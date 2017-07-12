Taner Ulutaş'tan "taşlama"

Bankalar KKTC’nin taşı ve toprağı altındır diyor
Ama 10 Milyar Törkiş Lirayı dışarıda nemalandırıyor
Bankaların aklına şaşarım vatandaş böyle öpülürmü?
Ülke ekonomisi can çekişirken deve avurdu ile götürülürmü?
Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşamış diyorlar
Ama Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar
Bizim Dino’lar fosileştiktçe ham hum yutuyor
Yuttukça mide ve bedenen tonajları artıyor
Artan tonajları nedeni ile kasaları bumbara döndü
Halkın ise burada yaşama umudu tamamıyla söndü
Dinolarımız bu çarkın aynen böyle dönmesini istedi.
Küpler daha dolmamış beklerken Allah Kerim dedi
Allah’ın Kerim’ine tamam yürekten eyvallah diyoruz
Ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu da söylüyoruz
Örgütler ülke yangın yerine döndü ‘Yeter Artık’ı bastı
Birbirine tükrük yağdıranlar ise yağmur yağdı sandı
Ciğercinin kedisi camdaki ciğeri bir lokmada yutacağını sanıyor
Ciğerciden tekmeyi yiyince Auuu diyerekaval aval bakıyor
Memleketi bu hale düşürenlerin vicdanı sızlıyormu bilmem
Ciğercinin kedisi tekmeyi yiyince yaşadığı şoku söyleyemem
Anasının kuzusu 30 yaşındaki prematüre bebeğe bunlar reva mı?
Dingili kırılan siyasetin ekris yapan lastiği tekrar onarılacak mı?
Memleket yandı kül oldu siyasetçimiz koltuk sevdasında
Yangını görmeyenler gıccacık ile oğlancık işe girsin havasında
Mavrobeytambalgalsın seçilen seçilsin ve yangın sönsün
Yaşam ile geçim belasınıhallet ki vatandaşın artık yüzü gülsün
Vatandaş büyük ocaklar yaktıhabire ‘Siktir Pilavı ‘ hazırlıyor
‘Bonus’ olarak ‘Barra’ çorbasını da yanında sunacağım diyor
Böyük siyasetçiler Hizmet için geldik ve refah seviyesi yükseldi diyor
Millet borç yüzünden hapse girdikçe 95’lik ihtiyar pipisi gibi kımıldamıyor
Mazbatayı kaldırmışlar faizi kontrol altına aldık diyerek sallamışlar
Sinirden kuduranlar orta parmaklarını göstermeye başlamışlar
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