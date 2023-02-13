Taner Ulutaş'tan taşlamalar 13 Şubat 2022 Pazartesi

Taşlamalar
Bina inşa ettim diyerek lafazanlık yapanlar bina yerine beton taput inşa etmişler
Canımız, gözümüzün nuru evlatlarımızı beş yıldızlı otel diye taputa yerleştirmişler
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İnsan elbisesi giymiş para delisi yaratıklar, taputları Cennetten bir parça diye sundu
Cennet dedikleri yerden Kara haberler geldi ve gencecik şampiyonlarımız melek oldu
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Hükümetler baktı binalar yıkılacak gibi değil denetim yapmayarak bir düğüm de onlar attı.
İmar affı ile Maliyenin kasasını doldururken, çürük binalar ile depremde tüm Milleti ağlattı
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Cennet diye sundukları cehennemden canlarımızın, Şampiyonlarımızın dönüşünü bekledik
Alp, Doruk, Havin, Sarin, Lavin, Selin, Perihan ve ismini sayamadığım çocuklarımızı kaybettik
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Uzmanlar Virüs iktidarsızlığa yol açıyor dese inanın sokakta bir Allah’ın kulu kalmazmış diyor
Ama Müteahhit elbisesi giyen bazı vicdansız kan emiciler para kokusunu alınca vampire dönüşüyor
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Özelde Mağusa Kapristanlığı, genelde tümü şampiyonlarımızın cenazelerinde full çekti
Kıbrıslı Türkler evlatlarını ‘Şampiyonlarını’ yüreklerinin sevgi alanına çıkarmacasına hapsetti
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Alp ve Doruk evlatlarımızın cenazelerinde millet Mağusa Kabrisanlığında boş yer bırakmadı
İki evladını kaybeden Ayşe hocanım ile Osman hocamın gözyaşları kurudu hallerinde hal kalmadı
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Yumruk vursan banamısın demeyecek olan ‘Dede’ Kenan Akın yıkıldı, üflesen yere düşecekti
Yeşil ışığı geçtim kırmızıda bile durmayan vicdansız müteahhitleri eline geçirse boğuverecekti
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Ah be güzeller güzeli şampiyon Perihan’cık ben şimdi markette kime indirim diye takılacayım
Sana kız hani indirim diye takılırken, kıs kıs gülen o küçücük yüzünü abin olarak unutmayacayım
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Fahri, Mert, Nazife, Özgür, Kaan, Ecem, Abide ve Aras’ların şampiyonluk ödülü bu olmamalıydı
Yüreklerimizi dağlayıp, bizi acı içinde, akan gözyaşlarımızla öyle bırakıp Melek olup uçmamalıydı
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Harmancı, deprem bölgesindeki paylaşımında oradaki insanların dramı, kelimelerle tarif edilemez dedi
Dondurucu havada ısınmak için bahçelerinde naylon yakan insanların halinin perişan olduğunu söyledi
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Hasan Esendağlı Barrolar birliği başkanı olarak deprem cinayeti ile ilgili suç duyurusunda bulundu
Ağızlarını açtığında, her telde fanilik dırıltısı, sonunda tek şarkıları, tabutun gıcırtısı olanlar sus pus oldu
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Tunç Adanır KTMMOB Başkanı olarak yıkılan bina enkazlardan numune alınması verektiğini belirtti
Bazı müteahhitlerin tüm hayatıları boyunca yanlış melodiyle dans ettiklerini artık görmemizi istedi
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Adana'da yıkılan binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa'da gözaltına alındı.
Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak suçlarından yargılanmak için vicdan otlağına salındı
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Ünal Üstel, Ataoğlu, Arıklı, Çavuşoğlu ellerinden geldiğinden fazlasını yaparak deprem krizini iyi yönetti
Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur, farklı olan yürek ve niyettir diyerek zor anlarda farklılıklarını göstertti
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Koalisyon hükümeti zor şartlarda Dışişleri dersinden bütünlemeye kalmasına rağmen sınıfı geçti
Faşizmin doruğunda gezenleri başımıza musallat edenler, insan sevgisinden yoksun olanları seçti
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2 kez sıfır çekerek seçim kaybeden Tahsin Ertuğruloğlu Milliyetçilik adı altında faşizmin doruğuna ulaştı
Mevlut Çavuşoğlu abim dediği Ertuğruloğlu’nu önden çekmleli arkadan itmeli torpili ile başımıza bela açtı
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Tırnak içinde ‘Gavur’ dediği Rumlar depremde zor günler geçiren yıkıntı altındaki Soydaşlarımıza elini uzattı
Ama bizim baş milliyetçi, Beşparmak fatihi, Ertuğruloğlu insanlara yardım niyetini ‘Ohi’ diyerek kesip attı
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Vallahi bugüne kadar ağızları Temmuz sıcağı bakışları Sonbahar olan bu ‘Baş Milliyetçileri çözemedim
Mutluluğu çorba yapıp elimize çatalı tuturduktan sonra buyurun çorbanızı için diyenlerin niyetini öğrenemedim
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Bebeği üşümesin diye gece boş sera içine giren kadını, kağıt yakarak ısınanları göremeyenler yardımı tepiyor
Seçimlerde senin kullanma tarihin sona erdi ‘Mahalleye’ diyenlerin zincirlerle bağlı küfürlerinin kilidi ile oynuyor
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Celal Şengör, Alman medyasına Erdoğan’ın hatalarını söylerken, Kıbrıs ve İstanbul için deprem uyarısı yaptı
Bizim dört tambura beş ogga, havassu garayanni modundakiler bu uyarıları mangalda ‘Şeftali kebabı’ sandı
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İnsanlar yıkıntı altında yardım beklerken ölüyor ama Maliye Bakan Nureddin Nebati, başka başka hesaplarda
Erdoğan konuşurken, şov için AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önüne ite kaka nasıl geçerim telaşında
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Siyaseti traji komik tiyatro oyununa çevirip, hayatı komedi sananlar seçim yakındır son espriyi iyi düşünsünler
Bunlara bakarken eğer bir gün “çok mutluyum, hayat güzel” falan yazarsam, hesabımı çalanlar geri versinler .
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10 ilde deprem derdi bitmeden yakınlarını kaybedenlerin sancısı sürerken, seçim derdi Türkiye’de başladı
Ohal var seçim Mayıs’ta olmaz, Erdoğan ile devam en erken bir sene sonra denilerek Anaysa savsaklandı
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Ekonomi uzmanları, yeni depremlere hazırlıklı olun bu günler iyi günlerimiz bunu arayacaksınız diyor
Girilen dar boğazda Kemerleri iki - üç boğum birden daha çok sıkıp bedenen zayıflayacağımızı söylüyor
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Vallahi ne diyelim beterin beteri var derken yumurtayı anladık ekmeğin yanındaki zeytinde uçup gidiyor
Torunlar ve Çocuklar baba – dede o gün gelince zeytini geçtik ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor
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Ayşaba Türkiye’de hırsız müteahhitlerden ve hükümetten hesap soracak duyarlı muhalefet kalmadı dedi
Cumhurbaşkanı nasıl olurum hesapları içindeki Kılıçdaroğlu, Erdoğan kazanacak korkusundadır deyiverdi
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Onlar seçim ve rakibimi nasıl mat ederim derdinde bizler ise kaybettiğimiz çocuklarımızın üzüntüsündeyiz
Ağlayarak değil alkışlayarak karşılayacağımız yüzlerine bakmaya kıyamadığımız çocuklarımızın kederindeyiz
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