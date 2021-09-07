Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR
İstem dışı Ana rahmine düşünce sağlıklı yaşa deyip adını ‘KKTC ’ koydular
Emir Eri hastalığından muzdarip Prematüre olduğu anlaşılınca şaşıp kaldılar
Bol Kepçe Lokantasında çukur tabakları dolduranlar ana hımm deyince oturuyorlar,
Devletin kesesinden, Oğula orman arazisini, yandaşa vatandaşlığı dağıtıyorlar
Ersan Saner, ellerini ovuşturarak bu defa yırttık ‘Reis’ bana kol kanat geriyor dedi
Reis, markayı megapse, karizmayı perişan-ül sefil ettin diyerek no destek deyiverdi
Kutlucuğum oğlancık iş kuracak, bir orman araziciği verdimse verdim kime ne demiş
Hazret sanki babasının malıdır Kanuni gibi kendini memleketin sahibi bellemiş
Kurultay tartışmaları, parti içi hesaplaşmalar, yandaş atamalar hızlıca devam ediyor.
Reisin karışmayız sözünden sonra Saner’in tespihindeki tespih taneleri saçılıyor
UBP’de dağılan tespih taneleri, Yeniçeri gibi ‘Kazan’ kaldırmak için hazır bekliyor
Bu iş bitti diyerek ellerini ovuşturana Nannik’ yaparak, Orta parmağını gösteriyor
Oğuzhan Hasipoğlu aslında insan kedi gibi miyavlamayıp, Aslan gibi kükremeli
Petrolü denize salan Esat mı, Eset mi, ne halt ise gidip ona gününü göstertmeli
Ayşaba vay be analar ne evlatlar doğuruyor, bugüne kadar hiç fark etmemiştik
Piyade ile dağa çıkacak olan Ertuğruloğlundan sonra böylesi bir efeyi görmemiştik
Serdar Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına yönelik duyarsızlığa isyan etti Devleti kuran bir lidere yönelik bu vurdumduymazlık şaşkınlık ile illallah çektirtti
Aileyi hayırsız evlat, esnafı asık surat, zengini arsız avrat, şoförü aşırı sürat, bitirir
Millete ise malum siyasetçinin, saat başı değiştirdiği kararları yandım anam dedirir
Taçoy erken seçim mantinini göğüsleyip işte bu kadar misterler diyecekmiş
Kazanmazsam bir bakanlık sonrasında alırım ve desteğim Saner’e diyecekmiş
Erhan Arıklı, YDP sekiz cephede savaşıyor ama savaştan ezerek çıkacak dedi.
%5’i boş verin, Hodri Meydan gelin seçim barajını %10’a yükseltelim deyiverdi.
Üye sayısı açısından YDP ikinci partiymiş, laf ile peynir gemisi yüzdürülmezmiş
Laf ile yüzdürülseymiş, sandıktan çıkmak için okyanus kadar da tereyağı istermiş
KKTC’nin evliya çelebisi Tatar, Kütahya'dan bildik masallar dizisini yine sıraladı
50 senedir federasyon temelinde müzakerelerde oyun oynandığını vurguladı
Hayme Ana'yı Anma Şenliklerinde sallama ve yüksek atma rekorunu kırdı
Bu başarısı nedeniyle cevherlerini sergilemesi için New York daveti kaptı
Kudret hoca, Prematüre bebeğin yükü büyüktür bu takım ile maç kazanılma diyor
İki pası bile beceremeyenlerin rakip kaleye organize pasla gidemeyeceğini söylüyor
Erhürman Hükumet, esnafa ve özel sektöre onların devleti olmadığını kanıtladı
Esnaf ve özel sektörü geçtim memur ve sağlıkcılara da andilla koyarak bakakaldı
Doktor, hemşire, sağlık çalışanları, çok yoruldu, bitti, tükendi ama gören yok
onlara bakarak, Gutsilli kalana dek keyifle cigarasını tüttüren siyasetçimiz çok
Şener Elcil en başarılı aşı NOVAVAX getirildi ama efendiler üzerine atladı dedi
Sırça köşkte oturan koltuk sahiplerinin Novavax ekmek kadayıfını yediğini söyledi
Boğazımızda hıçkırık olanları ne aksırsak ne tıksırsak nede öksürsek atamıyoruz
Seçim zamanında oğlancık ve gıccacık için dopdolu 5 senemizi heba ediyoruz
İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır biraz su görünce hemen çamurlaşır derler
Çamurlaşanları geçtik, yağdanlık ve graso olup onurlarını hepten öldürürler
Sabah akşam şükran çekenler hep anamızı sorarken, neden babayı hatırlamıyor
Bel büküp namaz duruşunu alıp el pençe dururken acaba hangi yağı kullanıyor
Kubilay Özkıraç, El Sen ve çalışanların gücünü bölmek isteyenler var dedi
Özelleştirme yolunu açmak için ellerini uzatmasınlar ceryanın tepeceğini söyledi
Aslan Bıçaklı sendikalar kedi gibi miyavlamayıp, hep birlikte Aslan gibi kükremeli
Bıçak olup, Aslan gibi kükrediğini sananları, süt dökmüş kediye döndürmeli
Hükümet, halkı Zam manyağı yaparak, cep delik cepken delik moduna soktu
Aslında patlayan bizim cüzdan ile pantolondu ve inanın hepsi ahristo oldu
Bu durumlara baktıkça bakın yine tepem attı ağzım bozulacak basacam kalayı.
Otur Arap kalk Arap modundayız yiyemiyoruz, tatsız tuzsuz masadaki salatayı
Irkad, YKP'den istifa etti, bağımsız Meclis üyeliğine devam edeceğini söyledi
Başlarından bin beytambal kalsın demedi ama bardağın taştığını belirtti.
Maşallah efendilere dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak deniyor
UBP başta olmak üzere alayı birerli kolda ceket iliklerken selam duruyor
Söylenenleri dinlerim, döner dikkatlice okurum ama anlamam, bilmece gibi
Zaten esamesi okunmuyor bizim Yavrunun dünyada sanki bir Acem kölesi
Emir erlerinin yalama olan koltuk sustası dönerken birgün pat diye kırılacak
Bir bakmışız sandıkta başı gözü yarılanlar ah ne yaptım diye hayıflanacak
FIKRA
PAPAZIN KIZI
En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.
Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.
Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.