  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,39
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

» »
Taner Ulutaş'tan Taşlamalar
Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Taşlamalar

 

Atatürk 7 düvele karşı savaş verdi ama hiçbirine eyvallah demedi

insan elbisesi giymekle insan olunmayacağını dütü muklular öğrenemedi,

**

İnsanlıktan nasibini almayanlar aynı nehirde iki kere yıkanılmayacağını bilmeli

Ormanı yakarken, yaşamanın yalnız solumak olmadığını içlerinde hissetmeli

**

Bre beyin özürlüler, biz içte kavga ederiz ama sizlere pabuç bırakmayız

Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye olduğunu gözlerinize sokarız

**

Sokollu, Venediklilere donanmamızı yakmakla sakalımızı traş ettiniz demişti

Kıbrıs’ı almakla o Venedik’in kolunu biz o insan bozuntularının ellerini keseriz

**

Sorma Gir ‘Hanına dönen Türkiye’de, Türklere hadde Naş dışarı denildi 

Erdoğan bile bu dışarı hade Naş sözüne baka kaldı bir şey söyleyemedi

**

Adamlar haklı bizim fıtratımızda yakıp yıkmak var diyerek, gereğini yapıyor

Yaktıkları orman ile tahrip ettikleri doğa ile öldürdükleri canlılara aldırmıyor

**

Adamlar ormanı yakarız, yangınlar ile doğayı ve canlıları tahrip ederiz diyor

Ülkeyi Cehenneme çevirir uçağa atlayıp el sallayıp bay diyeceğini söylüyor

 

**

Yazık ki ne yazık, koskoca Türkiye’nin, sadece kiralık 3 yangın uçağı varmış

3 yangın uçağına karşın, Saray-ı Hümayın ile nazırların 16 uçağı göze batmış

**

Neyse biz içte dönelim ve 37 yaşındaki prematüre bebekte ne var ona bakalım

Zeytinyağı tüccarlarının ceplerinin hayrına ne muk yaptığına bir göz atalım

**

Yavru doğduğunda,,Ana yaşa deyip, hayrına adını ‘KKTC For Ever’ koydu

‘Emir eri’ ve Prematüreden sonra, birde tekme yiyen ciğercinin kedisi oldu

**

Sn. Saner  sayesinde bindik bir kurultay alametine gidiyoruz ülkece felakete

Zam, zum, borç, harç, mazbata, faiz derken bir türlü çıkamıyoruz selamete

**

Meclis-i Mebussan tatil heyecanı yaşıyor, 365 günün 200 günü kapalıyız diyor

Yasama görevini yerine getirmek için bile meclise gelip nisabı sağlayamıyor

**

Vekillerimiz şimdi tatildeyim, Ekim’de dönünce haftanın iki günü çalışırım diyor

Doğuştan yetenekliymiş körletmeyelim sonra sürünür ağlarmışız diye de ekliyor

**

37 yaşındaki besleme denilen prematüre bebekte Parti başkanları hatip oldu

Zeytinyağı ile graso bunlar yüzünden kara borsaya düşüp ortadan kayboldu

**

Emir eri ‘Yes Sir’cü vekillerimize bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Koltuğu kaybedebilirsiniz ama kişilik ile onurlarını kaybetmemelerini öğütledim

**

Fikri evladımın, vaatler ile oluşan DP uçurtması, nedense yerlerde sürüklendi

Afet hanım No Woman no cry’  şarkısını dinlerken, evine doğru yürüyüverdi.

**

Oğuzhan konuşuyor ama Meclisin Teybine boş kaset koydum kafamı dinliyorum

Koral bakanım uzun hava ve gazel okumaya başlayınca saçlarımı yoluyorum

**

Sucuoğlu ve Taçoy UBP’de Yeniçeri gibi ‘Kazan’ kaldırmak için hazır bekliyor

Türkiye’den gelecek işaret sonrasında, salvo atışını genel kurula  saklıyor

**

 

Zorlu, Töre gereği, genel kurul için anasından emir beklerken esas duruşa geçiyor

Türklük dünyasının bir ferdi olarak  karşılığını  ‘Koltuk’ olarak almayı bekliyor

**

Kimyası bozuk Ekonomi sınıfta kalmış kimin umurunda önemli olan katılmakmış

Halk 10 kırık notu olan karneyi arıyor ya çöpe atacak yada bir yerlerine sokacakmış

 

**

Cemal hoca, devlet olacaksak, emir almayıp biz kendimiz yöneteceğiz dedi  

37 yaşındaki prematüre bebeğin cismi ile görüntüsünün değiştirileceğini söyledi

**

Tufan Erhürman hükümetimiz, kedi gibi miyavlamayıp, Aslan gibi kükremelidir diyor

Aslan gibi kükrediğini sananların süt dökmüş kedi gibi olmamasını söylüyor 

**

Bertan Zaroğlu, Vallahi ne yalan söyleyeyim, ayrılmadan fidan gibi delikanlıydı,

Ayrılıp, üye sayısını gördükten sonra, kuruyan dala dönüşüp büyük şok yaşadı

**

Doğuş Derya, bazı yağdanlıkların, Semazenler gibi döndüğünü söyledi

Kadın hakları yoktur, hatları vardır diyenlere onurunuzu kaybetmeyin dedi.

**

Nazım Çavuşoğlu, süper bakanlık için Ankara’daki anasına yalvarmakta

Yalvarırken, incir ipi gibi uzayıp giden yediği takazalar ve küfürler arza çıkmakta

**

İdare bizdedir diyen bizim bazı emir erlerine Ankara’dan birileri ‘Nannik’ yapıyor

Hık mık derlerse, ağzınıza kırmızı biber sürerim diyerek Orta parmak sallanıyor

 

**

Ne ettiysek ne yaptıysak kurtulmadık bu efendilere bulaşan ‘Yes Sir virüsünden

Ciğercinin kedisi gibi ciğerciden tekme yemekten anamız ağladı işte bu yüzden

 

 

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

 Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

 - Aptülmecit

 - Baba adın?

 - Aptülleziz

 - Evli misin?

 - 5 tane karım var!

 - Kaç çocuğun var?

 - İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

158876536_185151853107054_3197380637359017049_n-001.jpg

175628041_526296068421762_6972577950997904446_n-(1).jpg

175599475_292981002326980_281829295659943686_n-001.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket: Yangın helikopteri veya uçağı alınmalı01 Ağustos 2021 Pazar 14:43
  • Arıdamı'ndan yangın kontrol altına alındı, 60 dönüm yandı!01 Ağustos 2021 Pazar 14:34
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı...01 Ağustos 2021 Pazar 12:57
  • Üstel, Gençlere Aşı Çağrısında Bulundu01 Ağustos 2021 Pazar 12:12
  • Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü 6. Olağan Kongresi yapıldı01 Ağustos 2021 Pazar 11:55
  • Kıvılcımın Kuru Otlara Sıçraması Sonucu Yangın Çıktı!01 Ağustos 2021 Pazar 11:07
  • Dr Uçaner rakamları açıkladı.. Aşısız %75, Aşılı %25 hasta var!01 Ağustos 2021 Pazar 11:06
  • Güvercinlik'te Yangın!01 Ağustos 2021 Pazar 11:03
  • Aile arasında bir düğün ile evlendiler01 Ağustos 2021 Pazar 11:03
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal01 Ağustos 2021 Pazar 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti