Taner Ulutaş'tan taşlamalar

KKTC dediğimiz Afrodit’in Ada’sında seçimler bir türlü bitmiyor
Cavit amca (Covit 19) atını nalladı ülkede öpmedik insan bırakmıyor
Tatar ben Türkoğlu Türküm diyerek, kafa ile değil vole ile golü attı
UBP’de başkanlık kavgası aradığını bulamayan Diyojeni bile şaşırttı
Taçoy, ben Tacı çoktan giydim derken, Sucuoğlu su koy verme diyor
Çavuşoğlu, başkan sözcüğünün kendine çok yakışacağını söylüyor
Dursun Oğuz biz Mağusa’da büyüdük tek Pirili için gözyaşı döktük dedi
Neron Roma’yı yaktı, dürüstlük için tüm sandıkları yakacağını söyledi.
Sunat Atun, durun be arkadaşlar bir yol bizim Berat kardeşe rica edeyim
Kayınpederin bir telefonu ve desteği ile belki o mübarek koltuğa kuruluveririm
Tatar, Allah Kerim diyerek, sakladığı kutsal mavi boncuğu kimseye vermiyor
Kerim’in kuyusundakileri umursamadan, muhteşem 4 maymunu sorguluyor
Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı herkes koltuğu beklemede
Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, arkadaşlar birbirini yemekte
Sarayı Hümayunda, birileri asayiş berkemal her şey süt liman diyor
Başbakanlık bölgesinde sert esen rüzgar, dostlukları darmadağın ediyor
Koltuğa bakarak iç geçirenlerin haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum
Koltuk uğruna süt dökmüş kedi gibi durduklarına bakınca öfkeden kuduruyorum
Ekonomi, pandemi, geçim derdine maşallah millet olabildiğince duyarsız
Elimi keserim oy vermemler dört tambura beş okka yağ çekecek kadar hayasız
Seçim öncesinde elim kırılsa ile başlayan cümleler, biiiip ile bitiyor
Seçim bitince, yedi sülalenin ceddine sıralanan biipler silinmek için aranıyor
Diğer seçim başlayınca oğlancık ve gıcacık faslından nağmeler sunacağız
Öldük, bittik diyerek, ‘Ölüm Marşı’ denilen Mozart’ın 9. Senfoniden dem vuracağız
Her yıl olduğu gibi vergi rekortmeni Bankalar, ekmek kadayıfını dondurmalı yiyor
Hükümetlerin yürü ya kulum dediği için faizleri ile yakaladığını çok fena öpüyor
Vatandaşı fena öpen bankalara bu nasıl vicdan diye sormayanın aklına şaşarım
Ekonomi can çekişirken deveyi avurdu ile götürenlere bakarak orta parmağımı okşarım
Geçim sıkıntısı çeken halkın nasıl geçindiğine bizim siyasiler nedense hiç bakmaz
Nefreti makamından düzenlenen beste ve küfürlü hicaz güfteyi nedense duymaz
Sahi sırası gelmişken Vekil, bakan, bakmayanlarda tüm mal varlıklarını bu dönem açıklasın
Mesivari çalım atmayıp, çocuk, kardeş, ana babanın üstündekilere de bir zahmet bakılsın
Siyaset turşu suyu gibidir içenin midesi bulanır, içmeyenin ise ağzı sulanırmış
vicdan abla, Adalet kötü yola düştü, Adil ile Hakkı gitti, Umut sürünüyor diyormuş
Be arkadaşlar, sahi ama dünyada tepki vermeyip, her şeyi kabullenip susan eşek varmı?
İşi gücü yağlama ve grasolama olan insanlar topluluğu, hayatı böyle karartır mı?
Anne ve babalar, pandeminin ülkeyi yangın yerine döndürmesine ‘Yeter Artık’ı bastı
Havanda su döven Bakan, Eğitim Sendikalarının söylemlerini yağmur yağıyor sandı
KKTC diyerek, çıktık açık alınla, yavruda nice Zübükler yarattık siyasetçi kılığında
Çukur tabaklarını doldurmaktan usanmadı bazı Zübükler, dürüst siyasetçiler sokağında,
Ya ya şa şa ile seçtiklerimiz hizmet için geldik, refah seviyesini yükselteceğiz diyor
Yavrunun suyundan mı bilmem, koltuğa oturunca 95’lik ihtiyar pipisi gibi kımıldamıyor
Düğünde, sünnette bıyık burdu, bel büktü, yeri geldi yağdanlık ve Efendimci oldu
Dikili taş altında santranç yerine tavla oynarken bazıları utanmadı küpünü doldurdu
İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara hadde bara Mahalleye diyemedik
Atı alan Üsküdar’ı geçti Beykoz sırtlarında gidiyor, çok geç kaldınızı söyleyemedik
Siyasetçi güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir
Seçim bitince, binbir dereden su getirip, seçim zamanı tanıdığını, tanımamazlıktan gelmeyendir
Erkut ŞAhali UBP, muhtemel bir CTP koalisyon ortaklığı için yıkansın da gelsin diyor.
Tamam da yıkandıktan sonra bornoz ile mi yoksa kat kravat ile mi geleceklerini söylemiyor
Kudret beye ulaşamadım, dedi Tatar, seçimi kaybettiği için küstü ve telefonunu kapattı,
Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri sorgusuz sualsiz onundu pasımda topu taça attı
Birileri inadından Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın’ı görevden almak istiyor
Dürüst insanları eve göndererek, bizden olanları makam sahibi yapacağım diyor
Beyler bugün yaptıklarınız, yarın size göz açtırmayacak olanlardır unutmayın
Tekerlek dönüp altta kalınca, avaz avaz bana neden bu yapıldı diyerek ağlamayın
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Günün Fıkrası
Sınırı geçtik mi?
Trafik Polisi, Temel’in kullandığı arabayı durdurur ve sizi tebrik ederim beyefendi, bugünkü kontrollerimizde, emniyet kemeri takan tek sürücü sizsiniz. Bu yüzden size 300 milyon lira ödül vereceğiz. Ne yapmayı düşünürsünüz der.
Temel hemen cidup bir ehliyet alacağum demiş. Trafik Polşi Ne senin ehliyetin yokmu demeye kalmadan yan koltukta oturan Fadime söze girerek, siz ona bakmayın Memur bey içince hep böyle sapitiyi.
Polis iyice sinirlenmeye başlayınca, Arkadan Dursun, Ula ben size demedim mi çalinti araba ile yola çıkmayalim.
Başımıza bir iş geliy diye. Trafik Polisi iyice zıvanadan çıkarken, bagajdan atlayan İdris, Sınırı geçtik mi daa... demezmi?
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