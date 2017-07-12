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Taner Ulutaş'tan "taşlama"

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Taner Ulutaş'tan "taşlama"
Gazeteci Taner Ulutaş bugünkü köşesinde "taşlamalara" da yer verdi.

Bankalar  KKTC’nin taşı ve toprağı altındır diyor

Ama 10 Milyar  Törkiş Lirayı dışarıda nemalandırıyor

 

Bankaların aklına şaşarım vatandaş böyle öpülürmü?

Ülke ekonomisi can çekişirken deve avurdu ile götürülürmü?

 

Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşamış diyorlar

Ama Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar

 

Bizim Dino’lar fosileştiktçe ham hum yutuyor

Yuttukça mide ve bedenen tonajları artıyor

 

Artan tonajları nedeni ile kasaları bumbara döndü

Halkın ise burada yaşama umudu tamamıyla söndü

 

Dinolarımız bu çarkın aynen böyle dönmesini istedi.

Küpler daha dolmamış beklerken Allah Kerim dedi

 

Allah’ın Kerim’ine tamam yürekten eyvallah diyoruz

Ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu da söylüyoruz

 

Örgütler ülke yangın yerine döndü ‘Yeter Artık’ı bastı

Birbirine tükrük yağdıranlar ise yağmur yağdı sandı

 

Ciğercinin kedisi camdaki ciğeri bir lokmada yutacağını sanıyor

Ciğerciden tekmeyi yiyince Auuu diyerekaval aval bakıyor

 

Memleketi bu hale düşürenlerin vicdanı sızlıyormu bilmem

Ciğercinin kedisi tekmeyi yiyince yaşadığı şoku söyleyemem

 

Anasının kuzusu 30 yaşındaki prematüre bebeğe bunlar reva mı?

Dingili kırılan siyasetin ekris yapan lastiği tekrar onarılacak mı?

 

Memleket yandı kül oldu siyasetçimiz koltuk sevdasında

Yangını görmeyenler gıccacık ile oğlancık işe girsin havasında

 

Mavrobeytambalgalsın seçilen seçilsin ve yangın sönsün

Yaşam ile geçim  belasınıhallet ki vatandaşın artık yüzü gülsün

 

Vatandaş büyük ocaklar yaktıhabire ‘Siktir Pilavı ‘ hazırlıyor

 ‘Bonus’ olarak ‘Barra’ çorbasını  da yanında sunacağım diyor

 

Böyük siyasetçiler Hizmet için geldik ve refah seviyesi yükseldi  diyor

 Millet borç yüzünden  hapse girdikçe 95’lik ihtiyar pipisi gibi kımıldamıyor

 

Mazbatayı kaldırmışlar faizi kontrol altına aldık diyerek sallamışlar

Sinirden kuduranlar  orta parmaklarını göstermeye  başlamışlar

 

 

 

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