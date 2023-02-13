Taner Ulutaş'tan taşlamalar 13 Şubat 2022 Pazartesi

Taşlamalar

Bina inşa ettim diyerek lafazanlık yapanlar bina yerine beton taput inşa etmişler

Canımız, gözümüzün nuru evlatlarımızı beş yıldızlı otel diye taputa yerleştirmişler

**

İnsan elbisesi giymiş para delisi yaratıklar, taputları Cennetten bir parça diye sundu

Cennet dedikleri yerden Kara haberler geldi ve gencecik şampiyonlarımız melek oldu

**

Hükümetler baktı binalar yıkılacak gibi değil denetim yapmayarak bir düğüm de onlar attı.

İmar affı ile Maliyenin kasasını doldururken, çürük binalar ile depremde tüm Milleti ağlattı

**

Cennet diye sundukları cehennemden canlarımızın, Şampiyonlarımızın dönüşünü bekledik

Alp, Doruk, Havin, Sarin, Lavin, Selin, Perihan ve ismini sayamadığım çocuklarımızı kaybettik

**

Uzmanlar Virüs iktidarsızlığa yol açıyor dese inanın sokakta bir Allah’ın kulu kalmazmış diyor

Ama Müteahhit elbisesi giyen bazı vicdansız kan emiciler para kokusunu alınca vampire dönüşüyor

**

Özelde Mağusa Kapristanlığı, genelde tümü şampiyonlarımızın cenazelerinde full çekti

Kıbrıslı Türkler evlatlarını ‘Şampiyonlarını’ yüreklerinin sevgi alanına çıkarmacasına hapsetti

**

Alp ve Doruk evlatlarımızın cenazelerinde millet Mağusa Kabrisanlığında boş yer bırakmadı

İki evladını kaybeden Ayşe hocanım ile Osman hocamın gözyaşları kurudu hallerinde hal kalmadı

**

Yumruk vursan banamısın demeyecek olan ‘Dede’ Kenan Akın yıkıldı, üflesen yere düşecekti

Yeşil ışığı geçtim kırmızıda bile durmayan vicdansız müteahhitleri eline geçirse boğuverecekti

**

Ah be güzeller güzeli şampiyon Perihan’cık ben şimdi markette kime indirim diye takılacayım

Sana kız hani indirim diye takılırken, kıs kıs gülen o küçücük yüzünü abin olarak unutmayacayım

**

Fahri, Mert, Nazife, Özgür, Kaan, Ecem, Abide ve Aras’ların şampiyonluk ödülü bu olmamalıydı

Yüreklerimizi dağlayıp, bizi acı içinde, akan gözyaşlarımızla öyle bırakıp Melek olup uçmamalıydı

**

Harmancı, deprem bölgesindeki paylaşımında oradaki insanların dramı, kelimelerle tarif edilemez dedi

Dondurucu havada ısınmak için bahçelerinde naylon yakan insanların halinin perişan olduğunu söyledi

**

Hasan Esendağlı Barrolar birliği başkanı olarak deprem cinayeti ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Ağızlarını açtığında, her telde fanilik dırıltısı, sonunda tek şarkıları, tabutun gıcırtısı olanlar sus pus oldu

**

Tunç Adanır KTMMOB Başkanı olarak yıkılan bina enkazlardan numune alınması verektiğini belirtti

Bazı müteahhitlerin tüm hayatıları boyunca yanlış melodiyle dans ettiklerini artık görmemizi istedi

**

Adana'da yıkılan binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak suçlarından yargılanmak için vicdan otlağına salındı

**

Ünal Üstel, Ataoğlu, Arıklı, Çavuşoğlu ellerinden geldiğinden fazlasını yaparak deprem krizini iyi yönetti

Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur, farklı olan yürek ve niyettir diyerek zor anlarda farklılıklarını göstertti

**

Koalisyon hükümeti zor şartlarda Dışişleri dersinden bütünlemeye kalmasına rağmen sınıfı geçti

Faşizmin doruğunda gezenleri başımıza musallat edenler, insan sevgisinden yoksun olanları seçti

**

2 kez sıfır çekerek seçim kaybeden Tahsin Ertuğruloğlu Milliyetçilik adı altında faşizmin doruğuna ulaştı

Mevlut Çavuşoğlu abim dediği Ertuğruloğlu’nu önden çekmleli arkadan itmeli torpili ile başımıza bela açtı

**

Tırnak içinde ‘Gavur’ dediği Rumlar depremde zor günler geçiren yıkıntı altındaki Soydaşlarımıza elini uzattı

Ama bizim baş milliyetçi, Beşparmak fatihi, Ertuğruloğlu insanlara yardım niyetini ‘Ohi’ diyerek kesip attı

**

Vallahi bugüne kadar ağızları Temmuz sıcağı bakışları Sonbahar olan bu ‘Baş Milliyetçileri çözemedim

Mutluluğu çorba yapıp elimize çatalı tuturduktan sonra buyurun çorbanızı için diyenlerin niyetini öğrenemedim

**

Bebeği üşümesin diye gece boş sera içine giren kadını, kağıt yakarak ısınanları göremeyenler yardımı tepiyor

Seçimlerde senin kullanma tarihin sona erdi ‘Mahalleye’ diyenlerin zincirlerle bağlı küfürlerinin kilidi ile oynuyor

**

Celal Şengör, Alman medyasına Erdoğan’ın hatalarını söylerken, Kıbrıs ve İstanbul için deprem uyarısı yaptı

Bizim dört tambura beş ogga, havassu garayanni modundakiler bu uyarıları mangalda ‘Şeftali kebabı’ sandı

**

İnsanlar yıkıntı altında yardım beklerken ölüyor ama Maliye Bakan Nureddin Nebati, başka başka hesaplarda

Erdoğan konuşurken, şov için AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önüne ite kaka nasıl geçerim telaşında

**

Siyaseti traji komik tiyatro oyununa çevirip, hayatı komedi sananlar seçim yakındır son espriyi iyi düşünsünler

Bunlara bakarken eğer bir gün “çok mutluyum, hayat güzel” falan yazarsam, hesabımı çalanlar geri versinler .

**

10 ilde deprem derdi bitmeden yakınlarını kaybedenlerin sancısı sürerken, seçim derdi Türkiye’de başladı

Ohal var seçim Mayıs’ta olmaz, Erdoğan ile devam en erken bir sene sonra denilerek Anaysa savsaklandı

**

Ekonomi uzmanları, yeni depremlere hazırlıklı olun bu günler iyi günlerimiz bunu arayacaksınız diyor

Girilen dar boğazda Kemerleri iki - üç boğum birden daha çok sıkıp bedenen zayıflayacağımızı söylüyor

**

Vallahi ne diyelim beterin beteri var derken yumurtayı anladık ekmeğin yanındaki zeytinde uçup gidiyor

Torunlar ve Çocuklar baba – dede o gün gelince zeytini geçtik ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor

**

Ayşaba Türkiye’de hırsız müteahhitlerden ve hükümetten hesap soracak duyarlı muhalefet kalmadı dedi

Cumhurbaşkanı nasıl olurum hesapları içindeki Kılıçdaroğlu, Erdoğan kazanacak korkusundadır deyiverdi

**

Onlar seçim ve rakibimi nasıl mat ederim derdinde bizler ise kaybettiğimiz çocuklarımızın üzüntüsündeyiz

Ağlayarak değil alkışlayarak karşılayacağımız yüzlerine bakmaya kıyamadığımız çocuklarımızın kederindeyiz