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Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşılık Mesajlar (30 Aralık 2022)

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Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşılık Mesajlar (30 Aralık 2022)
Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşılık Mesajlar (30 Aralık 2022)

Sahibine yeni yıl  mesajları

Ersin Tatar  Türkiye’ye yeni bir ziyaret

Mustafa Akıncı Dik duruş plaketi

Fuat Oktay, çekerek koparttığı kulaklar için kasa

Mevlut Çavuşoğlu Yunan Dışişleri bakanının kafasını kıracağı odun

Metin Feyzioğlu kurum ve kuruluşları ziyaret için enerji

Derviş Eroğlu sağlıklı uzun yıllar

Mehmetali Talat, bol ıslak mendil

Ünal Üstel Erken seçim hazırlığı için kuvvet

Erhan Arıklı, Kendisini kandırmayacak ortak

Fikri Ataoğlu, Yediği tokatlar sonrasındai auvvv sesini bastıran alet

Nazım Çavuşoğlu doğraması için gabak

Hasan Taçoy Cimrilikten kurtulması için ilaç

Alişan Şan Para ve parasızlığın yarattığı sıkıntı için sabır taşı

Olgun Amcaoğlu, koltuk için japon yapıştırıcı

İzlem Gürçağ Altuğra başarı plaketi

Ziya Öztürkler su dövdüğü havan yerine yeni havan

Dursun Oğuz hayvancılara ödemesi için para

Kutlu Evren Allah’ım neydi günahım CD’si

Ali Pilli pilleri sarj etmesi için alet

Resmiye Canaltay Hak ve hukuk için Hakkı dayının telefonu

Sunat Atun Uçmaya hazır Çatı için balyoz

Tufan Erhürman bu seçimde bol milletvekili

Asım Akansoy enerji takviyesi için Red Bull

Narin Şefik, Adalet müzesine konması için balmumundan büstü

Kasım Kuni 1.Yardımcılığından sonra Genel Müdürlük

Hüseyin Sağıroğlu, başarısını sağır siyasilere duyurması için miyafon

Çiğdem Bumin ‘Golifa’ için bol malzeme

Ömer Meraklı Muhtar Belediye başkanlığı

Erol Uçaner Tıp başarı özel plaketi

Cemal Tunceri Uluslararası bol ödül

Gönül Şekerci daha rahat gezmesi için özel Minibüs

Fikret Civisill bu seçimde İskele Milletvekilliği

Erkut  Yılmabaşar sağlık

Erkut Şahali ses kısıklığını giderici ilaç

Kazım Ant Kayıp aranıyor ilanı

Fatma Baysal YDP’den Milletvekilliği

Mehmetali Bozkurt  Anadolu Sigorta Müdürlüğü

Nazife Bozkur başarılı öğretmen plaketi

Nazif Elyeli muhtar azalığından sonra muhtarlık

Ahmet Gürtuğ, bol düğün

Cenk Conkbayır Nalbantoğlu hastanesi Başhekimliği

Dr. Çağın Ozankaya tedavi edeceği bol hasta

Ahmet Soykurt Tıp Başarı plaketi

Eftal Soykurt arabalı Karavan

Mebrure Tahir Altuğ sosyal medyada yayınlaması için bol foto

Alper Aligüllü Eğitmesi için bol hakem

Asım Altıok ançuez, beyaz peynir ve viskili masa

Nuh’un gemisi yöneticileri 4 milyon 500 binin üstüne soğuk su  

Hüseyin Cahitoğlu  Müsteşarlıktan sonra bakanlık

Katip Demir  başarı plaketi

Ahmet Benli şok ilacı

Nezihi Beyaz uzak doğu gezisi için bilet

Cengiz Gürçağ  KKTC Merkez Bankası genel Müdürlüğü

Hüseyin Amcaoğlu Seçimde kırdığı rekor için plaket

Mehmet Özatılgan Polis Başmüfettişliği

Ahmet Sönmez belediyeden ayrılacak Kamp-Der başkanlığı

Bulent Günkut En çok dinlenen radyo programcısı plaketi

Cenk Özdağ kafalarını kalem ile yaracağı siyasiler

Turgay Hilmi uluslararası sanaat danışmanlığı

Ayhan Mahşeker balıklı bol mezeli masa

Osman Zorlu yontacağı bol zam kazığı

Şener İzmen cesur yürek plaketi

Nevin Baturalp Çirkefe batan vidanjör için çekici

Mustafa Baturalp Hesap uzmanı belgesi

Serdinç Maypa ihtiyaçlı ailelere dağıtması için bol ayakkabı

Biray Deliceırmak devletin herhangi bir dairesinde müdürlük

Çağan Balcan programına davet edeceği efsane sporcular

Yüksel Adalıer dağıtım şirketi için bol kazanç

Servin Derindağ Vakıflar Bankası Taşkınköy Sb.Müdürlüğü

Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin kısmi başarısı için plaket

Zeki Çeler, bu seçimde akılları çelmesi için enerji

Fazilet Özdenefe aranıyor ilanı

Yasemin Öztürk kurumakta olan yaseminler için su

İzzet Türkmen sağlık

Kemal Dana kamuda üst düzey yöneticiliği

Nidai Güngördü hayal kırıklığını giderici hap

Sıla Usar İncirli, kalp krizini önleyici ilaç

Doğuş Derya AP Milletvekilliği

Tacan Reynar halkı çatlatanlara dayanması için sabır taşı

Hüseyin Cumaoğlu Çayırova’ya çember

Lale Bicim  Cesur Amazonların kraliçeliği

Şener Elcil unutulmayanlar listesinde üst sıralar

Ahmet Serdaroğlu Breave Hart plaketi

Güven Bengihan Sendikalar Birliği başkanlığı

Ahmet Varol başarı plaketi

Dalman Aydın yapamaz diyenlere kaşıması için orta parmak

Ali Karavezirler rakipleri tam pestil etmeyecek cilindiri

Ayşegül Özmen Garabli Sağlık

Ahmet Latif rakipleri eze eze kazandığı koltuk için başarı plaketi

Mehmet Harmancı  vur dedikse öldürmemesi gerektiğini yazan kitap

Osman Balikcioglu KKTC siyaset komedisi için tiyatro oyunu

Bülent Bebek süprizler kralı belgesi

Cemil Sarıçizmeli Ağlama değmez bu hayat CD’si

Süleyman Uluçay parasızlık hastalığından kurtarmak için bol para

Aydin Pekri Marasali İngiltere bileti

Metin Marasali eleştirmen belgesi

Okyay Sadıkoğlu sırtını hançerlerden koruması için zırh

Halil Kasım paspas ettiği rakibin parçalarını toplama cezası

Ahmet Ogan çalıştırdığı takımına şampiyonluk

Erhan Tünay  torun

Ersin Tünay Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası şefliği

Hasan Ulas Altiok, Türkiye yerine Yunanistan bileti

Ahmet Hayri Orçan 10’ncu kez Tatlısu belediye başkanlığı

Mahmut Özçınar  8.kez kazanacağı belediye başkanlığı

Tügen Burağan, dünya turu bileti

Ceyhun Kırok rakiplerine attığı oklar kırıldı 2. Raund için bol mızrak

Ahmet Yönlüer Altın kaplama Kuranı Kerim

Yüksel Çelebi tüfeklerden korunmak için zırhlı yelek

Kasım Uluçaylı  kirlenen siyaseti temizlemesi için temizlik ilacı

Murat Şenkul hızlı başladı koruması için bol enerji içeceği

Fırat Ataser rakipleri ezip geçtiği ‘Cilindirisini’ koyacağı garaj

Hamit Bakırcı bakır madeni yerine ‘Coşacağı’ altın madeni

 Hasan Sadıkoğlu müteahitlerin villa ve apartman dikmesi için sahil

Fatma Çimen Tuğlu  ezip geçtiği rakibi için acıma duygusu

Aziz Kaya gelip kayaya çarpıp yaralananlar için melhem

Hüseyin Özgürgün, gelemem yar. Bay bay love. CD’si  

 Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı

 Kemal Dürüst, unutuldum, unutuldum yar CD’si

Hamza Ersan Saner, balık tutması için olta

Faiz Sucuoğlu, faizi ile ödeyeceği ceza listesi

Tahsin Ertuğruloğlu, BM ve Maria’dan sonra uğraşması için yeni bir şey  

Sn. Kutlu Evren, arkadan hançerlemeyecek dostlar

.Özdemir Berova Eğitim Bakanlığı

Cemal Özyiğit adam gibi adam plaketi

 Gürkan Kara, Müsteşarlık

Çelebi Ilık DP’den bakanlık

Kudret Özersay, gözyaşları için bol mendil

 Cenk Seren, şampiyon yapacağı bir takım

Ahmet Sennaroğlu, yeni marketler zinciri

İsmail Arter verilen direktifleri duymaması için kulaklık

Plümer Osman nasırlarına bastığı siyasilerden korunmak için koruma

Fikri Toros, United Cyprus’ta Ticaret Bakanlığı

Armağan Candan, Brüksel bileti 

Biray Hamzaoğlu, yeni otobüsler

Gülşah Sanver Manavoğlu, doğru düzgün siyasetçi plaketi

Ayşegül Baybars, UBP’ye kayıt formu

Jale Refik Rogers hem kendime hem partime yazık ettim CD’si

Sibel Tatar, boy göstereceği davetler

Pınar  Gözek TV programı başarı plaketi

Çiğdem Aydın, basının kraliçesi ünvanı

Kartal Harman, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından sonra Başbakanlık danışmanlığı

Polat Alper, basın başarı plaketi

Alkan Değirmencioğlu CTP hükümetinde kaymakamlık

Didem Gürses, Sağlık Bakanlığı basın danışmanlığı özel ödülü

Erdoğan Bekiroğlu, kazanacağı bol ihale

Ercan Hoşkara, DAÜ Mütevelli heyeti üyeliği

Hava Elkovan HP Milletvekilliği

Hasan Hüda Ecer, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirdiği için plaket

Mustafa Naimoğulları hayvancılara vermek için bol para

Emrah Yeşilırmak Karpaz’ın prensi ünvanı

Devrim Barçın CTP hükümetinde Maliye Bakanlığı

İrfan Günsel, Günsel arabaları için başarı plaketi

Selma Eylem Cesur yürek aranıyor ilanı

Bertan Zaroğlu kendim ettim kendim buldum CD’si

Kubilay Özkıraç padişahlık döneminin bittiğini gösteren belge

Erdoğan Sorakın yerininin doldurulamadığını gösteren video

Abdullah Azizoğlu vatandaşın balık tutması için olta

 

 

 

 

Fıkra

Buyurun desinler diye!..

Babası oğluna görgü kuralarını öğretiyordu :

"Örneğin oğlum, bir eve gittik.

Onları yemek yerken göndük,

ilk sözümüz ne olmalı?

"Afiyet olsun" der oğlu. Baba;

"Peki neden bu söylenir?" deyince oğlu ;

"Neden olacak, buyurun desinler diye." der.

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