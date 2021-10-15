Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR
Genç TV’de bizim Nazar rahat durmayarak, soruları ile Saner’i sıkıştırıp durdu
Acı acı gülümseyen Saner sinirini belli etmeden istifa edeyim mi diye sordu
Fil ile yatağa girip de ezilenlere bakan Saner, sırada kimin olduğuna baktı
Başkanlar hep kendine yontanlara bakıp orta parmağını kaşımaya başladı
Tomofili tumba ettin kaporta darmadağın ‘bırak’ artık denilince istifayı bastı
Millet yaramızı gördükçe tuzluğu kapıp gelen zamtonlardan kurtulduk göbeği attı
Şu bizim Nazar rahat durmuyor dedim ya, bukez Arıklı’yı dürtükleyip durdu
Millet, Arıklı’nın açıklamalarını duydukça vay be dedikten sonra kudurdu
Meğer Arıklı’nın yapmak istediği olumlu işler meşhur bürokrasimize takılıyormuş
Bürokrasi kadayının üstüne Dursun Oğuz da ‘Para yok’ dondurması koyuyormuş
UBP’li Bakana Zümrüdü Anka kuşu gibi gak-guk deyince parayı basıyormuş
Ortaklara gelince, Ana bize, bizde size nakaratını tekrarlayıp Nayır diyormuş
Alınan ancak hayata geçirilmeyen kararlar kabağı Arıklı’nın başında patlatıldı
Saner ise ellerini ovuşturarak uzaktan kıs kıs gülerek beter ol mesajı yolladı
Ünlü düşünür İhering, Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır demişti
Adalet abla, ben böyle adaletin diyerek evinin önünde müşteri beklediğini belirtti
Genç TV’de Nazarı dinleyen, Hakkı dayı ile Vicdan abla sinirden hastanelik oldu
Adil bir düzen diyen Adil amca ise kendini son yolculuk için hocanın karşısında buldu
Arıklı, akaryakıtta alangirli oyunlar dönüyor iki şirket 100 milyonu hüplüyor dedi
İki şirketin cebine giren 100 milyonun, Maliyenin kasasına girmesi gerektiğini söyledi
Dünyadan haberi bile olmayan bazı Murkolar, luggolarından bakarken Mannoslaştı
Aynı nehirde iki kere yıkanılmayacağını bir türlü öğrenemedikleri için soysuzlaştı
Tufan hoca seçim noktasında, iş ceza kesmeye kaldıysa, hakimde biz, savcıda biziz dedi.
25 krş.’a balık ekmek eskidendi, Bor’un pazarı geçti bugünün Pazartesi olduğunu söyledi
Hala bazı partilerin çok özel olduğunu değdikleri hayatı cennete çevirdiğini öğrenemedik
Gıccaccık ve oğlancığa sağlanan menfaatlerle bu yolların aşılamayacağını belirleyemedik
Cemal Hoca, UBP’nin 4 parçaya, parti başkanını seçmede de ikiye bölündüğünü söyledi
Yolcudur Abbas olandan hayırlı iş beklemek ölü gözünden yaş beklemek demektir dedi
Batıda kovit belası, Ortadoğuda yaşama telaşı, bizde ise seçim ve kurultay sancısı sürüyor
Bazı partilerimiz ise istifa sonrasında acaba ‘Anamız’ beni de görürmü sendromu yaşıyor
Kudret oğlum UBP ile yatağa girmeden pijamalarını büyük giy seneye de demişti annesi
Bu yüzden hep bir beden büyük geldi koalisyon ona siga siga çıktı bu ortaklığın ceremesi
Ruleması bozuk tekerlek gibi laşga olan Meclisin boş masaları Cin ile top oynamakta
Cin gol attıkça boş masalara bakarak, bunları anladık ama vatandaş nerede diye sormakta
Halis Zeytinyağına bulandırılmış Zam kazığı yemekten koltuğa bile oturamıyoruz
Zamtonların armağanı Kıymıksız ‘Zam Kazığını’ girdiği yerden nedense çıkartamıyoruz
Güven Bengihan, hükümetin istifa ettiği gün ‘apar topar’ yaptığı istihdamı eleştirdi
Kendini dev aynasında gören Narsist’lere ‘Yok artık’ salvo atışlar ile verdi veriştirdi
Memleketin dingili koptu ünlü Avukatlarımızdan Serhan Çınar bile mahkemede teminata bağlandı
Kraldan kralcı olmanın faturasını, gösterişli kariyerine çizik atıldığını mahkemeye çıkınca anladı
Brave Hard’larımızdan Ahmet Serdaroğlu, Yahu iktidara gelenler hep bizi öpecek mi diyor
Hep anamızı soracağınıza birazda babamızı sorsanız çok memnun kalacağımızı söylüyor
Manavoğlu, Yemin etmişler, koltuk oradayken kimse onları biricik aşklarından edemezmiş dedi
Dört tambura beş ogga Hayatı "HD" kalitesinde yaşayanların koltuktan vaz geçmeyeceğini söyledi
Özdenefe yaşanan hukuksuzluklardan bahsederek, hukukun ‘Guguk’ yapıldığından dem vurdu
Mecliste, bazılarının gözünün içine bakarken onları yerden yere vurarak luggolarında boğdu
Nami, Mehter takımının arkasından kahramanlık marşları ile gidenlerden badyayı yedik diyor
Osmanlının torunlarıyız nidaları ile sonrasında Anastasiadis’i baskılardan kurtardığımızı söylüyor
Kendisini göz boyası ile süsleyen Körlerle gece yattık ama sabaha şaşı çıktık yataktan
Zamtonların hart diye geçirdiği kazıklardan bakışımız bile değişti göremez olduk essahtan
Gece yatarken emret Anam diyenler tarafından Kültürümüz, benliğimiz herşeyimiz, değişti
Sabah yataktan kalkarken bu ne diyenlere beğenmiyorsanız çekip gidin buralardan denildi
Yazık ki ne yazık, bizler o Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini bir türlü öğrenemedik
Camdaki ciğere bakıp salya akıtırken, Ciğercinin tekmesini alışkanlık haline getirdik
Türkiye’ye girişte, elinde değnek soruyor girdiğimiz sırada Anamız, senmisin Roma’yı yakan?
Hık mık ederek Neron suçsuzdur evet bendim demek zorunda bırakılıyor Kıbrıslı gariban
Ali, Ahmetlere siz Türkiye için tehlikelisiniz, sizin girmeniz halinde güvenlik zafiyeti olur denildi
Cumhur, başbakan ve bilumum lilliyetçi takımı ile yaşa Varol harbiye marşı eşliğinde heşa çekildi
Şimdi moda Din iman telalığına soyunmak ve Erdoğan beni daha çok seviyor edebiyatı yapmak
Elleri ovuşturarak gelecek destek ile koltukta HD kalitesinde boş gezenin boş kalfası olmak
Erken seçimde çoğu pandoranın kutusundan çıkamayacak ve gidecek angoniciklerin yanına
Tarihin siyasi çöplüğünde, gözden düştükleri için yüz süremeyecekler padişahın kaftanına
Fıkra
Bir albay, bir er, bir yaşlı kadın ve bir de genç kız trende aynı kompartımanda yolculuk etmektedir.
Tren bir tünele girip kompartıman karardığı zaman, MUCUK bir öpücük sesi ve ardından ŞIIIRRAKK ! diye bir tokat sesi
duyulur.
Tünelden çıktıktan sonra yaşlı kadın
"Aferin genç kıza. Nasıl yapıştırdı tokadı" diye düşünmekte ve kafasını sallamaktadır.
Genç kız da "Zevksiz herif, bu morukta ne buldu ki, bi de öpmeye kalktı ama kadın da iyi yapıştırdı." diye düşünmektedir.
Albay ise "Ulan bizim eşoğlusu er, kızı öptü, tokadı biz yedik." diye yanarken er de içinden şöyle düşünmektedir:
"Hehee aferin lan bana elimi öpüp nasıl yapıştırdım tokadı albaya..."
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