlerde destan yazdık ayaklarında övünme yerine koronadan kollayalım dütü

Yoksa bir parmağımızı ısırınca sızlayan 20 parmak sonrasında, oluruz koronanın sütü

 

 

****

Günün Fıkrası

 

Örnek Evlilik

Arkadaşları, yeni evli gence, bir çay sohbetinde:

- "Sen evleneli neredeyse bir sene oldu, ama maşallah sizin evden çıt çıkmıyor,

siz hiç tartışmaz mısınız?" diye sorarlar.

"Hayır" diye cevaplar yeni evli genç ve ilave eder:

- "Akşam işten geldiğimde, kapı açılınca hanıma şöyle bir bakarım.

Eğer hanım, eteğinin ucunu belinde topladıysa bilirim ki hanımın günü iyi geçmemiş ve havası yerinde değil.

Hiç ekmek, yemek sormadan usulca mutfağa süzülür, aceleyle birkaç lokma atıştırır ve ortalıktan toz olurum.

Olur ya bazen de benim asabım bozuk olur. O zaman fesin püskülünü her zamankinin aksine soldan sarkıtırım.

O da bunu görür, asabi olduğumu anlar ve hiç sesini çıkarmaz, hemen yemeğimi, çayımı hazır eder.

 Etrafımda pervane gibi döner. Bu nedenle biz hiç kavga etmeyiz."

Dinleyenlerden biri:

- "Peki birader, kapı açıldı, yenge eteğin ucunu belinde toplamış, sen de fesin püskülünü soldan sarkıtmışsın. İki taraf da asabi, o zaman ne olacak?" diye sormuş.

Ötekiler de "Hah! Şimdi ne olacak?" demiş.

Genç gülümsemiş;

- "Bundan kolay ne var, fesin püskülünü hafif bir fiskeyle soldan sağa atarım, demiş."

Günün Sözü

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