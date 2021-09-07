Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

İstem dışı Ana rahmine düşünce sağlıklı yaşa deyip adını ‘KKTC ’ koydular

Emir Eri hastalığından muzdarip Prematüre olduğu anlaşılınca şaşıp kaldılar

Bol Kepçe Lokantasında çukur tabakları dolduranlar ana hımm deyince oturuyorlar,

Devletin kesesinden, Oğula orman arazisini, yandaşa vatandaşlığı dağıtıyorlar

Ersan Saner, ellerini ovuşturarak bu defa yırttık ‘Reis’ bana kol kanat geriyor dedi

Reis, markayı megapse, karizmayı perişan-ül sefil ettin diyerek no destek deyiverdi

Kutlucuğum oğlancık iş kuracak, bir orman araziciği verdimse verdim kime ne demiş

Hazret sanki babasının malıdır Kanuni gibi kendini memleketin sahibi bellemiş

Kurultay tartışmaları, parti içi hesaplaşmalar, yandaş atamalar hızlıca devam ediyor.

Reisin karışmayız sözünden sonra Saner’in tespihindeki tespih taneleri saçılıyor

UBP’de dağılan tespih taneleri, Yeniçeri gibi ‘Kazan’ kaldırmak için hazır bekliyor

Bu iş bitti diyerek ellerini ovuşturana Nannik’ yaparak, Orta parmağını gösteriyor

Oğuzhan Hasipoğlu aslında insan kedi gibi miyavlamayıp, Aslan gibi kükremeli

Petrolü denize salan Esat mı, Eset mi, ne halt ise gidip ona gününü göstertmeli

Ayşaba vay be analar ne evlatlar doğuruyor, bugüne kadar hiç fark etmemiştik

Piyade ile dağa çıkacak olan Ertuğruloğlundan sonra böylesi bir efeyi görmemiştik

Serdar Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına yönelik duyarsızlığa isyan etti Devleti kuran bir lidere yönelik bu vurdumduymazlık şaşkınlık ile illallah çektirtti

Aileyi hayırsız evlat, esnafı asık surat, zengini arsız avrat, şoförü aşırı sürat, bitirir

Millete ise malum siyasetçinin, saat başı değiştirdiği kararları yandım anam dedirir

Taçoy erken seçim mantinini göğüsleyip işte bu kadar misterler diyecekmiş

Kazanmazsam bir bakanlık sonrasında alırım ve desteğim Saner’e diyecekmiş

Erhan Arıklı, YDP sekiz cephede savaşıyor ama savaştan ezerek çıkacak dedi.

%5’i boş verin, Hodri Meydan gelin seçim barajını %10’a yükseltelim deyiverdi.

Üye sayısı açısından YDP ikinci partiymiş, laf ile peynir gemisi yüzdürülmezmiş

Laf ile yüzdürülseymiş, sandıktan çıkmak için okyanus kadar da tereyağı istermiş

KKTC’nin evliya çelebisi Tatar, Kütahya'dan bildik masallar dizisini yine sıraladı

50 senedir federasyon temelinde müzakerelerde oyun oynandığını vurguladı

Hayme Ana'yı Anma Şenliklerinde sallama ve yüksek atma rekorunu kırdı

Bu başarısı nedeniyle cevherlerini sergilemesi için New York daveti kaptı

Kudret hoca, Prematüre bebeğin yükü büyüktür bu takım ile maç kazanılma diyor

İki pası bile beceremeyenlerin rakip kaleye organize pasla gidemeyeceğini söylüyor

Erhürman Hükumet, esnafa ve özel sektöre onların devleti olmadığını kanıtladı

Esnaf ve özel sektörü geçtim memur ve sağlıkcılara da andilla koyarak bakakaldı

Doktor, hemşire, sağlık çalışanları, çok yoruldu, bitti, tükendi ama gören yok

onlara bakarak, Gutsilli kalana dek keyifle cigarasını tüttüren siyasetçimiz çok

Şener Elcil en başarılı aşı NOVAVAX getirildi ama efendiler üzerine atladı dedi

Sırça köşkte oturan koltuk sahiplerinin Novavax ekmek kadayıfını yediğini söyledi

Boğazımızda hıçkırık olanları ne aksırsak ne tıksırsak nede öksürsek atamıyoruz

Seçim zamanında oğlancık ve gıccacık için dopdolu 5 senemizi heba ediyoruz

İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır biraz su görünce hemen çamurlaşır derler

Çamurlaşanları geçtik, yağdanlık ve graso olup onurlarını hepten öldürürler

Sabah akşam şükran çekenler hep anamızı sorarken, neden babayı hatırlamıyor

Bel büküp namaz duruşunu alıp el pençe dururken acaba hangi yağı kullanıyor

Kubilay Özkıraç, El Sen ve çalışanların gücünü bölmek isteyenler var dedi

Özelleştirme yolunu açmak için ellerini uzatmasınlar ceryanın tepeceğini söyledi

Aslan Bıçaklı sendikalar kedi gibi miyavlamayıp, hep birlikte Aslan gibi kükremeli

Bıçak olup, Aslan gibi kükrediğini sananları, süt dökmüş kediye döndürmeli

Hükümet, halkı Zam manyağı yaparak, cep delik cepken delik moduna soktu

Aslında patlayan bizim cüzdan ile pantolondu ve inanın hepsi ahristo oldu

Bu durumlara baktıkça bakın yine tepem attı ağzım bozulacak basacam kalayı.

Otur Arap kalk Arap modundayız yiyemiyoruz, tatsız tuzsuz masadaki salatayı

Irkad, YKP'den istifa etti, bağımsız Meclis üyeliğine devam edeceğini söyledi

Başlarından bin beytambal kalsın demedi ama bardağın taştığını belirtti.

Maşallah efendilere dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak deniyor

UBP başta olmak üzere alayı birerli kolda ceket iliklerken selam duruyor



Söylenenleri dinlerim, döner dikkatlice okurum ama anlamam, bilmece gibi

Zaten esamesi okunmuyor bizim Yavrunun dünyada sanki bir Acem kölesi



Emir erlerinin yalama olan koltuk sustası dönerken birgün pat diye kırılacak

Bir bakmışız sandıkta başı gözü yarılanlar ah ne yaptım diye hayıflanacak

FIKRA

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.