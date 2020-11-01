Taner Ulutaş'tan taşlamalar

Güzel insanların yaşadığı İzmir, deprem ve Tsunami’nin gazabına uğradı
6.6 şiddetindeki deprem, ve tsunami, Gökyüzüne uzanan binaları salladı
Yıkılmaz, depreme dayanıklıdır denilen binaları deprem yerle bir etti
Ölen insanları binalar mı, yoksa depremi öldürdü kimse sual etmedi
Uzmanlar ilk tespitlerinde, İzmir depremine yıkıcı yaftasını koydular
Örümcek beyinliler, silemiyorsan karalayacaksın diye saldırıya başladılar
Ayıbın, sadece iki bacak arasında olduğunu sananlar, küfür yağdırdılar
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olamayacağını ispatladılar
Şener İzmen, uzman bir mimarın, binaların yarısının kusurlu olduğunu söyledi.
Aynı nehirde, iki kere yıkanılmaz derken, onlarca kez yıkanıldığını belgeledi
UBP başkanlığı ile ilgili yarışın bitiş çizgisine yakın son düzlüğüne gelindi,
Taçoy’mu? yoksa Sucuoğlu’mu? Diyenler ellerini ovuşturarak sıraya girdi
Ünal Üstel’in, suçu ve günahı yokken, başına aniden Jet krizini çıkardılar
Bazılarının hevesleri, Üstel’in büyük gayeleri varken, ayağına bayda attılar.
Sucuoğlu birinci, Taçoy ikinci diyenler Cumhurbaşkanlığı seçimini unutmasın
Akıncı ikinci, Eroğlu birinciyken, açık fark ile kim birinci gelmişti hatırlansın
Bazı şeyler nasiptir, bir bardak çay söylersin, ancak nasibin varsa içersin
Adam gibi adam Dursun Oğuz ile deneyimli Çavuşoğlu’na yazık oldu deyiverin
Cenk Ozdağ Faiz düştü sanmıştık meğer sucu tarafından bol su ile sulandı dedi
Çiğdem Bumin, efkârından atın ölümü arpadan olsun diyerek fon deep yapıverdi.
Gezici, bukez de yanılarak, hedefi göbekten vurmak yerine fena ıskaladı
Target yerine karavana atınca, tutturdum diyerek övünmedi avucunu yaladı
Cumhurbaşkanı seçimleri bitti, sıra UBP başkanlık seçimine geldi dediler
Sonrası mı, hiç sormayın, birisi bitince sıranın diğerine geldiğini söylediler
2’nci tura kalan iki aday doğuştan yetenekliyim beni seçin uçarsınız diyor
Bakın bu yeteneğimi körletmeyin sonra sürünür ağlarsınız diye de ekliyor
UBP başkanlık seçimi bitince, bukez partiler erken seçim heyecanı yaşayacak
Vaatlerden oluşan uçurtma, gökte uçarken Koro halinde birincilik paylaşılacak
Vallahi ne diyeyim halk rahat ve dertsiz günlerinde fidan gibi delikanlıydı,
Ülkenin son günlerindeki perişanhalinden sonra hayretten büyük şok yaşadı
Rum Gazeteleri, Maraş’taki ganimet paylaşılıyor, diye feryat figan ettiler
Yanlış yolda herkesle yürüme yerine doğru yolda tek başına yürümeyi öğrenemediler
Yorgo, Dimitri, Andrea, geçmişte yaptıkları yağma ve hınzırlıkları unuttu
Keser döner, sap döner bu hesabın bedelinin ödeneceği gün yıllarca uyutuldu
Hesap günü geldi çattı, barış istememenin faturası Maraş makbuzu ile ödenecek
Anastasiadis ise hesap ödenirken, kaba yerini yırtıp başına takke diye geçirecek
Tamam, Maraş, Mal Tazmin Komisyonunca, mal sahiplerine iade ediliversin
Özelde Mağusa esnafı, genelde KKTC insanı bu ticaretten nasipleniversin
Maraş, Seçim, ekonomi yerlerde sürünüyor, derken Cavit 19 amca unutuldu
Ali Pilli, Cavit amcanın (Covit 19) öptüğü insanları az öptüğünü TV’lerde savundu
Karantina, elektronik kelepçe derken, Karantinadan kaçanlar gezmede boy göstertti
Pili bitmiş olacak ki, Karantinadan kaçanların, yolda nasıl can verdiğini söyleyemedi
Güven Bengihan, UBP, kurulduğu günden, bugüne kadar, partizanlık yaptı diyor
İktidarını sürdürmek için en güçlü silahının, partizanlık olduğunu dile getiriyor
Ayşaba siyasette, hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını bilin ve öğrenin diyor
Bugün hayat verdiğini sandığınız suyun, yarın sizi boğabileceğini söylüyor.
Örnek isterseniz, buyurun göz atın karşınızda Demokrat Parti ve Serdar Denktaş
Seçimde babayı yalnız bırakarak, ben Serdarcı değil Ersinciyim diyen oğultaş
Tözün Tunalı, bazı örgüt başkanlarına sırt döndünüz yazık diyerek esti ve yağdı
Efsanevi başkanınızı yalnız bıraktınız, yazıklar olsunu sırası gelince sıraladı
Kudret Özersay, toparlanıyoruzu beşvererek, bukez Adios benden bu kadar dedi
Tolga Atakan’a seviliyorsun, bu orkestranın başına geçerek idare etmesi söylendi,
KKTC’de Meclisi Mebusan’ın seçimden sonra durumu yeniden ele alınacak
Menteş Gündüz, be arkadaşlar artık zamanı geldi başkanlık benden sorulacak
Vallahi başımızı seçim belasından kaldıramazken Cavit amcayı bile göremiyoruz
Ekonomi yerlerde sürünürken, millet çöp bidonu müdavimiymiş söyleyemiyoruz
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