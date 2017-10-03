Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR
Çok Bilinmeyenli denklem
KKTC diyorlar ama yola çıkılırken rotası var mı diye sormuyorlar
Geminin idarecileri Parası, idaresi, bizdeymiş gibi kasılıp geriniyorlar
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Dikkat birerli koldan hizaya tırnak kontrolü yapılacak deniyor
Alayı birden tekmil verip ceket iliklerken selam duruyor
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Başbakanımız yaşam standardı yükselerek arşa erdi dedi
Ozon tabakasının delindiğini ve burun üstü çakıldığımızı göremedi
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Ali dayı başbakanın sözlerine şaşırıp oturduğu yerden bakakaldı
Emir erlerinin FAGO gözlüklerinin miyadının dolduğunu hatırlattı
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Hükümette bazı bakanların değiştirilerek seçime gidilecekmiş
Seçimden sonra ciğercinin kedisi daha az tekme yemeyecekmiş
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Yaşanan bu duruma tepem atıyor ağzım bozulacak şimdi.
Otur Arap kalk Arap kılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi
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Eğitim için söylenenleri dinlerim, döner okurum bilmece gibi
Esamesi okunmuyor bizim Yavrunun sanki Acem kölesi
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Yağlama türü KKTC’de maksıldır inanın çoktur hastası
Hala anlamadım bu ülkedeki yağlamanın nedir kıstası?
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Akdağ geliyor KKTC’yi gezerken perde arkasında basıyor kalayı
Hizada bekleyen emir erleri fırçayı yerken yere sokuyor kafayı
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Emme basma tulumba gibi Yalama olan koltuğun sustası kırılacak
Bir bakmışız tumba olan yağdanlıklar Angonilerin yanında hayıflanacak
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Mevlana’nın Semai’leri gibi abilerinin etrafında durmadan dönüyorlar
Yağlayıp, grasolarlarken peki efendim ile ‘Şükran’ diye boyun büküyorlar
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Ciğercinin Kedisi camdan ciğere bakarken tekme yedikçe Miyav diyor
Ben Aslanım diyenler kedi gibi abilerinden her adımda azarı işitiyor,
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Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit
Neden grasocular ile yağdanlıklar makbul oluyor da olunmuyor eşit
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Boşverin tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.
Ama biri yüzerken kutupta, öteki eşeleniyor b.. da…
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Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru, tırmalıyor beynimi.
Niye yağdanlıklar makbul çözemedim bu bilinmeyenli denklemi
Görsel: Senih Çavuşoğlu
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