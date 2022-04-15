Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

Fuat Oktay işaret parmağını oynattı, hade gelin deyince Mahşerin 4 atlısı Ankara’ya gitti.

Yeter artık yaptığınız masgaralık, uslu çocuk olun ve protokolu imzayın deyip fırça çekti

Saray Önü politikasından biyat politikasına geçin, eller göbekte peki efendim deyin dedi

Dikili Taş altında, satranç oynama yerine atılan zarın oynandığı tavlaya bakın deyiverdi

Nuh zamanından beridir bitirilmeyen Ercan Havaalanı birerli koldaki sıraya şahit oldu

Sunat Atun, ne be ama yaptıklarınızı unutup elinizi sıkmamımı beklersiniz diye sordu

Beleş bağlandığım Wİ-Fİ olsanız bile inanın bu dakikadan sonra size bağlanmam dedi

insanı farklı kılan merhamettir vidandır, her kalıbın içindekilerin insan, olmayacağını söyledi

Anasının kuzusu prematüre bebeğin Şeyhülislamını, heşa ile vali yardımcısı karşıladı

Şeyhülislam hazretlerine sizi seviyoruz, desede inanmayın çünkü attı ama yutturamadı

Sucuoğlu, Sadrazam payesine erişince, tırpan ve ağaç budama makinesine dönüştü

Atun ile Üstel’i fasulye gibi nimetten saymam, dişim kesmedi yutamadım ve kalbim küstü

Hasan Taçoy durum çok vahim , kollayın dütü yoksa olacağız Abbas’ın Şerif’in sütü diyor

Demesine diyor da, Memleket yanarken, istihdamların suyundan da koyacağı söyleniyor

İndirdim, bindirdim hükümeti geçen gün indirdiği akaryakıta yine zam yapma hazırlığında

Büyük ikramiyeyim, vurunca tam vururum diyen hükümeti, millet nasıl tepelerim telaşında

Kıb-Tek, milletin iştahını kabartıyor, salya akıtan birileri özelleştirin diye bas bas bağırıyor

Aksa’dan sonra Karadeniz Enerji mammayı kapmak için av köpeği gibi fermada bekliyor

İlk adımı kız atmaz, Trip atar, tokat atar, göbek atar, ama ilk adım atmaz öğrenin bunu

Kubilay Özkıraç Kıb-Tek’i özelleştirmeyi avcunuza yazın diyor hatırladıkça yalarsınız onu

Bazıları iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki, emeklerine saygı duyuyoruz

Ödenmeyen faturalar sonrasında kesilen elektrik için hırsızlık demelerini cahilliklerine sayıyoruz

Kendini dünya kadar değerli zannedenlere bir not düşelim ve Dünya beş para etmez diyelim.

Özelleştirme diyerek, canımızı sıktığı zaman tekme tokat dalıp, "Pardon, sorry bile demeyelim

Memleketi bu hale getirenlerin yaptıklarına bakarak yürek ve vicdanlarıı sızlıyormu bilmem

Sandıkta ödeyecekleri bedeli bilmem ama tekmeyi yiyince yaşayacakları şoku söyleyemem

yandaşlara mevki, vatandaşa zam, sermayeye kıyak, ezilen halka da sabır taşı önerdiler

Büyük ocaklar yakıldı ‘Siktir Pilavı ‘ hazırlanıyor, ‘Bonus’ olarak ‘Barra’ çorbası verecekler

Tufan hoca ma nedir be yaptığınız memleketi yangın yerine döndürdünüz deyip yeter artıkı bastı

Zam kazığı üstatlarını bu dakikada, tükrük yağmuruna tutsan bile bunlar artık utanmayı attı

Bizim Serhat, Kıbrıs Türk toplumunu tüketen dörtlü, Grivas, EOKA B, Tatar ve Türkiye’dir dedi.

Ayşaba, Serhat ovlucuğum bugün laf koyma, Çay koy, içinler ve yıkılmadığımızı görsünler deyiverdi.

Anastasiadis ile Tatar, baş tacımız kadınlarımız için bir araya gelerek eylem planının lansmanına katıldı

Çözüm yerine, Toros dağlarının güzelliği ile bahçedeki çiçek ve böceğini konuşalım kararına varıldı

Elcil, Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen Ankara patentli UBP-DP-YDP Hükümetidir dedi

İcraat ortaya koymak bir yana, eğitimi yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını ve sıfır çektiklerini söyledi.

Mehteran Takımı gibi iki öne bir geri giden hükümetimiz, bodoslama belediyeler duvarına tosladı

Dünyanın en güçlü vincinin bile kaldıramadığı 95’lik ihtiyar pipisi gibi kımıldamamalarına bakakaldı

Evlilikte kadın kilo alır kendini bıraktı, erkek kilo alır karısı iyi baktı olur denildiğini ehh anladık

Zam şampiyonu, 10 dersten sınıfta kalan hükümetlere, ne denildiğini henüz saptayamadık

Hükümetimiz, aküsü bitmiş, makinesi mangos etmiş araba gibi hep gıv gıv gıv başka birşey yok

Zamdan başka numaraları olmadığı için indirim derken gıv gıv hart diye zam bir yerlere sok

Erhan Arıklı, Reform hükümetiysek, Kıb-tek ile reforma başlamalı ve özelleştirme yapmalıyız dedi

Yeni havayolu, 4 şeritli yollar yapılacak derken etekteki taşları döküp ağızındaki baklayı çıkarıverdi

Erkut Şahali, Sim kartı bile 3. denemeden sonra kendini kilitliyor ama bizimkiler kilit nedir bilmiyor

Artık Yeter" diye bağırırken, ayakkabı numarası gibi, her numara olanlara veryansını eksik etmiyor

Doğuş Derya kızımız Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclis-i Mebusanımız için ‘Cüce’ dedi

Meclisin 1.35 metre boyunu, 2 metreye yakın göstertmeye çalışan hükümete de maskaralık basıverdi

Senih Çavuşoğlu, Turgay Hilmi, Cemal Tunceri gibi bu ülkenin sanat üstatları görmezden geliniyor

Dünya alkışlayıp takdir ederken, siyasilerimiz gözlerindeki fago ile görmeyip burun kıvırıp dudak büküyor

Ali Erel, siyasilerin yanlış yönetiminden kaynaklanan toplumda şuan da çelik yorgunluğu vardır dedi

Çocukluğunda kaybolduktan sonra bulununca dayak yiyen nesildik, halen dayak yediğimizi söyledi

Türkiye’nin stratejik çıkarları için sık sık şekil ve kulvar değiştirmesinden inanın başımız döndü

Çözümsüzlüğün karanlık tünelinde, tünelin ucağında ışık göremediğimizden Ocağımız söndü

Siz Olsanız Ne Yapardınız?

Mahkemede hakim davacıya sormuş:

"Kazadan sonra size ‘Nasılsınız?..’ diye soran otoyol polisine

‘Çok iyiyim, harikayım’ demişsiniz,

şimdi tam tersini söylüyorsunuz ve tazminat istiyorsunuz!"

- "Efendim atım Karataş.

- "Bırak şimdi atını matını… Olayı anlat..!"

- "Efendim, müsaade ederseniz olayı arz edeceğim,

atım Karataş ile otoyolda giderken kamyonun biri bize çarpınca

ikimiz de yolun kenarına fırladık, müthiş canım yanıyor ve kımıldayamıyordum,

yattığım yerden atımın acı dolu feryatlarını duyuyordum

tam o sırada otoyol polisi geldi, atın iniltilerini duyunca ona yöneldi,

tüfeği ile tam alnının ortasından vurdu,

elinde dumanı tüten tüfekle benim yanıma geldi,

“Atının durumu çok kötüydü hallettim” dedi

ve “Peki, sen nasılsın bakalım?.. ” diye sordu.

Affedersiniz ama siz olsaydınız ne yapardınız!"