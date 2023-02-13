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Taner Ulutaş'tan taşlamalar 13 Şubat 2022 Pazartesi

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Taner Ulutaş'tan taşlamalar 13 Şubat 2022 Pazartesi
Taner Ulutaş'tan taşlamalar 13 Şubat 2022 Pazartesi

 

Taşlamalar

 

Bina inşa ettim diyerek lafazanlık yapanlar bina yerine beton taput inşa etmişler

Canımız, gözümüzün nuru evlatlarımızı beş yıldızlı otel diye taputa yerleştirmişler

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İnsan elbisesi giymiş para delisi yaratıklar, taputları Cennetten bir parça diye sundu

Cennet dedikleri yerden Kara haberler geldi ve gencecik şampiyonlarımız melek oldu

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Hükümetler baktı binalar yıkılacak gibi değil denetim yapmayarak bir düğüm de onlar attı.

İmar affı ile Maliyenin kasasını doldururken, çürük binalar ile depremde tüm Milleti ağlattı

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Cennet diye sundukları cehennemden canlarımızın, Şampiyonlarımızın dönüşünü bekledik

 Alp, Doruk, Havin, Sarin, Lavin, Selin, Perihan ve ismini sayamadığım çocuklarımızı kaybettik

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Uzmanlar Virüs iktidarsızlığa yol açıyor dese inanın sokakta bir Allah’ın kulu kalmazmış diyor

Ama Müteahhit elbisesi giyen bazı vicdansız kan emiciler para kokusunu alınca vampire dönüşüyor

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Özelde Mağusa Kapristanlığı, genelde tümü şampiyonlarımızın cenazelerinde full çekti

Kıbrıslı Türkler evlatlarını ‘Şampiyonlarını’ yüreklerinin sevgi alanına çıkarmacasına hapsetti

**

Alp ve Doruk evlatlarımızın cenazelerinde millet Mağusa Kabrisanlığında boş yer bırakmadı

İki evladını kaybeden Ayşe hocanım ile Osman hocamın gözyaşları kurudu hallerinde hal kalmadı

**

Yumruk vursan banamısın demeyecek olan ‘Dede’ Kenan Akın yıkıldı, üflesen yere düşecekti

Yeşil ışığı geçtim kırmızıda bile durmayan vicdansız müteahhitleri eline geçirse boğuverecekti

**

Ah be güzeller güzeli şampiyon Perihan’cık ben şimdi markette kime indirim diye takılacayım

Sana kız hani indirim diye takılırken, kıs kıs gülen o küçücük yüzünü abin olarak unutmayacayım

**

Fahri, Mert, Nazife, Özgür, Kaan, Ecem, Abide ve Aras’ların şampiyonluk ödülü bu olmamalıydı

Yüreklerimizi dağlayıp, bizi acı içinde, akan gözyaşlarımızla öyle bırakıp Melek olup uçmamalıydı 

**

Harmancı, deprem bölgesindeki paylaşımında oradaki insanların dramı, kelimelerle tarif edilemez dedi

Dondurucu havada ısınmak için bahçelerinde naylon yakan insanların halinin perişan  olduğunu söyledi

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Hasan Esendağlı Barrolar birliği başkanı olarak deprem cinayeti ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Ağızlarını açtığında, her telde fanilik dırıltısı, sonunda tek şarkıları, tabutun gıcırtısı olanlar sus pus oldu

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Tunç Adanır KTMMOB Başkanı olarak yıkılan bina enkazlardan numune alınması verektiğini belirtti

Bazı müteahhitlerin tüm hayatıları boyunca yanlış melodiyle dans ettiklerini artık  görmemizi istedi

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Adana'da yıkılan binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak suçlarından yargılanmak için vicdan otlağına salındı

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Ünal Üstel, Ataoğlu, Arıklı, Çavuşoğlu ellerinden geldiğinden fazlasını yaparak deprem krizini iyi yönetti

Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur, farklı olan yürek ve niyettir diyerek zor anlarda farklılıklarını göstertti

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Koalisyon hükümeti zor şartlarda Dışişleri dersinden bütünlemeye kalmasına rağmen sınıfı geçti

Faşizmin doruğunda gezenleri başımıza musallat edenler, insan sevgisinden yoksun olanları  seçti

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2 kez sıfır çekerek seçim kaybeden Tahsin Ertuğruloğlu Milliyetçilik adı altında faşizmin doruğuna ulaştı

Mevlut Çavuşoğlu abim dediği Ertuğruloğlu’nu önden çekmleli arkadan itmeli torpili ile başımıza bela açtı

**

Tırnak içinde ‘Gavur’ dediği Rumlar depremde zor günler geçiren yıkıntı altındaki Soydaşlarımıza elini uzattı

Ama bizim baş milliyetçi, Beşparmak fatihi, Ertuğruloğlu insanlara yardım niyetini ‘Ohi’ diyerek kesip attı

**

Vallahi bugüne kadar ağızları Temmuz sıcağı bakışları Sonbahar olan  bu ‘Baş Milliyetçileri  çözemedim

Mutluluğu çorba yapıp elimize çatalı tuturduktan sonra buyurun çorbanızı için diyenlerin niyetini öğrenemedim

**

Bebeği üşümesin diye gece boş sera içine giren kadını, kağıt yakarak ısınanları göremeyenler yardımı tepiyor

Seçimlerde senin kullanma tarihin sona erdi ‘Mahalleye’ diyenlerin zincirlerle bağlı küfürlerinin kilidi ile oynuyor

**

Celal Şengör, Alman medyasına Erdoğan’ın hatalarını söylerken, Kıbrıs ve İstanbul için deprem uyarısı yaptı

Bizim dört tambura beş ogga, havassu garayanni modundakiler bu uyarıları mangalda ‘Şeftali kebabı’ sandı

**

İnsanlar yıkıntı altında yardım beklerken ölüyor ama Maliye Bakan Nureddin Nebati, başka başka hesaplarda

Erdoğan konuşurken, şov için AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önüne ite kaka nasıl geçerim telaşında

**

Siyaseti traji komik tiyatro oyununa çevirip, hayatı komedi sananlar seçim yakındır son espriyi iyi düşünsünler

Bunlara bakarken eğer bir gün “çok mutluyum, hayat güzel” falan yazarsam, hesabımı çalanlar geri versinler .

**

10 ilde deprem derdi bitmeden yakınlarını kaybedenlerin sancısı sürerken, seçim derdi Türkiye’de başladı

Ohal var seçim Mayıs’ta olmaz, Erdoğan ile devam en erken bir sene sonra denilerek Anaysa savsaklandı

**

Ekonomi uzmanları, yeni depremlere hazırlıklı olun bu günler iyi günlerimiz bunu arayacaksınız diyor

Girilen dar boğazda Kemerleri iki - üç boğum birden daha çok sıkıp bedenen zayıflayacağımızı söylüyor

**

Vallahi ne diyelim beterin beteri var derken yumurtayı anladık ekmeğin yanındaki zeytinde uçup gidiyor

Torunlar ve Çocuklar baba – dede o gün gelince zeytini geçtik ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor

**

Ayşaba Türkiye’de hırsız müteahhitlerden ve hükümetten hesap soracak duyarlı muhalefet kalmadı dedi

Cumhurbaşkanı nasıl olurum hesapları içindeki Kılıçdaroğlu, Erdoğan kazanacak korkusundadır deyiverdi

**

Onlar seçim ve rakibimi nasıl mat ederim derdinde bizler ise kaybettiğimiz çocuklarımızın üzüntüsündeyiz

Ağlayarak değil alkışlayarak karşılayacağımız yüzlerine bakmaya kıyamadığımız çocuklarımızın kederindeyiz

 

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