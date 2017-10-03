Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Çok Bilinmeyenli denklem

KKTC diyorlar ama yola çıkılırken rotası var mı diye sormuyorlar

Geminin idarecileri Parası, idaresi, bizdeymiş gibi kasılıp geriniyorlar

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Dikkat birerli koldan hizaya tırnak kontrolü yapılacak deniyor

Alayı birden tekmil verip ceket iliklerken selam duruyor

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Başbakanımız yaşam standardı yükselerek arşa erdi dedi

Ozon tabakasının delindiğini ve burun üstü çakıldığımızı göremedi

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Ali dayı başbakanın sözlerine şaşırıp oturduğu yerden bakakaldı

Emir erlerinin FAGO gözlüklerinin miyadının dolduğunu hatırlattı

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Hükümette bazı bakanların değiştirilerek seçime gidilecekmiş

Seçimden sonra ciğercinin kedisi daha az tekme yemeyecekmiş

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Yaşanan bu duruma tepem atıyor ağzım bozulacak şimdi.

Otur Arap kalk Arap kılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi

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Eğitim için söylenenleri dinlerim, döner okurum bilmece gibi

Esamesi okunmuyor bizim Yavrunun sanki Acem kölesi

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Yağlama türü KKTC’de maksıldır inanın çoktur hastası

Hala anlamadım bu ülkedeki yağlamanın nedir kıstası?

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Akdağ geliyor KKTC’yi gezerken perde arkasında basıyor kalayı

Hizada bekleyen emir erleri fırçayı yerken yere sokuyor kafayı

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Emme basma tulumba gibi Yalama olan koltuğun sustası kırılacak

Bir bakmışız tumba olan yağdanlıklar Angonilerin yanında hayıflanacak

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Mevlana’nın Semai’leri gibi abilerinin etrafında durmadan dönüyorlar

Yağlayıp, grasolarlarken peki efendim ile ‘Şükran’ diye boyun büküyorlar

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Ciğercinin Kedisi camdan ciğere bakarken tekme yedikçe Miyav diyor

Ben Aslanım diyenler kedi gibi abilerinden her adımda azarı işitiyor,

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Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit

Neden grasocular ile yağdanlıklar makbul oluyor da olunmuyor eşit

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Boşverin tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.

Ama biri yüzerken kutupta, öteki eşeleniyor b.. da…

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Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru, tırmalıyor beynimi.

Niye yağdanlıklar makbul çözemedim bu bilinmeyenli denklemi

Görsel: Senih Çavuşoğlu