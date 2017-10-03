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Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan Taşlamalar
Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Çok Bilinmeyenli denklem

KKTC diyorlar ama yola çıkılırken rotası var mı diye sormuyorlar
Geminin idarecileri Parası, idaresi, bizdeymiş gibi kasılıp geriniyorlar
**

Dikkat birerli koldan hizaya tırnak kontrolü yapılacak deniyor

Alayı birden tekmil verip ceket iliklerken selam duruyor

**

Başbakanımız yaşam standardı yükselerek arşa erdi dedi

Ozon tabakasının delindiğini ve burun üstü çakıldığımızı göremedi

**

Ali dayı başbakanın sözlerine şaşırıp oturduğu yerden bakakaldı

Emir erlerinin FAGO gözlüklerinin miyadının  dolduğunu hatırlattı

**

Hükümette bazı bakanların değiştirilerek seçime gidilecekmiş

Seçimden sonra ciğercinin kedisi daha az tekme yemeyecekmiş
**

Yaşanan bu duruma tepem atıyor ağzım bozulacak şimdi.
Otur Arap kalk Arap kılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi

**

Eğitim için söylenenleri dinlerim, döner okurum bilmece gibi
Esamesi okunmuyor bizim Yavrunun sanki Acem kölesi
**

Yağlama türü KKTC’de maksıldır inanın çoktur hastası
Hala anlamadım bu ülkedeki yağlamanın nedir kıstası?
**

Akdağ geliyor KKTC’yi gezerken perde arkasında basıyor kalayı
Hizada bekleyen emir erleri fırçayı yerken yere sokuyor kafayı

**

Emme basma tulumba gibi Yalama olan koltuğun sustası  kırılacak

Bir bakmışız tumba olan yağdanlıklar  Angonilerin yanında hayıflanacak

**

Mevlana’nın Semai’leri gibi abilerinin etrafında durmadan dönüyorlar

Yağlayıp, grasolarlarken peki efendim ile ‘Şükran’ diye boyun büküyorlar

**

Ciğercinin Kedisi camdan ciğere bakarken tekme yedikçe Miyav diyor

Ben Aslanım diyenler kedi gibi abilerinden her adımda azarı işitiyor,

**
Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit

Neden grasocular ile yağdanlıklar makbul oluyor da olunmuyor eşit

**

Boşverin tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.
Ama biri yüzerken kutupta, öteki  eşeleniyor  b.. da…

**
Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru, tırmalıyor beynimi.
Niye yağdanlıklar makbul çözemedim bu  bilinmeyenli denklemi

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Görsel: Senih Çavuşoğlu

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