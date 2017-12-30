Taner Ulutaş’tan sahibine yılbaşılık hediyeler!

Mustafa Akıncı, çözüm için sihirli değnek
Meral Akıncı Çok özel başarı plaketi
Derviş Eroğlu, kızı Resmiye hanıma vekillik
Meral Eroğlu, daha çok alkış
Hüseyin Özgürgün, 52 banka hesabı daha
Tufan Erhürman, KKTC Başbakanlığı
Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcılığı
Serdar Denktaş, Partisine 5 Milletvekili
Rauf Denktaş, Hilton Otel
Erhan Arıklı, Barajda boğulmaması için oksijen maskesi
Asım İdris, Eğitim Bakanlığı
Erdoğan Sorakın, İletişim ve koordinasyon plaketi
Ayşemden Akın, Başbakanlık Basın Sözcülüğü
Erkut Yılmabaşar, İskele Milletvekilliği
Mehmet Çakıcı, Geziciye sabretmesi için sabır taşı
İzzet İzcan, bir öğrenci yurdu daha
Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği Başkanlığı
Mehmet Harmancı, Başarı Plaketi
Osman Işısal, Başarı ödülü
Ahmet Latif, yol tamiri için para
Kudret Özersay, 5 sene sonrası için Cumhurbaşkanlığı
Kenan Akın, Tarım Bakanlığı
Afet Özcafer, başarı plaketi
Sunat Atun, Yeniden Ekonomi Bakanlığı
Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı
Gürcan Erdoğan, Müşavirlik
Hamza Ersan Saner, Pala ve bıçaklardan korunma sanatı kitabı
Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekilliği
Resmiye Canaltay, seçim sonrasında bir torba mendil
Ahmet Kaşif, korunması için Zırh
Teberrüken Uluçay, Pandoranın kutusundan çıkması için oy
Asım Akansoy, saldırılara göğüs germesi için sabır taşı
Şifa Çolakoğlu, Milletvekilliği
Ercan Hoşkara, TDP’den Milletvekilliği
Yeşim Dede, kapıyı aralaması için biraz daha güç
Yasemin Çobanoğlu, Meclisi Mebusan’da bir koltuk
Ayşegül Baybars, Mutlu son CD’si
Sonay Adem, bol Tik
Lica Şemmedi, Romanya’ya bilet
İzlem Gürçağ, UBP Milletvekilliği
Tigin Kişmir, Eşcinsel koğuşu açma izni
Okyay Sadıkoğlu, Altın kaplı Kuranı kerim
Kartal Harman, Ayaküstü 2 saat programı
Ziya Emir, Bir gazete daha
Ece Balcı, Çevre ödül plaketi
Emirali Tatlıdil, bol müşteri
Çiğdem Bumin, Sosyal Medya Kraliçeliği
Bulut Akacan, 8 kamyon kahve ve hindi
İzzet Türkmen, bol üye
Aslan Bıçaklı, Özel başarı plaketi
Şener Elcil, Altın plaket
Halis Üresin, daha çok memur
Orhun Karagözlü, daha çok dolaşabilmesi için enerji
Sedat Hacımehmet, Engelliler Genel Koordinatörlüğü
Fikri Ataoğlu, Orman ve sahil temizleme rehber kitabı
Çelebi Ilık, DP Başkan Yardımcılığı
Turgut Ceyda, Çiftçiler Birliği Başkanlığı
Halil Talaykurt, Bol İhale
Tözün Tunalı, Bol Tik ve oy
Seval Oyaltan, Kamudan sorumlu bakanlık
Uğur Barani, Spor Dairesi Müdürlüğü
Sıla Usar İncirli, doktorlar ile ikinci bir anlaşma
Günay Kiprit, Sosyal İşler Bakanlığı
Feriha Tel, Sendika başarı plaketi
Kadri Fellahoğlu, Milletvekilliği
Mustafa Naimoğulları, 29 inek 30 dana
Asım Akansoy, kılıçlardan korunması için kalkan
Aybike Yektaoğlu, sabırtaşı
Bedia Balses Çeliker, Kültür Bakanlığı
Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlığı
Fikri Toros, Askeri ücret reddi plaketi
Mehmet Çağlar, AB Parlamento bileti
Armağan Candan, Güzelyurt Milletvekilliği
Biray Hamzaoğulları, Otobüs şirketinde yazıhane
Mehmet Ceylanlı, Ceylan derili meclis koltuğu
Teoman Oktay, Lefke Belediye Başkanlığı
Boysan Boyra, Adalet Bakanlığı
Adnan Eraslan, KTOEÖS Başkanlığı
Ediz Tuncel, Üniversitelerden sorumlu bakanlık
Ece Balcı, Gındırık kapıyı aralaması için güç
Ercan Hoşkara, Mağusa Milletvekilliği
Tekin Birinci, Real Madrid Başkanından plaket
Kemal Gözay, İzin Kurulu Başkanlığı
Barış Tilki, Şoför Okulları Başkanlığı
Sibel Tatar, Televizyonculuk özel ödülü
Umut Bahadır, Esentepe Belediye Başkanlığı
Cemal Erdoğan, Esentepe yolları için para
Atınç Yağızsoy, Polis Yasası
Ali Serdar, 23 tane daha T izni
Ozan Nasipoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü
Yusuf Şentuğ, Çevre Özel Ödülü
Kasım Uluçaylı, Turizm Bakanlığı
Volkan Vaiz, özü sözü doğruluk plaketi
Ekrem Özuysal, Serdar Denktaş’ın yardımcılığı
Songuç Kürşat, Spor Gazeteciliği ödülü
Çelen Oben, 10 yıl daha spor yazarlığı başkanlığı
Biray Deliceırmak, Piyangolar Dairesi Müdürlüğü
Hüseyin Cumaoğlu, Özel ödül
Nazım Çavuşoğlu, Mahalleye gitmesi için bisiklet
Önder Sennaroğlu, Bakanlık
Damla Dabiş, haber spikerliği ödülü
Ferda Ekinci, bir dizide baş rol
EmeteGözügüzelli sürekli hadde be barra diyen CD
Muhtar Ömer Meraklı, Kültür özel ödülü
Rasıh Reşat, daha çok muhabir
Dr. Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı
Özay Öykün, Denizlerden sorumlu daire başkanlığı
Hasan Hüda Ecer, parlatması için bol yıldız adayları
Süleyman Manavoğlu, daha çok polis
Erkan Eğmez, bol bayraklı bir program
Yılmaz Hacıoğulları, Baş Müfettişlik
İsmail Manicioğlu, Özel plaket
Aşkın Demiray, Masa Tenisi başarı plaketi
Ömer Tazeoğlu, başarı plaketi
Yüksel Öğmen, Polis Genel Md. Yardımcılığı
Selma Eylem, eylemsiz günler
Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı
Narin Şefik, davaları rahat götürecek bol yargıç
Reşat Soylukal, Kalecilik başarı plaketi
Barış Başel, Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Ali Kişmir, Basın Sen’e bol üye
Şener Levent, Brave Heart şildi
Aslı Babayiğit Cansız, canlanması için kuvvet ilacı
İpek Kabitan, seçilmesi için ipek gibi oylar
Hatice Özler Şahin, Pili biten ve dürüst kazanmayanlara karşı başarı
Ömer Tatlı, bol kazanç
Teksen Köroğlu, diş çürüğü bol hasta
Ali Kaşan, Plaket
Savaş Atakan, dağıtması için kömür
Cangül Özveri, Bağlılık, Sadakat ve İnsanlık ödülü
Alp Hoca, Sağlık
Gönül Şekerci, TDP’nin parlayan yıldızı
Adem Hoca, kazanacağı bol davalar
Savaş Çakıcı, Cesur Avukat plaketi
Ahmet Çakıcı, Noterlik ödülü
Ayşe Öztabay, TDP Girne Milletvekilliği
Cemil Sarıçizmeli, 2’nci bir açık pazar
Cenk Seren, Belediye Başkan Adaylığı
Hasan Sadıkoğlu, Bol Festival
Fırat Ataser, Mahalleye gitmesi için yol haritası
Fuat Namsoy ,yeniden Lapta Belediye Başkanlığı
Ahmet Benli, yeniden Gönyeli Belediye Başkanlığı
Ziya Egemen Sencer, Girne Milletvekilliği
Faiz Sucuoğlu, Yeni hastane
Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı
Nurcan Yardımcı, UBP Milletvekilliği
Oğuzhan Hasipoğlu, Mağusa UBP Milletvekilliği
Dursun Oğuz, Dürüstlük sertifikası
Durdane Abi Acı, seçimde acı vermeyecek oy sayısı
Özdemir Berova, Brütüs Payesi
Deniz Serbest, serbest girilebilecek plaj
Fırtına Karanfil, seçimden sonra tabuta konacak karanfiller
Tolga Atakan Galatasaray Başkanlığı
Evin Unutmaz, seçim yenilgisini unutamayacağı hafıza
Aral Moral, morali bozulmayacak kadar oy
İrem Uygun, dizi başrol oyunculuğu
İlkşen Varoğlu, Atik Meclis Başkanlığı
Cemaliye Soğancı, Mecliste ceylan derili bir koltuk
Kamil Gilanlıoğulları, Güzelyurt TDP Milletvekilliği
Hamide Dağkıranlar, Pandoranın kapağını kırması için balyoz
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