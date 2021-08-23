Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Ersan Saner’in ayranı yok içmeye, Ana beni gör şovu için 17 Milyon gönderdi Türkiye’ye

Boşbakandan destek bekleyenler ise, başladı küfürlü hicaz faslından beste düzenlemeye

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Asya Bebek, işsiz kalanlar, sağlık çalışanları akmazsa damlasın misali destek bekliyor

Avcunuzu yalayın diyen başbakan, kurultay öncesi Anam beni mutlaka görmelidir diyor.

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Osman Berlin madem bu kadar yardımseverdirler neden Asya Bebeği görmediler diye sordu

Ceplerinde akrep yoktu, 1 milyonu verselerdi, çocuğumuzun tedavisi için destek olurdu

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Ah be Osman gardaş, eğri ok hedefini bulmaz bunlar Tatari topaç gibi dönüyor

Lastik ekris yaparsa babamın adı hıdır, elimden gelen budur deme hesabı yapılıyor

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Sucuoğlu, 24 Ekimdeki kurultayda %60 oy alarak seçimi ilk turda biterecem dedi

Saner’in cırlaklık yaparak maç ortasında, kural değişikliğine gitmeye çalıştığını söyledi

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Saner oyun oynamıyor, maç da yapmıyoruz, Salgında Kurultay mı yapacağız diyor

İnsanları salgında sandığa götürmeyelim diyerek kurultaydan yan çizerek kaçmaya çalışıyor.

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ABD ve Rusya’ya diz çöktüren Taliban, eskiden radikal dinci, şeriatçı ve baş teröristi

Şimdi din kardeşliğine evirilip, iş adamlarının yatırımı için Afganistan’da teröristliği bitti

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Atatürk’e yönelik övgü dolu sözleri sansürlendi

Tercüman’ın, Büyük reformist ve karizmatik lider sansürlemesine Saray sözcüsü de eklendi

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Nedir bu Türkiye’deki bir kesimin yıllardır sürdürdüğü Atatürk düşmanlığı anlayamadık

Boşa koyduk dolmadı, doluya koyduk olmadı laiklik düşmanlığını bir türlü sorgulayamadık

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Akıncı TC’de iktidardakiler ve göreve getirdikleri ile siyasetimizin uyuşmadığı sır değildir.

Anastasiadis gagasını kapatsın, Crans Montana’da çözümü engelleyenlerdendir

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İnsan, Geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın hep şikâyetçisiymiş

Hasan Taçoy, Arıklı’yı hedef tahtası yaptı, Saner, kulağını mutlaka çekmeliymiş

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Ona öyle demezler, hellim ekmek öyle yenmez, kımız içen ile uluorta boy ölçülmez

Boy ölçmeye kalkarsa eski defterler açılarak, dilin söyleyeceklerin önüne geçilmez

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Büyük şef, Ulu Manitu, UBP Parti Meclisinde kurultay gölünü mayaladı ama tutmadı

Ayşaba atma recep salla gitsin belki yutarlar dedi ve anketler ile oranlarını sıraladı

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KKTC denilen coğrafyada bu Yes Sir’cü takımını oldum olası bir türlü anlamadım.

İnanın mahalleye gidecek zübüklerin, angonicikleri ile ne yapacağını sormadım.

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Afroit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan Ada’da, kuzeyden sert eser rüzgârlar

ABD’ye rest, Putin’e otur oracığa be diyenler, büyük şefe kafa kaldıramazlar

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Kırk bir kere maşallah diyerek, 41 zam kazığına bindirildik yol alıyoruz alamete

Zamlardan sonra Ekmek artık Arslan’ın ağzında değil midesinde, gidiyoruz felaket

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Serdaroğlu yaşamını asgari ücretle sürdürmeye çalışanların durumu vahimdir dedi

Mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal verenlerin bizi çıkmaz sokakta bıraktığını söyledi.

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Gaz, ekmek, tavuk, et ve süte, yapılan zam kazığı çok büyük geldi dedi Annem

Hükümet amcası, kazığın yarısını saklamış yakında, görücüye çıkar dedi ofis kızı Sanem

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Arıklı Kıb-Tek teki soyguna kaldığı yerden devam etmek isteyen ihale mafyası, işi azıttı dedi

Akaryakıt numunesi usullere göre alındı ve analiz için laboratuarlara gönderildiğini söyledi

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Ne yazık ki, yeterli ineğimiz yok ama kazığı yedikçe susan, koyun sayımız oldukça fazla

Aşı yerine koyun getiren başbakan, ülkedeki Öküz sayısından da oldukça memnun aslında.

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Türkiye, Uruguay'dan yıllar önce 6.5 Milyon Euro’ya Lugano’yı sonrasında Mustera’yı getirdi.

Anamız, Uruguay’da ineklerin tanesinin,1.800 Euro, bizde koyunların beleş olduğunu öğrendi

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Neticede bir özet yaparsak, mesele, milyonlarca Euro ödeyerek inek getirmek değil yeğen

Mesele, inek yerine otur deyince oturan, höt deyince susan koyun yetiştirmektir baş eğen

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her cümlesinde Güney Kıbrıs’ı tanımam diyor

O tanımam dedikçe Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı sportif etkinliklerde protokol önünden geçiyor

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Tanımam dedikçe futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol, derken girmedik salon bırakılmadı

Tanımadığımız Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağına resmi geçitte selam durmaktan geri duramadık

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Bizim Yes Sir ve Emredersiniz Efendim takımı tüm bunları gördükçe üç maymunu oynuyor

Hani be ama tanımazdınız deme yerine, tekme yiyen Ciğercinin kedisi olmayı tercih ediyor

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Sendikalar, temizleyin diyor 95 yaşındaki İhtiyarın pipisine dönüşen fosilleşmiş dinoları

Hizmet bekleyen bilgi küpü ve enerji dolu gençlere emanet edin anasını sattığımın iktidarı

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Erhürman memleket yangın yeri, halkın umutlarını öldürmelerine izin vermeyeceğiz dedi

Dütümüze zam kazığını, dilimize kiliti, ayağımıza prangayı koyanlara ne yapacağını söylemedi

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Ayşaba bu işler atıp tutmak ve hava atıp mindere çıkmadan boşa sallamakla, olmaz diyor

Almanya’dan gelip, heykele ve villalara savaş açan Turgay Hilmi’yi örnek almalarını söylüyor

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Beşparmakların yeşiline neşter vuran ve ağaçları keresteye dönüştüren villaların yapımı durdu

Villaların yapılacağı yer, piknik yapan insanların şarkıları ve şen kahkahaları ile neşe doldu

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Ben yaparım olur, bizi üzenleri üzeriz beğenmeyenin Dikomoya kadar yolu var dediler

Hadde bara anca gidersiniz diyenlere, biz üzülmez ancak böyle üzeriz deyiverdiler.

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Gürcafer emlak ve inşaat sektöründe tehlike çanları çalıyor satışlar %50 düştü dedi

İdare eksikliği ve aç gözlülük nedeniyle, KTHY ve ETİ’ den sonra sıra bize geldi diyemedi

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Vallahi hep bana yine bana şarkısını dinlerken kafa emme basma tulumba gibi sallanmaz

Acizmendiler gibi kafa sallarken, gelecek de bir gün gelecek sözü inanın hiç hatırlanmaz

Temel ve altınlar

Temel’in küçük takası, 12 kişilik tayfasıyla Karadeniz’in engin sularında ilerlemektedir.

Temel tayfalarını yanına çağırmıştır. Onlara şöyle der: -Tayfalarum, ha burada bir teneke altinumuz olsaydu ne yaparduk?

Tayfalar: -Uyyy onları paylaşirduk. Temel tamam der ve altınları paylaştırmaya başlamıştır:

-Uyy… yirmi altin bana, bir altın size, yirmi altın bana, bir altın size…diyerek altınları paylaştırır. Uşaklar buna kızarak itiraz eder ve aralarında müthiş bir kavga başlar. Kıyasıya dövüşürler.

Daha sonra Rize’ye geldiklerinde durum mahkemeye yansımıştır. Mahkemede hakim olayı sorar.

Hem Temel, hem de Uşakları olduğu gibi olayı anlatır. Bunun üzerine Hakim: - tamam o zaman getirin altınları, dediğinde, hepsi bir ağızdan: -Hakim beycigum, bizum altinumuz falan yoktur, olacağinu farz etmiştuk.