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Taner Ulutaş'tan taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan taşlamalar
Taner Ulutaş'tan taşlamalar

KKTC dediğimiz Afrodit’in Ada’sında seçimler bir türlü bitmiyor

Cavit amca (Covit 19) atını nalladı ülkede öpmedik insan bırakmıyor

 

Tatar ben Türkoğlu Türküm diyerek, kafa ile değil vole ile golü attı

UBP’de başkanlık kavgası aradığını bulamayan Diyojeni bile şaşırttı

 

Taçoy, ben Tacı çoktan giydim derken, Sucuoğlu su koy verme diyor

Çavuşoğlu, başkan sözcüğünün kendine çok yakışacağını söylüyor 

 

Dursun Oğuz biz Mağusa’da büyüdük tek Pirili için gözyaşı döktük dedi

Neron Roma’yı yaktı, dürüstlük için tüm sandıkları yakacağını söyledi.

Sunat Atun, durun be arkadaşlar bir yol bizim Berat kardeşe rica edeyim

Kayınpederin bir telefonu ve desteği ile belki o mübarek koltuğa kuruluveririm

 

Tatar, Allah Kerim diyerek,  sakladığı kutsal mavi boncuğu kimseye vermiyor

Kerim’in kuyusundakileri umursamadan, muhteşem 4 maymunu sorguluyor

 

Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı herkes koltuğu beklemede

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, arkadaşlar birbirini yemekte

 

Sarayı Hümayunda, birileri asayiş berkemal her şey süt liman diyor

Başbakanlık bölgesinde sert esen rüzgar, dostlukları darmadağın ediyor

 

Koltuğa bakarak iç geçirenlerin haline bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum

Koltuk uğruna süt dökmüş kedi gibi durduklarına bakınca öfkeden kuduruyorum

 

Ekonomi, pandemi, geçim derdine maşallah millet olabildiğince duyarsız

Elimi keserim oy vermemler dört tambura beş okka yağ çekecek kadar hayasız

 

Seçim öncesinde elim kırılsa ile başlayan cümleler, biiiip ile bitiyor

Seçim bitince, yedi sülalenin ceddine sıralanan biipler silinmek için aranıyor

 

Diğer seçim başlayınca oğlancık ve gıcacık faslından nağmeler sunacağız

Öldük, bittik diyerek, ‘Ölüm Marşı’ denilen Mozart’ın 9. Senfoniden dem vuracağız

 

Her yıl olduğu gibi vergi rekortmeni Bankalar, ekmek kadayıfını dondurmalı yiyor

Hükümetlerin yürü ya kulum dediği için faizleri ile yakaladığını çok fena öpüyor

 

Vatandaşı fena öpen bankalara bu nasıl vicdan diye sormayanın aklına şaşarım

Ekonomi can çekişirken deveyi avurdu ile götürenlere bakarak orta parmağımı okşarım

 

Geçim sıkıntısı çeken halkın nasıl geçindiğine bizim siyasiler nedense hiç bakmaz

Nefreti makamından düzenlenen beste ve küfürlü hicaz güfteyi nedense duymaz

 

Sahi sırası gelmişken Vekil, bakan, bakmayanlarda tüm mal varlıklarını bu dönem açıklasın

Mesivari çalım atmayıp, çocuk, kardeş, ana babanın üstündekilere de bir zahmet bakılsın

 

Siyaset turşu suyu gibidir içenin midesi bulanır, içmeyenin ise ağzı sulanırmış  

vicdan abla, Adalet kötü yola düştü,  Adil ile Hakkı gitti, Umut sürünüyor diyormuş

 

Be arkadaşlar, sahi ama dünyada tepki vermeyip, her şeyi kabullenip susan eşek varmı?

İşi gücü yağlama ve grasolama olan insanlar topluluğu, hayatı böyle karartır mı?

 

Anne ve babalar, pandeminin ülkeyi yangın yerine döndürmesine  ‘Yeter Artık’ı bastı

Havanda su döven Bakan, Eğitim Sendikalarının söylemlerini yağmur yağıyor sandı

 

KKTC diyerek, çıktık açık alınla, yavruda nice Zübükler yarattık siyasetçi kılığında 

Çukur tabaklarını doldurmaktan usanmadı bazı Zübükler, dürüst siyasetçiler sokağında,

 

Ya ya şa şa ile seçtiklerimiz hizmet için geldik, refah seviyesini yükselteceğiz  diyor

Yavrunun suyundan mı bilmem, koltuğa oturunca 95’lik ihtiyar pipisi gibi kımıldamıyor

 

Düğünde, sünnette bıyık burdu, bel büktü, yeri geldi yağdanlık ve Efendimci oldu

Dikili taş altında santranç yerine tavla oynarken bazıları utanmadı küpünü doldurdu

 

İhtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayanlara hadde bara Mahalleye diyemedik

Atı alan Üsküdar’ı geçti Beykoz sırtlarında gidiyor, çok geç kaldınızı söyleyemedik

 

Siyasetçi güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir

Seçim bitince, binbir dereden su getirip, seçim zamanı tanıdığını, tanımamazlıktan gelmeyendir

 

Erkut ŞAhali UBP, muhtemel bir CTP koalisyon ortaklığı için yıkansın da gelsin diyor.

Tamam da yıkandıktan sonra bornoz ile mi yoksa kat kravat ile mi geleceklerini söylemiyor

 

Kudret beye ulaşamadım, dedi Tatar, seçimi kaybettiği için küstü ve telefonunu kapattı,

Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri sorgusuz sualsiz onundu pasımda topu taça attı 

 

Birileri inadından Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın’ı görevden almak istiyor

Dürüst insanları eve göndererek, bizden olanları makam sahibi yapacağım diyor

Beyler bugün yaptıklarınız, yarın size göz açtırmayacak olanlardır unutmayın

Tekerlek dönüp altta kalınca, avaz avaz bana neden bu yapıldı diyerek ağlamayın

***

Günün Fıkrası

 

 

Sınırı geçtik mi?

Trafik Polisi, Temel’in kullandığı arabayı durdurur ve sizi tebrik ederim beyefendi, bugünkü kontrollerimizde, emniyet kemeri takan tek sürücü sizsiniz. Bu yüzden size 300 milyon lira ödül vereceğiz. Ne yapmayı düşünürsünüz der.

Temel hemen cidup bir ehliyet alacağum demiş. Trafik Polşi Ne senin ehliyetin yokmu demeye kalmadan yan koltukta oturan Fadime söze girerek, siz ona bakmayın Memur bey içince hep böyle sapitiyi.

Polis iyice sinirlenmeye başlayınca, Arkadan Dursun, Ula ben size demedim mi çalinti araba ile yola çıkmayalim.

Başımıza bir iş geliy diye. Trafik Polisi iyice zıvanadan çıkarken, bagajdan atlayan İdris, Sınırı geçtik mi daa... demezmi?

Günün Sözü

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Günün Fotosu

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