Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Hükümetimizin 3 beyaz atlısı Ankara yollarını birkez daha arşınladı

KKTC dediğimiz Afrodit’in Ada’sında 13. Maaşı ödeme sevinci yaşandı

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Bakan Ali Pilli, be efendiler salgının tekerine androş koyduk diyor

Ama Covit 19, tüm bölgelerde öpmedik insan bırakmadığını söylüyor

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Saner, önlemler ve denetim ile sağlığı koruyarak, kapanmayacağız dedi

Ne yani kumarhane sahiplerinin şamar oğlanımı olalım demeye getirdi

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Amaç, sağlığı riske atmadan, ekonomiyi koruyarak ince çizgiyi sürdürmekmiş

Sırat köprüsünü geçerken, cehennem ateşine ve cadı kazanına düşmemekmiş

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Emrah Yeşilırmak, yahu Mesarya’yı bırakın Erenköy’e bakın dedi

Yenierenköy’de tüm testler negatif buna da vurgu yapılmasını söyledi

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Sözde Milliyetçiler, biz Türkoğlu Türküz, diyerek, Rumdan aşı istemezmiş

Güney’den gelecek aşıya ‘Nayır ‘ diyerek başınızın çaresine bakın diyecekmiş

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Arıklı, Covit 19’u boş verin, esas virüs ülkedeki ihale yolsuzluklarıdır diyor

Kıb-Tek bol kepçe lokantasında, çukur tabakların doldurulduğunu söylüyor

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Bazıları Yemin etmiş, hortum varken onları kimse para aşkından edemezmiş

Hayatı "HD" kalitesinde yaşarken, çukur tabaklarından vaaz geçiremezmiş

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Deli değilim, diyor Özgürgün, gelince beni içeri sokmanızı bekleyemem,

Savcı davalar yürürlüktedir dedi, hapishanede hiç mi hiç ömür tüketemem

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Yahu boş verin benim ile ilgili tartışmadan vazgeçin gelmiyorum diyor

Emekliye çıkması halinde aldığından fazla maaş alacağına vurgu yapıyor

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Ah be KKTC sana ‘For Ever’ dedik ama bebelerimizi bile borçlu doğurdun,

Babamız Mazbatadan hapisteyken, malı götürenleri havalara uçurdun

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Bilim adamları, Dinazorlar KKTC hariç bir milyon yıl evvel yaşamış diyor

Fosilleşenlerin ise hala daha, bizim buralarda yaşam sürdüğünü söylüyor

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Vallahi ne diyeyim, bizim Dino’lar ihale dâhil ne bulursa yutuyormuş

Kimse nedir be yaptığınız demediği için yuttukça tonajları artıyormuş

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Dinolarımızın çark dönerken, küpleri ve kasaları henüz daha dolmamışmış

Arıklı’ya da, Baba vergisi görümlük, ihaleler ise dünyalığımız diyorlarmış

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Cenk Özdağ, 37 yılda siyasetçi kılığında bazı Zübükler yarattığımızı ima ediyor

Otlanmaktan usanmadı Zübükler ordusu dürüst siyasetçiler sokağında, diyor

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Turgay Hilmi’nin, sanat ve kültür elçisi olmasını narsistler hazmedemedi

Miyop ve hipermetrop oldukları için gönüllü kültür ve sanat elçimizi göremedi

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Turgay hocam, Narsist su birikintisinden yansıyan yüzünü hayranlıkla görmüş

Vay be ben ne kadar güzel insanım diyerek bizimkiler gibi kasılarak süzülmüş

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Rahmetli babam Narsist ile girme tartışmaya, sinirini ve adabını bozar derdi

Döndüreklerin, kırık plak gibi ayni yerde döndükçe evet efendim dediğini söylerdi.

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Hep biz kardeşiz fakat aramızda bunu çekemeyen bozguncular var derler

Hele arkanı dönünce, Brütüs’ün, Sezar’a yaptığı gibi hançeri geçiriverirler

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Nermin Nalbant, sabahları günaydın dın dın diyerek umut vermeye çalışıyor

Gözü gıccaccık ve oğlancıktan başkasını görmeyenleri fark edip göremiyor

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Erhürman, acemiler mangasına bakıp kahkahalar ile gülmek istiyormuş

Süt dökmüş gibi birerli kolda durduklarına bakınca, öfkeden kuduruyormuş

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Cemal Özyiğit, kaf dağı olsanız da, Kefene sığacak kadar küçüksünüz dedi

Evet efendimcilerin, sokulacakları tabutta kefenleri ile çürüyeceklerini söyledi

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Kamu İş TÜK’de işçinin hakları gasp ediliyor diyerek grev kazanını kaldırdı

Serdaroğlu ile Lale, işçinin Kolan sıkmaktan hali kalmadı diyerek kafa salladı

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Kafamıza dal ile vurdular ses etmedik, ama sıra oduna gelince ıhh diyemezdik dediler

Bizi yönettenlere Hanya ile Konya’nın nerde oluğunu göstermek gerektiğini söylediler

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Hüseyin Amcaoğlu, modern Evliya Çelebi gibi, yolu Başbakanlığa çıktı

Ayşaba, bakın, İngiliz beyefendisi dediğim Hüseyin ovlucuğuna bu yakıştı,

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Bengihan, Adaletsizlikleri gören Adalet ablanın kalp krizi geçirdiğini söyledi

Hakkı dayı, Adil amca ve Vicdan abla sinirden yoğun bakıma kaldırıldı dedi

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Oteller, Mozhart’ın ölüm marşı olarak da nitelendirilen 9. Senfonisi ile yol alıyor

Turist’in yeşil altlı mum ile arandığı ülkede Ataoğlu, patlatacağı turizmden söz ediyor

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Ömürünü Maliye içerisinde geçiren Amcaoğlu’na Eğitimden sorumlusun dediler

Şaşıran Olgun ile halk, bu 1 Nisan şakasının zamansız olduğunu söylediler.

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Güzel işlere imza atan Dursun Oğuz, Tarım işini şimdilik boş versinmiş

Bundan böyle Para işine bakarak keyifle cigaracığını tüttürüversinmiş

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Halk olarak bu süreçte ahlar ve vahlarla her yerde hükümet aradık durduk

Yerli yerinde bakan arayıp Diyojen gibi bulamayınca kafayı usturayla vurdurduk

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Çok merak ettim, dünyada tepki vermeyen ve susan eşekler topluluğu var mı?

Acaba onlarda Oğlancık veya gıccacık işe girsin diye hayatını karartır mı?

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Mangal, dışında Memleket meselelerine karşı millet olabildiğince duyarsız

Bazılarımız maalesef dört tambura beş okka, ama yağ çekecek kadar hayasız

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Neyse halk olarak bindik bir ‘Alamete’ rotasız hep birlikte gidiyoruz felakete

Bilmem bu rotasız kötü gidiş sonrasında o birileri kına yakar mı kaba ete

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Ülkeye yeteneksizler sayesinde gelen belayı gülerek karşılamamayı öğren

Vallahi bunu bile beceremiyorsak eh artık o noktada bundan sonra dellen

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Ekonomi sınıfta kalmış kimin umurunda önemli olan koltukta oturmakmış

10 kırık notu olan karne bulununca miyadı doldu denilerek çöpe atılacakmış

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Televizyon başında Meclisin Teybine boş kaset koydum kafamı dinliyorum

Hep bir ağızdan kavga ederek gazel okumaya başlayıncalar saçlarımı yoluyorum

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Sayın vekiller, arkadaşlar, iş yapmamanız ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Yeter ki, koltuğu kaybederek, Angonciklerin yanına gitmemelerini öğütledim

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Bakan, vekil bürokrat tüm siyasiler mal varlıklarını Nerden bulduklarını açıklasın

Açıkgözlük yapıp, çocuk, kardeş, ana babanın üstündekilere de bir zahmet bakılısın

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Minareyi çalanın, kılıfını çoktan hazırladı, minare içine girdi masalına karnımız tok

Okus Pokus ile kılıftan çıkan cukkaların, birilerinin cebe indiğini gözlerimize sok

Bizlere zam kazığı sunanlar afiyetle yiyor, fındık ezmeli dondurmalı ekmek kadayıfı

Bizleri kazıktan koltuğa oturturken, boğazlarında bırakırız yudumladıkları hoşafı

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GÜNÜN FIKRASI

Tatil bitti

Bir işadamı, oldukça yoğun ve yorucu geçen bir seneden sonra tatile çıkmaya karar verir. Eşi de kendisi gibi meşgul olduğu için birlikte tatil yapacakları bir dönem ayarlamak zor olur.

İspanya kıyılarında bir otel bulur ve bulduğu ilk uçakla oraya gider. Otele yerleşirken bir aylık bir rezervasyon yaptırır. Bir hafta kadar güzelce tatil yaptıktan sonra, bir akşam yemeğinde garson kendisine bir mektup iletir.

Mektubu okuyan işadamı, tatilini geçirdiği otelin yöneticisinin yanına gider. "Ne yazık ki tatil sona erdi..." Yönetici şaşırır ve üzülür. "Ama beyefendi, bir aylık rezervasyon yaptırmıştınız, ne oldu böyle aniden?" İşadamı çaresiz bakışlarla cevap verir: "Evet bir ay kalacağım, ama tatil bitti. Karım işinden izin almayı başarmış ve iki gün sonra burada olacakmış..."

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