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SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Taner Ulutaş’tan sahibine yılbaşılık hediyeler!

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Taner Ulutaş’tan sahibine yılbaşılık hediyeler!
Sahibine Yılbaşılık Hediyeler

Mustafa Akıncı, çözüm için sihirli değnek

Meral Akıncı Çok özel başarı plaketi

Derviş Eroğlu, kızı Resmiye hanıma vekillik

Meral Eroğlu, daha çok alkış

Hüseyin Özgürgün, 52 banka hesabı daha

Tufan Erhürman, KKTC Başbakanlığı

Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcılığı

Serdar Denktaş, Partisine 5 Milletvekili

Rauf Denktaş, Hilton Otel

Erhan Arıklı, Barajda boğulmaması için oksijen maskesi

Asım İdris, Eğitim Bakanlığı

Erdoğan Sorakın, İletişim ve koordinasyon plaketi

Ayşemden Akın, Başbakanlık Basın Sözcülüğü

Erkut Yılmabaşar, İskele Milletvekilliği

Mehmet Çakıcı, Geziciye sabretmesi için sabır taşı

İzzet İzcan, bir öğrenci yurdu daha

Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği Başkanlığı

Mehmet Harmancı, Başarı Plaketi

Osman Işısal, Başarı ödülü

Ahmet Latif, yol tamiri için para

Kudret Özersay, 5 sene sonrası için Cumhurbaşkanlığı

Kenan Akın, Tarım Bakanlığı

Afet Özcafer, başarı plaketi

Sunat Atun, Yeniden Ekonomi Bakanlığı

Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı

Gürcan Erdoğan, Müşavirlik

Hamza Ersan Saner, Pala ve bıçaklardan korunma sanatı kitabı

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekilliği

Resmiye Canaltay, seçim sonrasında bir torba mendil

Ahmet Kaşif, korunması için Zırh

Teberrüken Uluçay, Pandoranın kutusundan çıkması için oy

Asım Akansoy, saldırılara göğüs germesi için sabır taşı

Şifa Çolakoğlu, Milletvekilliği

Ercan Hoşkara, TDP’den Milletvekilliği

Yeşim Dede, kapıyı aralaması için biraz daha güç

Yasemin Çobanoğlu, Meclisi Mebusan’da bir koltuk

Ayşegül Baybars, Mutlu son CD’si

Sonay Adem, bol Tik

Lica Şemmedi, Romanya’ya bilet

İzlem Gürçağ, UBP Milletvekilliği

Tigin Kişmir, Eşcinsel koğuşu açma izni

Okyay Sadıkoğlu, Altın kaplı Kuranı kerim

Kartal Harman, Ayaküstü 2 saat programı

Ziya Emir, Bir gazete daha

Ece Balcı, Çevre ödül plaketi

Emirali Tatlıdil, bol müşteri

Çiğdem Bumin, Sosyal Medya Kraliçeliği

Bulut Akacan, 8 kamyon kahve ve hindi

İzzet Türkmen, bol üye

Aslan Bıçaklı, Özel başarı  plaketi

Şener Elcil, Altın plaket

Halis Üresin, daha çok memur

Orhun Karagözlü, daha çok dolaşabilmesi için enerji

Sedat Hacımehmet, Engelliler Genel Koordinatörlüğü

Fikri Ataoğlu, Orman ve sahil temizleme rehber kitabı

Çelebi Ilık, DP Başkan Yardımcılığı

Turgut Ceyda, Çiftçiler Birliği Başkanlığı

Halil Talaykurt,  Bol İhale

Tözün Tunalı, Bol Tik ve oy

Seval Oyaltan, Kamudan sorumlu bakanlık

Uğur Barani, Spor Dairesi Müdürlüğü

Sıla Usar İncirli, doktorlar ile ikinci bir anlaşma

Günay Kiprit, Sosyal İşler Bakanlığı

Feriha Tel, Sendika başarı plaketi

Kadri Fellahoğlu, Milletvekilliği

Mustafa Naimoğulları, 29 inek 30 dana

Asım Akansoy, kılıçlardan korunması için kalkan

 Aybike Yektaoğlu, sabırtaşı

Bedia Balses Çeliker, Kültür Bakanlığı

Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlığı

Fikri Toros, Askeri ücret reddi plaketi

Mehmet Çağlar, AB Parlamento bileti

Armağan Candan, Güzelyurt Milletvekilliği

Biray Hamzaoğulları, Otobüs şirketinde yazıhane

Mehmet Ceylanlı, Ceylan derili meclis koltuğu

Teoman Oktay, Lefke Belediye Başkanlığı

Boysan Boyra, Adalet Bakanlığı

Adnan Eraslan, KTOEÖS Başkanlığı

Ediz Tuncel, Üniversitelerden sorumlu bakanlık

Ece Balcı, Gındırık kapıyı aralaması için güç

 Ercan Hoşkara, Mağusa Milletvekilliği

Tekin Birinci, Real Madrid Başkanından plaket

Kemal Gözay, İzin Kurulu Başkanlığı

Barış Tilki, Şoför Okulları Başkanlığı

Sibel Tatar, Televizyonculuk özel ödülü

Umut Bahadır, Esentepe Belediye Başkanlığı

Cemal Erdoğan, Esentepe yolları için para

Atınç Yağızsoy, Polis Yasası

Ali Serdar, 23 tane daha T izni

Ozan Nasipoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü

Yusuf Şentuğ, Çevre Özel Ödülü

Kasım Uluçaylı, Turizm Bakanlığı

Volkan Vaiz, özü sözü doğruluk plaketi

Ekrem Özuysal, Serdar Denktaş’ın yardımcılığı

Songuç Kürşat, Spor Gazeteciliği ödülü

Çelen Oben, 10 yıl daha spor yazarlığı başkanlığı

Biray Deliceırmak, Piyangolar Dairesi Müdürlüğü

Hüseyin Cumaoğlu, Özel ödül

Nazım Çavuşoğlu, Mahalleye gitmesi için bisiklet

Önder Sennaroğlu, Bakanlık

Damla Dabiş, haber spikerliği ödülü

Ferda Ekinci, bir dizide baş rol

EmeteGözügüzelli  sürekli hadde be barra diyen CD

Muhtar Ömer Meraklı, Kültür özel ödülü

Rasıh Reşat, daha çok muhabir

Dr. Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı

Özay Öykün, Denizlerden sorumlu daire başkanlığı

Hasan Hüda Ecer, parlatması için bol yıldız adayları

Süleyman Manavoğlu, daha çok polis

Erkan Eğmez, bol bayraklı bir program

Yılmaz Hacıoğulları, Baş Müfettişlik

İsmail Manicioğlu, Özel plaket

Aşkın Demiray, Masa Tenisi başarı plaketi

Ömer Tazeoğlu, başarı plaketi

Yüksel Öğmen, Polis Genel Md. Yardımcılığı

Selma Eylem, eylemsiz günler

Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı

Narin Şefik, davaları rahat götürecek bol yargıç

Reşat Soylukal, Kalecilik başarı plaketi

Barış Başel, Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ali Kişmir, Basın Sen’e bol üye

Şener Levent, Brave Heart şildi

Aslı Babayiğit Cansız, canlanması için kuvvet ilacı

İpek Kabitan, seçilmesi için ipek gibi oylar

Hatice Özler Şahin, Pili biten ve dürüst kazanmayanlara karşı başarı

Ömer Tatlı, bol kazanç

Teksen Köroğlu, diş çürüğü bol hasta

Ali Kaşan, Plaket

Savaş Atakan, dağıtması için kömür

Cangül Özveri, Bağlılık, Sadakat ve İnsanlık ödülü

Alp Hoca, Sağlık

Gönül Şekerci, TDP’nin parlayan yıldızı

Adem Hoca, kazanacağı bol davalar

Savaş Çakıcı, Cesur Avukat plaketi

Ahmet Çakıcı, Noterlik ödülü

Ayşe Öztabay, TDP Girne Milletvekilliği

Cemil Sarıçizmeli, 2’nci bir açık pazar

Cenk Seren, Belediye Başkan Adaylığı

Hasan Sadıkoğlu, Bol Festival

Fırat Ataser, Mahalleye gitmesi için yol haritası

Fuat Namsoy ,yeniden Lapta Belediye Başkanlığı

Ahmet Benli, yeniden Gönyeli Belediye Başkanlığı

Ziya Egemen Sencer, Girne Milletvekilliği

Faiz Sucuoğlu, Yeni hastane

Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı

Nurcan Yardımcı, UBP Milletvekilliği

Oğuzhan Hasipoğlu, Mağusa UBP Milletvekilliği

Dursun Oğuz, Dürüstlük sertifikası

Durdane Abi Acı, seçimde acı vermeyecek oy sayısı

Özdemir Berova, Brütüs Payesi

Deniz Serbest, serbest girilebilecek plaj

Fırtına Karanfil, seçimden sonra tabuta konacak karanfiller

Tolga Atakan Galatasaray Başkanlığı

Evin Unutmaz, seçim yenilgisini unutamayacağı hafıza

Aral Moral, morali bozulmayacak kadar oy

İrem Uygun, dizi başrol oyunculuğu

İlkşen Varoğlu, Atik Meclis Başkanlığı

Cemaliye Soğancı, Mecliste ceylan derili bir koltuk

Kamil Gilanlıoğulları,  Güzelyurt TDP Milletvekilliği

Hamide Dağkıranlar, Pandoranın kapağını kırması için balyoz

 

Günün Fotosu:

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