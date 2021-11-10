Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR
Ersin Tatar, egemen, bağımsız bağlantısız, KKTC’i tanıtmak için yiro yiro dolaşıyor
KKTC’yi Gaziantep, Urfa, Of ile ücra köy mezralarında tanıtım diyerek göbek atıyor.
KKTC’yi tanıyoruz diyen Erdoğan’ın çok hasta olduğu söylentisine yalan deniyor
Üniversite diploması iddiasını HAK partisi sürekli gurcalamadan da geri durmuyor.
Yahu bu iddianın kanıtı yok, atı alan Üsküdar’ı geçti, atın kaldırdığı tozu görüyoruz
Seçim ile değil sanal "HD" kalitesinde iddialar ile ayranı kabartmaya çalışıyoruz.
KKTC bebemi Faiz amcam kuracağım hükümet ile ben kurtaracağım diyormuş
Kurtardıktan sonra talimatlar ile yanaktan makas alıp bizi öpeceğini söylüyormuş
Ben Sucununoğlu’yum solina delinse bile yapıştırıp su koyvermeyeceğim dedi.
Emir, solinayı kesince, Liste ve Nuray Hanım ile memleketi bataklığa dönüşüverdi
Oluşan bataklıktan kurtulmak isteyen halka, tutunması için zam kazıklarını attı
Kazıklar yağlı olduğu için bataklıktan kurtulmak isteyenlerin, başka yerlerine kaçtı
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını bir türlü öğrenemedik
Solina patladıktan sonra suyun toprağı çamurlaştıracağını nedense belirleyemedik
UBP-DP seçim hükümeti 2 aylık sürede, Türkiye’den kabloyla elektrik getirecekmiş
Uyusunda büyüsün bebem masalına atma Recep din gardaşıyız dememiz gerekmiş
Oğuzhan Hasipoğlu, erken seçimde, bu hız ile tek başımıza iktidara geleceğiz diyor
Çorak tarlada bostan yetişmeyeceğini ve Loforiyoların müzelik olduğunu göremiyor
Köroğlu’nun tüfek icat oldu mertlik bozuldu sözüne Saner video ile katkı koydu
Türkan Şoray Yeşilçam’ın kanunlarını, Gönül Yazar tarihini, Saner’de Nü’ ile oydu .
İletişim çağından ışınlama çağına, sonrasında video çağına alabildiğince ilerliyoruz
95’lik ihtiyar pipisine dönüşen bazı siyasetçilerimizi koltuklardan temizleyemiyoruz
KKTC bağımsız, egemen dedik ve koskoca ‘Yavru’yu yolgeçen hanına çevirdik
Salman Salman gibi tacizcilerin elinden ne uçan nede kaçanı kurtarmayı becerdik
AK Parti KKTC Kadın kolları başkanı Nurcan Yardımcı UBP PM’ye seçilmemişmiş
Olsun karnına vurulunca ah Faiz amcam yetiş sandıkta kaldım kurtar deyivermiş,
UBP’de Malkoçoğlu’nun yerini, şimdilerde yeni türeyenlerden asan kesenler aldı
Liste elde, kesmeyen küt kılıç ile vurun ha diyerek kuru gürültü ile tozu dumana kattı
Tufan Erhürman, Lale devrini sonlandırmak için Kurtuluş savaşına hazırlanıyor
Pargalı Faiz Paşa’yı çıkmaz sokağa bırakıp, yolun açık olsun diyeceği söyleniyor
Ahmet Serdaroğlu ve Güven Bengihan, yaktınız viran eylediniz narasını bastı
Yaramızı görüp, tuzluğu kapıp gelen murkolar için sakın oy verme çağrısı yaptı
Yüzlerine tükürülecek onlarca surat varken, neden yerlere tükürülüyor anlamadım
Kazmir yerine ucuz kumaş oldukları anlaşılanların baş tacı edildiğini soramadım
Suyun çamurlaştırdığı siyasi arenada ne hikmetse birden Üstel’in ayağı kaydırıldı
Daha önce ayağı kaydırılan Pilli, bayrağı devraldım LAfonten’den masalları saydırdı
Tolga Atakan, uçuyoruz diyenler haklı çıktı insanımız gerçekten ruh olup uçuyor
Borç harç ve geçim sıkıntısı, insanımız ile Yükseköğrenimi Allah’ın katına çıkartıyor
Narin Şefik, 60 günlük seçim yasakları için seçim tarihi düğmesine basın diyor
Tarih erteledikçe tehlike çanları kulak tırmalıyor artık noktanın konmasını istiyor
Nihayet çözdük, beyler vicdan denince Ahmet dayının kızı ’vicdanı’ biliyormuş
Refah içinde yaşadıklarından, asgari ücretlinin halini FAGO ile bile göremiyormuş
Turgay Hilmi ve Cemal Tunceri, sanat ve kültür yönünden büyük prestij kazandırdı
İki değerli insanımızı görmeyenlere, ağzımla sövmüyor ama bir yerim ile gülüyorum
Serdar Denktaş, Orhan Gencebay’dan esinlendi ve batsın siyaset artık yokum dedi,
Eskiden para ile ona oy verenler, can hıraş içinde, harakiri yapacaklarını söyledi
Ayşaba yahu hemen bozulmayın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanına gidersiniz
Bundonuza ne düşerse helalinden üç beş kuruşu oy için cebinize koyuverirsiniz
KKTC for Ever dedik, prematüre bebeği sorma gir, sormadan çık hanına çevirdik
Katil, uyuşturucu taciri ve mafya ile Suçluların güvenli sığınağı haline getirdik
Özersay, bizi yönettiğini sananlar, ekmek kadayıfının üstüne ekşiyi boca etti diyor
Hocam, ineğimiz yok, Allah’a şükür Koyun ve öküz sayımızın çok olduğu söyleniyor
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Metin Marasali, tabloya bakarak, bu halka yapılanların az bile olduğunu söyledi
Meselenin, özgür sokak kedisi olup, koyun ve öküz olunmaması gerekir dedi
İzlem Gürçağ’a bakan yapılacağı sözü verildikten sonra soğuk su ikram edilmiş
Seçim ringinde ters bir yumruk alacak liderin nockaut olacağı unutuluvermiş
Ah be İzlem vekilim bazıları yeni koltuklarına sevdalandı gözleri kimseyi görmemekte
Söz vermelerine karşın kendinden başkasını gözü görmeyince kimseyi sevmemekte
Neyse bizler yeniden bindik bir ‘Seçim Alametine’ hep birlikte gidiyoruz felakete
Bilmem halka attıkları zam kazıkları sonrasında birileri kına yakar mı münasip ete
Plümer Osman, davul zurna ile tavşan avuna gidilmeyeceğini bazıları öğrenecek
Halka yandım anam şarkısını koro halinde söyletmenin bedelini faizi ile ödeyecek
Ayhan Mahşeker, birileri mezardakilerin pişman oldukları şeyler için,birbirlerini yiyor
Koltuk hastaları çanağa ne doğrarsa kaşıklarına onun çıkacağını unutmasın diyor
Kaykay ile gidiyordu
Üç adam ölür ve cennete giderler. Sorgu meleği birincisine sorar, "Seni cennete yollamadan önce sana bir sorum var: Karına karşı sadık oldun mu?" Adam yanıtlar; "Evet, asla bir başka kadına bakmadım." Sorgu meleği, "Şuradaki Rolls-Royce'u görüyor musun? O senindir. Cennetteyken kullanabilirsin.." Sorgu meleği ikinci adama da aynı soruyu sorar ve şu cevabı alır; "Bir kez karımı aldattım ama bunu ona itiraf ettim. Beni bağışladı ve mutlu yuvamızı kurtardık." Bunun üzerine sorgu meleği, "Şuradaki Mercedes'i görüyor musun? Cennetteyken onu kullanacaksın.." der ve üçüncü adama da sorar, "Karını hiç aldattın mı?" Adam yutkunur ve şöyle der; "itiraf edeyim ki; bulduğum her kıza asıldım ve her fırsatta onlarla yattım, birçoğu ile beraber oldum. Üzgünüm." Sorgu meleği; "Ehh" der, "Ama temelde iyi bir adamsın. Şuradaki eski vosvos'u görüyor musun? Cennette onu kullanacaksın." Bunun üzerine üç adam vedalaşır, arabalarına atlar ve kendi yollarına giderler. Birkaç hafta sonra ikinci ve üçüncü adam birlikte gezerlerken barın önünde birinci adamın Rolls-Royce'unu görürler. Bara girdiklerinde adamın perişan bir halde, etrafındaki boş şişelerin arasında salya sümük oturduğunu görürler ve şaşırırlar. "Heyy! ne oldu sana?" der ikinci adam, "Cennettesin, altında bir Rolls-Royce var, hersey mükemmel ama sen niye bu haldesin?" "Bugün karımı gördüm!" der birinci adam. Diğerleri; "Aaaa! ne kadar güzel, peki derdin nedir?" diye sorarlar. Adam içini çekerek konuşur, "Kaykay'la dolaşıyordu..."
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