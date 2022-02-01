Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Taşlamalar

Faiz Sucuoğlu, ilk görüşmesini Fikri Ataoğlu ile yaparak görüşünü bildirdi

Hükümeti kuracak 3 partinin 8 bakanı UBP, 3’ün biri HP ile DP’nindir dedi.

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Oğuzhan Hasipoğlu ya üçlü koalisyon ya da CTP ile gerdeğe gireceğiz diyor

Sanki bu evliliğe daha önce oyları budanan CTP’nin balıklama atlayacağını sanıyor

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Milletvekili adayları emme basma tulumba gibi hop dedikçe kafa sallıyorlar

Seçim bitince köylü köyüne evli evine diyerek koltuk için su koyveriyorlar

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Ne olacak bu KKTC gemisinin hali, lastiği fena patladı, yannama gidiyor

Başbakan ülkeyi refahtan çatlatıp patlacamış, komprosör ile hava basıyor

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Perşembe günü indirim yapılacak ve refah seviyesi Ozon tabakasına çıkacaktı

İndirim yerine Perşembe günü ‘Bindirim’ yapılınca az daha millet mevta olacaktı

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Doç. Dr. Sertaç Sonan Ekonomi dibe vurdu, bu günleri arayacakmışız diyor

Göbek büyüteceğiz diyen başbakanın aksine Kemer sıkacağımızı söylüyor

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Zam kazıkları uçuşurken beterin beteri var, ekmeğin yanındaki zeytinde gidiyor

Bizim çocuklar, baba katık yokmu, ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor

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Neyse, bol kese müdavim, boş laflara karnımız tok, gelelim Evkaf’ın su meselesine

Evlatların sormayı unuttuğu, Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ndeki yaşlılarımızın eziyetine

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Hitler ben, Polonya’daki Auschwitz toplama kampında bile bu kadarını yapmadım dedi

Böylesine güzel bir Ada’da bu kadar sorumsuzluğun yaşanmaması gerektiğini söyledi

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Ayşaba, Nerde bu devlet, nerde kurum ve kuruluşlar ile mülki idare amirleri diye sordu

Zincirlerle bağlı küfürlerimin kilidi ile oynamasınlar, bak fena olur diyerek masaya vurdu

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Skaylap’ın, Nazi kampını andıran vidoesu, 7.7 şiddetinde deprem yarattı ve ortalığı salladı

Bakımevlerinde sorumlu kişiler ile denetlemeden sorumlu şahıslar ne yapacağını şaşırdı

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Açım, bana yemek verin diye yalvaran ninemizin haykırışı yüreklerimizi feci dağladı

İpler ile karyolaya sıkı sıkya bağlı ninelerimizin görüntülerine, İnsan olan herkes ağladı

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Hani bir atasözü var, insan var üzemezsin, küsemez, üzemezsin, varlığına şükredersin

İşte o bizi yetiştirip büyüten baş tacımız büyüklerimize diyemedim bizlerin eserimizsin

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Hasan Sadıkoğlu, 32 kişinin kaldığı bakımevinde 9 kişiyi Cavit amcanın öptüğünü söyledi.

Vicdan abla bu vicdansızlığa artık dayanamayıp kalp krizinden tahtalı köye gideceğim dedi

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Skandal içinde skandal yaşadığımız bakım evi olayında ilaçlarda zaman aşımına uğramış

Mürürü zamana uğrayan ve hiçbir hükmü kalmayan ilaçları birileri yaşlılara ağırlamış

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Yaşlılarımızı Hitleri bile utandıran bu hallere düşürünlerin vicdanı hiç sızlıyormu bilmem

Şov maksatlı söylemler ve icraatlar bitince iyileştirmenin süreklilik arzedeceğini söyleyemem

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Başımızın belası, çağın vebası Covit 19, doktor ve hemşireleri yorup sağlığı yiyip bitiriyor

Dr. Mustafa Taşçıoğlu, be arkadaşlar, Acil doktorları istifa ediyor acile istihdam şart diyor

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Ne güzel nisap hasıl olmayınca Meclisin Teybine boş kaset koyup kafamızı dinliyorduk

Seçtiklerimiz, uzun hava makamında, gazel okunmaya başlayınca saçlarımızı yoluyorduk

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Yaşlı, genç demiyoruz ülkece hepsimiz bindik bir seçim alametine gidiyoruz ülkece felakete

Borç harç, mazbata, faiz derken boyük böyük efendilerimiz sayesinde çıkamıyoruz selamete

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Havassu Garayanni modundakiler 40 bin Törkiş Liralık koltuklara bakıp salya akıtıyor

Hadde ama acele edin de biran önce ceplerimiz şenlenip zik çalıp bayram etsin diyor

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Dağ, tepe, ova, derken, sıra yeniden dere yataklarına geldi ve doldurmadan edemiyoruz

Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Hülya Davulcu, izinler verildi birşey yapamıyormuşuz

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Anasının kuzusu prematüre bebeğe yapılanları önüme gelene birbir sordum bunlar reva mı?

Dingili kırılan siyasetin ekris yapan lastiği ile ayakları kırılan koltukların ayakları onarılacak mı?

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Cemal hoca istifa etti ve giderayak yapılanlar nedeni ile içinde dışında ne varsa hepsini boşattı

Akıncı’yı eleştiri yağmuru dışında bırakmayarak daramalı tüfek ile birkaç kurşun da ona fırlattı

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Hayal kırıklığı içindeyim diyerek, Akıncı’nın tavrınında bunda büyük etkisi olduğunu söyledi

Verilen desteği unutarak, bencil davrandı ve kadirşinaslık duygusu erozyona uğradı dedi.

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Atı Alan Üsküdarı geçti, Allah kerim diyoruz ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu unutmuyoruz

Allah’ın Kerim’in kuyusuna inilince bir türlü yukarı çıkılamayacağını tecrübelere dayanarak söylüyoruz

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Dikili Taş politikacıları hizmet için geldik, refah seviyesinı çok kısa sürede yükselteceğiz diyor

Açıklamaları duyanlar sinirden kudururken, orta parmaklarını, kan çıkıncaya kadar kaşıyor

ŞAKA YAPIYORSUN

Adamın biri iş başvurusunda bulunmuş.

Görüşmeye çağırmışlar; görüşme esnasında yönetici sormuş;

– Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder?

Arkadaş saymaya başlamış;

– Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kirası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur, maaş olarak da 3000 dolardan aşağı çalışmam…

Şirket yöneticisi, dinler ve

– Biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya’da bir villa vereceğiz, ayrıca bizim bu pozisyonumuz için planladığımız maaş 6000 dolardı, demiş.

Bizim elemanın gözleri fırlamış;

– Şaka yapıyorsunuz, demiş.

Şirket yöneticisi yapıştırmış;

– Önce siz başlattınız…