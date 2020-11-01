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Taner Ulutaş'tan taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan taşlamalar
Taner Ulutaş'tan taşlamalar

Güzel insanların yaşadığı İzmir, deprem ve Tsunami’nin gazabına uğradı

6.6 şiddetindeki deprem, ve tsunami, Gökyüzüne uzanan binaları salladı

 

Yıkılmaz, depreme dayanıklıdır denilen binaları deprem yerle bir etti

Ölen insanları binalar mı, yoksa depremi öldürdü kimse sual etmedi

 

Uzmanlar ilk tespitlerinde, İzmir depremine yıkıcı yaftasını koydular

Örümcek beyinliler, silemiyorsan karalayacaksın diye saldırıya başladılar

 

Ayıbın, sadece iki bacak arasında olduğunu sananlar, küfür yağdırdılar

Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olamayacağını ispatladılar

 

Şener İzmen, uzman bir mimarın, binaların yarısının kusurlu olduğunu söyledi.

Aynı nehirde, iki kere yıkanılmaz derken, onlarca kez yıkanıldığını belgeledi

 

UBP başkanlığı ile ilgili yarışın bitiş çizgisine yakın son düzlüğüne gelindi,

Taçoy’mu? yoksa Sucuoğlu’mu? Diyenler ellerini ovuşturarak sıraya girdi

 

Ünal Üstel’in, suçu ve günahı yokken, başına aniden Jet krizini çıkardılar

Bazılarının hevesleri, Üstel’in büyük gayeleri varken, ayağına bayda attılar.

 

Sucuoğlu birinci, Taçoy ikinci diyenler Cumhurbaşkanlığı seçimini unutmasın

Akıncı ikinci, Eroğlu birinciyken, açık fark ile kim birinci gelmişti hatırlansın

 

Bazı şeyler nasiptir, bir bardak çay söylersin, ancak nasibin varsa içersin

Adam gibi adam Dursun Oğuz ile deneyimli Çavuşoğlu’na yazık oldu deyiverin

 

Cenk Ozdağ Faiz düştü sanmıştık meğer sucu tarafından bol su ile sulandı dedi

Çiğdem Bumin, efkârından atın ölümü arpadan olsun diyerek fon deep yapıverdi.

Gezici, bukez de yanılarak, hedefi göbekten vurmak yerine fena ıskaladı

Target yerine karavana atınca, tutturdum diyerek övünmedi avucunu yaladı

 

Cumhurbaşkanı seçimleri bitti, sıra UBP başkanlık seçimine geldi dediler

Sonrası mı, hiç sormayın, birisi bitince sıranın diğerine geldiğini söylediler

 

2’nci tura kalan iki aday doğuştan yetenekliyim beni seçin uçarsınız diyor

Bakın bu yeteneğimi körletmeyin sonra sürünür ağlarsınız diye de ekliyor

UBP başkanlık seçimi bitince, bukez partiler erken seçim heyecanı yaşayacak

Vaatlerden oluşan uçurtma, gökte uçarken Koro halinde birincilik paylaşılacak  

 

Vallahi ne diyeyim halk rahat ve dertsiz günlerinde fidan gibi delikanlıydı,

Ülkenin son günlerindeki perişanhalinden sonra hayretten büyük şok yaşadı

Rum Gazeteleri, Maraş’taki ganimet paylaşılıyor, diye feryat figan ettiler

Yanlış yolda herkesle yürüme yerine doğru yolda tek başına yürümeyi öğrenemediler

 

Yorgo, Dimitri, Andrea, geçmişte yaptıkları yağma ve hınzırlıkları unuttu

Keser döner, sap döner bu hesabın bedelinin ödeneceği gün yıllarca uyutuldu

 

Hesap günü geldi çattı, barış istememenin faturası Maraş makbuzu ile ödenecek

Anastasiadis ise hesap ödenirken, kaba yerini yırtıp başına takke diye geçirecek

 

Tamam, Maraş, Mal Tazmin Komisyonunca, mal sahiplerine iade ediliversin

Özelde Mağusa esnafı, genelde KKTC insanı bu ticaretten nasipleniversin

 

Maraş, Seçim, ekonomi yerlerde sürünüyor, derken Cavit 19 amca unutuldu

Ali Pilli, Cavit amcanın (Covit 19)  öptüğü insanları az öptüğünü TV’lerde savundu

 

Karantina, elektronik kelepçe derken, Karantinadan kaçanlar gezmede boy göstertti

Pili bitmiş olacak ki, Karantinadan kaçanların, yolda nasıl can verdiğini söyleyemedi

 

Güven Bengihan, UBP, kurulduğu günden, bugüne kadar, partizanlık yaptı diyor

İktidarını sürdürmek için en güçlü silahının, partizanlık olduğunu dile getiriyor

 

Ayşaba siyasette, hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını bilin ve öğrenin diyor

Bugün hayat verdiğini sandığınız suyun, yarın sizi boğabileceğini söylüyor.

 

Örnek isterseniz, buyurun göz atın karşınızda Demokrat Parti ve Serdar Denktaş

Seçimde babayı yalnız bırakarak, ben Serdarcı değil Ersinciyim diyen oğultaş 

 

Tözün Tunalı, bazı örgüt başkanlarına sırt döndünüz yazık diyerek esti ve yağdı

Efsanevi başkanınızı yalnız bıraktınız, yazıklar olsunu sırası gelince sıraladı

 

Kudret Özersay, toparlanıyoruzu beşvererek, bukez Adios benden bu kadar dedi

Tolga Atakan’a seviliyorsun, bu orkestranın başına geçerek idare etmesi söylendi,

KKTC’de Meclisi Mebusan’ın seçimden sonra durumu yeniden ele alınacak 

Menteş Gündüz, be arkadaşlar artık zamanı geldi başkanlık benden sorulacak

Vallahi başımızı seçim belasından kaldıramazken Cavit amcayı bile göremiyoruz

Ekonomi yerlerde sürünürken, millet çöp bidonu müdavimiymiş söyleyemiyoruz

***

Günün Fıkrası

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Günün Sözü

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Günün Fotosu

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