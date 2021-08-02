Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Taşlamalar

Atatürk 7 düvele karşı savaş verdi ama hiçbirine eyvallah demedi

insan elbisesi giymekle insan olunmayacağını dütü muklular öğrenemedi,

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İnsanlıktan nasibini almayanlar aynı nehirde iki kere yıkanılmayacağını bilmeli

Ormanı yakarken, yaşamanın yalnız solumak olmadığını içlerinde hissetmeli

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Bre beyin özürlüler, biz içte kavga ederiz ama sizlere pabuç bırakmayız

Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye olduğunu gözlerinize sokarız

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Sokollu, Venediklilere donanmamızı yakmakla sakalımızı traş ettiniz demişti

Kıbrıs’ı almakla o Venedik’in kolunu biz o insan bozuntularının ellerini keseriz

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Sorma Gir ‘Hanına dönen Türkiye’de, Türklere hadde Naş dışarı denildi

Erdoğan bile bu dışarı hade Naş sözüne baka kaldı bir şey söyleyemedi

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Adamlar haklı bizim fıtratımızda yakıp yıkmak var diyerek, gereğini yapıyor

Yaktıkları orman ile tahrip ettikleri doğa ile öldürdükleri canlılara aldırmıyor

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Adamlar ormanı yakarız, yangınlar ile doğayı ve canlıları tahrip ederiz diyor

Ülkeyi Cehenneme çevirir uçağa atlayıp el sallayıp bay diyeceğini söylüyor

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Yazık ki ne yazık, koskoca Türkiye’nin, sadece kiralık 3 yangın uçağı varmış

3 yangın uçağına karşın, Saray-ı Hümayın ile nazırların 16 uçağı göze batmış

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Neyse biz içte dönelim ve 37 yaşındaki prematüre bebekte ne var ona bakalım

Zeytinyağı tüccarlarının ceplerinin hayrına ne muk yaptığına bir göz atalım

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Yavru doğduğunda,,Ana yaşa deyip, hayrına adını ‘KKTC For Ever’ koydu

‘Emir eri’ ve Prematüreden sonra, birde tekme yiyen ciğercinin kedisi oldu

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Sn. Saner sayesinde bindik bir kurultay alametine gidiyoruz ülkece felakete

Zam, zum, borç, harç, mazbata, faiz derken bir türlü çıkamıyoruz selamete

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Meclis-i Mebussan tatil heyecanı yaşıyor, 365 günün 200 günü kapalıyız diyor

Yasama görevini yerine getirmek için bile meclise gelip nisabı sağlayamıyor

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Vekillerimiz şimdi tatildeyim, Ekim’de dönünce haftanın iki günü çalışırım diyor

Doğuştan yetenekliymiş körletmeyelim sonra sürünür ağlarmışız diye de ekliyor

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37 yaşındaki besleme denilen prematüre bebekte Parti başkanları hatip oldu

Zeytinyağı ile graso bunlar yüzünden kara borsaya düşüp ortadan kayboldu

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Emir eri ‘Yes Sir’cü vekillerimize bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Koltuğu kaybedebilirsiniz ama kişilik ile onurlarını kaybetmemelerini öğütledim

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Fikri evladımın, vaatler ile oluşan DP uçurtması, nedense yerlerde sürüklendi

Afet hanım No Woman no cry’ şarkısını dinlerken, evine doğru yürüyüverdi.

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Oğuzhan konuşuyor ama Meclisin Teybine boş kaset koydum kafamı dinliyorum

Koral bakanım uzun hava ve gazel okumaya başlayınca saçlarımı yoluyorum

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Sucuoğlu ve Taçoy UBP’de Yeniçeri gibi ‘Kazan’ kaldırmak için hazır bekliyor

Türkiye’den gelecek işaret sonrasında, salvo atışını genel kurula saklıyor

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Zorlu, Töre gereği, genel kurul için anasından emir beklerken esas duruşa geçiyor

Türklük dünyasının bir ferdi olarak karşılığını ‘Koltuk’ olarak almayı bekliyor

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Kimyası bozuk Ekonomi sınıfta kalmış kimin umurunda önemli olan katılmakmış

Halk 10 kırık notu olan karneyi arıyor ya çöpe atacak yada bir yerlerine sokacakmış

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Cemal hoca, devlet olacaksak, emir almayıp biz kendimiz yöneteceğiz dedi

37 yaşındaki prematüre bebeğin cismi ile görüntüsünün değiştirileceğini söyledi

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Tufan Erhürman hükümetimiz, kedi gibi miyavlamayıp, Aslan gibi kükremelidir diyor

Aslan gibi kükrediğini sananların süt dökmüş kedi gibi olmamasını söylüyor

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Bertan Zaroğlu, Vallahi ne yalan söyleyeyim, ayrılmadan fidan gibi delikanlıydı,

Ayrılıp, üye sayısını gördükten sonra, kuruyan dala dönüşüp büyük şok yaşadı

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Doğuş Derya, bazı yağdanlıkların, Semazenler gibi döndüğünü söyledi

Kadın hakları yoktur, hatları vardır diyenlere onurunuzu kaybetmeyin dedi.

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Nazım Çavuşoğlu, süper bakanlık için Ankara’daki anasına yalvarmakta

Yalvarırken, incir ipi gibi uzayıp giden yediği takazalar ve küfürler arza çıkmakta

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İdare bizdedir diyen bizim bazı emir erlerine Ankara’dan birileri ‘Nannik’ yapıyor

Hık mık derlerse, ağzınıza kırmızı biber sürerim diyerek Orta parmak sallanıyor

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Ne ettiysek ne yaptıysak kurtulmadık bu efendilere bulaşan ‘Yes Sir virüsünden

Ciğercinin kedisi gibi ciğerciden tekme yemekten anamız ağladı işte bu yüzden

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!