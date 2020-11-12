Taner Ulutaş'tan taşlamalar

Taşlamalar

Ersin Tatar’ın, Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında da büyük yer buldu

Politis rahat durmadı hınzırlık yaparak, Tatar’ın mesaj ile arkadaşlarını bilgilendirdiğini duyurdu

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Yahu Politis, Tatar’ın yalnız olmadığını ve arkadaşlarından icazet alarak yürüyeceğini bilmeli

Adım atarken, tuvalete giderken, hatta, neyse onu boş verelim, ne yapacağını mutlaka söylemeli

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Gazeteler, Tatar’ın ilk icraat olarak eskisini atıp, gıcır gıcır sıfır ‘Mersedes’ alacağını yazıyor

Devlet büyüğümüz, Gatsot (Cimri) değilim, eski araba ile bandabuliyaya mı gidecektim diyor

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UBP’de içerisine, şifa otu, koltuk ve ben otu konan adaylar ‘Cadı Kazanı kaynamaya başladı

Ersan Saner, yahu Faiz, gel şu kurultaya su koyverip, ortalığı bom b...k etme diye parmağını salladı

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Kurultay işi bukez Cumartesi günü tamamdır, bu iş bu defa bitecek diyenler boşuna hayal kurdu

Faiz Sucuoğlu, yok öyle yağma, 25 kuruşa balık ekmek eskidendi diyerek takozu tekere kondurdu

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Hükümet arayışını sürdüren UBP, görüştüğü CTP ve HP’nin ‘Nayır, Nolamazı ile bol hava aldı

UBP-DP-YDP+Serdar Denktaş ile Özgürgün dönerse, 25 vekilli hükümet modeline perende kıldı

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AIbert Einstein, mantığınız sizi A noktasından B noktasına götürür, hayal gücü ise her yere diyor

Mantığın somut, hayalin ise soyut olduğunu unutan siyasilerimiz, hayal suyunu kana kana içiyor

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Memlekette, günün konusu adli suçlar, ekonomik sıkıntı değil, kimin koltuğa oturacağı meselesidir

Gün, yerim dar, yenim dar, istemem ama yan cebime koyacağınız koalisyonda yer alırım diyenlerindir

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HP Başkanı Yenal Senin, ben ikili koalisyonda yokum, çünkü UBP beni geçen defa fena öptü dedi

Öpüldükten sonra koltuğa oturamadığını çünkü atılan kazıkların çok fena canını acıttığını söyledi

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Jale Roger managüllü parmaklarını göstererek, asla hükümete girmeyiz ama sorumluluk alırız diyor

Saçlarını arkaya atıp uçuştururken, UBP-CTP ve HP’ye ellerini neden taşın altına koymadığını soruyor

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Halkın Partisi, cümbür cemaat toplanıp, kem gözlere şiş, biz ayrılmadık, hep birlikteyiz diyerek şelfi çekti

Ufukta koltuk gözükünce, Renaldo ve Mesivari çalım atıp gitmeyeceklerini, koltuğa talip olduklarını belirtti

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Doğuş Derya, sinirleniyorum, öfkeden sinir uçlarım alarm verdi, dün 4’lü koalisyonu bozan bunlardı dedi

Teneke çalarak, yüro yüro dönenlerin, bugün hadde kol kola girelim demesini aklının almadığını söyledi

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Asım Akansoy siyasal yapı darmadağın edildi, dağıtılanları toparlamak için hamlelerimiz olacak diyor

Ancak siyasetin muz kabuğuna dönüştürüldüğünü, ayağın değil, hayatın kaydırılacağını unutuyor.

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Ekran kahramanlarımızdan, Şah Bin Ali, UBP’li hükümet olmaz, olursa, 5’li olur felsefesine soyundu

Ancak, 5’linin içinde, dün 4’lüye kazık atarak, yarı yolda bırakan, Halkın Partisinin de olmasını buyurdu

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Ne isterse olsun, bazı işlerin hazım meselesi olduğunu, nedense bizim Şah oğlu Ali hep unutuyor

İstikbalin ozon tabakası delinince düştüğünü, borun pazarı geçtiği ve pazartesi olduğunu hatırlamıyor.

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KKTC’nin kuruluş yılı nedeniyle, Maraş’ta, mangal yakıp, piknik yapacağız açıklamaları arşa yükseldi

Elizabeth Spehar, Maraş’ta durum değişmedi, dosyada Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 kararı var dedi

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Maraş’ta yollar asfalt döşendi, piknik yapılacak yere ‘Millet Parkı’ kurulması için bizimkiler seferber oldu

Kebap kokusundan rahatsız olacak ve Uuu Banayiyamu diyecek, Rum’a bir yerin şişsin şarkısı sunuldu

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Maraş’taki piknikte, alkollü içki haricinde, çiğ köfte, lahmacun, Adana ile şeftali kebabı da olsun denilmiş

Meteroloji, bulutlar arkasına saklanan ve Pazar günü yağacak yağmur damlalarını nedense söylememiş

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Cemil Karzaoğlu, Orman dairesi çalışanları ile geleceğe bir nefes verecek olan fidanlar için emek harcadı

Orman Dairesi çalışanlarının, fidan ekiminde canı çıkarken, parsayı emredersinizin ile peki efendimciler topladı.

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Tatlı suyun başındakiler, eller bağlı, hazırolda, teşekkürlerden bir buket, şükranlardan bir demet sundu,

Bir teşekkür çok görülen, Orman Dairesi çalışanları kendilerini unutanların, gelmişine rahmet okudu

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Ünlü doktorlarımızdan Gülgün Vaiz, ülkemizde 10 ayda 40 ani ölüm, 550 kalp krizi yaşandığını söyledi

Görme yeteneğinden yoksun Metin Şentürk bile bunu görürken, Emir Erlerimizin bunu görmediğini belirtti

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Ekonomik sıkıntı, insanımızı derinden etkilerken, Genç Girişimcilerimiz batıyoruz, sesimizi duyan yok diyor

Siyaset bir turşu suyudur, içmeyenin ağzı sulanır, içenin midesi bulanır ve mideyi üzerimize boşattıklarını bilmiyor.

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Mustafa Akıncı, Mehmet Harmanıcı yeni bir oluşumda yer alıp, siyasetin yeni ufuklarına yelken açacakmış

Bunu duyan Sibel Siber Hanım, ne ama benim adım Maria’mı, bende yeni bir partide yer alabilirim diyormuş

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Yaşananlara baktıkça suçun siyasilerde değil, başını acemi berbere teslim eden biz halkta olduğunu gördüm

Yardıkları kafamdan ve suratımdan akan kana baktıkça, cebimden pamuğu eksik etmemem gerektiğini öğrendim.

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Günün Fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."

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